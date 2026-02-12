В ядре Linux на 12% ускорена обработка входящих UDP-пакетов

2.39 , Фамилия ( ? ), 19:15, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть, вы хотите сказать, что этот магический компилятор магически видит горячие сегменты кода и магически понимает, что тем людям, которые это дело компилируют надо именно заинлаинить этот кусок кода в угоду производительности на каком-то конкретном тесте? Просто вау. А почему же тогда никто и нигде про эти магические способности не говорит? Это же такая классная реклама! Компилятор, который генерит безопасный код, ещё и знает заранее всё то, что вы и сами ещё пока даже не знаете!

3.51 , Аноним ( 51 ), 20:19, 12/02/2026

Ну, справедливости и логики ради, можно придумать и ситуации, когда компилятор и мог бы что-то понять и без магии. Например. Есть функция с передаваемыми параметрами. Небольшая по кол-ву генерируемых команд. И вызывается в программе в трех-четырех местах и два из них - внутри циклов. Почему бы не заинлайнить код не вызывая функцию? Никакой магии, да и наверное даже спец. флажков компилятора, для такого не надо. Вызов небольшой функции внутри цикла - очень вероятный кандидат на горячий сегмент кода.

4.52 , Фамилия ( ? ), 20:39, 12/02/2026

Компилятор да, делает оценки и решает надо ли заинлайнить какую-то функцию или нет (при условии присутствия нужных флагов). Но инлайн-инлайну рознь. Где-то инлайн может дать преимущество, а где-то наоборот. Где-то кэши уместили в себе все заинлаиненные вещи, а где-то не уместили и будет происходить деградация производительности. Компилятор сам по себе не может в общем случае понять, является ли данный сегмент кода горячим.

Если бы такое было возможным, то JVM тогда могла бы все горячие функции откомпилировать заранее и стать быстрее Си. Но этого не происходит, а происходит обратное - JVM сначала запускает код и смотрит, а что становится горячим. Что стало, то и оптимизирует. Здесь получилась та же ситуация. Люди запустили и обратили свой взор на конкретное место. Увидев горячее место, провели оптимизацию и получили выигрышь. Это обычный рабочий момент, не надо в нём искать какой-то негатив по отношению того, что авторы используют устаревшие технологии, и что надо просто перейти на новые технологии и всё само станет быстрым и шелковистым. Вот, например: https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/performance/fannku . Никто с первого раза не написал программу так, чтобы она работала на каком-то классе тестов очень быстро.

