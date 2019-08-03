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Атака на некоторые протоколы на основе UDP, приводящая к зацикливанию обмена пакетами

20.03.2024 10:05

Координационный центр CERT (компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации), опубликовал предупреждение о серии уязвимостей в реализациях различных прикладных протоколов, использующих в качестве транспорта протокол UDP. Уязвимости могут использоваться для организации отказа в обслуживании из-за возможности зацикливания обмена пакетами между двумя хостами. Например, атакующие могут добиться исчерпания доступной пропускной способности сети, блокирования работы сетевых сервисов (например, через создание высокой нагрузки и превышение ограничения интенсивности запросов) и реализации усилителей трафика для DDoS-атак.

Из протоколов, некоторые реализации которых подвержены уязвимости, упоминаются DNS, NTP, TFTP, Echo (RFC862), Chargen (RFC864) и QOTD (RFC865). Наличие уязвимости (CVE-2024-2169) подтверждено в отдельных продуктах компаний Cisco, Microsoft, Broadcom, Brother, Honeywell (CVE-2024-1309) и MikroTik. В качестве обходных мер для блокирования уязвимостей рекомендуется включить на межсетевом экране блокировку спуфинга (uRPF), ограничить доступ к лишним UDP-сервисам и настроить ограничение интенсивности трафика (rate-limit и QoS).

Уязвимости обусловлены незащищённостью протокола UDP от спуфинга адресов - при отсутствии на транзитных маршрутизаторах защиты от спуфинга атакующий может указать в UDP-пакете IP-адрес произвольного сервера и отправить этот пакет на другой сервер, который вернёт ответ на указанный поддельный адрес. Метод атаки сводится к созданию ситуации с зацикливанием обмена пакетами между серверами, использующими уязвимые реализации протокола. Например, в ответ на поступивший пакет целевой сервер может отправить ответ с кодом ошибки, а сервер, адрес которого подставил атакующий, вернёт свой ответ, который, в свою очередь опять приведёт к возврату пакета с кодом ошибки. Таким образом, серверы до бесконечности начнут играть между собой пакетами в "пинг-понг".

Примечательно, что подобный метод атаки не нов и в сервере синхронизации времени ntpd один из вариантов атаки был устранён ещё в 2009 году (CVE-2009-3563) в версиях 4.2.4p8 и 4.2.5. Атака сводилась к отправке NTP-пакета с подставным адресом и выставленным флагом MODE_PRIVATE, при обработке которого целевой сервер возвращал ответ о невозможности использования приватного режима, оставляя в ответе выставленным флаг MODE_PRIVATE. Соответственно другой сервер также не мог обработать данный флаг и возвращал свой ответ, что приводило к зацикливанию обмена пакетами между двумя NTP-серверами. Для протокола DNS предупреждение о возможности совершения подобной атаки опубликовано ещё в 1996 году.

Глобальное сканирование адресов в интернете показало, что в настоящее время в сети присутствует как минимум 23 тысячи уязвимых TFTP-серверов, 63 тысячи DNS-серверов, 89 тысяч NTP-серверов, 56 тысяч сервисов Echo/RFC862, 22 тысячи сервисов Chargen/RFC864 и 21 тысяча сервисов QOTD/RFC865. Предполагается, что в случае NTP-серверов наличие неисправленной уязвимости связано с использованием очень старых версий ntpd, выпущенных до 2010 года. Сервисы Echo, Chargen и QOTD уязвимы изначально в силу своей архитектуры. Ситуация с серверами TFTP и DNS требует разбирательства с их администраторами. Серверы atftpd и tftpd проблеме не подвержены, так как используют случайный номер исходного сетевого порта при отправке ответа. Из уязвимых DNS-серверов упоминается dproxy-nexgen. В продуктах Microsoft проблема проявляется в WDS (Windows Deployment Services), а в продуктах Cisco проблема присутствует в маршрутизаторах серий 2800 и 2970.

  1. Главная ссылка к новости (https://kb.cert.org/vuls/id/41...)
  2. OpenNews: PixieFAIL - уязвимости в сетевом стеке прошивок UEFI, применяемом для PXE-загрузки
  3. OpenNews: Критические уязвимости в Netatalk, приводящие к удалённому выполнению кода
  4. OpenNews: Новая атака на системы фронтэнд-бэкенд, позволяющая вклиниться в запросы
  5. OpenNews: Зафиксировано использование Memcached в качестве усилителя трафика для DDoS-атак
  6. OpenNews: Уязвимости KeyTrap и NSEC3, затрагивающие большинство реализаций DNSSEC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60814-udp
Ключевые слова: udp, attack, cert
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 10:23, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>23 тысячи уязвимых TFTP-серверов

    Подскажите, с целью повышения уровня образованности. А для каких нужд может понадобиться вывешивать TFTP наружу?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:29, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обновить циску провайдера
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:29, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты не поверишь, но чего только не вывешивают наружу :-)
     
     
  • 3.17, ryoken (ok), 10:59, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты не поверишь, но чего только не вывешивают наружу :-)

    Ну да, знаю, какой-нить монстрософт на принтеры в офезе вполне может белых IP наляпать... Но всё же :).

     
  • 2.6, Аноним (6), 10:33, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не для нужд, а в силу "раз-раз-и-поехали-в-продакшн", может кажется любой сервер/протокол вывешен наружу оказаться.
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:39, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие-нибудь Микротыки додумаются, чтобы прошивки обновлять через иент сразу в девайс.
     
     
  • 3.18, ryoken (ok), 11:00, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие-нибудь Микротыки додумаются, чтобы прошивки обновлять через иент сразу в девайс.

    e-boot в натуральную величину, ага...

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:28, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поэтому впн по UDP уже примерно неделю, как не работает?
     
     
  • 2.5, Vik (??), 10:32, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, не поэтому
     

  • 1.15, ОноНим (?), 10:46, 20/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потому что не нужно использовать протокол не предназначенный для этих целей.
    Есть TCP и используйте его для транспорта данных по типа клиент/сервер, а UDP оставьте для медиа/игро-контента "в одну сторону".
    А то придумали уже HTTP на UDP переводить, из-за мнимых 0.01% прироста производительности.
    Будто никто не помнит проблем с uTorrent-ом, когда они решили гонять торренты по UDP..
     
     
  • 2.19, glad_valakas (-), 11:04, 20/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:09, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TCP крайне уязвим к потерям пакетов. Это называется Head of Line blocking.

    UDP этому не подвержен, потому что не соблюдает порядок приёма пакетов.

    Поэтому там не мнимые 0.01 прироста, а прирост на порядки, если ваш протокол уровня приложения умеет не ждать переотправки каждого очередного пакета, а либо собирать их в буфер и запрашивать ретрансмит только потерянных, либо просто игнорировать (например, когда это телефонный звонок).

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:19, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у вас теряются пакеты, это не вина протокола, а линии связи.
    Вот так смузихлебы захватили весь мир. Может ещё в джаваскрипт и в браузер закниуть всю логику работы юдп и тцп.
    ДНС и другие вещи уже забили гвоздями.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 11:28, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вина линии связи, но ответственность перез клиентом -- ваша.

    В идеальном мире, конечно, пакет, потерянный БС будет ей же и ретрансмитнут. Но тогда возникнет коллизия, когда пакеты "правильных" клиентов ретрансмитятся быстрее и в большем количестве. Вы же этого не хотите?

    Значит ретрансмитить будем end-to-end.

    А если e2e, то всё равно ваша машина (которая крайне мало знает о состоянии канала) будет заниматься контролем потока, этого не избежать.

    А поскольку большинство программистов заниматься контролем потока не хотят (да и не умеют), и трудно за это их винить, у нас появился system-level TCP. Что, вообще говоря, нонсенс, потому что требования всех приложений разные.

     
  • 4.24, Аноним (9), 11:29, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у вас есть возможность влиять на линии связи, особенно, если это не ваша последняя миля?
     
  • 2.22, Аноним (9), 11:26, 20/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TCP в сообщения заданного размера не может. Тогда уж SCTP. Может и в поток, и в дейтаграммы.
     

  • 1.25, Аноним (25), 11:31, 20/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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