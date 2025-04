Доступен дистрибутив Ubuntu 25.04

2.42 , НяшМяш ( ok ), 18:15, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Как и многие, начинал когда-то с мандрейка. После него убунта таким васянским непотребством показалась, что не трогал её примерно до 18.04 - и всё равно васянством так и осталась.

3.152 , Аноним ( 95 ), 20:31, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как и многие, начинал когда-то с мандрейка. После него убунта таким васянским

> непотребством показалась, что не трогал её примерно до 18.04 - и

> всё равно васянством так и осталась. Ага, а где теперь эти ваши мандраки, мандривы и их клоны?! В энтерпрайзе RHEL и клоны и deb-семейство во все поля. Да, есть местами во всяких гиковских проектах никсосы, генты и прочая самопальная рассыпуха, но как готовые решения под ключ, то нет никаких мандрив и прочих. Так что, при всём моём к вам уважении, васянская или не васянская убунточка, но таки рыночек порешал ваши мандрейки. ¯\_(ツ)_/¯ 2.48 , Аноним ( 48 ), 18:23, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тогда это был не прости дистр, а с претензией на полноценную домашнюю ОС. Чувствовалась цельность и монолитность. Тогда его и делали для домашних пользователей, еще там какой то Unity.

3.51 , Аноним ( 60 ), 18:23, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Unity Шикарная оболочка была кстати.

4.130 , Нуину ( ? ), 19:51, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > была Она и есть https://ubuntuunity.org/

3.154 , Аноним ( 95 ), 20:35, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Тогда это был не прости дистр, а с претензией на полноценную домашнюю ОС. Чувствовалась цельность и монолитность.

> Тогда его и делали для домашних пользователей, еще там какой то Unity. Правильно, потом у космонафта закончились деньги и соответственно альтруизм, а т.к. деньги он зарабатывает преимущественно на серверах и слегка на воркстейшенах в корпоративной среде, то слегка причёсанный для людей недоDE в лице GNOME вполне логичное решение в плане умеренной траты человекочасов на это направление. С этой точки зрения космонафт всё правильно делает, ему деньги зарабатывать надо, а не перед анонами на опеннете выглядеть рыцарем в белом. 2.67 , Аноним ( 46 ), 18:35, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Где-то в году 2009-м. Тогда был GNOME 2 с человеческим лицом или уже юнити?

>Тогда это был не прости дистр, а с претензией на полноценную домашнюю ОС. Тогда он был как сейчас только с гном 2. >А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики. Для какой корпоративной? Сабж юзет мелкий и средний бизнес. Посмотри вакухи девопсов, прогеров, везде убунта. Убунту стала самым популярным, демократическим дистрибутивом. Для корпоратов осталась редхат.

2.70 , Аноним ( 64 ), 18:37, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики Разочарую Вас. Хотя сам работаю постоянно в 3-х системах (Windows, Linux, BSD), могу уверенно утвержать, что Linux на рабочих местах - не для корпоративной публики. Для них альтернативы Windows нет и, похоже, не будет.

3.101 , Аноним ( 46 ), 19:05, 17/04/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 3.102 , Маняним ( ? ), 19:06, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Linux на рабочих местах - не для корпоративной публики Как раз для неё самой. Сейчас рабочее место это чаще всего тонкий клиент в режиме "киоска", а вся система вертится на мейнфрейме. Да-да, история по спирали развивается. Времена "толстых" клиентов с виндой на рабочем месте остались в 2010 году.

4.134 , Аноним ( 128 ), 19:54, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Времена "толстых" клиентов с виндой на рабочем месте остались в 2010 году. этот бред мне несли в санях ещё в 2000 году

хрей и вот это всё

5.155 , Аниним (-), 20:39, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ещё в 2000 году Значит ты уже давно на пенсии. Тогда вопрос вдвойне актуален, откуда тебе знать как оно устроено сейчас. Кстати анон в принципе прав на 110%.

3.156 , Аноним ( 95 ), 20:40, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики

> Разочарую Вас. Хотя сам работаю постоянно в 3-х системах (Windows, Linux, BSD),

> могу уверенно утвержать, что Linux на рабочих местах - не для

> корпоративной публики. Для них альтернативы Windows нет и, похоже, не будет. Зависит от рабочих мест, от ситуации, если это офисная крыса какая-нибудь, то скорее всего да, но тоже самое той же DNS, пятёрочке, они посмеются! ;) 4.157 , Аноним ( 95 ), 20:40, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> А сегодня это очередной клон GNOME для корпоративной публики

>> Разочарую Вас. Хотя сам работаю постоянно в 3-х системах (Windows, Linux, BSD),

>> могу уверенно утвержать, что Linux на рабочих местах - не для

>> корпоративной публики. Для них альтернативы Windows нет и, похоже, не будет.

> Зависит от рабочих мест, от ситуации, если это офисная крыса какая-нибудь, то

> скорее всего да, но расскажите тоже самое той же DNS, пятёрочке, они

> посмеются! ;) 2.127 , 12yoexpert ( ok ), 19:49, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – они просто снесли всё, что делало убунту убунтой: мир, апстарт, юнити, релизы netbook edition без этого это тупо yet another debian с кучей спама про всякие амазоны

3.136 , Аноним ( 128 ), 19:57, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – мир никогда не работал

апстарт стал никому не нужен

как и юнити надеюсь и снап туда же 3.158 , Аноним ( 95 ), 20:42, 17/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > они просто снесли всё, что делало убунту убунтой: мир, апстарт, юнити, релизы

> netbook edition

> без этого это тупо yet another debian с кучей спама про всякие

> амазоны Чем вам убунтовый GNOME, apport, snap теперь не делают убунту убунтой? ))