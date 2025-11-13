Время поддержки LTS-веток Ubuntu увеличено до 15 лет

2.15 , Аноним ( 2 ), 22:48, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В космос слетал и можно на диване наконец полежать. А чего добился ты ? )

3.18 , Кошкажена ( ? ), 22:51, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вообще-то убунта была после полета.

3.20 , Аноним ( 6 ), 22:51, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А чего добился ты А мне не надо в космос летать, чтобы на диване полежать. Я считаю это достижением. Но таки, чо с Шаттлвортом? Где он?

4.47 , Аноним ( 47 ), 23:45, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Mir закопал, Unity закопал, Touch закопал... Дайте полежать человеку, на диване, не надо его дёргать.

3.45 , Васян ( ? ), 23:42, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – --- --- ... А чего добился ты ? ) Да ладно, космосом только лохов разводить и воровать. Там же очевидный монтаж, несколько десятков минут зерогравити, какой-то хромакей и какое-нибудь болото с водой... А ты не знаешь как они считали расстояние в миллион световых лет? А сколько там ваащэ они живут и зачем? Мне даже странно как любители открытого софта ведутся на тему космоса, даже DE(может не про это?) там выкинули с подобным названием, ну я могу понять любителей фантастики и всё такое, но как-то распрягать про это на полном серьёзе очень странно, если только для чела, который от своей квартиры до работы, магазина, кроме асфальта ничего вокруг не замечает, особенно находящегося над ним, и инфу ест только на ютюб и в каких-то новостях про какие-то достижения каких-то инжынеров, делающих обёртку из фольги .... Ну и всё такое. Ну а то что компы стали в несколько раз меньше, а софт как-то наоборот, так это не заслуга любителей космических технологий. А любителям всякого экспириенса так ищо и лучше, можно втюхивать практически всё что угодно, главное улыбаться везде и как можно шЫре, и чаще, с рыбьим глазом на лбу. Ну такое это всё.

2.26 , Аноним ( 53 ), 23:00, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >ничего нового за последние 12 лет https://www.youtube.com/watch?v=fTBnyuwMspU

3.33 , Аноним ( 6 ), 23:11, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Постарел-то как... время, беспощадная ты с...

Ну, и шифер с годами похоже потёк. Ударился в ИИ.

4.35 , Аноним ( 2 ), 23:13, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну, и шифер с годами похоже потёк. Ударился в ИИ. Эм, а деньги, деньги то платят )

Только принципиальные не доют золотую корову )

5.37 , Аноним ( 6 ), 23:16, 13/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > золотую корову Сколько этих выдоиных золотых коров на обочине валяется... если посмотреть в зеркало заднего вида...

