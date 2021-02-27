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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.92

27.02.2021 20:12

Состоялся выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 2.92. Наиболее значимое нововведение - появление системы управления геометрическими объектами на основе нодового интерфейса. Значительные улучшения также внесены в инструменты скульпьтинга, работы с кривыми и 2D-анимации, физических симуляций, а также во встроенный редактор видео. Повышена производительность работы. Добавлен новый инструмент для создания примитивов в интерактивном режиме. Артём Слаква, автор книги "Инструменты моделирования в Blender" и видеоуроков "Blender для новичков", подготовил обзор новшеств на русском языке.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/downlo...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.90
  3. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  4. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
  5. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 2.80
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54669-blender
Ключевые слова: blender
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, srgazh (ok), 20:29, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ура Всех с праздником!!!!
     
     
  • 2.4, Таненбаум (?), 20:43, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    С каким? У Сюзанны ДР?
     

  • 1.2, Kaiwas (?), 20:41, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    а чо в мини-новости? Нормальный релиз же
     
     
  • 2.3, srgazh (ok), 20:42, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    +100
     

  • 1.5, Namefield (?), 20:49, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где мультик к выпуску?!! :)
     
     
  • 2.13, Аноним (-), 21:55, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там два черных квадрата в новости, может быть там что-то есть ?
     

  • 1.6, омоним (?), 20:52, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Счастливые обладатели Arch-based дистрибутивов, могут пользоваться blender-git (2.93) из chaotic-aur. Скомпилировано с opencolorio2.

    Ну и https://www.bforartists.de/bforartists-2-version-2-8-0-released/ сюда же.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:28, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зборочка от какого-то AUR-васяна или официальные билды? 🤔🤔🤔 Хм...
     
     
  • 3.10, омоним (?), 21:40, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неофициальные петросяны пусть ждут.
     
  • 3.14, tvoiroditeliuebki (?), 22:13, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Завидуй молча, вафля
     
  • 3.15, АнонимусШифропанк (?), 22:21, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для блендера это нормальная тема, сборки от сообщества с собственными патчами.
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:36, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же нестабильный код с гита
     

  • 1.7, InuYasha (??), 20:55, 27/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >а также во встроенный редактор видео.

    всё жду когда добавят встроенный стрим- и инстаграм- клиент, прожигатель <s>жизни</s> дисков, архиватор и, конечно, браузер. ) Но сначала бы интуитивный интерфейс )

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:59, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Между прочим там видео редактор очень кстати. Он использует те же приёмы, что и другие режимы Blender.
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:52, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Идиот, Блендер был написан для автоматизации полного цикла создания фильмов, от раскадровки до выходного файла. Куча народу в большом зале, у каждого на рабочем месте один и тот же Блендер. У сценариста и художника редактор картинок, у художника по текстурам свой набор окон, у аниматора  моделей свой и так до финального монтажа сведения звука и собственно рендера финального результата. Тон Розендаль захотел - сделал. Мало того,  после небольшого виляния филейной частью все это, обычно доступное токлько лукасфильмам и прочим марвеллам за асторономические деньги стало свободным ПО.

    Никто не запрещает тебе его ставить на свой персональный комп и воображать себя тарантиной, но все таки это не основная цель Блендера. Так что похиихкай, раскрась дефолтный куб каким нибудь цветом и ступай себе дальше.

     
  • 2.12, timur.davletshin (ok), 21:55, 27/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дурилка картонная, это самый лучший из свободных (упор на это слово, а то начнёте мне фриварь тут тыкать для сравнения) видеоредакторов под Линукс. Да, его не каждый сможет найти и там нет кнопочки "стабилизировать видео и вообще сделать зашибись", но всё это он умеет достойно делать.
     
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