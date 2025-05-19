Microsoft открыл код Windows Subsystem for Linux и текстового редактора Edit

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|1.1, Аноним (1), 20:33, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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вназапно Plan9, всегда знал что он на десятилетия опередил свое время
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|1.4, НяшМяш (ok), 20:40, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Edit написан на расте (кстати без зависимостей). Ждём включения в состав новой убунты?
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|2.22, Аноним (22), 21:07, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Софт на расте очень долго собирается, так что через годик-другой.
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|1.7, Аноним (7), 20:40, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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MS Edit легкий и консольный и простой. Слишком слабо.
MS VSCode тяжёлый и на хромиуме. Слишком жирный и медленный.
CudaText нормальный. Средний.
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|2.8, Аноним (5), 20:43, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> CudaText нормальный. Средний.
И написан на православном турбопаскале! Вообще если без шуток, то CudaText понравился, но тормозила прокрутка, когда в последний раз тестил.
В итоге для себя остановился на https://zed.dev
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|4.41, Аноним (41), 21:38, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем открывать файлы 30 гб в текстовом редакторе? Совсем rбoбo?
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|1.9, Аноним (6), 20:43, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>консольного текстового редактора Edit
Извините, но ффтопку. Очередной никому не нужный notepad.exe, 100% бесполезный, теперь для консоли.
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|2.17, Илья (??), 20:58, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> notepad.exe
Первым делом всегда устанавливаю именно тот самый wine+notepad из WindowsXP. Он у меня практически всегда запущен
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|3.42, Аноним (41), 21:40, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блокнот топовый редактор для конфигов. Минимализм на максималке.
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|1.18, myster (ok), 21:00, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Расходимся, это для WSL2.
Для WSL1, которая превосходит WSL2 во всём, потому что это не VM, код по прежнему закрыт.
PS: существует заблуждение, что WSL2 это продолжение WSL1, нет, они разрабатываются параллельно. WSL1 не списывали.
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|2.21, Джек (?), 21:03, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wsl1 в стадии вялой поддержки, да не списывли, но и не развивают
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|2.43, Аноним (41), 21:41, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для WSL1, которая превосходит WSL2 во всём
Ох сколько я тут доказывал это, часто с пруфами, но всё равно народ упорно не верит.
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|3.56, НяшМяш (ok), 22:20, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тоже согласен с тем, что WSL1 лучше второго. Когда ещё пользовался виндой, прям тащился от написания скриптов на баше и отсутствия необходимости крутить для этого виртуалки или ставить кучу глючного хлама вроде cygwin.
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|1.20, Джек (?), 21:02, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Во втором мало интереного. Вот бы исходники первого wsl открыли и энтузиасты продолжили его пилить
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|1.27, Аноним (27), 21:20, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Наброшу. У меня глаза задержались на этом:
"Редактор компактен и занимает всего 250kB на диске"
Это в копилку обычного здесь холивара, в раздел "Этот ваш раст компилирует хелловроты размером по стопицот мегабайт!" (это когда кекспертами очередная растовская программа на несколько мегабайт из-за размера преподносится как недостойная существования).
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|2.39, Аноним (41), 21:37, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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250kb довольно много для консольного текстового редактора. Впрочем от языка тут мало что зависит, если это не ассемблер и чистый winapi.
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|3.58, НяшМяш (ok), 22:23, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот же nano у меня на диске занимает 336 кб. Так что вполне нормальный размер.
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|2.40, Аноним (40), 21:38, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Плохо набрасываешь. Открой исходники и узри, что там в каждом файле по >10 unsafe. Ясенфиг бинарь будет нормального размера, а не сотни мегов как обычно на расте.
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|3.46, Аноним (41), 21:42, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а не сотни мегов как обычно на расте
Это не считая исходников со скачанными библиотеками на пару гигов для одного проекта. Но именно такой смyзи-way нравится зумерам.
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|3.49, Аноним (45), 21:45, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Открой исходники и узри, что там в каждом файле по >10 unsafe.
Объясни, как наличие unsafe влияет на размер бинаря?
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|3.59, Аноним (59), 22:27, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открой уже сборочный файл этих самых сорцов, вместо гадания на смуз W кофейной г... большой текст свёрнут, показать
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|3.61, Аноним (27), 22:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ясенфиг бинарь будет нормального размера, а не сотни мегов как обычно на расте.
Ложь. Если про "как обычно". Сейчас глянул свою "как_обычную" программулину, в бинанс (криптобиржа такая) за инфой лезет - 6 мегабайт (5.9М екзешник). Это в папке "\target\debug" проекта, т.е. дебаг. В папке "release" (после релизного билда командой "cargo build --release") она же занимает уже 1.5M
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|2.62, Аноним (62), 22:46, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня больше беспокоит то, что простенькая программа на расте 500 мб памяти потребляет и периодически тормозит, когда более функциональная на питоне с си за 10 мегабайт не выходит и никгда не тормозит независима от объёма данных. В итоге получается, что программа на расте захлёбывается данными и отрабатывает медленнее чем питон (с сишными батарейками, но да). Про то, что этой программе на расте надо 100 гб на диске я уже не вспоминаю. И всё равно версия на питоне более функциональная и не валится в неожиданных местах.
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|1.47, Аноним (7), 21:43, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Edit.
Смущает - где у него файлы для языков разных? В гитхаб не вижу файлов. Наверно зашитые ресурсы и свои лексеры не добавить и чужие не поправить?
Сатанизм какой-то.
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|2.53, Аноним (41), 21:49, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так це ж текстовый редактор для написания текста, а не редактор кода
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|3.54, Аноним (7), 22:00, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. И это очень плохо. Но он открытый, так что через полгода лексеры приделают.
Но может и нет. Так как покраска кода ЭТО ТРУДНО.
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|4.57, Зелепыня Подпынявый (-), 22:21, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нефига не трудно. Только вопрос зачем, если этих редакторов кода как грязи. Тот же nano есть, который умеет любой код светить, только толку от него, если не умеет в дебаг.
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|1.50, Аноним (59), 21:45, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Редактор компактен и занимает всего 250kB на диске
Как так-то? У местных Вое^W разоблачителей растоманских сказок - хелловроты несколько МБ занимают, а тут цельный редактор!
ЗЫ:
Кстати, майки в своем репертуаре:
src/sys/unix.rs
[CODE]
//! Unix-specific platform code.
...
match *libc::__errno_location()
...
[/CODE]
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