Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.92

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|2.9, Аноним (9), 21:28, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зборочка от какого-то AUR-васяна или официальные билды? 🤔🤔🤔 Хм...
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|1.7, InuYasha (??), 20:55, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>а также во встроенный редактор видео.
всё жду когда добавят встроенный стрим- и инстаграм- клиент, прожигатель <s>жизни</s> дисков, архиватор и, конечно, браузер. ) Но сначала бы интуитивный интерфейс )
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|2.8, Аноним (8), 20:59, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Между прочим там видео редактор очень кстати. Он использует те же приёмы, что и другие режимы Blender.
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|2.11, Аноним (11), 21:52, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Идиот, Блендер был написан для автоматизации полного цикла создания фильмов, от раскадровки до выходного файла. Куча народу в большом зале, у каждого на рабочем месте один и тот же Блендер. У сценариста и художника редактор картинок, у художника по текстурам свой набор окон, у аниматора моделей свой и так до финального монтажа сведения звука и собственно рендера финального результата. Тон Розендаль захотел - сделал. Мало того, после небольшого виляния филейной частью все это, обычно доступное токлько лукасфильмам и прочим марвеллам за асторономические деньги стало свободным ПО.
Никто не запрещает тебе его ставить на свой персональный комп и воображать себя тарантиной, но все таки это не основная цель Блендера. Так что похиихкай, раскрась дефолтный куб каким нибудь цветом и ступай себе дальше.
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|2.12, timur.davletshin (ok), 21:55, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дурилка картонная, это самый лучший из свободных (упор на это слово, а то начнёте мне фриварь тут тыкать для сравнения) видеоредакторов под Линукс. Да, его не каждый сможет найти и там нет кнопочки "стабилизировать видео и вообще сделать зашибись", но всё это он умеет достойно делать.
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