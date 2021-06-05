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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.93 LTS

05.06.2021 17:49

Состоялся выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 2.93 LTS, который станет последним релизом в ветке 2.9x. Выпуск получил статус релиза с расширенным сроком поддержки (LTS) и будет поддерживаться ещё два года параллельно с выходом семи последующих релизов. Следующим релизом, согласно плану разработки, станет 3.0, работа над которым уже начата.

В Blender 2.93 продолжено развитие системы управления геометрическими объектами на основе нодового интерфейса, впервые предложенной в прошлой версии. Значительные улучшения внесены в инструменты статичной и анимированной 2D графики, трёхмерной штриховой графики (Grease Pencil), скульптинга, рендеринга. Произведён ряд улучшений в интерфейсе, направленных на повышение удобства работы. В частности - реализован специальный табличный редактор, позволяющий удобно контролировать присвоенные объектам параметры.

Для представленного релиза в настоящее время доступен как официальный англоязычный обзор нововведений, так и неофициальные русскоязычные обзоры:









  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/news/b...)
  2. OpenNews: Сайт Blender отключён из-за попытки взлома
  3. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.92
  4. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.80
  5. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  6. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55281-blender
Ключевые слова: blender, 3d
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, А (??), 18:17, 05/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Где ссылка на трогательный мультик к релизу?!
     
  • 2, Аноним (2), 18:27, 05/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Опенсорс за который не стыдно. Надеюсь, и дальше будут поливать деньгами. Я после той истории с травлей Столлмана опасаюсь заносить донаты на опенсорс -- нет гарантий, что не потратят дивёрси или что-нибудь ещё более дегенеративное.
     
  • 3, КО (?), 18:30, 05/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Не знал что у них есть LTS-версии, возьму на заметку.
     
  • 4, Аноним (4), 19:03, 05/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Надо было писать на Rust.
     
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