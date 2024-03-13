Из ядра Linux 6.9 удалён старый драйвер NTFS

ntfs3 пока тоже не полностью стабилен - пробовал копировать миллион файлов с ext4 в одну папку, и в процессе rsync'а на процентах 20% ФС начинала сыпаться, и просто лочилась и монтировалась read-only. Для себя лично я решил и всё же купил платный NTFS драйвер от Paragon'ов, правда у них по умолчанию на сайте после покупки доступна старая версия, пришлось писать в ТП, там дали новый билд, который отлично работает на Linux 6.6 (lts). Можно купить из РФ (если зайти на русский сайт), но стоит довольно дорого для многих - 3 тысячи рублей (дешевле, чем на зарубежной версии - там $40). ntfs3 именно они и разработали с нуля для Linux ядра (на С), но, как они сами пишут, у их главного закрытого драйвера полностью отдельная реализация (там в основном C++), и он намного старше. Я понимаю иронию использования драйвера одной и той же компании, но, как бы я не сожалел, ntfs3 правда хуже их главного драйвера. Может это такой маркетинговый ход. Ещё из интересного - там есть chkntfs (да, можно полноценно сканировать и ремонтировать NTFS из-под Linux'а), причём его можно получить бесплатно и относительно легально (правда очень, очень старую версию), достав из APK приложения монтирования NTFS от Paragon'ов - см. https://www.reddit.com/r/archlinux/comments/11qezjd/comment/k6nq7g6/. Там ниже даже описывается, как можно использовать тот бинарник для монтирования (правда через FUSE, так что не лучший вариант). Не реклама, просто далеко не все вообще знают об этом драйвере.

