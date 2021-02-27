Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.92

2.8 , Аноним ( 8 ), 20:59, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Между прочим там видео редактор очень кстати. Он использует те же приёмы, что и другие режимы Blender.

2.11 , Аноним ( 11 ), 21:52, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Идиот, Блендер был написан для автоматизации полного цикла создания фильмов, от раскадровки до выходного файла. Куча народу в большом зале, у каждого на рабочем месте один и тот же Блендер. У сценариста и художника редактор картинок, у художника по текстурам свой набор окон, у аниматора моделей свой и так до финального монтажа сведения звука и собственно рендера финального результата. Тон Розендаль захотел - сделал. Мало того, после небольшого виляния филейной частью все это, обычно доступное токлько лукасфильмам и прочим марвеллам за асторономические деньги стало свободным ПО. Никто не запрещает тебе его ставить на свой персональный комп и воображать себя тарантиной, но все таки это не основная цель Блендера. Так что похиихкай, раскрась дефолтный куб каким нибудь цветом и ступай себе дальше.

2.12 , timur.davletshin ( ok ), 21:55, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дурилка картонная, это самый лучший из свободных (упор на это слово, а то начнёте мне фриварь тут тыкать для сравнения) видеоредакторов под Линукс. Да, его не каждый сможет найти и там нет кнопочки "стабилизировать видео и вообще сделать зашибись", но всё это он умеет достойно делать.

