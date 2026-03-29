В ядре Linux 7.0 выявили регрессию, в два раза снижающую производительность PostgreSQL

|1.1, Аноним (1), 18:52, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>снизились почти в два раза
Будут исправлять, что ещё делать.
С другой стороны "enterprise" и так не побежит обновляться на свежие версии.
|2.46, Sem (??), 00:32, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Справедливости ради, много ли у вас серверов на архитектуре ARM64?
|4.50, Фняк (?), 03:09, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Из разряда дать абсолютно верный, но бесполезный ответ. Кто в здравом уме на числодробилках из топ500 постгрес будет запускать?
|3.58, Anoni (?), 08:13, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В Амазоне большинство постгресов крутится на Гравитоне...
|3.77, Аноним (-), 11:27, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Справедливости ради, много ли у вас серверов на архитектуре ARM64?
У вас может и немного. А у гуглов-амазонов-тенсентов и кого там еще - их уже очень даже.
|3.82, Анонисссм (?), 12:33, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>много ли у вас серверов на архитектуре ARM64?
на самом деле Ampere Altra Max M128-30 окуенные.
встречаются и у провайдеров VDS
|1.10, Tron is Whistling (?), 19:08, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Так ядро не ухудшило работу и совместимость не сломало, надо править излишне заточенные на поведение ядра блокировки собственно.
|4.75, Аноним (-), 10:43, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В широком смысле. От ядра ожидается предсказуемое поведение вообще-то.
|5.83, Tron is Whistling (?), 13:02, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так оно и предсказуемое: всё работает.
А вот то, что затюнили на конкретное микроповедение (тайминг), да ещё и конкретной платформы - ну это уже извиняйте, не проблемы ядра.
|6.97, Аноним (-), 22:41, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В два раза — это, извините, не «микро». Отдельно доставляет то, что ведь не какая-то поделка васяна с гитхаба отвалилась.
|3.102, анон (?), 01:30, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это про интерфейс между ядром и модулями, а не ядром и юзерспейсом.
|1.14, Аноним (14), 19:25, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В новости так расписано как PREEMPT_LAZY плохо влияет на постгрю, но при этом совсем не сказано для чего его добавляли и на что оно влияет позитивно.
The introduction of PREEMPT_LAZY was for multiple reasons:
- PREEMPT_RT suffered from over-scheduling, hurting performance compared to !PREEMPT_RT.
- the introduction of (more) features that rely on preemption; like folio_zero_user() which can do large memset() without preemption checks.
(Xen already had a horrible hack to deal with long running hypercalls)
- the endless and uncontrolled sprinkling of cond_resched()
Поэтому "решать" проблему через "вернуть по умолчанию режим PREEMPT_NONE" это фуфло. Ядро используется не только чтобы какие-то постри крутить. И они не должны быть приколачивать работу к дефолту.
|3.78, Аноним (-), 11:29, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> PREEMPT и всякие RT это абсурд на многоядерных системах.
Вообще-то PREEMPT_RT начиная с ядра 6.1 примерно дает именно RTOS'овые гарантии. Т.е что например на интервале X задача получит не менее Y процессорного времении.
И ядро прошло довольно длинный путь чтобы достичь этого состояния. Потому что это не столько про 1 ядро и несколько, сколько про шедулинг, начинку ядра, blocking и проч.
|1.15, FSA (ok), 19:43, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Отличные новости! Выявили! Значит исправят! Тем более даже у меня, на Fedora 44 до сих пор ядро 6.19. А другие дистрибутивы вообще более древние версии ядер используют. Так что когда они перейдут на версию 7.0 уже всё будет исправлено.
Вспоминается, как глючил переключатель раскладки в Windows. Он глючил в Windows 2000, XP... и даже в Vista.
|3.17, Аноним (17), 20:10, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А какие ещё были ?
Мог бы и сходить по своей то ссылке
mainline: 7.0-rc6 2026-03-29
|4.18, Аноним (1), 20:19, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну ? Это же "RC" (release candidate).
"Linux 7.0 релиз которого ожидается 13 апреля".
|5.87, Аноним (17), 15:08, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Ну ? Это же "RC" (release candidate).
Ну, терминалогические споры нас конечно заведут в метафизический тупик, но только сабжевых регрессий в ядрах 6.19 не будет.
|2.35, dannyD (?), 22:30, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>до сих пор ядро 6.19
как бэ не совсем понятно - вы жалуетесь или хвастаетесь?
|2.64, Zloy (ok), 08:33, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ничего никогда не глючило) Вообще выбор ядра зависит от требований, я перешел на линукс, когда увидел изменения в 6.19 которые мне были нужны. Не думаю, что стоит сразу перескакивать на новое ядро, обычно там много багов, которые обычные пользователи скорее всего не заметят.
|2.81, zionist (ok), 12:08, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> даже у меня, на Fedora 44 до сих пор ядро 6.19
Fedora 44 ещё не вышла, у тебя максимум бета. А вот у меня на Fedora 43 ядро тоже 6.19 и со временем будет 7.0 ибо ядра тут обновляются всегда.
|1.19, eugener (ok), 20:21, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Так это на arm, расходимся. Главное чтобы десктоп работал, а что там с БД — проблема сисадминов.
|2.34, dannyD (?), 22:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>Так это на arm, расходимся. Главное чтобы десктоп работал....
Вы до сих пор на x86 ? Вам еще не приташнивает? Мне уже давно, еще до эплсиликон...
|3.94, Anonim (??), 20:02, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Судя по минусам - местные эксперты ничего старше XP не видели ;)
|1.20, Аноним (20), 20:26, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>Perf profiling shows 55% of CPU time is consumed spinning in PostgreSQL's userspace spinlock (s_lock()) under PREEMPT_LAZY
если в постгресе запилили спинлок в юзерспейсе (на что намекает этот коммент), то они по умолчанию не правы. Не надо так делать.
|2.43, Аноним (43), 23:59, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты прав. В юзерспейсе вообще не надо использовать ничего из того, что предоставляет ядро.
|1.22, Аноним324 (ok), 20:31, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Пока не ясно какое решение примет Линус Торвальдс, который придерживается правила, что ядро не должно ухудшать работу и ломать совместимость с пространством пользователя.
Так он каждый релиз ядра её ухудшает, и вообще стейб апи из нонсенс.
|2.23, Аноним (23), 20:36, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Линус Торвальдс, который придерживается правила, что ядро не должно ухудшать работу и ломать совместимость с пространством пользователя.
Опять читаем новость не тем местом...
|2.28, Аноним (28), 21:42, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тут API не меняется. Вы, очевидно, не в курсе, что такое API.
|
|3.38, Аноним (6), 23:12, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ещё как меняется:
> автор изменений, из-за которых возникла регрессия ... заявил, что исправление нужно вносить в код PostgreSQL. ... посоветовал задействовать ... недавно добавленное в ядро расширение "rseq slice"
|4.42, Аноним (28), 23:53, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Даже слов не нахожу. Существующее API не изменилось. Как было так и осталось. Поменялись внутренние алгоритмы и добавилось новое API. Очевидно, вы никаком боком к разработке отношения не имеете.
|2.51, Фняк (?), 03:12, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты бы хоть открыл тот файлик, на который ссылаешься. Там про внутриядерный апи
|1.25, User (??), 21:12, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Этот Питер он вот откуда? Тут серьёзные человеки из платиновых спонсоров сказали, что "регрессия", а всякие там с @infraded.org говорят что "и так сойдет" - сейчас ГЛАВНЫЙ разберется как следует и "с присущим ему своеобразием" примет ПРАВИЛЬНОЕ решение.
|1.26, Аноним (26), 21:25, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Можно выпустить и так, но добавится гемор строителям дистров, т.к. при установке PostgeSQL им придется капсом писать для пользователей, что для корректной работы нужно другая версия ядра с PREEMPT_NONE или самим включать PREEMPT_NONE по дефолту. Да и вообще может выясниться, что на PREEMPT_LAZY можно забить.
|2.79, Аноним (-), 11:31, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> нужно другая версия ядра с PREEMPT_NONE или самим включать PREEMPT_NONE
Блин, MSDOS поставьте - никто не будет вам preempt делать :)
|1.36, дворник (?), 22:48, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я так понимаю из-за этой шляпы сейчас "колбасит" (платежи не проходят, банкоматы наличку не дают) все банки, они-же с оракела переползли на постгри, и с интеля на арм.
сбербанка и втбанка, если читаете эту новость, напишите, что это не так.
|2.39, ПростойФермерДжон (?), 23:15, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не не так, сочетании с телеметрией нового Firefox, и profile-sync-daemon 7, пропускная способность осталась такой же, вот только данные дико сливают, не то чтобы мне жалко, но жалко траффика, и ого, я смотрел iotop, в новом firefox, за минуту наверное метров 500 скачивает).
А да, точно, и все это на замечательном ядре 7.
|3.40, Аноним (40), 23:42, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А что там за телеметрия?В релизе 149 ничего такого указано не было.
|4.54, ПростойФермерДжон (?), 06:17, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Карочи щас не помню, какой то процесс, именно телеметрия.
В iotop видно.
Пробовал в firefox tarball.
Те Firefox + Кеш + Какой то процесс именно телеметрия, отдельный, он непрерывно пишет на диск.
Тоесть даже если отключить кеш, то этот процесс еще больше пишет чем кеш. А ну да, версия 151.
Если оставить браузер, не листать интернет, то пишет непрерывно на диск, это уничтожает ресусрс ssd, ну и вообще номральн ли это, все равно что непрерывно копировать файлы в простое.
|5.85, Аноним (85), 13:47, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так а в чём проблема user_pref browser newtabpage activity-stream feeds teleme... большой текст свёрнут, показать
|2.45, Аноним (45), 00:13, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да все так ты прав. Эта хрень снизила в два раза перформанс всех тг прокси. Особенно 2.0beta которая из официального докера вообще не запускается.
|1.69, Tron is Whistling (?), 09:00, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Правильное название такое: в спинлоках постгрыза выявлена проблема, приводящая к снижению производительности на ядре 7 и арм.
|2.71, Аноним (71), 09:06, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ядро внезапно стало честно выдавать ресурсы, нужные для выполнения бесконечного цикла)
|1.70, Аноним (71), 09:04, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
в линуксе настолько всратый IPC, что накостылить детсадовский спинлок лучше, чем пользоваться мутексами, семафорами и т.п.?
|1.72, Аноним (71), 09:09, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Для устранения падения производительности он посоветовал задействовать в PostgreSQL недавно добавленное в ядро расширение "rseq slice" (Restartable Sequences) для ограничения вероятности вытеснения держателя блокировки.
Пока дилетанты разбираются с костылями, профессионалы вовсю орудуют подпорками для костылей.
|1.73, Аноним (74), 09:50, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Питер Зейлстра (Peter Zijlstra), автор изменений, из-за которых возникла регрессия, и мэйнтейнер планировщика задач и связанных с блокировками подсистем ядра, заявил, что исправление нужно вносить в код PostgreSQL.
Удалять PREEMPT_NONE идиотизм, а совет переделать постгре показывает уровень разраба.
Надеюсь Линус примет его стандартное в таким случаях решение.
|2.95, zionist (ok), 20:07, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Цитата от туда же:
So I agree that the patch to retain PREEMPT_NONE is the right approach.
|3.96, уп (?), 20:25, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не апстрим следует даунстриму, а даунстрим следует апстриму.
|4.98, zionist (ok), 23:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Причём тут это? Mitsumasa говорит, что правильным решением, по его мнению, является патч ядра, возвращающий PREEMPT_NONE по дефолту.
|5.101, уп (?), 01:23, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Причём тут это? Mitsumasa говорит, что правильным решением, по его мнению, является
> патч ядра, возвращающий PREEMPT_NONE по дефолту.
А я сказал, как должно быть.
|2.99, Аноним (99), 23:38, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Во-первых то сообщение опубликовано уже после выхода новости. Во-вторых по вашей ссылке ерунда написана, которую уже раскритиковали:
https://lore.kernel.org/lkml/ccux4fgjcr626swwjwtdstxddkqjyxvcwsesqquttcg7wuwnp
If I remove the rep nop on x86-64, the performance of the 4kB pages workload
is basically unaffected, even with PREEMPT_LAZY.
The spinning helps with workloads that are contended for very short amounts of
time. But that's not the case in this workload without huge pages, instead of
low 10s of cycles, we regularly spend a few orders of magnitude more cycles
holding the lock.
That's not to say the arm64 spin delay implementation is good. It just doesn't
seem like it affects this case much.
|1.100, SlackwareRT (?), 01:23, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вот я и говорю, новость - чепуха, и вообще, кто все эти люди ?
Как же без RealTime будут все навигаторы, роботы и космонавты ? Им это постгрыз до пеz*ды абсолютно!
