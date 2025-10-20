The OpenNET Project / Index page

Для ядра Linux предложен драйвер ntfsplus с новой реализацией NTFS

20.10.2025 20:41

Намджэ Чон (Namjae Jeon), участник проекта Samba, сопровождающий драйвер EXFAT и сервер KSMBD в ядре Linux, предложил включить в ядро новую реализацию файловой системы NTFS - ntfsplus. Предполагается, что более качественный и сопровождаемый NTFS-драйвер позволит улучшить совместимость Linux-систем с Windows-устройствами и упростить работу пользователей.

В текущем виде поддержка NTFS в Linux ограничена старым NTFS-драйвером, удалённым из ядра Linux и поддерживавшим только чтение, а также нынешним драйвером NTFS3, у которого имеется много проблем, остающихся нерешёнными из-за плохого сопровождения. Из-за подобных проблем многие пользователи и дистрибутивы продолжают применять старый драйвер ntfs-3g, работающий в пространстве пользователя.

В качестве основы драйвера ntfsplus использована кодовая база удалённого из ядра классического драйвера ntfs, который был переработан, расширен возможностью записи данных и существенно доработан для поддержки современных возможностей, таких как использование фолиантов страниц памяти (folios) вместо структуры buffer_head. В новом драйвере реализовано отложенное выделение блоков, позволившее добиться высокой производительности операций записи и снижения фрагментации. Для буферизированных операций записи/чтения, прямого ввода/вывода, маппинга экстентов и операций страничной записи/чтения задействована библиотека iomap.

В отличие от существующего драйвера ntfs3, разработанного компанией Paragon Software, драйвер ntfsplus демонстрирует более высокую производительность и поддерживает такие возможности, как iomap, отложенное выделение блоков (delayed allocation) и маппинг идентификаторов пользователей при монтировании (idmap). После принятия в основной состав ядра в ntfsplus планируют реализовать полноценное журналирование (в ntfs3 создаётся только replay-журнал, который в тестах работает некорректно). Новый драйвер успешно проходит 287 тестов из набора xfstests, а также реализует возможности, необходимые для выполнения тестов производительности Bonnie++ (драйвер ntfs3 проходил 218 тестов xfstests и приводил к проблемам при запуске Bonnie++).

При выполнении тестов iozone драйвер ntfsplus оказался на 3-5% быстрее ntfs3 при записи в однопоточном режиме и на 35-110% при использовании 4 потоков. Скорость чтения ntfsplus и ntfs3 находится примерно на одном уровне. В тесте на вывод списка файлов (ls -lR) в каталогах со 100/200/400 тысячами файлов ntfsplus быстрее на 12~14%. По скорости монтирования ntfsplus быстрее в 5-6 раз. Высокая производительность достигается в ntfsplus за счёт применения асинхронных операций iomap, отложенного выделения блоков, оптимизации выделения новых кластеров, оптимизации слияния фрагментов, загрузки битовой карты кластеров в фоновом режиме, упреждающей загрузки блоков inode и информации о каталогах.

Отдельно для ntfsplus подготовлен набор утилит ntfsprogs-plus, работающих в пространстве пользователя и основанных на утилитах ntfsprogs от проекта ntfs-3g. Из ntfsprogs перенесены утилиты ntfsclone, ntfscluster и ntfsinfo. Проектом также разработана новая утилита ntfsck для проверки и восстановления повреждённых разделов с NTFS.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64084-ntfsplus
Ключевые слова: ntfsplus, ntfs, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:27, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >старый драйвер ntfs-3g, работающий в пространстве пользователя

    тоже разваливает файлуху на раз и не поддерживает половину фич ntfs агрессивно задействуемых вендой, про производительность можно не вспоминать

     
     
  • 2.5, лудшая ось (?), 22:42, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как и exfat. Но ведь им же вроде как нинужна!(tm)
    Хотя вот для взаимодействий с различными внешними ^^проприетарными^^ устройствами очень даже и нужно бы. Ну, нихотять производители телевизорев и пр. использовать ext или какие-либо другие грибы потяжелее.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:27, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > сервер KSMBD в ядре Linux

    Ничоси. Кто-нибудь пользуется?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:29, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь. Ради одного меня получается что-ли поддерживает?
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:32, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно:
    https://opennet.ru/63301
    https://opennet.ru/60860
    https://opennet.ru/60668
    https://opennet.ru/59189
    https://opennet.ru/58377

    exFAT тоже пользуются:
    https://opennet.ru/59664

    Учитывая, что автор ntfsplus  и автор exFAT и ksmbd одно лицо, ntfsplus тоже будут активно эксплуатировать.

     

  • 1.6, Аноним (6), 22:52, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ещё Windows на ext4 поставьте. Извращенецы!
     
  • 1.7, Аноним (7), 22:55, 20/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:21, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучшая фс. Бесконечные иноды привет ext, не рассыпается в труху на глазах, да, btrfs? И, будет в ядре, а не как зфс.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:42, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну будет, а толку? В качестве правильной NIX ФС не годится: UNIX-права и атрибуты не поддерживает. На радость только дуалбутчикам, да геймерам.
     
     
  • 3.17, Аноним (8), 23:53, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никс уже весь распилили на части и выкинули: FHS, sysvinit, Xorg, GNU coreutils.
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:59, 20/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > UNIX-права и атрибуты не поддерживает

    И на глиняных табличках тоже плохо работает. Впрочем, она и не для однопользовательских систем сделана.

     

  • 1.13, пользователь (?), 23:39, 20/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.14, Шизгорин (?), 23:39, 20/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Винда иногда использует недокументированные фичи и лучше не трогать, максимум read only.
     
  • 1.16, Аноним (16), 23:48, 20/10/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

