Из ядра Linux 6.9 удалён старый драйвер NTFS

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|1.2, Аноним (-), 23:33, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да и фиг с ним - заброшка, NTFS3 от Paragon явно лучше того винтажного недоделка.
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|1.3, Bklrexte (ok), 23:40, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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ntfs3 пока тоже не полностью стабилен - пробовал копировать миллион файлов с ext4 в одну папку, и в процессе rsync'а на процентах 20% ФС начинала сыпаться, и просто лочилась и монтировалась read-only. Для себя лично я решил и всё же купил платный NTFS драйвер от Paragon'ов, правда у них по умолчанию на сайте после покупки доступна старая версия, пришлось писать в ТП, там дали новый билд, который отлично работает на Linux 6.6 (lts). Можно купить из РФ (если зайти на русский сайт), но стоит довольно дорого для многих - 3 тысячи рублей (дешевле, чем на зарубежной версии - там $40).
ntfs3 именно они и разработали с нуля для Linux ядра (на С), но, как они сами пишут, у их главного закрытого драйвера полностью отдельная реализация (там в основном C++), и он намного старше. Я понимаю иронию использования драйвера одной и той же компании, но, как бы я не сожалел, ntfs3 правда хуже их главного драйвера. Может это такой маркетинговый ход.
Ещё из интересного - там есть chkntfs (да, можно полноценно сканировать и ремонтировать NTFS из-под Linux'а), причём его можно получить бесплатно и относительно легально (правда очень, очень старую версию), достав из APK приложения монтирования NTFS от Paragon'ов - см. https://www.reddit.com/r/archlinux/comments/11qezjd/comment/k6nq7g6/. Там ниже даже описывается, как можно использовать тот бинарник для монтирования (правда через FUSE, так что не лучший вариант).
Не реклама, просто далеко не все вообще знают об этом драйвере.
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|2.4, Аноним (4), 23:49, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это надо быть очень отважным, чтобы доверять старым васянским блобам и пытаться подключать их в новые ядра. Даже вендовый chkdsk любит разносить mft и он будет запускаться автоматически после подключения в тот же ntfs3g (который сам тоже может развалить ntfs).
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|3.8, Пыняпонг (?), 00:03, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> васянским
Иной раз васянские разработки на порядок лучше конторских.
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|2.9, Аноним (9), 00:06, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему родной виндовый chkdsk нельзя запуститт под вайном?
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|3.13, Аноним (-), 00:54, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему родной виндовый chkdsk нельзя запуститт под вайном?
Например потому, что он в NT native mode работает, до запуска ОС, например. А вот это вам немного не винапи вывешиваемое WinE. Представляете, у NT есть native api, оно отличается от WinAPI. А поверх него делается WinAPI уже. Так же как и из Linux вайном делается WinAPI.
С таким же успехом можете пытаться линуксный fsck в винде запустить без виртуалок типа WSL, удачи. Не то чтобы совсем невозможно, но долботни при желании это реализовать будет немеряно.
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|2.21, DEF (?), 01:14, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проверь на 6.8. Со времен 6.6 в NTFS3 было немало коммитов и фиксов.
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|1.7, Пыняпонг (?), 00:02, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А что мешает Microsoft опубликовать код на свой драйвер NTFS? Что там такого особо секретного?
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|2.10, Аноним (10), 00:07, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем им это? Чтобы те, кто пользует винду с телеметрией только из-за NTFS-диска перестали её пользовать?
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|3.11, Пыняпонг (?), 00:16, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те кто пользует винду с не отключенной телеметрией даже понятия не имеют что такое NTFS.
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|2.12, mumu (ok), 00:28, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он наверняка намертво прибит к виндовому ядру. Толку от него, если всё-равно всё переписывать с нуля. Тем более он на плюсах.
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|2.14, Аноним (-), 00:57, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А что мешает Microsoft опубликовать код на свой драйвер NTFS? Что там такого особо секретного?
Бессмысленность этого начинания. Ты когда-нить видел сорцы от майкрософт? Во первых они довольно нестандартные. Мягко говоря. Во вторых - это жестко прибито к NT и его фичам, и в остальных местах бесполезно чуть менее чем полностью. Вы же не будете ядро NT реимплементить в своей ОС? Хотя, конечно, ReactOS с этим может поспорить, но он где в результате оказался то?
Алсо там зиллион древних багов и проч - типа вылетов в бсод если ФС битая. Это жило минимум с Win2K до десятки включительно. А вероятно и до сих пор живет. Кто это чинить то будет? Индусы нанятые по объявлениям? А они точно умеют это?
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|3.15, Пыняпонг (?), 01:02, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> сорцы от майкрософт
А типа сорцы от ляликса и прочему опенсорсного мусора лучше?
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|3.22, Аноним (22), 01:37, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> типа вылетов в бсод если ФС битая
Пруфцов бы. А то я за 20+ лет ни разу бсода из-за ФС не видел.
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|4.23, ptr (ok), 02:00, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто наберите в поисковике "0x24: NTFS_FILE_SYSTEM" и наслаждайтесь пруфами.
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