Срок поддержки openSUSE Leap и openSUSE Leap Micro увеличен до 2 лет

04.09.2025 11:31

Разработчики дистрибутива openSUSE объявили о продлении до двух лет срока формирования обновлений для новых выпусков дистрибутивов openSUSE Leap и openSUSE Leap Micro. Новый срок поддержки начнёт применяться начиная с ветки openSUSE Leap 16, первый релиз в которой намечен на 1 октября 2025 года. Промежуточные выпуски в ветке openSUSE Leap 16, сопровождаемой параллельно с коммерческим дистрибутивом SUSE Linux Enterprise 16, будут формироваться до осени 2031 года - финальным станет выпуск openSUSE Leap 16.6, обновления для которого будут выпускаться до осени 2033 года. Как и раньше новые выпуски дистрибутива будут публиковаться раз в год.

C 2009 года в openSUSE срок поддержки составлял полтора года - год до следующего выпуска + полгода давалось на переход на новую версию. Так как на разработку первого выпуска новой ветки openSUSE Leap 16 потребовалось больше времени, чем обычно, для выпуска openSUSE Leap 15.6, сформированного в июне прошлого года, сделано исключение и срок его поддержки продлён на дополнительные 4 месяца (общий срок публикации обновлений составит 1 год и 10 месяцев). Начиная с openSUSE 16 поддержка выпусков будет осуществляться в течение двух полных циклов подготовки новых релизов. Для тех кому недостаточно двух лет поддержки предоставляется инструментарий для миграции установок на дистрибутивы SUSE Linux Enterprise и SUSE Linux Enterprise Micro.

  • 1.1, Игорь (??), 11:41, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И это очень здорово! Хотя в данный момент сижу на Slowroll.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:43, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Suse всегда была хуже дебиана, это даже не оспаривается нигде.
     
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 11:52, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не боишься, что щас к тебе прикатит немчик и на лойманом русском начте рассказывать что их коммерческий дистро имеет много преимущств, а преимущества - имеют тебя?
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 13:56, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > щас
    > лойманом русском
    > начте
    > преимущств

    Фридрих Энгельсович, вы ли это?

    Вообще рассуждать о вкусе устриц могут только те, кто их пробовал.
    Понятно что нищукам и локалхостникам суся не нужна, тем более платная поддержка.
    Но такое же рассказывают и про RHEL, ubuntu pro и прочие коммерческие дистрибутивы.

     
  • 2.4, я (?), 11:52, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    перестань бредить
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:49, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суся всегда была посередине между РедХатом и дебиановыводком. Тут лишь вопрос считаешь ли ты РедХат топом или дном.  
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:55, 04/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (-), 13:52, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Suse всегда была хуже дебиана, это даже не оспаривается нигде.

    Хуже в чем?
    Менее копролитная))?
    Дедиан это дно для подкроватных локалхостов, а сузя для суперкомпов из топ500.

    мы_не_одинаковые.jpg

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 14:46, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гугл с тобой не согласен. да, наверное, никто не согласен. но ты можешь ненавидеть дебиан.
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:48, 04/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:56, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пытаются сделать зюзю привлекательнее Red Hat® Enterprise Linux®. Не знаю, возымет ли это эффект. Всего лишь зюзя, как ни крути.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 15:07, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спрос есть:
    https://opennet.ru/63390-cluster
     

  • 1.6, Нубас (?), 12:13, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, проясните пожалуйста нубасу политику доставки секурити-апдейтов в openSUSE!
    Во время такого вот цикла поддержки, до формирования нового выпуска обновлений, эти новые выпуски же касаются только доставки новых версий пакетов, без учёта секурити-апдейтов, которые поставляются вне очереди, своевременно, а не ждут и накапливаются до поры, ведь так?
     
  • 1.8, нах. (?), 13:23, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аж ЦЕЛЫХ два года! Это ж можно успеть получить премию и уволиться нахрен.

    (дожили, конечно... но с другой стороны - она что с двумя годами никому не нужна, что с десятью нафиг такая не упала)

    Зато инсталлятор переписькали! На нодежс и вебвью!


     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:54, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если будет поддерживаться 10 лет - я с удовольствием переведу свою инфру с убунты на сусю
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 13:56, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрипты на баш замучийся переписывать
     
  • 3.24, User (??), 15:39, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит-то как, а? А?! Гордо! "Своя инфра", "переведу", "поддержка"...
    Нет, пожалуй не буду спрашивать занятого человека, в чем он видит "удовольствие".
     
  • 3.26, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 16:44, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Ubuntu и сейчас есть 10 лет поддержки
    Если у тебя «своя инфра» уже настроена и работает, то зачем бы ты ее стал переводить на что-то, пусть даже оно и даст тебе столько же лет поддержки, сколько уже дает Ubuntu?
    Просто потому что делать нехрен? Или зачем?
     
     
  • 4.28, нах. (?), 16:48, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ДВА одновременно работающих и нетключаемых штатными способами нахрен ненужных в приличной инфре dhcp сервера, например?

    Съели, убунтоводы, со своими тремя мешками нетплана?!

     

  • 1.10, Аноним (11), 13:46, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора было его продлить.
     
  • 1.16, Ilya Indigo (ok), 14:00, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я не понимаю, почему они не сумируют срок поддержки со всеми мажорными выпусками, как в RH/Rocky/Alma?

    Посути это тоже самое каждый минорный выпуск тоже год два поддерживается, но он бесшовно мигрирует на следующий минорный итого поддержка 10 лет.

    У SUSE/Leap аналогичная система, но они не называют это 8-ми летней поддержкой, а привязываются к срокам сопровождения минорных выпусков, коие вообще никакого значения не имеют.

    Что не так с их маркетинговым отделом?

     
  • 1.17, Аноним (17), 14:24, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для пользования в СНГ opensuse непригодна. Драйвер openh264 качается из реп cisco, а они заблокировали доступ. Кто хочет бороться с этим, ну как хотите.
     
     
  • 2.23, Аноним (5), 15:31, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Наоборот: СНГ непригоден для использования openh264.
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:39, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бороться со многим приходится, а это просто лишняя строчка в конфиге
     
  • 2.27, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 16:45, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут СНГ?
    Попробуй из Казахстана скачать и все у тебя будет, как и из других стран СНГ кроме одной неoфaшистской диктатуры
    Ты хотел сказать «на россии сложно использовать», так ведь?
     
     
  • 3.29, нах. (?), 16:51, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты хотел сказать «на россии сложно использовать», так ведь?

    он хотел сказать "в России". А за "на" у нас и подсесть можно лет на 20 за дискредитацию.
    Потому что это - украинизм, как ни смешно.

     

