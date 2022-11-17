Критические уязвимости в Netatalk, приводящие к удалённому выполнению кода

|
|1.1, Аноним (1), 11:58, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> например, применялся в устройствах Western Digital (проблема решена удалением
> Netatalk из прошивок WD)
учитесь как нада!
|
|
|
|2.3, iPony129412 (?), 12:07, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> As of 2020, AppleTalk support has been completely removed from legacy support with macOS 11 Big Sur.
AFP примерно туда же отправился.
|
|1.4, Тащ Коекто (?), 12:11, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>выявлено шесть удалённо эксплуатируемых уязвимостей, позволяющих организовать выполнение своего кода с правами root через отправку специально оформленных пакетов.
Это "уязвимости" - кого надо уязвимости, а любопытный нос лезет куда не надо, понимаш отправка специально оформленных пакетов удалённо, позволяет организовать выполнение чьего надо кода с правами root. Обычному пользователю нечего боятся, ведь ему нечего скрывать.
|
|1.5, Аноним (5), 12:34, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
#протокол AppleTalk
> Networking support > Networking options>CONFIG_ATALK
А вот опцию AFP в 6.0.9 ядре я что то не нашел, ее уже нет?
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (5), 12:51, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Никогда не было.
Я тоже не припомню, просто новость так не конкретно написана, что кажется что это два разных модуля ядра.
>>В Netatalk, стеке с реализацией сетевых протоколов AppleTalk и Apple Filing Protocol (AFP)
|
|1.9, Анонн (?), 12:43, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
5 из 6 ошибок - ошибки работы с памятью.
Впрочем, ничего нового, ничего удивительного.
|
|1.10, Аноним (10), 12:45, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Раз Сишники не могут нормально проверять входные данные и так и не научились нормально обрабатывать ошибки, - то может кто-нибудь, уже заставит их хотя бы пользоваться банальными assert-ами🤦, и пускай они не отключают их даже в релизе, сроком хотя бы в пару месяцев, - ну может это хоть как-то поможет🤦
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 12:59, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Студент умеющий пользоваться assert как правило и входные данные умеет проверять.
|
|1.11, ryoken (ok), 12:48, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>> применялся в устройствах Western Digital (проблема решена удалением Netatalk из прошивок WD)
Проблема болящей головы решена усекновением сией головы.
:D
|