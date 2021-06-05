Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.93 LTS

Состоялся выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 2.93 LTS, который станет последним релизом в ветке 2.9x. Выпуск получил статус релиза с расширенным сроком поддержки (LTS) и будет поддерживаться ещё два года параллельно с выходом семи последующих релизов. Следующим релизом, согласно плану разработки, станет 3.0, работа над которым уже начата.

В Blender 2.93 продолжено развитие системы управления геометрическими объектами на основе нодового интерфейса, впервые предложенной в прошлой версии. Значительные улучшения внесены в инструменты статичной и анимированной 2D графики, трёхмерной штриховой графики (Grease Pencil), скульптинга, рендеринга. Произведён ряд улучшений в интерфейсе, направленных на повышение удобства работы. В частности - реализован специальный табличный редактор, позволяющий удобно контролировать присвоенные объектам параметры.

Для представленного релиза в настоящее время доступен как официальный англоязычный обзор нововведений, так и неофициальные русскоязычные обзоры:













