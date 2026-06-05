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Microsoft анонсировал универсальный дистрибутив Azure Linux 4.0

05.06.2026 08:03 (MSK)

Компания Microsoft анонсировала первую публично доступную экспериментальную сборку дистрибутива Azure Linux 4.0, подготовленную для запуске в виртуальных машинах и контейнерах. В дальнейшем обещают опубликовать экспериментальные сборки для WSL (Windows Subsystem for Linux) и AKS (Azure Kubernetes Service). Ветка Azure Linux 4 преподносится как универсальное решение, оптимизированное для платформы Azure и пригодное для использования во всех связанных с ней сферах, от виртуальных машин и контейнеров до узлов в кластере Kubernetes и систем разработчиков. Специфичные для дистрибутива изменения поставляются под лицензией MIT.

По сравнению с Azure Linux 3.0 новая ветка переведена с собственной пакетной базы на использование пакетов из дистрибутива Fedora 43. В качестве основы используются штатные SRPM-пакеты из репозиториев Fedora, для которых поставляется набор оверлеев - файлов конфигурации в формате TOML, дающих возможность пересобирать пакеты с дополнениями, оптимизациями и изменениями, необходимыми для Azure Linux. Для генерации результирующих RPM-пакетов на основе SRPM-пакетов Fedora и оверлеев применяется инструментарий azldev, написанный на языке Go и поставляемый под лицензией MIT. Система сборки Azure Linux даёт возможность генерировать как классические установочные окружения с RPM-пакетами, так и монолитные атомарно обновляемые системные образы.

В Azure Linux 4.0 поставляется ядро Linux 6.18 с дополнительными оптимизациями, добавлена защита от атак через зависимости (supply chain), обеспечен предсказуемый цикл поддержки и выпуска обновлений, реализованы инструменты для интеграции с облаком Azure и включены возможности для усиления безопасности, такие как фильтрация системных вызовов, шифрование дисковых разделов, верификация репоизиториев и пакетов по цифровой подписи, защита от атак, связанных с символическими ссылками и сборка с опциями для защиты от переполнений буфера.

В состав включены новые драйверы, оптимизированные для оборудования, применяемого в Azur, улучшена интеграция с гипервизором Hyper-V и добавлена поддержка GPU- и AI-ускорителей. Пакетный менеджер tdnf заменён на dnf5. Обеспечена поддержка SELinux. Среди задействованных версий системных компонентов: glibc 2.42, OpenSSL 3.5, systemd 258, Python 3.14, RPM 6.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://techcommunity.microsof...)
  2. OpenNews: Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0.20260506
  3. OpenNews: Microsoft развивает дистрибутив Azure Linux 4 на базе Fedora Linux
  4. OpenNews: Microsoft рассматривает возможность перевода Azure Linux на пакетную базу Fedora
  5. OpenNews: Microsoft открыл код Windows Subsystem for Linux и текстового редактора Edit
  6. OpenNews: Компания Microsoft продемонстрировала собственный Linux-дистрибутив для коммутаторов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65618-azure
Ключевые слова: azure, linux
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, АДмин (?), 11:14, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Стучу в шаманский (пака в шаманский) бубен и призываю местных экспертов в комментарии !

    Нужно срочно узнать чем дистр плох и почему им нельзя пользоваться ...

     
     
  • 2.3, KALIBR10 (ok), 11:26, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне хорошо, это даже можно назвать технологический прорыв. Однако в топе по прежнему Альт, RHEL и SLE.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:28, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Нужно срочно узнать чем дистр плох и почему им нельзя пользоваться ...

    Всё просто: Microsoft анонсировал.

     
  • 2.7, Аноним (7), 11:30, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того как они ушли с роллинга на пакеты Федоры можно пользоваться. Остальные дистрибутивы можно выкидывать в мусорку.
     
  • 2.9, 12yoexpert (ok), 11:31, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дистр хорош, майкрософт в принципе знаменит качеством своего софта
     
     
  • 3.10, Аноним (7), 11:32, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А 12yoexpert известен низким качеством аналитики. Ты когда себе работу найдешь?
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:42, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может он уже на работе? пытается исчерпать свободное дисковое пространство бесмысленными комментариями, рандомные наборы букв бы удаляли, а так, мб
     
  • 3.13, Аноним (14), 11:40, 05/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:19, 05/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.4, Аноним (7), 11:28, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда это дистрибутив вас от EEEшит тогда и поговорим.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:30, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так вот он какой - вендокапец и победа Линукса... ждали 30 лет...
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 11:31, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ведь так подумать что Майкрософт просто использовала труд тысяч бесплатных не мамонтов чтобы заработать.
     
     
  • 3.11, Аноним (14), 11:36, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или отказался от собственных разработак став зависимым, так что теперь эти "мамонты" стали частью машины по зарабатыванию денег и могут потребовать свою долю, и в разумных пределах микрософт ее заплатит
     

  • 1.12, Хру (?), 11:39, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот это - возможно даже годно. Не в плане того, кто кого от-ЕЕЕ-кает, а в плане удобного создания своих производных дистрибутивов. Пару лет назад я такую же нашлепку над Debian делал, но тк "папа Ян" - это историческое нагромождение языков и сборочных систем (debhelper, например, это Перл!), вот такую штуку как конфигуратор патчей и на одной мета-сборочной системе иметь - прекрасно.
     
  • 1.15, localhostadmin (ok), 11:46, 05/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > реализованы инструменты для интеграции с облаком Azure

    Теперь копилот прямо в ядре?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:51, 05/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Теперь копилот прямо в ядре?

    Круче! Ядро прямо в копилоте ;)

     

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