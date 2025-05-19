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Microsoft открыл код Windows Subsystem for Linux и текстового редактора Edit

19.05.2025 20:07

Компания Microsoft объявила об открытии инструментария, обеспечивающего работу подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux), позволяющей запускать Linux-приложения в Windows. Отмечается, что теперь любой желающий может собрать WSL из исходного кода и принять участие в разработке. Среди прочего, Microsoft начал принимать в WSL исправления и новые возможности, подготовленные представителями из сообщества. Код опубликован под лицензией MIT. Для разработчиков, желающих принять участие в работе над проектом, запущен сайт wsl.dev.

WSL предоставляет виртуальную машину с полноценным ядром Linux (на базе ветки 6.6), в которой могут запускаться дистрибутивы Linux. Ядро включает специфичные для WSL изменения, такие как оптимизации для сокращения времени запуска и уменьшения потребления памяти, возможность возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти и настройки для исключения лишних драйверов и подсистем. Система устанавливается в отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером.

Компоненты WSL, связанные с ядром Linux и графическим стеком wslg, применяемым для для запуска GUI-приложений на базе Wayland и X11, развивались в открытом виде изначально, но весь сопутствующий инструментарий оставался проприетарным. Отныне в число открытых переведены следующие компоненты:

  • Утилиты командной строки wsl.exe, wslconfig.exe и wslg.exe, используемые для взаимодействия с WSL.
  • Сервис wslservice.exe, применяемый для запуска виртуальной машины, активации в ней Linux-окружения и монтирования файловых систем.
  • Фоновые процессы, запускаемые в Linux-окружении для доступа к функциональности WSL. Например, процесс init для начальной инициализации, gns для настройки сетевого доступа, localhost для перенаправления портов.
  • Процесс plan9 c реализацией сервера Plan9, применяемого в WSL для совместного доступа к Linux-файлам из Windows.

Остаются частью Windows и не открыты в настоящее время:

  • Драйвер ядра Lxcore.sys, применяемый для запуска исполняемых файлов в формате ELF через слой обеспечения совместимости.
  • Драйвер P9rdr.sys и библиотека p9np.dll, обеспечивающие перенаправление доступа к ФС "\\wsl.localhost" при обращении из Windows к Linux.

Одновременно компания Microsoft открыла под лицензией MIT исходный код консольного текстового редактора Edit, написанного на языке Rust и нацеленного на поставку по умолчанию в 64-разрядных версиях Windows. В ближайшие месяцы редактор будет предложен для ознакомления и тестирования в сборках Windows Insider Program, после чего войдёт в штатную поставку Windows 11.

В редакторе попытались реализовать современный интерфейс с управлением в стиле VS Code. Целью заявлено предоставление интерфейса, который был бы понятен и прост в использовании даже для тех, кто не имеет опыта работы в терминале. Редактор компактен и занимает всего 250kB на диске. Из возможностей упомянуты: система меню, управление клавиатурными комбинациями или мышью, поддержка вкладок и одновременной работы с несколькими файлами, операции поиска и замены, режим автоматического переноса текста на новую строку.

Дополнительно можно отметить устранение в майском обновлении Windows ошибки, приводившей к невозможности загрузить некоторые Linux-системы в конфигурациях с двойной загрузкой, в которых на одном компьютере используются Windows и Linux. Проблема возникла в августе прошлого года и устранена только сейчас (до этого исправление требовало ручного удаления данных SBAT, установленных в UEFI). Суть ошибки в том, что Microsoft хотел заблокировать возможность обхода режима Secure Boot при помощи уязвимых версий GRUB на компьютерах, на которых используется только Windows, но не учёл нюансы. В итоге изменение привело к нарушению процесса загрузки у пользователей систем с двойной загрузкой, использующих дистрибутивы Linux с необновлёнными параметрами SBAT и загрузчиком GRUB.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.windows.com/wind...)
  2. OpenNews: Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows
  3. OpenNews: Microsoft открыл Hyperlight, гипервизор для изоляции отдельных функций в приложениях
  4. OpenNews: Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0
  5. OpenNews: Microsoft развивает GUI для настройки WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows
  6. OpenNews: Microsoft опубликовал WSL 2.0.0, прослойку для запуска Linux-приложений в Windows
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63265-wsl
Ключевые слова: wsl, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (43) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:33, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    вназапно Plan9, всегда знал что он на десятилетия опередил свое время
     
  • 1.4, НяшМяш (ok), 20:40, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Edit написан на расте (кстати без зависимостей). Ждём включения в состав новой убунты?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 21:07, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Софт на расте очень долго собирается, так что через годик-другой.
     
     
  • 3.28, Минона (ok), 21:26, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дольше генты?
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:40, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Круто, майки переизобрели свой же редактор EDIT.COM из МС-ДОС!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:57, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что угодно, лишь бы лексикон из дос не портировать?
     
  • 2.16, Аноним (16), 20:57, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Могут себе позволить, однако.
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:40, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы исходник Interix открыли и с Cygwin гибридизировали.
     
  • 1.7, Аноним (7), 20:40, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MS Edit легкий и консольный и простой. Слишком слабо.

    MS VSCode тяжёлый и на хромиуме. Слишком жирный и медленный.

    CudaText нормальный. Средний.

     
     
  • 2.8, Аноним (5), 20:43, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > CudaText нормальный. Средний.

    И написан на православном турбопаскале! Вообще если без шуток, то CudaText понравился, но тормозила прокрутка, когда в последний раз тестил.
    В итоге для себя остановился на https://zed.dev

     
     
  • 3.37, tty2 (?), 21:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открыть файл на 30ГБ осилит?
     
     
  • 4.41, Аноним (41), 21:38, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем открывать файлы 30 гб в текстовом редакторе? Совсем rбoбo?
     
  • 2.14, Аноним (14), 20:51, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://vscode.dev
     

  • 1.9, Аноним (6), 20:43, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >консольного текстового редактора Edit

    Извините, но ффтопку. Очередной никому не нужный notepad.exe, 100% бесполезный, теперь для консоли.

     
     
  • 2.17, Илья (??), 20:58, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > notepad.exe

    Первым делом всегда устанавливаю именно тот самый wine+notepad из WindowsXP. Он у меня практически всегда запущен

     
     
  • 3.42, Аноним (41), 21:40, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блокнот топовый редактор для конфигов. Минимализм на максималке.
     

  • 1.13, anoni (?), 20:50, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собрался Edit в этом вашем линуксе

    https://postimg.cc/K38jGMJW

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 21:41, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем было собирать, если они готовые бинари дают?
     
     
  • 3.63, anoni (?), 22:50, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    забавы ради, не потехи для
     

  • 1.18, myster (ok), 21:00, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Расходимся, это для WSL2.
    Для WSL1, которая превосходит WSL2 во всём, потому что это не VM, код по прежнему закрыт.


    PS: существует заблуждение, что WSL2 это продолжение WSL1, нет, они разрабатываются параллельно. WSL1 не списывали.

     
     
  • 2.21, Джек (?), 21:03, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wsl1 в стадии вялой поддержки, да не списывли, но и не развивают
     
  • 2.23, Аноним (14), 21:08, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://learn.microsoft.com/ru-ru/windows/wsl/compare-versions
     
  • 2.43, Аноним (41), 21:41, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для WSL1, которая превосходит WSL2 во всём

    Ох сколько я тут доказывал это, часто с пруфами, но всё равно народ упорно не верит.

     
     
  • 3.56, НяшМяш (ok), 22:20, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже согласен с тем, что WSL1 лучше второго. Когда ещё пользовался виндой, прям тащился от написания скриптов на баше и отсутствия необходимости крутить для этого виртуалки или ставить кучу глючного хлама вроде cygwin.
     

  • 1.20, Джек (?), 21:02, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Во втором мало интереного. Вот бы исходники первого wsl открыли и энтузиасты продолжили его пилить
     
  • 1.27, Аноним (27), 21:20, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Наброшу. У меня глаза задержались на этом:

    "Редактор компактен и занимает всего 250kB на диске"

    Это в копилку обычного здесь холивара, в раздел "Этот ваш раст компилирует хелловроты размером по стопицот мегабайт!" (это когда кекспертами очередная растовская программа на несколько мегабайт из-за размера преподносится как недостойная существования).

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 21:27, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это unsafe. Потому и компактный.
     
  • 2.39, Аноним (41), 21:37, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    250kb довольно много для консольного текстового редактора. Впрочем от языка тут мало что зависит, если это не ассемблер и чистый winapi.
     
     
  • 3.58, НяшМяш (ok), 22:23, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот же nano у меня на диске занимает 336 кб. Так что вполне нормальный размер.
     
     
  • 4.60, Зелепыня Подпынявый (-), 22:28, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь вероятно о том, что если захотеть, можно сильно меньше 🤏, и сам размер бинарника не является киллер фичей 🎈
     
  • 2.40, Аноним (40), 21:38, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо набрасываешь. Открой исходники и узри, что там в каждом файле по >10 unsafe. Ясенфиг бинарь будет нормального размера, а не сотни мегов как обычно на расте.
     
     
  • 3.46, Аноним (41), 21:42, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а не сотни мегов как обычно на расте

    Это не считая исходников со скачанными библиотеками на пару гигов для одного проекта. Но именно такой смyзи-way нравится зумерам.

     
  • 3.49, Аноним (45), 21:45, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Открой исходники и узри, что там в каждом файле по >10 unsafe.

    Объясни, как наличие unsafe влияет на размер бинаря?

     
  • 3.59, Аноним (59), 22:27, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой уже сборочный файл этих самых сорцов, вместо гадания на смуз W кофейной г... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.61, Аноним (27), 22:35, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ясенфиг бинарь будет нормального размера, а не сотни мегов как обычно на расте.

    Ложь. Если про "как обычно". Сейчас глянул свою "как_обычную" программулину, в бинанс (криптобиржа такая) за инфой лезет - 6 мегабайт (5.9М екзешник). Это в папке "\target\debug" проекта, т.е. дебаг. В папке "release" (после релизного билда командой "cargo build --release") она же занимает уже 1.5M

     
  • 2.62, Аноним (62), 22:46, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня больше беспокоит то, что простенькая программа на расте 500 мб памяти потребляет и периодически тормозит, когда более функциональная на питоне с си за 10 мегабайт не выходит и никгда не тормозит независима от объёма данных. В итоге получается, что программа на расте захлёбывается данными и отрабатывает медленнее чем питон (с сишными батарейками, но да). Про то, что этой программе на расте надо 100 гб на диске я уже не вспоминаю. И всё равно версия на питоне более функциональная и не валится в неожиданных местах.
     

  • 1.32, Аноним (32), 21:30, 19/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.47, Аноним (7), 21:43, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Edit.
    Смущает - где у него файлы для языков разных? В гитхаб не вижу файлов. Наверно зашитые ресурсы и свои лексеры не добавить и чужие не поправить?
    Сатанизм какой-то.
     
     
  • 2.53, Аноним (41), 21:49, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так це ж текстовый редактор для написания текста, а не редактор кода
     
     
  • 3.54, Аноним (7), 22:00, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. И это очень плохо. Но он открытый, так что через полгода лексеры приделают.

    Но может и нет. Так как покраска кода ЭТО ТРУДНО.

     
     
  • 4.57, Зелепыня Подпынявый (-), 22:21, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нефига не трудно. Только вопрос зачем, если этих редакторов кода как грязи. Тот же nano есть, который умеет любой код светить, только толку от него, если не умеет в дебаг.
     
  • 2.55, Аноним (14), 22:06, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/elementary/code
     

  • 1.50, Аноним (59), 21:45, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Редактор компактен и занимает всего 250kB на диске

    Как так-то? У местных Вое^W разоблачителей растоманских сказок - хелловроты несколько МБ занимают, а тут цельный редактор!

    ЗЫ:
    Кстати, майки в своем репертуаре:
    src/sys/unix.rs
    [CODE]
    //! Unix-specific platform code.
    ...
    match *libc::__errno_location()
    ...
    [/CODE]

     

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