Время поддержки LTS-веток Ubuntu увеличено до 15 лет

2.19, Аноним (-), 22:51, 13/11/2025
Молодцы, что и говорить. Мало кто поддерживает дистрибутивы 15 лет. Мало кто может себе это позволить. Это признак зрелости и стабильности.
> Для персонального использования предусмотрена возможность бесплатного подключения к Ubuntu Pro
Я себе продлил. В первый раз, кстати. Полет нормальный!
3.44, Медведь (ok), 23:42, 13/11/2025
|
> Молодцы, что и говорить. Мало кто поддерживает дистрибутивы 15 лет.
Пока что 15 лет никто никого не поддерживает, обещать не значит жениться ;) Вот когда реально стукнет 15 лет хоть одному lts-у, тогда и хвалить можно.
2.39, Аноним (39), 23:26, 13/11/2025
|
> сопровождение Ubuntu 14.04 продлено до апреля 2029 года
Последняя нормальная убунта - потому что бессистемдная.
2.48, Аноним (48), 23:49, 13/11/2025
|
Полностью согласен, всю жизнь им пользуюсь, для дома идеально - все работает, на любом ноуте заводится, гемора 0, просто пользуешься. Гном бесподобен, это вам не кеды, где нужно часами все настраивать(даже если не надо, любой кдешник это все равно делает, уже инстинктивно, иначе другие кдешники не поймут), обовления адекватные, пакеты свежие, сведее деба уж точно. Нафига что то еще?
1.4, Аноним (4), 22:22, 13/11/2025
|
Ещё бы перешли от выдумок своих приколов к дистрибьюции чистого дебиана с поддержкой в 15 лет вместе с DE.
2.5, Аноним (2), 22:25, 13/11/2025
|
Не уследил за мыслью. Какой чистый дебиан ? Они на sid сидят и свои тулзы типа do-release-upgrade делают. Кто то может таким похвастаться или "сначала забекаптесь, а после установки у вас ничего не заработает" ?
3.7, Аноним (2), 22:28, 13/11/2025
|
Даже чистый дебиан у меня не падал, как минт после апдейта /etc/apt/sources.list и dist-upgrade
С кубунты обновляюсь с 2011 года...
3.16, Аноним (16), 22:48, 13/11/2025
|
> Они на sid сидят
На testing. А LTS, по-моему, вообще со stable берут.
1.6, Аноним (6), 22:27, 13/11/2025
|
> 13 месяцев - Fedora Linux
Самая сбалансированная модель. И протухнуть не успевает и стабильность нормальная.
2.31, Аноним (31), 23:07, 13/11/2025
|
Одно дело десктоп, другое дело промышленное применение. Неужели это не очевидно?
3.36, Аноним (6), 23:14, 13/11/2025
|
> Неужели это не очевидно?
Нет. Не очевидно. В новости Федора стоит в одном ряду с Редхатом и Дебианом. А ниже комментаторы вообще про Арч вспомнили. Мух от котлет не отделили, народ волнуется.
1.14, Аноним (6), 22:47, 13/11/2025
|
А че там, Шаттлворт еще жив? А то даже на Википедии про него ничего нового за последние 12 лет.
2.15, Аноним (2), 22:48, 13/11/2025
|
В космос слетал и можно на диване наконец полежать. А чего добился ты ? )
3.20, Аноним (6), 22:51, 13/11/2025
|
> А чего добился ты
А мне не надо в космос летать, чтобы на диване полежать. Я считаю это достижением.
Но таки, чо с Шаттлвортом? Где он?
4.47, Аноним (47), 23:45, 13/11/2025
|
Mir закопал, Unity закопал, Touch закопал... Дайте полежать человеку, на диване, не надо его дёргать.
3.45, Васян (?), 23:42, 13/11/2025
|
--- --- ... А чего добился ты ? )
Да ладно, космосом только лохов разводить и воровать. Там же очевидный монтаж, несколько десятков минут зерогравити, какой-то хромакей и какое-нибудь болото с водой... А ты не знаешь как они считали расстояние в миллион световых лет? А сколько там ваащэ они живут и зачем? Мне даже странно как любители открытого софта ведутся на тему космоса, даже DE(может не про это?) там выкинули с подобным названием, ну я могу понять любителей фантастики и всё такое, но как-то распрягать про это на полном серьёзе очень странно, если только для чела, который от своей квартиры до работы, магазина, кроме асфальта ничего вокруг не замечает, особенно находящегося над ним, и инфу ест только на ютюб и в каких-то новостях про какие-то достижения каких-то инжынеров, делающих обёртку из фольги .... Ну и всё такое. Ну а то что компы стали в несколько раз меньше, а софт как-то наоборот, так это не заслуга любителей космических технологий. А любителям всякого экспириенса так ищо и лучше, можно втюхивать практически всё что угодно, главное улыбаться везде и как можно шЫре, и чаще, с рыбьим глазом на лбу. Ну такое это всё.
3.33, Аноним (6), 23:11, 13/11/2025
|
Постарел-то как... время, беспощадная ты с...
Ну, и шифер с годами похоже потёк. Ударился в ИИ.
4.35, Аноним (2), 23:13, 13/11/2025
|
> Ну, и шифер с годами похоже потёк. Ударился в ИИ.
Эм, а деньги, деньги то платят )
Только принципиальные не доют золотую корову )
5.37, Аноним (6), 23:16, 13/11/2025
|
> золотую корову
Сколько этих выдоиных золотых коров на обочине валяется... если посмотреть в зеркало заднего вида...
1.17, Кошкажена (?), 22:50, 13/11/2025
|
> Что касается других дистрибутивов, 14-летний срок сопровождения предоставляется в дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux (10 лет + 4 года дополнительного платного сервиса), 16 лет поддерживается SUSE Linux, 10 лет (5 лет LTS + 5 лет Extended LTS) поддерживается Debian GNU/Linux, 2 года поддерживается openSUSE и 13 месяцев - Fedora Linux.
Что там по любимому местными экспертами арчу?
2.21, Аноним (6), 22:53, 13/11/2025
|
Кхм... Я, надеюсь, тебе не надо объяснять что такое роллинг релиз? Или надо? Не надо же... Ты же просто стебешься? Или нет?
3.24, Кошкажена (?), 22:56, 13/11/2025
|
> Кхм... Я, надеюсь, тебе не надо объяснять что такое роллинг релиз? Или
> надо? Не надо же... Ты же просто стебешься? Или нет?
0 дней поддержки то есть. Просто хотела услышать, неужели это так сложно сказать?
4.30, Аноним (6), 23:07, 13/11/2025
А что такое поддержка в твоем понимании Вот, например, у Арча документашка одна... большой текст свёрнут, показать
|
4.54, Аноним (54), 00:26, 14/11/2025
|+/–
|
Вообще то у арча поддержка бесконечность. Обновления для текущего релиза будут выходить до конца жизни проекта.
5.55, Кошкажена (?), 00:34, 14/11/2025
|
> Вообще то у арча поддержка бесконечность. Обновления для текущего релиза будут выходить
> до конца жизни проекта.
Обновления в поддержке ничего не ломают. Так что пока 0 дней.
2.43, Медведь (ok), 23:38, 13/11/2025
|
Про арч не скажу, но manjaro много стабильнее и беспроблемнее сабжа.
4.72, Медведь (ok), 01:49, 14/11/2025
|
Конечно, Valve ведь специально выбирала дистрибутив повасянистее. Чисто чтоб не скучать.
2.52, Аноним (58), 00:05, 14/11/2025
|
у анонов хомяков больше 5 штук?
> не открытые обновления
до 5 машинок - бесплатно и для хомяков анонов
1.56, Аноним (58), 00:35, 14/11/2025
|
Как десктоп 15 лет не получится...
Браузера тонет...
32-бита (14.04 16.04 18.04) вообще в пролёте после того как ФФ престал собирать 32-бита. 140-фф на 14.04 можно - это 12 лет, 15 не набирается... а 16.04 - только 10 лет...
С 64-битами попроще, но официального хромонога уже для 16.04 нет (125 версия без бубна только). Остается надежда на snap...
2.68, Аноним (71), 01:32, 14/11/2025
|
> Остается надежда на snap...
Очень криво отображается, единая менюшка не работает, странные рамки вокруг приложения. В целом выглядит инконсистентно и чужеродно.
1.64, 12yoexpert (ok), 01:08, 14/11/2025
|
14.04 это в принципе последняя нормальная убунта, после неё и свалил на арч, потом на генту
2.67, Аноним (71), 01:30, 14/11/2025
|
Я свалил после окончание поддержки 16.04. Ибо это была последняя с Unity. А чем 14.04 лучше 16.04?
