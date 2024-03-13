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Из ядра Linux 6.9 удалён старый драйвер NTFS

13.03.2024 23:29

Линус Торвальдс утвердил запрос на удаление из состава ядра Linux старого драйвера файловой системы NTFS. Начиная с выпуска 5.15 в состав ядра включён новый драйвер NTFS3, разработанный и сопровождаемый компанией Paragon Software. Поставка в ядре двух драйверов с реализацией NTFS является нецелесообразной, с учётом того, что старый драйвер не обновлялся уже много лет, находится в плачевном состоянии и может работать только в режиме чтения.

Новый драйвер NTFS3 поддерживает режим записи и все возможности актуальной версии NTFS 3.1, включая расширенные атрибуты файлов, списки доступа (ACL), режим сжатия данных, эффективную работу с пустотами в файлах (sparse) и воспроизведение изменений из журнала для восстановления целостности после сбоев. Удаление старого драйвера не должно повлиять на дистрибутивы, так как, например, Debian вообще не собирает и не использует драйверы NTFS из ядра, а предлагает пользователям реализацию ntfs-3g, работающую в пространстве пользователя. В Arch Linux по умолчанию используется новый драйвер ntfs3.

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/lkml/1...)
  2. OpenNews: Компания Paragon Software возобновила сопровождение модуля NTFS3 в ядре Linux
  3. OpenNews: Уязвимость в NTFS-драйвере из состава GRUB2, позволяющая выполнить код и обойти UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: Уязвимость в драйвере NTFS-3G, потенциально позволяющая выполнить код с правами root
  5. OpenNews: Проблема с отсутствием сопровождения модуля NTFS3 в ядре Linux (дополнено)
  6. OpenNews: Драйвер NTFS от Paragon Software принят в состав ядра Linux 5.15
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Аноним
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60777-ntfs
Ключевые слова: ntfs, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alladin (?), 23:33, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    а он был, мы еще от юзерспейсного драйвера не отошли
     
  • 1.2, Аноним (-), 23:33, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да и фиг с ним - заброшка, NTFS3 от Paragon явно лучше того винтажного недоделка.
     
  • 1.3, Bklrexte (ok), 23:40, 13/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    ntfs3 пока тоже не полностью стабилен - пробовал копировать миллион файлов с ext4 в одну папку, и в процессе rsync'а на процентах 20% ФС начинала сыпаться, и просто лочилась и монтировалась read-only. Для себя лично я решил и всё же купил платный NTFS драйвер от Paragon'ов, правда у них по умолчанию на сайте после покупки доступна старая версия, пришлось писать в ТП, там дали новый билд, который отлично работает на Linux 6.6 (lts). Можно купить из РФ (если зайти на русский сайт), но стоит довольно дорого для многих - 3 тысячи рублей (дешевле, чем на зарубежной версии - там $40).

    ntfs3 именно они и разработали с нуля для Linux ядра (на С), но, как они сами пишут, у их главного закрытого драйвера полностью отдельная реализация (там в основном C++), и он намного старше. Я понимаю иронию использования драйвера одной и той же компании, но, как бы я не сожалел, ntfs3 правда хуже их главного драйвера. Может это такой маркетинговый ход.

    Ещё из интересного - там есть chkntfs (да, можно полноценно сканировать и ремонтировать NTFS из-под Linux'а), причём его можно получить бесплатно и относительно легально (правда очень, очень старую версию), достав из APK приложения монтирования NTFS от Paragon'ов - см. https://www.reddit.com/r/archlinux/comments/11qezjd/comment/k6nq7g6/. Там ниже даже описывается, как можно использовать тот бинарник для монтирования (правда через FUSE, так что не лучший вариант).

    Не реклама, просто далеко не все вообще знают об этом драйвере.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:49, 13/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это надо быть очень отважным, чтобы доверять старым васянским блобам и пытаться подключать их в новые ядра. Даже вендовый chkdsk любит разносить mft и он будет запускаться автоматически после подключения в тот же ntfs3g (который сам тоже может развалить ntfs).
     
     
  • 3.8, Пыняпонг (?), 00:03, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > васянским

    Иной раз васянские разработки на порядок лучше конторских.

     
  • 2.9, Аноним (9), 00:06, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему родной виндовый chkdsk нельзя запуститт под вайном?
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 00:54, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему родной виндовый chkdsk нельзя запуститт под вайном?

    Например потому, что он в NT native mode работает, до запуска ОС, например. А вот это вам немного не винапи вывешиваемое WinE. Представляете, у NT есть native api, оно отличается от WinAPI. А поверх него делается WinAPI уже. Так же как и из Linux вайном делается WinAPI.

    С таким же успехом можете пытаться линуксный fsck в винде запустить без виртуалок типа WSL, удачи. Не то чтобы совсем невозможно, но долботни при желании это реализовать будет немеряно.

     
  • 2.16, Аноним (16), 01:06, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    не реклама... ну да
     
     
  • 3.19, Пыняпонг (?), 01:11, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Дoлбaeбчик cpycнявый а xyxy нe xoxo coco?
     
  • 3.20, Пыняпонг (?), 01:14, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ccy нa тeбя cкpeпышa пoдпынявoгo 😉
     
  • 2.21, DEF (?), 01:14, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверь на 6.8. Со времен 6.6 в NTFS3 было немало коммитов и фиксов.
     

  • 1.7, Пыняпонг (?), 00:02, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А что мешает Microsoft опубликовать код на свой драйвер NTFS? Что там такого особо секретного?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:07, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем им это? Чтобы те, кто пользует винду с телеметрией только из-за NTFS-диска перестали её пользовать?
     
     
  • 3.11, Пыняпонг (?), 00:16, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кто пользует винду с не отключенной телеметрией даже понятия не имеют что такое NTFS.
     
  • 2.12, mumu (ok), 00:28, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он наверняка намертво прибит к виндовому ядру. Толку от него, если всё-равно всё переписывать с нуля. Тем более он на плюсах.
     
  • 2.14, Аноним (-), 00:57, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А что мешает Microsoft опубликовать код на свой драйвер NTFS? Что там такого особо секретного?

    Бессмысленность этого начинания. Ты когда-нить видел сорцы от майкрософт? Во первых они довольно нестандартные. Мягко говоря. Во вторых - это жестко прибито к NT и его фичам, и в остальных местах бесполезно чуть менее чем полностью. Вы же не будете ядро NT реимплементить в своей ОС? Хотя, конечно, ReactOS с этим может поспорить, но он где в результате оказался то?

    Алсо там зиллион древних багов и проч - типа вылетов в бсод если ФС битая. Это жило минимум с Win2K до десятки включительно. А вероятно и до сих пор живет. Кто это чинить то будет? Индусы нанятые по объявлениям? А они точно умеют это?

     
     
  • 3.15, Пыняпонг (?), 01:02, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > сорцы от майкрософт

    А типа сорцы от ляликса и прочему опенсорсного мусора лучше?

     
  • 3.17, Аноним (16), 01:08, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    бессссмысленно это читать
     
     
  • 4.18, Пыняпонг (?), 01:11, 14/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.22, Аноним (22), 01:37, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  типа вылетов в бсод если ФС битая

    Пруфцов бы. А то я за 20+ лет ни разу бсода из-за ФС не видел.

     
     
  • 4.23, ptr (ok), 02:00, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто наберите в поисковике "0x24: NTFS_FILE_SYSTEM" и наслаждайтесь пруфами.
     

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