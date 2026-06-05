Microsoft анонсировал универсальный дистрибутив Azure Linux 4.0

Компания Microsoft анонсировала первую публично доступную экспериментальную сборку дистрибутива Azure Linux 4.0, подготовленную для запуске в виртуальных машинах и контейнерах. В дальнейшем обещают опубликовать экспериментальные сборки для WSL (Windows Subsystem for Linux) и AKS (Azure Kubernetes Service). Ветка Azure Linux 4 преподносится как универсальное решение, оптимизированное для платформы Azure и пригодное для использования во всех связанных с ней сферах, от виртуальных машин и контейнеров до узлов в кластере Kubernetes и систем разработчиков. Специфичные для дистрибутива изменения поставляются под лицензией MIT.

По сравнению с Azure Linux 3.0 новая ветка переведена с собственной пакетной базы на использование пакетов из дистрибутива Fedora 43. В качестве основы используются штатные SRPM-пакеты из репозиториев Fedora, для которых поставляется набор оверлеев - файлов конфигурации в формате TOML, дающих возможность пересобирать пакеты с дополнениями, оптимизациями и изменениями, необходимыми для Azure Linux. Для генерации результирующих RPM-пакетов на основе SRPM-пакетов Fedora и оверлеев применяется инструментарий azldev, написанный на языке Go и поставляемый под лицензией MIT. Система сборки Azure Linux даёт возможность генерировать как классические установочные окружения с RPM-пакетами, так и монолитные атомарно обновляемые системные образы.

В Azure Linux 4.0 поставляется ядро Linux 6.18 с дополнительными оптимизациями, добавлена защита от атак через зависимости (supply chain), обеспечен предсказуемый цикл поддержки и выпуска обновлений, реализованы инструменты для интеграции с облаком Azure и включены возможности для усиления безопасности, такие как фильтрация системных вызовов, шифрование дисковых разделов, верификация репоизиториев и пакетов по цифровой подписи, защита от атак, связанных с символическими ссылками и сборка с опциями для защиты от переполнений буфера.

В состав включены новые драйверы, оптимизированные для оборудования, применяемого в Azur, улучшена интеграция с гипервизором Hyper-V и добавлена поддержка GPU- и AI-ускорителей. Пакетный менеджер tdnf заменён на dnf5. Обеспечена поддержка SELinux. Среди задействованных версий системных компонентов: glibc 2.42, OpenSSL 3.5, systemd 258, Python 3.14, RPM 6.0.



