Срок поддержки openSUSE Leap и openSUSE Leap Micro увеличен до 2 лет

2.3, Жироватт (ok), 11:52, 04/09/2025
Не боишься, что щас к тебе прикатит немчик и на лойманом русском начте рассказывать что их коммерческий дистро имеет много преимущств, а преимущества - имеют тебя?
3.14, Аноним (-), 13:56, 04/09/2025
> щас
> лойманом русском
> начте
> преимущств
Фридрих Энгельсович, вы ли это?
Вообще рассуждать о вкусе устриц могут только те, кто их пробовал.
Понятно что нищукам и локалхостникам суся не нужна, тем более платная поддержка.
Но такое же рассказывают и про RHEL, ubuntu pro и прочие коммерческие дистрибутивы.
2.11, Аноним (11), 13:49, 04/09/2025
Суся всегда была посередине между РедХатом и дебиановыводком. Тут лишь вопрос считаешь ли ты РедХат топом или дном.
2.12, Аноним (-), 13:52, 04/09/2025
> Suse всегда была хуже дебиана, это даже не оспаривается нигде.
Хуже в чем?
Менее копролитная))?
Дедиан это дно для подкроватных локалхостов, а сузя для суперкомпов из топ500.
мы_не_одинаковые.jpg
3.18, Аноним (18), 14:46, 04/09/2025
гугл с тобой не согласен. да, наверное, никто не согласен. но ты можешь ненавидеть дебиан.
1.5, Аноним (5), 11:56, 04/09/2025
Пытаются сделать зюзю привлекательнее Red Hat® Enterprise Linux®. Не знаю, возымет ли это эффект. Всего лишь зюзя, как ни крути.
1.6, Нубас (?), 12:13, 04/09/2025
Народ, проясните пожалуйста нубасу политику доставки секурити-апдейтов в openSUSE!
Во время такого вот цикла поддержки, до формирования нового выпуска обновлений, эти новые выпуски же касаются только доставки новых версий пакетов, без учёта секурити-апдейтов, которые поставляются вне очереди, своевременно, а не ждут и накапливаются до поры, ведь так?
1.8, нах. (?), 13:23, 04/09/2025
Аж ЦЕЛЫХ два года! Это ж можно успеть получить премию и уволиться нахрен.
(дожили, конечно... но с другой стороны - она что с двумя годами никому не нужна, что с десятью нафиг такая не упала)
Зато инсталлятор переписькали! На нодежс и вебвью!
2.13, Аноним (13), 13:54, 04/09/2025
если будет поддерживаться 10 лет - я с удовольствием переведу свою инфру с убунты на сусю
3.24, User (??), 15:39, 04/09/2025
Звучит-то как, а? А?! Гордо! "Своя инфра", "переведу", "поддержка"...
Нет, пожалуй не буду спрашивать занятого человека, в чем он видит "удовольствие".
3.26, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 16:44, 04/09/2025
У Ubuntu и сейчас есть 10 лет поддержки
Если у тебя «своя инфра» уже настроена и работает, то зачем бы ты ее стал переводить на что-то, пусть даже оно и даст тебе столько же лет поддержки, сколько уже дает Ubuntu?
Просто потому что делать нехрен? Или зачем?
4.28, нах. (?), 16:48, 04/09/2025
ДВА одновременно работающих и нетключаемых штатными способами нахрен ненужных в приличной инфре dhcp сервера, например?
Съели, убунтоводы, со своими тремя мешками нетплана?!
1.16, Ilya Indigo (ok), 14:00, 04/09/2025
Я не понимаю, почему они не сумируют срок поддержки со всеми мажорными выпусками, как в RH/Rocky/Alma?
Посути это тоже самое каждый минорный выпуск тоже год два поддерживается, но он бесшовно мигрирует на следующий минорный итого поддержка 10 лет.
У SUSE/Leap аналогичная система, но они не называют это 8-ми летней поддержкой, а привязываются к срокам сопровождения минорных выпусков, коие вообще никакого значения не имеют.
Что не так с их маркетинговым отделом?
1.17, Аноним (17), 14:24, 04/09/2025
Для пользования в СНГ opensuse непригодна. Драйвер openh264 качается из реп cisco, а они заблокировали доступ. Кто хочет бороться с этим, ну как хотите.
2.25, Аноним (25), 16:39, 04/09/2025
Бороться со многим приходится, а это просто лишняя строчка в конфиге
2.27, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 16:45, 04/09/2025
При чем тут СНГ?
Попробуй из Казахстана скачать и все у тебя будет, как и из других стран СНГ кроме одной неoфaшистской диктатуры
Ты хотел сказать «на россии сложно использовать», так ведь?
3.29, нах. (?), 16:51, 04/09/2025
> Ты хотел сказать «на россии сложно использовать», так ведь?
он хотел сказать "в России". А за "на" у нас и подсесть можно лет на 20 за дискредитацию.
Потому что это - украинизм, как ни смешно.
