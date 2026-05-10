Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0.20260506

10.05.2026 21:04 (MSK)

Компания Microsoft опубликовала ежемесячное обновление дистрибутива Azure Linux 3.0.20260506. Дистрибутив развивается в качестве универсальной базовой платформы для Linux-окружений, используемых в облачной инфраструктуре, edge-системах и различных сервисах Microsoft. Собственные наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Сборки пакетов формируются для архитектур aarch64 и x86_64. Размер установочного образа 770 МБ.

Среди изменений в новой версии:

  • В репозиторий (SPECS и SPECS-EXTENDED) добавлены пакеты ignition и rust-afterburn.
  • Пакет с сетевым анализатором Wireshark пересобран с поддержкой языка Lua.
  • При сборке пакета с ядром для архитектуры arm64 включён параметр CONFIG_IKCONFIG_PROC, включающий возможность получения доступа к сборочной конфигурации текущего ядра через файл /proc/config.gz.
  • Улучшена поддержка live-миграции в QEMU.
  • В файл PackageBuild.yml добавлен параметр extraMacrosFiles для передачи дополнительных файлов с макросами во время сборки пакета.
  • Устранено несколько десятков уязвимостей в различных пакетах.
  • Обновлены версии ядра Linux 6.6.137.1, clamav 1.5.2, cloud-hypervisor 51.1.56, containerd2 2.1.6, cups 2.4.18, erlang 26.2.5.20, golang 1.26.2-1, libpng 1.6.57, mysql 8.0.46.

Дистрибутив Azure Linux предоставляет небольшой типовой набор основных пакетов, выступающих универсальной основой для создания начинки контейнеров, хост-окружений и сервисов, запускаемых в облачных инфраструктурах и на edge-устройствах. Более сложные и специализированные решения могут создаваться путём добавления дополнительных пакетов поверх Azure Linux, но основа для всех подобных систем остаётся неизменной, что упрощает сопровождение и подготовку обновлений.

Azure Linux применяется в качестве основы мини-дистрибутива WSLg, в котором предоставляются компоненты графического стека для организации запуска GUI-приложений Linux в окружениях на базе подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Расширенная функциональность в WSLg реализуется через включение дополнительных пакетов с композитным сервером Weston, XWayland, PulseAudio и FreeRDP.

Для управления сервисами и загрузкой применяется системный менеджер systemd. Для управления пакетами поставляются пакетные менеджеры RPM и DNF. SSH-сервер по умолчанию не включается. Для установки дистрибутива предоставляется инсталлятор, который может работать как в текстовом, так и в графическом режимах. В инсталляторе предоставляется возможность установки с полным или базовым набором пакетов, предлагается интерфейс для выбора дискового раздела, выбора имени хоста и создания пользователей.

Система сборки Azure Linux позволяет генерировать как отдельные RPM-пакеты на основе SPEC-файлов и исходных текстов, так и монолитные системные образы, формируемые при помощи инструментария rpm-ostree и обновляемые атомарно без разбивки на отдельные пакеты. Соответственно, поддерживается две модели доставки обновлений: через обновление отдельных пакетов и через перестроение и обновление всего системного образа. Доступен репозиторий, включающий около 3000 уже собранных RPM-пакетов, который можно использовать для компоновки собственных образов на основе файла конфигурации.

Базовая платформа включает только самые необходимые компоненты и оптимизирована для минимального потребления памяти и дискового пространства, а также для высокой скорости загрузки. В проекте применяется подход "максимальная безопасность по умолчанию", подразумевающий включение различных дополнительных механизмов для повышения защиты:

  • Фильтрация системных вызовов при помощи механизма seccomp.
  • Шифрование дисковых разделов.
  • Верификация пакетов по цифровой подписи.
  • Рандомизация адресного пространства.
  • Защита от атак, связанных с символическими ссылками, mmap, /dev/mem и /dev/kmem.
  • Режим только для чтения и запрет исполнения кода в областях памяти, в которых размещаются сегменты с данными ядра и модулей.
  • Опция для запрета загрузки модулей ядра после инициализации системы.
  • Использование iptables для фильтрации сетевых пакетов.
  • Включение при сборке режимов защиты от переполнения стека, переполнений буфера и проблем с форматированием строк (_FORTIFY_SOURCE, -fstack-protector, -Wformat-security, relro).


Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:35, 10/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    не понял про что новость список изменений как будто не большой это мажорный релиз?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:36, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/microsoft/azurelinux/releases
     

  • 1.3, Аноним (2), 21:52, 10/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Azure Linux применяется в качестве основы мини-дистрибутива WSLg

    https://azure.microsoft.com/ru-ru/solutions/linux-on-azure

     
  • 1.5, Аноним (5), 21:56, 10/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Линукс будущего. Когда мы все будем в облаке. Ну, кроме потраченых.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:06, 10/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    точно, вы на своё облако, а я на свою дачу
     

