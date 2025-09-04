Срок поддержки openSUSE Leap и openSUSE Leap Micro увеличен до 2 лет

Разработчики дистрибутива openSUSE объявили о продлении до двух лет срока формирования обновлений для новых выпусков дистрибутивов openSUSE Leap и openSUSE Leap Micro. Новый срок поддержки начнёт применяться начиная с ветки openSUSE Leap 16, первый релиз в которой намечен на 1 октября 2025 года. Промежуточные выпуски в ветке openSUSE Leap 16, сопровождаемой параллельно с коммерческим дистрибутивом SUSE Linux Enterprise 16, будут формироваться до осени 2031 года - финальным станет выпуск openSUSE Leap 16.6, обновления для которого будут выпускаться до осени 2033 года. Как и раньше новые выпуски дистрибутива будут публиковаться раз в год. C 2009 года в openSUSE срок поддержки составлял полтора года - год до следующего выпуска + полгода давалось на переход на новую версию. Так как на разработку первого выпуска новой ветки openSUSE Leap 16 потребовалось больше времени, чем обычно, для выпуска openSUSE Leap 15.6, сформированного в июне прошлого года, сделано исключение и срок его поддержки продлён на дополнительные 4 месяца (общий срок публикации обновлений составит 1 год и 10 месяцев). Начиная с openSUSE 16 поддержка выпусков будет осуществляться в течение двух полных циклов подготовки новых релизов. Для тех кому недостаточно двух лет поддержки предоставляется инструментарий для миграции установок на дистрибутивы SUSE Linux Enterprise и SUSE Linux Enterprise Micro.



