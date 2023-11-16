Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.0

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 4.0, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Также продолжают поддерживаться ветки Blender 3.3 и 3.6 с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых будут формироваться до сентября 2024 года и июня 2025 года. Среди добавленных улучшений: Предложена новая реализация ноды с принципиальным шейдером BSDF (Principled Bidirectional Scattering Distribution Function), в котором значительно расширена поддержка различных типов материалов и повышена гибкость использования. Например, блеск ткани (Sheen) теперь обеспечивается новой шейдерной моделью микрофибры и размещается в верхнем слое над свечением и покрытием, что позволяет использовать его не только для ворсистых тканей, но и для создания эффекта пыли на любых материалах. Слой покрытия (Coat) теперь размещается над слоем свечения (Emission), что, например, позволяет симулировать свечение экрана за стеклом. В подповерхностном рассеивании теперь применяется не отдельный, а базовый цвет. Ноды "Глянцевый BSDF" и "Анизотропный BSDF" объединены в одну ноду "Глянцевый BSDF" с возможностью управлением анизотропией. Добавлена поддержка тонирования краёв металлических поверхностей.

Добавлен режим управления цветом AgX, по сравнению с режимом Filmic позволяющий добиться более реалистичных результатов при наличии пересвеченных областей, за счёт приближения ярких цветов к белому цвету по аналогии с настоящими камерами.

В текстурной ноде "Вороной" (Voronoi) реализована возможность добавления фрактального шума и указания нескольких слоев детализации, а также добавлено три новых типа входных данных: детализация (число слоёв для вычисления), шероховатость (степень влияния верхних слоёв на результат) и лакунарность (коэффициент масштабирования каждого последующего слоя).





В системе рендеринга Cycles значительно (в 1.76 раза) увеличена скорость загрузки больших полигональных сеток. Реализована возможность связывания света (light linking), позволяющая добиться освещения только отдельных объектов на сцене, а также возможность связывания теней (shadow linking) для определения, какие объекты блокируют тени при освещении. Указанные возможности предоставляют больше контроля над освещением, например, к разным объектам можно привязать разные настройки освещения и обеспечить отдельное подсвечивание персонажа.

В методе рендеринга "Path Guiding" реализована поддержка работы не только с диффузными, но и с глянцевыми поверхностями. Применение Path Guiding позволяет существенно уменьшить уровень шума на глянцевых поверхностях и найти недостающие пути к источнику света.

Предложен инструментарий "Node tools", который можно использовать для расширения базовых возможностей Blender и изменения существующих инструментов, используя геометрические ноды вместо скриптов на языке Python. Для создания новых инструментов на базе нод предлагается использовать штатный редактор геометрических нод. Для реализации новой функциональности в систему геометрических нод добавлена серия новых возможностей, таких как выполнение геометрических нод в качестве обычных операторов. Также добавлено несколько специфичных нод, обеспечивающих доступ к 3D-курсору, выделению областей и управлению видимостью (Face Set). Добавлена нода Repeat Zones, позволяющая выполнить выбранные ноды произвольное число раз для организации работы циклов без дублирования нод. Добавлено 8 новых нод для упрощения операций вращения.





В интерфейсе моделирования значительно расширены возможности, связанные с привязками (snapping). Переделано выпадающее меню привязок. Добавлена возможность выбора на лету базовой (начальной) точки привязки (через нажатие клавиши "B") и навигации через удерживания клавиши Alt во время трансформации объектов (перемещения, вращения и масштабирования). При наведении курсора на полигональную сетку его форма теперь меняется в зависимости от используемого типа привязок (например, принимает форму квадрата для вершин, круга для плоскости и треугольника для промежуточных точек).

В интерфейсе пользователя реализована возможность мгновенного поиска элементов, присутствующих в меню "Добавить" (объекты, мэши, кривые, ноды, модификаторы и т.п.) - находясь в меню достаточно начать набор и результаты будут показываться по мере ввода поисковой фразы. В других меню и подменю к поиску можно перейти нажав пробел (например, можно подвести курсор к меню File, нажать пробел, ввести тип формата файла и получить ссылку на импорт и экспорт). Перед началом ввода поисковой фразы показываются прошлые результаты поиска. Значительно переделано меню добавления модификатора.

Увеличен размер диалога выбора цвета. В Linux и Windows интерфейс выбора цвета теперь можно использовать для определения цвета в области экрана за границей окна Blender.

Шрифт в интерфейсе пользователя изменён на Inter, что позволило добиться качественного отображения, независимо от размера и разрешения экрана. При выводе текста обеспечен корректный хинтинг и субпиксельное позиционирование. В настройки добавлены опции для включения субпиксельного сглаживания.

Добавлены новые клавиатурные комбинации и раскладки для создания окружения, привычного для людей, работавших в других 3D-пакетах. Проведена унификация горячих клавиш в разных режимах. В Tweak Tool добавлена возможность перемещения мышью разом нескольких объектов. Для быстрого перехода к настройкам добавлена комбинация Ctrl + запятая. Для перехода к переименованию меток теперь достаточно двойного щелчка мышью.





В средствах для создания анимации предложена коллекция сочленений (Armature Bones). Библиотека поз переведена на новую систему ассетов и теперь доступна из 3D-вьюпорта. В редактор графики добавлены интерактивные слайдеры для выполнения операций "Match Slope", "Blend To Ease", "Blend Offset", "Shear Keys", "Scale Average", "Time Offset" и "Push/Pull".

Предложена новая версия набора Human Base Meshes с коллекцией моделей человеческих тел.

Добавлено дополнение Hydra Storm с реализацией системы рендеринга на базе платформы OpenUSD. Новый рендер может использоваться в качестве альтернативы Cycles, EEVEE и Workbench. По возможностям Hydra Storm отстаёт от рендера EEVEE и в основном нацелен на предпросмотр перед экспортом, позволяющий оценить как сцена будет выглядеть в других системах, поддерживающих формат USD.

Обеспечена совместимость со спецификацией CY2023, определяющей утилиты и библиотеки эталонной платформы VFX.



