Доступен дистрибутив Ubuntu 25.04

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|1.2, Аноним (2), 16:48, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Уже не торт, слишком много привязывания к своим сервисам и корпо-политики, дебиан снова смотрится более привлекательно, хоть и сроки поддержки чуть меньше.
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|2.5, Аноним (5), 17:08, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Уже не торт, слишком много привязывания к своим сервисам и корпо-политики,
> дебиан снова смотрится более привлекательно, хоть и сроки поддержки чуть меньше.
Собственно я поэтому на него и перешел. Надоели баззворды, хайп и - подляны стригущие шерсть с хомячков в результате, с попыткой "удружить" - не забыв стырить данные "партнерам", состричь себе купонов и какой-нибудь вендорлок и NIH подпихать.
А Debian прекрасен тем что там изначально нет никаких unity, apport, кривых апдейтеров на питоне валящих апдейты чаще чем работающих, поиска с партнерами и "переписано на GTK4 и Rust". Пусть авторы сами это и используют :)
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|3.39, Аноним (-), 18:06, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А Debian прекрасен тем что там изначально нет никаких unity, apport, кривых апдейтеров на питоне валящих апдейты чаще чем работающих, поиска с партнерами и "переписано на GTK4 и Rust".
Зато есть уже настолько мертвые пакеты, что они перестали вонять (но не заделанные дырочки остались).
Урезанные пакеты которые называют как нормальные (привет KeePassXC).
И наглухо отбитые мейнтенеры
> Пусть авторы сами это и используют :)
Так они и используют, причем успешно и с удовольствием.
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|4.78, Аноним (78), 18:44, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После того как баг "не открываются 7z архивы" для ark (стоковый kde архиватор) провисел в списке багов пол года без фикса (бэкпорт патча висел в том же баге). Для меня все стало понятно, и убунту со своих устройств я заменил на дебиан.
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|5.103, Аноним (103), 19:06, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> После того как баг "не открываются 7z архивы" для ark (стоковый kde
> архиватор) провисел в списке багов пол года без фикса (бэкпорт патча
> висел в том же баге). Для меня все стало понятно, и
> убунту со своих устройств я заменил на дебиан.
После того как баг с дырой в thunar в Debian вообще не залатали, забив болт, даже после того как одна англоговорящая истеричная личность по всем интернетам об этом написала, то для меня всё стало понятно, правда Debian я со своих устройст не удалил, потому что я не истеричка, пользоваться чем-то надо, но осадочек остался.
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|2.9, Аноним (-), 17:22, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> слишком много привязывания к своим сервисам
К каким сервисам ты увидел привязку?
> дебиан снова смотрится более привлекательно
До тех пор, пока там кучка протухших пакетов - он совсем не привлекательный.
А по бажности еще спорно кто из них победитель.
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|3.25, Celcion (ok), 17:37, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> К каким сервисам ты увидел привязку?
Например, snap. И, учитывая степень его проникновения в систему, другие примеры уже можно даже не приводить.
> До тех пор, пока там кучка протухших пакетов - он совсем не привлекательный.
Не все админят локалхост.
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|3.38, НяшМяш (ok), 18:04, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> До тех пор, пока там кучка протухших пакетов
Есть backports. Гоняю 6.12 LTS (новее не нужно) на домашнем серваке - помогло улучшить скорость самбы в сравнении с 6.1.
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|4.43, Аноним (-), 18:17, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Есть backports.
Если бы их не было, то деб вообще можно было бы закапывать.
Но в бекпортах есть отнюдь не все. И часто нет именно вещей с бесячими багами, уже пофикшенными в апстриме.
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|2.19, Аноним (19), 17:30, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дебиану сильно не хватает PPA. Тогда можно было бы пересобрать проблемные пакеты или обновить, что требуется.
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|4.118, Аноним (19), 19:39, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Бэкпорты...
Не из той оперы вообще. Я про сборку пакетов для себя и под себя.
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|3.84, Аноним (84), 18:55, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Дебиану сильно не хватает PPA
Те самые, где любой васян может создать свой собсвенный PPA для своего "шедевра в мире ОйТи", а потом найти девушку и забить на поддержание этого самого PPA? И вообще, кто проверяет, что там в эти ваши PPA выкладывают?
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|4.119, Аноним (19), 19:42, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для этого они, собственно и нужны, если ты не понял. Васян соберёт пакетики под свои задачи и никого не будет трогать.
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|3.107, Аноним (103), 19:13, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Справедливости ради, для прода хватает и того что есть в main и его заплатки из ... большой текст свёрнут, показать
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|3.114, Аноним (-), 19:28, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дебиану сильно не хватает PPA. Тогда можно было бы пересобрать проблемные пакеты
> или обновить, что требуется.
PPA технически - репа дебиана. И зачастую в этом самом дебиане и работает на ура собссно.
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|2.46, Аноним (46), 18:21, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сколько бы местные анонимные снобы не ругали убунту, но она стала дефолтом. Ковыряться с дебианом в большинстве случаев не станут.
И вообще уже прошла мода ругать убунту, сто она для ламеров и вся из себя корпоративная.
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|3.60, Аноним (60), 18:28, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> она стала дефолтом
Лет 15 назад может быть это было похоже на правду. Сегодня крайне неоднозначно. Дефолта впечатление что вообще не существует и каждый ставит то, какое оборудование официально поддерживает поставщик (мы же о серверах говорим, да?).
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|4.82, Аноним (46), 18:53, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Сегодня крайне неоднозначно.
Я уже давно понял, что местные анонимные эксперты скорее дистро-свитчеры и олды начинавшие с мандрейка, но не используют этот ваш Линукс как рабочий инструмент.
>Дефолта впечатление что вообще не существует
Я тебе и другим анонимным экспертам еще раз предлагаю поискать все телеграме группы вакансиями:сисадминов, девопсов, разрабов. В разделе владения дистрибутивов этого вашего линукса владение Ubuntu там на первом месте, на втором какой-нибудь клон редхата, повторюсь, какой-нибудь, большинство пишут центось, хотя её больше нет, дальше какая-нибудь Alma Linux и т.д.
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|5.91, Маняним (?), 19:01, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Аноним
> Я уже давно
> анонимные эксперты
Вопрос, кто из вас бОльший эксперт. Как по мне, товарищ выше гораздо ближе к истине, в отличии от вашего демагогического высера.
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|4.87, Аноним (46), 18:56, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>какое оборудование официально поддерживает поставщик (мы же о серверах говорим, да?
Какой вендер не поддерживает у-у-у бунту? Dell, HP? А что у тебя там в докере не важно, хост убуту либо в крайних случаях Alpine.
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|5.97, Маняним (?), 19:02, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На сервера никто не ставит систему скачивая ISOшник с сайта на рандомное железо. Есть определенная версия ядра, операционной системы, которые сертифицированы под конкретное железо. Так работает бизнес, в отличии от твоего локалхоста.
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|6.150, Аноним (46), 20:29, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Взял dell, поставил на один ubuntu, встала. Снес, поставил Proxmox VE. Что я делаю не так?
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|7.160, Аниним (-), 20:43, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что я делаю не так?
Да всё так, пока ты сидишь на локалхосте. Попробуй где-то на работе сделай, где несешь материальную ответственности, тогда и вопросов не будешь таких задавать.
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|4.108, Аноним (-), 19:14, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В каком-то смысле ты прав - интеграторы ставят то, к чему привыкли Но при этом ... большой текст свёрнут, показать
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|3.71, Аноним (66), 18:38, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Той убунты больше нет, она сдохла на последней букве кодовых названий, то что вы видите уже совсем другая.
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|4.89, Аноним (46), 18:57, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Опять же демагогия. Демагогией могу заниматься сутками, но уже не интересно.
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|3.110, Аноним (103), 19:20, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ну почему же, стали бы ковыряться, вот только у Дебиана с точки зрения энтерпрай... большой текст свёрнут, показать
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|2.85, Аноним (95), 18:55, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ни фига себе чуть меньше По программе Ubuntu PRO Support for over 2,300 pack... большой текст свёрнут, показать
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|3.99, Маняним (?), 19:03, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Linux Mint.
Изжил себя минт, не развивается. Пока что федора и pop os самые интересные.
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|4.111, Аноним (103), 19:26, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Linux Mint.
> Изжил себя минт, не развивается. Пока что федора и pop os самые
> интересные.
До этого поста хоть что-то у вас было похоже на вменяемые заявления, а вот этот прям вообще необоснованная субъективщина. Набрасываем-с?
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|5.159, Аниним (-), 20:42, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну он собственно почти прав. Просто сравни количество фич в минте которые добавлены за последние годы. Сильно удивишься их отсутствию.
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|1.6, Аноним (6), 17:08, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А что со snap'ом? Отказались все на него переводить или продолжат хоронить дистрибутив?
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|2.12, Аноним (12), 17:23, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё на снап не переводят.
Версия ubuntu core не готова.
Установеленные по дефолту программы из снап работают отлично.
Я не замечаю медленного запуска.
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|3.18, Аноним (6), 17:29, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я не замечаю медленного запуска.
Проблема не в этом. А поломанных зависимостях.
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|3.28, Аноним (-), 17:40, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> программы из снап работают отлично
И тебя прям совсем не смущает загромождённый список с loop устройствами?
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|4.33, Аноним (32), 17:49, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, с чего бы?
Это просто виртуальные блочные устройства.
Они места не занимают, ssd не гробят, т.к. монтируются в read only.
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|5.53, Аноним (60), 18:24, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> блочные устройства
Типа это норм, что для программы создаётся целое отдельное блочное устройство?
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|6.65, Аноним (-), 18:33, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>> блочные устройства
> Типа это норм, что для программы создаётся целое отдельное блочное устройство?
А в чем проблема? Чем оно вам мешает?
Это вполне нормальное решение.
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|7.79, Миха (??), 18:50, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это вполне нормальное решение.
Для гуманитариев разве что, коим ВЫ, судя по всему, и я вляетесь.
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|4.115, Аноним (103), 19:28, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> программы из снап работают отлично
> И тебя прям совсем не смущает загромождённый список с loop устройствами?
Меня смущают, но если вы можете предложить лучший вариант в формате патча, чтобы это всё порешать, то низкий вам поклон, но пока таких предложений не было, а только жалобные стоны с болот. ¯\_(ツ)_/¯
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|3.147, _kp (ok), 20:18, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>не замечаю медленного запуска.
Это пока не сравниваете, то и не замечаете что машина превратилась в лагалище.
А от быстрого современного компа справедливо ожидать мгновенного запуска чего угодно.
Баловался я на ноуте, все подряд ставил, в том числе из любопытсва. Но оставил Федору с КДЕ.
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|3.52, Аноним (46), 18:24, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше так, посоветуй те отечественный импортозамещенный дистрибутив сравнимый по легкости использования и бесплатности с сабжем.
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|4.120, Аноним (95), 19:43, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Более кpacнoглaзый, отчасти потому что чуто что надо бежать к ним с вопросами, т... большой текст свёрнут, показать
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|1.11, Аноним (11), 17:22, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что там с русским языком? Он полностью переведён или всё таки есть места где используется английски?
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|2.17, Аноним (19), 17:26, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По остаточному принципу. Иной раз ванильный софт из реп переведёт лучше, чем каноникаловские поделки.
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|2.49, Аноним (60), 18:23, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Любые локализации нужно избегать. И если у вас проблемы с английским, то как айтишнику грош вам цена.
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|3.57, Аноним (46), 18:26, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. этот ваш Линукс могут использовать только так называемые айтишники? Нормальные люди не могут?
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|4.64, Аноним (64), 18:33, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тоже потратил время на эту бесперспективную затею. Даже сделал машину перевода для одного из крупных проектов, хотя говорили, что это невозможно. Больше такой глупостью заниматься не буду - во всех новых проектах использую только английский язык.
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|4.81, Миха (??), 18:51, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нормальные люди не могут?
Нормальные люди сидят на маке или на винде. И не спрашивай почему. Догадаться сам попробуй почему.
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|5.146, Аноним (95), 20:13, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сейчас в трендах - китайский.
Ага, а меж тем, сами китайцы массово учат английский, что как бы говорит нам, что на самом деле ушлые китайцы думают о том, какой язык полезнее знать. ;)
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|2.54, Аноним (46), 18:24, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше так, посоветуйте отечественный импортозамещенный дистрибутив сравнимый по легкости использования и бесплатности с сабжем.
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|3.62, Аноним (64), 18:30, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> отечественный импортозамещенный дистрибутив
У каждого объекта авторского права есть законный автор. Не думаю, что авторы считают себя принаджлежащими кому-либо, кроме самого себя.
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|1.24, Аноним (-), 17:36, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Как и многие начинал когда-то с убунты. Где-то в году 2009-м. Тогда это был не прости дистр, а с претензией на полноценную домашнюю ОС. Чувствовалась цельность и монолитность. А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики.
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|2.42, НяшМяш (ok), 18:15, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Как и многие, начинал когда-то с мандрейка. После него убунта таким васянским непотребством показалась, что не трогал её примерно до 18.04 - и всё равно васянством так и осталась.
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|3.152, Аноним (95), 20:31, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как и многие, начинал когда-то с мандрейка. После него убунта таким васянским
> непотребством показалась, что не трогал её примерно до 18.04 - и
> всё равно васянством так и осталась.
Ага, а где теперь эти ваши мандраки, мандривы и их клоны?! В энтерпрайзе RHEL и клоны и deb-семейство во все поля. Да, есть местами во всяких гиковских проектах никсосы, генты и прочая самопальная рассыпуха, но как готовые решения под ключ, то нет никаких мандрив и прочих.
Так что, при всём моём к вам уважении, васянская или не васянская убунточка, но таки рыночек порешал ваши мандрейки. ¯\_(ツ)_/¯
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|2.48, Аноним (48), 18:23, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тогда это был не прости дистр, а с претензией на полноценную домашнюю ОС. Чувствовалась цельность и монолитность.
Тогда его и делали для домашних пользователей, еще там какой то Unity.
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|3.154, Аноним (95), 20:35, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Тогда это был не прости дистр, а с претензией на полноценную домашнюю ОС. Чувствовалась цельность и монолитность.
> Тогда его и делали для домашних пользователей, еще там какой то Unity.
Правильно, потом у космонафта закончились деньги и соответственно альтруизм, а т.к. деньги он зарабатывает преимущественно на серверах и слегка на воркстейшенах в корпоративной среде, то слегка причёсанный для людей недоDE в лице GNOME вполне логичное решение в плане умеренной траты человекочасов на это направление. С этой точки зрения космонафт всё правильно делает, ему деньги зарабатывать надо, а не перед анонами на опеннете выглядеть рыцарем в белом.
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|2.67, Аноним (46), 18:35, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Где-то в году 2009-м.
Тогда был GNOME 2 с человеческим лицом или уже юнити?
>Тогда это был не прости дистр, а с претензией на полноценную домашнюю ОС.
Тогда он был как сейчас только с гном 2.
>А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики.
Для какой корпоративной? Сабж юзет мелкий и средний бизнес. Посмотри вакухи девопсов, прогеров, везде убунта. Убунту стала самым популярным, демократическим дистрибутивом. Для корпоратов осталась редхат.
|
|2.70, Аноним (64), 18:37, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики
Разочарую Вас. Хотя сам работаю постоянно в 3-х системах (Windows, Linux, BSD), могу уверенно утвержать, что Linux на рабочих местах - не для корпоративной публики. Для них альтернативы Windows нет и, похоже, не будет.
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|3.102, Маняним (?), 19:06, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Linux на рабочих местах - не для корпоративной публики
Как раз для неё самой. Сейчас рабочее место это чаще всего тонкий клиент в режиме "киоска", а вся система вертится на мейнфрейме. Да-да, история по спирали развивается. Времена "толстых" клиентов с виндой на рабочем месте остались в 2010 году.
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|4.134, Аноним (128), 19:54, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Времена "толстых" клиентов с виндой на рабочем месте остались в 2010 году.
этот бред мне несли в санях ещё в 2000 году
хрей и вот это всё
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|5.155, Аниним (-), 20:39, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ещё в 2000 году
Значит ты уже давно на пенсии. Тогда вопрос вдвойне актуален, откуда тебе знать как оно устроено сейчас. Кстати анон в принципе прав на 110%.
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|3.156, Аноним (95), 20:40, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики
> Разочарую Вас. Хотя сам работаю постоянно в 3-х системах (Windows, Linux, BSD),
> могу уверенно утвержать, что Linux на рабочих местах - не для
> корпоративной публики. Для них альтернативы Windows нет и, похоже, не будет.
Зависит от рабочих мест, от ситуации, если это офисная крыса какая-нибудь, то скорее всего да, но тоже самое той же DNS, пятёрочке, они посмеются! ;)
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|4.157, Аноним (95), 20:40, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики
>> Разочарую Вас. Хотя сам работаю постоянно в 3-х системах (Windows, Linux, BSD),
>> могу уверенно утвержать, что Linux на рабочих местах - не для
>> корпоративной публики. Для них альтернативы Windows нет и, похоже, не будет.
> Зависит от рабочих мест, от ситуации, если это офисная крыса какая-нибудь, то
> скорее всего да, но расскажите тоже самое той же DNS, пятёрочке, они
> посмеются! ;)
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|2.127, 12yoexpert (ok), 19:49, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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они просто снесли всё, что делало убунту убунтой: мир, апстарт, юнити, релизы netbook edition
без этого это тупо yet another debian с кучей спама про всякие амазоны
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|3.136, Аноним (128), 19:57, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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мир никогда не работал
апстарт стал никому не нужен
как и юнити
надеюсь и снап туда же
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|3.158, Аноним (95), 20:42, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> они просто снесли всё, что делало убунту убунтой: мир, апстарт, юнити, релизы
> netbook edition
> без этого это тупо yet another debian с кучей спама про всякие
> амазоны
Чем вам убунтовый GNOME, apport, snap теперь не делают убунту убунтой? ))
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|1.45, Аноним (48), 18:21, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В Ubuntu Mate продолжает поставляться рабочий стол MATE 1.26.
> В Lubuntu включён выпуск среды рабочего стола LXQt 2.1.0. Осуществлён переход с ветки Qt 6.6 на Qt 6.8. Значительно ускорена работа инсталлятора, основанного на фреймворке Calamares.
Оба без wayland, наверное.
Хотя как обещщали в альфа, даже в репозиториях что то было xfce4-wayland-session, lxqt-wayland-session, lubuntu-wayland-session, подобное.
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|1.58, Аноним (60), 18:26, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А рекламу своих платных сервисов оно всё так же продолжает крутить в терминале?
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|2.76, Аноним (64), 18:42, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вашу проблему решит apt purge ubuntu-pro-client
Это на сервере однозначно. В десктопе уберется для кого-то нужное (графика к репам - не помню точно, как называется), но например, я его и так не использую - либо вручную, либо Synaptic.
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|3.90, Миха (??), 18:57, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выпилить можно всё шо угодно, вопрос заключается в том, что оно изначально агрессивно навязывается.
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|4.163, Аноним (103), 20:47, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выпилить можно всё шо угодно, вопрос заключается в том, что оно изначально
> агрессивно навязывается.
Я бы не назвал короткую плашку с упоминанием что есть ещё ubuntu pro навязыванием, у современных школьников в терминале всякие свистелки ненужные который для понтов только в среде таких же школьников, места больше занимает.
Меня не напрягает, настолько что я даже не задавался никогда вопросом где это отключается, мне главное что без подписки они честных 5 лет мне бесплатно минорные обновления дают, а иногда и бэкпорты
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|1.59, Аноним (59), 18:28, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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что меня раздражает, так это то, что объявление есть, а если у тебя уже установлена убунта, то обновиться можно будет только через несколько дней, хоть переустанавливай
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|2.135, Нуину (?), 19:55, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> обновиться можно будет только через несколько дней, хоть переустанавливай
Пару дней)) Мужики полгода ждут после релиза LTS, чтобы обновляться.
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|1.92, Аноним (94), 19:01, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня уже вот уже больше, чем полтора года, сломан qBitTorrent. Не качает и всё. Типа нет соединения с трекерами. И якобы 0 DHT-пиров. Потому что якобы нет соединения с сетью. Вебсиды - качает.
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|2.142, Аноним (142), 20:01, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там баг – когда процесс долго висит, происходит описанное поведение. Помогает только рестарт сервиса.
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|1.105, Аноним (-), 19:10, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> GNOME 48, в котором реализована поддержка HDR, тройной буферизации
> Kubuntu ... по умолчанию предложен сеанс на базе Wayland, а поддержка X11 реализована в форме опции.
Приятно видеть, как дистры постепенно закапывают иксы :)
Скоро и опции потихоньку начнут дропать.
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|1.106, Аноним (106), 19:11, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Ядро Linux обновлено до выпуска 6.14
В этом ядре сломали lkrg так, что похоже это конец lkrg. Просто переместили функцию, которая была использована, в хедеры, оптимизировали до одного вызова другой функции и радуются. А lkrg от неё зависел, без неё lkrg теряет смысл. Если закомментировать этот хук, то после загрузки lkrg становится невозможно запустить любой процесс. В том числе выгрузить lkrg через modprobe. Если же хукать низкоуровневую функцию, к которой всё свели, то куча инфы потеряется и восстанавливать её придётся хаками, и работать всё станет с абсолютно черепашьей скоростью.
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|1.122, 12yoexpert (ok), 19:45, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ежеполугодная специальная олимпиада тире лотерея: обновлять любимую убунточку или переустанавливать после фейла обновления?
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|2.137, Нуину (?), 19:57, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обновляю с 18.04 LTS релизы, сейчас 24.04. Как можно сломать обновление?
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|1.143, Аноним (143), 20:08, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только что Ubuntu 24.10 обновилась на 25.10, заняло это минут 15. Работает нормально, пришлось опять удалить Firefox и почтовый клиент, больше никакого мусора не установилось. Браузеры удалились, пришлось снова установить, но их настрой полность сохранились. Gnome 48, Linux 6.14.0-15-generic. Настойки системы сохранились, если не знать, то ничего не заметишь.
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|1.151, Аноним (151), 20:30, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем плоха убанта, так тем, что ppa доступен любому растакому Васяну, и проверки там нет на малварь. То есть, качество диста ниже плинтуса. Дебиан значительно солиднее, там этого нет.
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