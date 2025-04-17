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Доступен дистрибутив Ubuntu 25.04

17.04.2025 16:38

Опубликован дистрибутив Ubuntu 25.04 "Plucky Puffin", который отнесён к промежуточным выпускам, обновления для которых формируются в течение 9 месяцев. Готовые установочные образы созданы для Ubuntu, Ubuntu Server, Lubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Budgie, Ubuntu Studio, Xubuntu, UbuntuKylin (редакция для Китая), Ubuntu Unity, Edubuntu и Ubuntu Cinnamon.

Основные изменения:

  • Рабочий стол обновлён до выпуска GNOME 48, в котором реализована поддержка HDR, тройной буферизации, стековой компоновки уведомлений, глобальных сочетаний клавиш. Расширен конфигуратор. Добавлены оптимизации потребления памяти и производительности.
  • В Ubuntu Desktop вместо Evince для просмотра PDF предложена программа Papers (форк Evince, переведённый на GTK4 и частично переписанный на языке Rust).
  • По умолчанию задействована обвязка xdg-terminal-exec, упрощающая замену эмулятора терминала, вызываемого комбинацией клавиш Ctrl+Alt+T.
  • После сворачивания проекта Mozilla Location Service, сервисы определения местоположения переведены на использование БД BeaconDB с информацией о размещении известных точек беспроводного доступа.
  • Отключено по умолчанию звуковое сопровождение запуска системы.
  • В инсталлятор в Ubuntu Desktop добавлен режим для замены существующих установок Ubuntu. При установке в режиме двойной загрузки, если в системе уже используются другие операционные системы, разрешена установка на шифрованные разделы и предоставлены расширенные настройки для дисковых разделов. Добавлена возможность установки Ubuntu на одном накопителе с Windows-системами, использующими шифрованные разделы на базе BitLocker.
  • Задействован пакетный менеджер APT 3.0, в котором предложен новый движок разрешения зависимостей Solver3, реализовано более наглядное отображение списка зависимостей, добавлен крипто-бэкенд для библиотеки OpenSSL, удалена команда apt-key, добавлена поддержка снапшотов, переработана работа с ключами и цифровыми подписями.
  • Вместо публикации отдельных сборок, специфичных для каждого ARM64-устройства, дистрибутив перешёл к предоставлению одного общего ISO-образа Ubuntu Desktop для устройств на базе архитектуры ARM64. Образ можно использовать для установки на рабочих станциях с процессорами Ampere, ноутбуках с чипами Snapdragon и в виртуальных машинах на Mac-системах Apple Silicon.
  • Улучшены возможности для использования устройств на базе архитектуры ARM64 в качестве рабочих станций с графическим окружением. Добавлена поддержка новых устройств, например, на базе Qualcomm Snapdragon X Elite 13. Добавлены пакеты ubuntu-x1e-settings и qcom-firmware-extract.
  • В дополнение к initramfs-tools добавлена опциональная поддержка инструментария Dracut для формирования образов начального RAM-диска (initrd). В Ubuntu осеннем выпуске 25.10 инструментарий Dracut намерены задействовать по умолчанию. Из проблем с initramfs-tools, которые будут решены после перехода на Dracut, упомянуты: невозможность использования systemd в initrd, отсутствие поддержки NVMe over Fabric (NVM-oF), сложность сопровождения из-за раздельной работы с initrd и корневой ФС, стагнация разработки initramfs-tools и обилие кода на shell в initrd.
  • В репозиторий добавлен инструментарий crypto-config, предназначенный для работы с общим для всей системы профилем настроек, связанных с криптографией. В настоящее время доступны профили default, legacy и future.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 6.14. Из связанных с ядром новшеств отмечена поддержка механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU, а также реализация драйвера NTSYNC, предоставляющего набор примитивов синхронизации Windows NT, позволяющих существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. В отдельные пакеты выделены инструментарии bpftools и linux-perf. Вместо отдельного пакета c ядром linux-lowlatency задействованы штатные возможности базового ядра и набор утилит lowlatency-kernel.
  • Обновлены системные пакеты: glibc 2.41, systemd 257, binutils 2.44, OpenSSL 3.4.1, GnuTLS 3.8.9, BlueZ 5.79, NetworkManager 1.52, Pipewire 1.2.7, Poppler 25.03, xdg-desktop-portal 1.20.
  • Обновлены средства для разработчиков: GCC 15 (снапшот будущего релиза), LLVM 20, Python 3.13.3, Go 1.24, Rust 1.84, .NET 9.0, PHP 8.4, Ruby 3.3, OpenJDK 24, PostgreSQL 17, Valkey (форк Redis) 8.0.2, MySQL 8.4.4, Qt 6.8.3.
  • Обновлены пользовательские приложения: GIMP 3.0, LibreOffice 25.2, Firefox 137, Thunderbird 128.
  • Обновлены серверные пакеты: Nginx 1.26.3, Apache httpd 2.4.63, OpenSSH 9.9, cloud-init 25.1.1, runc 1.2.5, Docker 27.5.1, Containerd 2.0.2, HAProxy 3.0.7, libvirt 10.10.0, ClamAV 1.4.2, OpenLDAP 2.6, QEMU 9.2.0, Squid 6.13, SSSD 2.10.1, Samba 4.21.
  • В Chrony для синхронизации времени по умолчанию задействованы серверы точного времени от проекта Ubuntu, использующие протокол NTS.
  • Командная оболочка Fish обновлена до ветки 4.0, переписанной на Rust.
  • На ноутбуках с GPU NVIDIA по умолчанию включён сервис nvidia-powerd, обеспечивающий поддержку механизма Dynamic Boost, позволяющего балансировать энергопотребление между CPU и GPU для повышения производительности. Проприетарные драйверы NVIDIA обновлены до ветки 570.x.
  • Обеспечена полная поддержка GPU Intel на базе архитектуры Xe2, таких как Intel Core Ultra Xe2 с интегрированной графикой Intel Arc и дискретные GPU Intel Arc B580/B570 "Battlemage". В приложениях с поддержкой библиотеки Intel Embree, таких как Blender, производительность рендеринга возросла на 20-30% из-за ускорения трассировки лучей в 2-4 раза. На дискретных GPU "Battlemage" обеспечено аппаратное ускорение кодирования видео в форматах AVC, JPEG, HEVC и AV1.
  • Прекращено создание файла /run/utmp с данными о пользователях, в данный момент работающих в системе. Формат utmp, в котором задействовано 32-разрядное значение time_t, признан устаревшим из-за подверженности проблеме 2038 года. В следующем выпуске будет прекращена поддержка cgroup v1 и сервисов, запускаемых через скрипты в стиле System V init.
  • Инструментарий для настройки параметров сети обновлён до выпуска Netplan 1.1.2, в котором появилась возможность использования метода аутентификации "wpa-psk-sha256" в беспроводных сетях и добавлена поддержка параметра "routing-policy" в NetworkManager.
  • В сборки для плат Raspberry Pi добавлен стек для работы с камерами, основанный на libcamera 0.4 и libpisp. Для начальной настройки системы задействован пакет gnome-initial-setup, выполняемый при первом запуске. Утилиты libraspberry-bin заменены на raspi-utils. Обеспечена возможность загрузки по сети при помощи nbd-client.
  • В конфигурацию AppArmor внесены изменения, нацеленные на блокирование обхода ограничений доступа к "user namespace". Добавлен специальный профиль "bwrap-userns-restrict", позволяющий создавать "user namespace" и настраивать изолированные окружения на стадии до перехода к более строгому урезанию возможностей процессов. Удалены профили к busybox и nautilus, допускавшие создание "user namespace". Расширено число приложений, защищённых профилями AppArmor.
  • Обновлён пакет ADSys (Active Directory Certificate Auto Enrollment), позволяющий автоматически получать сертификаты из сервисов Active Directory при включении групповых политик. Автоматическое получение сертификатов через Active Directory также применяется при подключении к корпоративным беспроводным сетям и VPN.
  • В основной состав включены библиотеки для поддержки формата изображений JPEG XL, не требующие установки дополнительных пакетов.
  • В репозиторий "main" добавлен пакет va-driver-all, включающий библиотеку libva и необходимые для её работы компоненты, позволяющие использовать VA-API (Video Acceleration API) для аппаратного ускорения кодирования и декодирования видео.
  • Продолжена работа над атомарно обновляемым вариантом Ubuntu Core Desktop, использующим технологии Ubuntu Core и включающим только приложения, оформленные с использованием пакетов в формате Snap.
  • В Xubuntu задействован выпуск среды рабочего стола Xfce 4.20.
  • В Ubuntu Cinnamon предложена версия рабочего стола Cinnamon 6.4.8. Проведена чистка пакетов, в которых нет необходимости, позволившая немного сократить размер сборки. Улучшена тема оформления Yaru-Cinnamon. Добавлены тёмный и светлый варианты применяемых по умолчанию обоев рабочего стола.
  • В Ubuntu Mate продолжает поставляться рабочий стол MATE 1.26.
  • В Lubuntu включён выпуск среды рабочего стола LXQt 2.1.0. Осуществлён переход с ветки Qt 6.6 на Qt 6.8. Значительно ускорена работа инсталлятора, основанного на фреймворке Calamares.
  • В Ubuntu Studio по умолчанию использован рабочий стол KDE Plasma 6.3 и тёмный набор пиктограмм на панели. Обновлены версии программ, например, доступны Darktable 5.0.0, Ardour 8.12.0, Qtractor 1.5.3, Audacity 3.7.3, digiKam 8.5.0, Kdenlive 24.12.3, Krita 5.2.9 и GIMP 3.0.
  • В Kubuntu задействованы выпуски KDE Plasma 6.3, Qt 6.8, KDE Frameworks 6.12.0 и KDE Gear 24.12.3. По умолчанию предложен сеанс на базе Wayland, а поддержка X11 реализована в форме опции.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выявлена возможность обхода ограничений доступа к "user namespace" в Ubuntu
  3. OpenNews: В Ubuntu 25.10 решено заменить GNU Coreutils на uutils, написанные на Rust
  4. OpenNews: Выпуск Ubuntu 24.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  5. OpenNews: Ubuntu переходит на использование Matrix для общения разработчиков
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 24.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63095-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (136) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:43, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Серьёзный дистрибутив, просто так в топ500 не попадают.
    https://opennet.ru/62256-top500
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:48, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Уже не торт, слишком много привязывания к своим сервисам и корпо-политики, дебиан снова смотрится более привлекательно, хоть и сроки поддержки чуть меньше.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:08, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Уже не торт, слишком много привязывания к своим сервисам и корпо-политики,
    > дебиан снова смотрится более привлекательно, хоть и сроки поддержки чуть меньше.

    Собственно я поэтому на него и перешел. Надоели баззворды, хайп и - подляны стригущие шерсть с хомячков в результате, с попыткой "удружить" - не забыв стырить данные "партнерам", состричь себе купонов и какой-нибудь вендорлок и NIH подпихать.

    А Debian прекрасен тем что там изначально нет никаких unity, apport, кривых апдейтеров на питоне валящих апдейты чаще чем работающих, поиска с партнерами и "переписано на GTK4 и Rust". Пусть авторы сами это и используют :)

     
     
  • 3.39, Аноним (-), 18:06, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А Debian прекрасен тем что там изначально нет никаких unity, apport, кривых апдейтеров на питоне валящих апдейты чаще чем работающих, поиска с партнерами и "переписано на GTK4 и Rust".

    Зато есть уже настолько мертвые пакеты, что они перестали вонять (но не заделанные дырочки остались).
    Урезанные пакеты которые называют как нормальные (привет KeePassXC).
    И наглухо отбитые мейнтенеры

    > Пусть авторы сами это и используют :)

    Так они и используют, причем успешно и с удовольствием.


     
     
  • 4.66, Аноним (66), 18:33, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять предложишь арч?
     
     
  • 5.83, Миха (??), 18:55, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арч устарел лет 10 как.
     
     
  • 6.95, Аноним (95), 19:02, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.78, Аноним (78), 18:44, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того как баг "не открываются 7z архивы" для ark (стоковый kde архиватор) провисел в списке багов пол года без фикса (бэкпорт патча висел в том же баге). Для меня все стало понятно, и убунту со своих устройств я заменил на дебиан.
     
     
  • 5.103, Аноним (103), 19:06, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > После того как баг "не открываются 7z архивы" для ark (стоковый kde
    > архиватор) провисел в списке багов пол года без фикса (бэкпорт патча
    > висел в том же баге). Для меня все стало понятно, и
    > убунту со своих устройств я заменил на дебиан.

    После того как баг с дырой в thunar в Debian вообще не залатали, забив болт, даже после того как одна англоговорящая истеричная личность по всем интернетам об этом написала, то для меня всё стало понятно, правда Debian я со своих устройст не удалил, потому что я не истеричка, пользоваться чем-то надо, но осадочек остался.

     
  • 4.113, Аноним (-), 19:27, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (-), 17:22, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > слишком много привязывания к своим сервисам

    К каким сервисам ты увидел привязку?

    > дебиан снова смотрится более привлекательно

    До тех пор, пока там кучка протухших пакетов - он совсем не привлекательный.
    А по бажности еще спорно кто из них победитель.

     
     
  • 3.25, Celcion (ok), 17:37, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > К каким сервисам ты увидел привязку?

    Например, snap. И, учитывая степень его проникновения в систему, другие примеры уже можно даже не приводить.

    > До тех пор, пока там кучка протухших пакетов - он совсем не привлекательный.

    Не все админят локалхост.

     
  • 3.38, НяшМяш (ok), 18:04, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > До тех пор, пока там кучка протухших пакетов

    Есть backports. Гоняю 6.12 LTS (новее не нужно) на домашнем серваке - помогло улучшить скорость самбы в сравнении с 6.1.

     
     
  • 4.43, Аноним (-), 18:17, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть backports.

    Если бы их не было, то деб вообще можно было бы закапывать.
    Но в бекпортах есть отнюдь не все. И часто нет именно вещей с бесячими багами, уже пофикшенными в апстриме.

     
     
  • 5.74, Аноним (78), 18:40, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собери сам, или возьми flatpak/nix/appimage
     
  • 2.19, Аноним (19), 17:30, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дебиану сильно не хватает PPA. Тогда можно было бы пересобрать проблемные пакеты или обновить, что требуется.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 17:59, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бэкпорты...
     
     
  • 4.118, Аноним (19), 19:39, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бэкпорты...

    Не из той оперы вообще. Я про сборку пакетов для себя и под себя.

     
  • 3.84, Аноним (84), 18:55, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Дебиану сильно не хватает PPA

    Те самые, где любой васян может создать свой собсвенный PPA для своего "шедевра в мире ОйТи", а потом найти девушку и забить на поддержание этого самого PPA? И вообще, кто проверяет, что там в эти ваши PPA выкладывают?

     
     
  • 4.119, Аноним (19), 19:42, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого они, собственно и нужны, если ты не понял. Васян соберёт пакетики под свои задачи и никого не будет трогать.
     
  • 3.107, Аноним (103), 19:13, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради, для прода хватает и того что есть в main и его заплатки из ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.114, Аноним (-), 19:28, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дебиану сильно не хватает PPA. Тогда можно было бы пересобрать проблемные пакеты
    > или обновить, что требуется.

    PPA технически - репа дебиана. И зачастую в этом самом дебиане и работает на ура собссно.

     
  • 2.46, Аноним (46), 18:21, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сколько бы местные анонимные снобы не ругали убунту, но она стала дефолтом. Ковыряться с дебианом в большинстве случаев не станут.
    И вообще уже прошла мода ругать убунту, сто она для ламеров и вся из себя корпоративная.
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 18:28, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > она стала дефолтом

    Лет 15 назад может быть это было похоже на правду. Сегодня крайне неоднозначно. Дефолта впечатление что вообще не существует и каждый ставит то, какое оборудование официально поддерживает поставщик (мы же о серверах говорим, да?).

     
     
  • 4.82, Аноним (46), 18:53, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Сегодня крайне неоднозначно.

    Я уже давно понял, что местные анонимные эксперты скорее дистро-свитчеры и олды начинавшие с мандрейка, но не используют этот ваш Линукс как рабочий инструмент.
    >Дефолта впечатление что вообще не существует

    Я тебе и другим анонимным экспертам еще раз предлагаю поискать все телеграме группы вакансиями:сисадминов, девопсов, разрабов. В разделе владения дистрибутивов этого вашего линукса владение Ubuntu там на первом месте, на втором какой-нибудь клон редхата, повторюсь, какой-нибудь, большинство пишут центось, хотя её больше нет, дальше какая-нибудь Alma Linux и т.д.

     
     
  • 5.91, Маняним (?), 19:01, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Аноним
    > Я уже давно
    > анонимные эксперты

    Вопрос, кто из вас бОльший эксперт. Как по мне, товарищ выше гораздо ближе к истине, в отличии от вашего демагогического высера.

     
  • 4.87, Аноним (46), 18:56, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >какое оборудование официально поддерживает поставщик (мы же о серверах говорим, да?

    Какой вендер не поддерживает у-у-у бунту? Dell, HP? А что у тебя там в докере не важно, хост убуту либо в крайних случаях Alpine.

     
     
  • 5.97, Маняним (?), 19:02, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На сервера никто не ставит систему скачивая ISOшник с сайта на рандомное железо. Есть определенная версия ядра, операционной системы, которые сертифицированы под конкретное железо. Так работает бизнес, в отличии от твоего локалхоста.
     
     
  • 6.150, Аноним (46), 20:29, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Взял dell, поставил на один ubuntu, встала. Снес, поставил Proxmox VE. Что я делаю не так?
     
     
  • 7.160, Аниним (-), 20:43, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что я делаю не так?

    Да всё так, пока ты сидишь на локалхосте. Попробуй где-то на работе сделай, где несешь материальную ответственности, тогда и вопросов не будешь таких задавать.

     
  • 4.108, Аноним (-), 19:14, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком-то смысле ты прав - интеграторы ставят то, к чему привыкли Но при этом ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.71, Аноним (66), 18:38, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Той убунты больше нет, она сдохла на последней букве кодовых названий, то что вы видите уже совсем другая.
     
     
  • 4.89, Аноним (46), 18:57, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Опять же демагогия. Демагогией могу заниматься сутками, но уже не интересно.
     
  • 3.110, Аноним (103), 19:20, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну почему же, стали бы ковыряться, вот только у Дебиана с точки зрения энтерпрай... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.85, Аноним (95), 18:55, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни фига себе чуть меньше По программе Ubuntu PRO Support for over 2,300 pack... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.93, Skullnet (ok), 19:01, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дебиан

    Или Linux Mint.

     
     
  • 3.99, Маняним (?), 19:03, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Linux Mint.

    Изжил себя минт, не развивается. Пока что федора и pop os самые интересные.

     
     
  • 4.111, Аноним (103), 19:26, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Linux Mint.
    > Изжил себя минт, не развивается. Пока что федора и pop os самые
    > интересные.

    До этого поста хоть что-то у вас было похоже на вменяемые заявления, а вот этот прям вообще необоснованная субъективщина. Набрасываем-с?

     
     
  • 5.159, Аниним (-), 20:42, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну он собственно почти прав. Просто сравни количество фич в минте которые добавлены за последние годы. Сильно удивишься их отсутствию.
     

  • 1.6, Аноним (6), 17:08, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А что со snap'ом? Отказались все на него переводить или продолжат хоронить дистрибутив?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 17:23, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё на снап не переводят.
    Версия ubuntu core не готова.
    Установеленные по дефолту программы из снап работают отлично.
    Я не замечаю медленного запуска.
     
     
  • 3.18, Аноним (6), 17:29, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я не замечаю медленного запуска.

    Проблема не в этом. А поломанных зависимостях.

     
  • 3.21, Аноним (21), 17:31, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так нет медленного запуска или это ты его не замечаешь?
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 17:47, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет его.
     
     
  • 5.121, Аноним (121), 19:44, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет запуска - нет проблемы.
     
  • 3.28, Аноним (-), 17:40, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > программы из снап работают отлично

    И тебя прям совсем не смущает загромождённый список с loop устройствами?

     
     
  • 4.33, Аноним (32), 17:49, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, с чего бы?
    Это просто виртуальные блочные устройства.
    Они места не занимают, ssd не гробят, т.к. монтируются в read only.
     
     
  • 5.53, Аноним (60), 18:24, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > блочные устройства

    Типа это норм, что для программы создаётся целое отдельное блочное устройство?

     
     
  • 6.65, Аноним (-), 18:33, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >> блочные устройства
    > Типа это норм, что для программы создаётся целое отдельное блочное устройство?

    А в чем проблема? Чем оно вам мешает?
    Это вполне нормальное решение.

     
     
  • 7.79, Миха (??), 18:50, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это вполне нормальное решение.

    Для гуманитариев разве что, коим ВЫ, судя по всему, и я вляетесь.

     
  • 4.115, Аноним (103), 19:28, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> программы из снап работают отлично
    > И тебя прям совсем не смущает загромождённый список с loop устройствами?

    Меня смущают, но если вы можете предложить лучший вариант в формате патча, чтобы это всё порешать, то низкий вам поклон, но пока таких предложений не было, а только жалобные стоны с болот. ¯\_(ツ)_/¯

     
  • 3.147, _kp (ok), 20:18, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>не замечаю медленного запуска.

    Это пока не сравниваете, то и не замечаете что машина превратилась в лагалище.
    А от быстрого современного компа справедливо ожидать мгновенного запуска чего угодно.

    Баловался я на ноуте, все подряд ставил, в том числе из любопытсва. Но оставил Федору с КДЕ.

     
  • 2.15, Аноним (19), 17:25, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никуда он не делся, к сожалению. Попытки собрать всё в ppa даются всё сложнее: https://launchpad.net/~mozillateam/+archive/ubuntu/ppa То либы устаревшие, то зависимостей не хватает.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 17:49, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Mozilla теперь есть свои репы для Firefox.
     
  • 3.52, Аноним (46), 18:24, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше так, посоветуй те отечественный импортозамещенный дистрибутив сравнимый по легкости использования и бесплатности с сабжем.
     
     
  • 4.98, DESKTOP3HBS8ID (?), 19:03, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Alt Linux. Несколько дистров, берите подходящий. Очень хорошая штука.
     
     
  • 5.123, Аноним (123), 19:46, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.128, Аноним (128), 19:51, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Время поддержки слишком маленькое
     
  • 4.120, Аноним (95), 19:43, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более кpacнoглaзый, отчасти потому что чуто что надо бежать к ним с вопросами, т... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.8, Аноним (12), 17:22, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 17:22, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там с русским языком? Он полностью переведён или всё таки есть места где используется английски?
     
     
  • 2.16, Аноним (1), 17:25, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если найдёте:
    https://ubuntu.com/community/contribute/translation-localisation
     
  • 2.17, Аноним (19), 17:26, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По остаточному принципу. Иной раз ванильный софт из реп переведёт лучше, чем каноникаловские поделки.
     
  • 2.49, Аноним (60), 18:23, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Любые локализации нужно избегать. И если у вас проблемы с английским, то как айтишнику грош вам цена.
     
     
  • 3.57, Аноним (46), 18:26, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. этот ваш Линукс могут использовать только так называемые айтишники? Нормальные люди не могут?
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 18:33, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже потратил время на эту бесперспективную затею. Даже сделал машину перевода для одного из крупных проектов, хотя говорили, что это невозможно. Больше такой глупостью заниматься не буду - во всех новых проектах использую только английский язык.
     
     
  • 5.126, Аноним (123), 19:49, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бежали робкие нейлоны..
     
  • 4.81, Миха (??), 18:51, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нормальные люди не могут?

    Нормальные люди сидят на маке или на винде. И не спрашивай почему. Догадаться сам попробуй почему.

     
     
  • 5.132, Аноним (128), 19:52, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вызывающе неверная информация

    астра или редос!

     
  • 4.144, Аноним (95), 20:09, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.73, Аноним (66), 18:40, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Учите латынь.
     
     
  • 4.80, Аноним (84), 18:51, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас в трендах - китайский.
     
     
  • 5.86, Миха (??), 18:55, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 5.100, Аноним (100), 19:04, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 5.133, Аноним (128), 19:52, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    который ?
     
  • 5.146, Аноним (95), 20:13, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас в трендах - китайский.

    Ага, а меж тем, сами китайцы массово учат английский, что как бы говорит нам, что на самом деле ушлые китайцы думают о том, какой язык полезнее знать. ;)

     
  • 2.54, Аноним (46), 18:24, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше так, посоветуйте отечественный импортозамещенный дистрибутив сравнимый по легкости использования и бесплатности с сабжем.
     
     
  • 3.62, Аноним (64), 18:30, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отечественный импортозамещенный дистрибутив

    У каждого объекта авторского права есть законный автор. Не думаю, что авторы считают себя принаджлежащими кому-либо, кроме самого себя.

     
     
  • 4.129, Аноним (123), 19:51, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому общедоступных нет, только станочные.
     

  • 1.24, Аноним (-), 17:36, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Как и многие начинал когда-то с убунты. Где-то в году 2009-м. Тогда это был не прости дистр, а с претензией на полноценную домашнюю ОС. Чувствовалась цельность и монолитность. А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики.
     
     
  • 2.42, НяшМяш (ok), 18:15, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Как и многие, начинал когда-то с мандрейка. После него убунта таким васянским непотребством показалась, что не трогал её примерно до 18.04 - и всё равно васянством так и осталась.
     
     
  • 3.152, Аноним (95), 20:31, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как и многие, начинал когда-то с мандрейка. После него убунта таким васянским
    > непотребством показалась, что не трогал её примерно до 18.04 - и
    > всё равно васянством так и осталась.

    Ага, а где теперь эти ваши мандраки, мандривы и их клоны?! В энтерпрайзе RHEL и клоны и deb-семейство во все поля. Да, есть местами во всяких гиковских проектах никсосы, генты и прочая самопальная рассыпуха, но как готовые решения под ключ, то нет никаких мандрив и прочих.

    Так что, при всём моём к вам уважении, васянская или не васянская убунточка, но таки рыночек порешал ваши мандрейки. ¯\_(ツ)_/¯

     
  • 2.48, Аноним (48), 18:23, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда это был не прости дистр, а с претензией на полноценную домашнюю ОС. Чувствовалась цельность и монолитность.

    Тогда его и делали для домашних пользователей, еще там какой то Unity.

     
     
  • 3.51, Аноним (60), 18:23, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Unity

    Шикарная оболочка была кстати.

     
     
  • 4.130, Нуину (?), 19:51, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > была

    Она и есть https://ubuntuunity.org/

     
  • 3.154, Аноним (95), 20:35, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Тогда это был не прости дистр, а с претензией на полноценную домашнюю ОС. Чувствовалась цельность и монолитность.
    > Тогда его и делали для домашних пользователей, еще там какой то Unity.

    Правильно, потом у космонафта закончились деньги и соответственно альтруизм, а т.к. деньги он зарабатывает преимущественно на серверах и слегка на воркстейшенах в корпоративной среде, то слегка причёсанный для людей недоDE в лице GNOME вполне логичное решение в плане умеренной траты человекочасов на это направление. С этой точки зрения космонафт всё правильно делает, ему деньги зарабатывать надо, а не перед анонами на опеннете выглядеть рыцарем в белом.

     
  • 2.67, Аноним (46), 18:35, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Где-то в году 2009-м.

    Тогда был GNOME 2 с человеческим лицом или уже юнити?
    >Тогда это был не прости дистр, а с претензией на полноценную домашнюю ОС.

    Тогда он был как сейчас только с гном 2.

    >А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики.

    Для какой корпоративной? Сабж юзет мелкий и средний бизнес. Посмотри вакухи девопсов, прогеров, везде убунта. Убунту стала самым популярным, демократическим дистрибутивом. Для корпоратов осталась редхат.

     
  • 2.70, Аноним (64), 18:37, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики

    Разочарую Вас. Хотя сам работаю постоянно в 3-х системах (Windows, Linux, BSD), могу уверенно утвержать, что Linux на рабочих местах - не для корпоративной публики. Для них альтернативы Windows нет и, похоже, не будет.

     
     
  • 3.101, Аноним (46), 19:05, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.102, Маняним (?), 19:06, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Linux на рабочих местах - не для корпоративной публики

    Как раз для неё самой. Сейчас рабочее место это чаще всего тонкий клиент в режиме "киоска", а вся система вертится на мейнфрейме. Да-да, история по спирали развивается. Времена "толстых" клиентов с виндой на рабочем месте остались в 2010 году.

     
     
  • 4.134, Аноним (128), 19:54, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Времена "толстых" клиентов с виндой на рабочем месте остались в 2010 году.

    этот бред мне несли в санях ещё в 2000 году
    хрей и вот это всё

     
     
  • 5.155, Аниним (-), 20:39, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ещё в 2000 году

    Значит ты уже давно на пенсии. Тогда вопрос вдвойне актуален, откуда тебе знать как оно устроено сейчас. Кстати анон в принципе прав на 110%.

     
  • 3.156, Аноним (95), 20:40, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики
    > Разочарую Вас. Хотя сам работаю постоянно в 3-х системах (Windows, Linux, BSD),
    > могу уверенно утвержать, что Linux на рабочих местах - не для
    > корпоративной публики. Для них альтернативы Windows нет и, похоже, не будет.

    Зависит от рабочих мест, от ситуации, если это офисная крыса какая-нибудь, то скорее всего да, но тоже самое той же DNS, пятёрочке, они посмеются! ;)

     
     
  • 4.157, Аноним (95), 20:40, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики
    >> Разочарую Вас. Хотя сам работаю постоянно в 3-х системах (Windows, Linux, BSD),
    >> могу уверенно утвержать, что Linux на рабочих местах - не для
    >> корпоративной публики. Для них альтернативы Windows нет и, похоже, не будет.
    > Зависит от рабочих мест, от ситуации, если это офисная крыса какая-нибудь, то
    > скорее всего да, но расскажите тоже самое той же DNS, пятёрочке, они
    > посмеются! ;)
     
  • 2.127, 12yoexpert (ok), 19:49, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    они просто снесли всё, что делало убунту убунтой: мир, апстарт, юнити, релизы netbook edition

    без этого это тупо yet another debian с кучей спама про всякие амазоны

     
     
  • 3.136, Аноним (128), 19:57, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мир никогда не работал
    апстарт стал никому не нужен
    как и юнити

    надеюсь и снап туда же

     
  • 3.158, Аноним (95), 20:42, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они просто снесли всё, что делало убунту убунтой: мир, апстарт, юнити, релизы
    > netbook edition
    > без этого это тупо yet another debian с кучей спама про всякие
    > амазоны

    Чем вам убунтовый GNOME, apport, snap теперь не делают убунту убунтой? ))

     

  • 1.35, Аноним (35), 17:54, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.45, Аноним (48), 18:21, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Ubuntu Mate продолжает поставляться рабочий стол MATE 1.26.
    > В Lubuntu включён выпуск среды рабочего стола LXQt 2.1.0. Осуществлён переход с ветки Qt 6.6 на Qt 6.8. Значительно ускорена работа инсталлятора, основанного на фреймворке Calamares.

    Оба без wayland, наверное.
    Хотя как обещщали в альфа, даже в репозиториях что то было xfce4-wayland-session, lxqt-wayland-session, lubuntu-wayland-session, подобное.

     
  • 1.58, Аноним (60), 18:26, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А рекламу своих платных сервисов оно всё так же продолжает крутить в терминале?
     
     
  • 2.76, Аноним (64), 18:42, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вашу проблему решит apt purge ubuntu-pro-client
    Это на сервере однозначно. В десктопе уберется для кого-то нужное (графика к репам - не помню точно, как называется), но например, я его и так не использую - либо вручную, либо Synaptic.
     
     
  • 3.90, Миха (??), 18:57, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпилить можно всё шо угодно, вопрос заключается в том, что оно изначально агрессивно навязывается.
     
     
  • 4.163, Аноним (103), 20:47, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выпилить можно всё шо угодно, вопрос заключается в том, что оно изначально
    > агрессивно навязывается.

    Я бы не назвал короткую плашку с упоминанием что есть ещё ubuntu pro навязыванием, у современных школьников в терминале всякие свистелки ненужные который для понтов только в среде таких же школьников, места больше занимает.

    Меня не напрягает, настолько что я даже не задавался никогда вопросом где это отключается, мне главное что без подписки они честных 5 лет мне бесплатно минорные обновления дают, а иногда и бэкпорты

     
  • 3.125, Аноним (125), 19:47, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там зависимости...
     
  • 2.124, 12yoexpert (ok), 19:47, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чел с фейспалмом в туалете жпг
     
  • 2.139, Аноним (128), 19:58, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.164, Аноним (103), 20:51, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.59, Аноним (59), 18:28, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что меня раздражает, так это то, что объявление есть, а если у тебя уже установлена убунта, то обновиться можно будет только через несколько дней, хоть переустанавливай
     
     
  • 2.61, Аноним (59), 18:29, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и почему первая картинка от убунты 24.10?
     
  • 2.94, Аноним (94), 19:02, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно скачать образ диска, примонтировать и прописать в apt.
     
     
  • 3.109, Аноним (59), 19:15, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них с сайта в графе 25.04 качается 24.04.2
     
  • 2.135, Нуину (?), 19:55, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > обновиться можно будет только через несколько дней, хоть переустанавливай

    Пару дней)) Мужики полгода ждут после релиза LTS, чтобы обновляться.

     

  • 1.92, Аноним (94), 19:01, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня уже вот уже больше, чем полтора года, сломан qBitTorrent. Не качает и всё. Типа нет соединения с трекерами. И якобы 0 DHT-пиров. Потому что якобы нет соединения с сетью. Вебсиды - качает.
     
     
  • 2.117, Аноним (117), 19:39, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откатитесь или конфы снесите. На Винде скачивает он отлично.
     
  • 2.142, Аноним (142), 20:01, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там баг – когда процесс долго висит, происходит описанное поведение. Помогает только рестарт сервиса.
     

  • 1.104, Аноним (104), 19:10, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший полигон для лицкс минт
     
  • 1.105, Аноним (-), 19:10, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GNOME 48, в котором реализована поддержка HDR, тройной буферизации
    > Kubuntu ... по умолчанию предложен сеанс на базе Wayland, а поддержка X11 реализована в форме опции.

    Приятно видеть, как дистры постепенно закапывают иксы :)
    Скоро и опции потихоньку начнут дропать.

     
     
  • 2.112, Америка (?), 19:26, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как только закопают иксы окончательно, начнут закапывать виленд.
     

  • 1.106, Аноним (106), 19:11, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Ядро Linux обновлено до выпуска 6.14

    В этом ядре сломали lkrg так, что похоже это конец lkrg. Просто переместили функцию, которая была использована, в хедеры, оптимизировали до одного вызова другой функции и радуются. А lkrg от неё зависел, без неё lkrg теряет смысл. Если закомментировать этот хук, то после загрузки lkrg становится невозможно запустить любой процесс. В том числе выгрузить lkrg через modprobe. Если же хукать низкоуровневую функцию, к которой всё свели, то куча инфы потеряется и восстанавливать её придётся хаками, и работать всё станет с абсолютно черепашьей скоростью.

     
     
  • 2.140, Аноним (128), 19:59, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что есть lkrg?
     

  • 1.122, 12yoexpert (ok), 19:45, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ежеполугодная специальная олимпиада тире лотерея: обновлять любимую убунточку или переустанавливать после фейла обновления?
     
     
  • 2.137, Нуину (?), 19:57, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновляю с 18.04 LTS релизы, сейчас 24.04. Как можно сломать обновление?
     
     
  • 3.141, Аноним (128), 20:01, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда обновлял с 14 на 16- оно сломалось
     

  • 1.143, Аноним (143), 20:08, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только что Ubuntu 24.10 обновилась на 25.10, заняло это минут 15. Работает нормально, пришлось опять удалить Firefox и почтовый клиент, больше никакого мусора не установилось. Браузеры удалились, пришлось снова установить, но их настрой полность сохранились. Gnome 48, Linux 6.14.0-15-generic. Настойки системы сохранились, если не знать, то ничего не заметишь.
     
     
  • 2.145, Аноним (143), 20:12, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    25.04, конечно.
     

  • 1.151, Аноним (151), 20:30, 17/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем плоха убанта, так тем, что ppa доступен любому растакому Васяну, и проверки там нет на малварь. То есть, качество диста ниже плинтуса. Дебиан значительно солиднее, там этого нет.
     
     
  • 2.153, Аноним (66), 20:34, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь DrWeb и ставь смело ;)
     

  • 1.162, дидок берёзос (?), 20:46, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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