В ядре Linux 7.0 выявили регрессию, в два раза снижающую производительность PostgreSQL

Инженер из компании Amazon выявил регрессию, специфичную для ядра Linux 7.0, релиз которого ожидается 13 апреля. Изменение настроек планировщика задач привело к существенному снижению пропускной способности и отзывчивости при работе СУБД PostgreSQL на системах с архитектурой ARM64. При использовании ядра 7.0 показатели производительности при прохождении теста pgbench "simple-update" снизились почти в два раза - с 98565 до 50751.

Замедление вызвано изменением режима вытеснения (preemption) в планировщике по умолчанию с PREEMPT_NONE на PREEMPT_LAZY на архитектурах, поддерживающих такой режим, из-за чего в пользовательском пространстве PostgreSQL стал тратить 55% времени CPU на вызов s_lock(). Для решения проблемы предложено вернуть по умолчанию режим PREEMPT_NONE и убрать его привязку к настройке ARCH_NO_PREEMPT.

Питер Зейлстра (Peter Zijlstra), автор изменений, из-за которых возникла регрессия, и мэйнтейнер планировщика задач и связанных с блокировками подсистем ядра, заявил, что исправление нужно вносить в код PostgreSQL. Для устранения падения производительности он посоветовал задействовать в PostgreSQL недавно добавленное в ядро расширение "rseq slice" (Restartable Sequences) для ограничения вероятности вытеснения держателя блокировки.

Пока не ясно какое решение примет Линус Торвальдс, который придерживается правила, что ядро не должно ухудшать работу и ломать совместимость с пространством пользователя. С одной стороны ядро 7.0 находится на финальной стадии тестирования перед релизом и откат настроек планировщика может привести к другим регрессиям, а с другой стороны пользователи могут столкнуться с двухкратным снижением производительности одной из самых популярных СУБД.



