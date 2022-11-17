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Критические уязвимости в Netatalk, приводящие к удалённому выполнению кода

17.11.2022 11:50

В Netatalk, сервере с реализацией сетевых протоколов AppleTalk и Apple Filing Protocol (AFP), выявлено шесть удалённо эксплуатируемых уязвимостей, позволяющих организовать выполнение своего кода с правами root через отправку специально оформленных пакетов. Netatalk используется многими производителями устройств хранения данных (NAS) для обеспечения обмена файлами и организации доступа к принтерам c компьютеров Apple, например, применялся в устройствах Western Digital (проблема решена удалением Netatalk из прошивок WD). Netatalk также входит в состав многих дистрибутивов, включая OpenWRT (удалён, начиная с ветки OpenWrt 22.03), Debian, Ubuntu, SUSE, Fedora и FreeBSD, но не используется по умолчанию. Проблемы устранены в выпуске Netatalk 3.1.13.

Выявленные проблемы:

  • CVE-2022-0194 - отсутствие корректной проверки размера внешних данных в функции ad_addcomment(), перед копированием в фиксированный буфер. Уязвимость позволяет удалённому атакующему без прохождения аутентификации добиться выполнения своего кода с правами root.
  • CVE-2022-23121 - некорректная обработка ошибок в функции parse_entries(), возникающих при разборе записей AppleDouble. Уязвимость позволяет удалённому атакующему без прохождения аутентификации добиться выполнения своего кода с правами root.
  • CVE-2022-23122 - отсутствие в функции setfilparams() корректной проверки размера внешних данных, перед их копированием в фиксированный буфер. Уязвимость позволяет удалённому атакующему без прохождения аутентификации добиться выполнения своего кода с правами root.
  • CVE-2022-23124 - отсутствие корректной проверки входных данных в методе get_finderinfo(), приводящее к чтению из области за пределами выделенного буфера. Уязвимость позволяет удалённому атакующему без прохождения аутентификации добиться утечки сведений из памяти процесса. В сочетании с другими уязвимостями ошибка также может быть использована для выполнения кода с правами root.
  • CVE-2022-23125 - отсутствие проверки размера при разборе элемента "len" в функции copyapplfile(), перед копированием данных в фиксированный буфер. Уязвимость позволяет удалённому атакующему без прохождения аутентификации добиться выполнения своего кода с правами root.
  • CVE-2022-23123 - отсутствие проверки поступающих извне данных в методе getdirparams(), приводящее к чтению из области за пределами выделенного буфера. Уязвимость позволяет удалённому атакующему без прохождения аутентификации добиться утечки сведений из памяти процесса.


  1. Главная ссылка к новости (https://kb.cert.org/vuls/id/70...)
  2. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Samba
  3. OpenNews: Разработчики Netatalk возобновили публикацию исходных текстов и выпустили релиз 2.2.0
  4. OpenNews: Реализация Netatalk для Linux становится платной
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любого пользователя
  6. OpenNews: Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58129-netatalk
Ключевые слова: netatalk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:58, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > например, применялся в устройствах Western Digital (проблема решена удалением
    > Netatalk из прошивок WD)

    учитесь как нада!

     
     
  • 2.2, iPony129412 (?), 12:01, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Правильно сделали. Надо выкидывать устаревшие технологии.
     
  • 2.3, iPony129412 (?), 12:07, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > As of 2020, AppleTalk support has been completely removed from legacy support with macOS 11 Big Sur.

    AFP примерно туда же отправился.

     

  • 1.4, Тащ Коекто (?), 12:11, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >выявлено шесть удалённо эксплуатируемых уязвимостей, позволяющих организовать выполнение своего кода с правами root через отправку специально оформленных пакетов.

    Это "уязвимости" - кого надо уязвимости, а любопытный нос лезет куда не надо, понимаш отправка специально оформленных пакетов удалённо, позволяет организовать выполнение чьего надо кода с правами root. Обычному пользователю нечего боятся, ведь ему нечего скрывать.

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:34, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    #протокол AppleTalk
    > Networking support > Networking options>CONFIG_ATALK

    А вот опцию AFP в 6.0.9 ядре я что то не нашел, ее уже нет?

     
     
  • 2.8, iPony129412 (?), 12:40, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не было.
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 12:51, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Никогда не было.

    Я тоже не припомню, просто новость так не конкретно написана, что кажется что это два разных модуля ядра.

    >>В Netatalk, стеке с реализацией сетевых протоколов AppleTalk и Apple Filing Protocol (AFP)

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:40, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Holy crap! 5 уязвимостей с выполнением "кода с правами root"
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:40, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Астрологи обьявили месяц новостей об уязвимостях с памятью.
     
  • 1.9, Анонн (?), 12:43, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    5 из 6 ошибок - ошибки работы с памятью.
    Впрочем, ничего нового, ничего удивительного.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:45, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раз Сишники не могут нормально проверять входные данные и так и не научились нормально обрабатывать ошибки, - то может кто-нибудь, уже заставит их хотя бы пользоваться банальными assert-ами🤦, и пускай они не отключают их даже в релизе, сроком хотя бы в пару месяцев, - ну может это хоть как-то поможет🤦
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:59, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Студент умеющий пользоваться assert как правило и входные данные умеет проверять.
     
     
  • 3.14, Аноним (10), 13:07, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, оно и видно 😂
     

  • 1.11, ryoken (ok), 12:48, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> применялся в устройствах Western Digital (проблема решена удалением Netatalk из прошивок WD)

    Проблема болящей головы решена усекновением сией головы.
    :D

     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 13:42, 17/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не. Это скорее как удаление вросшего ногтя.
     

  • 1.16, Аноним (16), 14:02, 17/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Многие уязвимости это на самом деле не уязвимости, а закладки
     

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