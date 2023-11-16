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Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.0

16.11.2023 21:46

Организация Blender Foundation опубликовала выпуск свободного пакета 3D-моделирования Blender 4.0, подходящего для решения различных задач, связанных с 3D-моделированием, 3D-графикой, разработкой компьютерных игр, симуляцией, рендерингом, композитингом, трекингом движений, скульптурным моделированием, созданием анимации и монтажом видео. Код распространяется под лицензией GPL. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Также продолжают поддерживаться ветки Blender 3.3 и 3.6 с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых будут формироваться до сентября 2024 года и июня 2025 года.

Среди добавленных улучшений:

  • Предложена новая реализация ноды с принципиальным шейдером BSDF (Principled Bidirectional Scattering Distribution Function), в котором значительно расширена поддержка различных типов материалов и повышена гибкость использования. Например, блеск ткани (Sheen) теперь обеспечивается новой шейдерной моделью микрофибры и размещается в верхнем слое над свечением и покрытием, что позволяет использовать его не только для ворсистых тканей, но и для создания эффекта пыли на любых материалах. Слой покрытия (Coat) теперь размещается над слоем свечения (Emission), что, например, позволяет симулировать свечение экрана за стеклом. В подповерхностном рассеивании теперь применяется не отдельный, а базовый цвет. Ноды "Глянцевый BSDF" и "Анизотропный BSDF" объединены в одну ноду "Глянцевый BSDF" с возможностью управлением анизотропией. Добавлена поддержка тонирования краёв металлических поверхностей.
  • Добавлен режим управления цветом AgX, по сравнению с режимом Filmic позволяющий добиться более реалистичных результатов при наличии пересвеченных областей, за счёт приближения ярких цветов к белому цвету по аналогии с настоящими камерами.
  • В текстурной ноде "Вороной" (Voronoi) реализована возможность добавления фрактального шума и указания нескольких слоев детализации, а также добавлено три новых типа входных данных: детализация (число слоёв для вычисления), шероховатость (степень влияния верхних слоёв на результат) и лакунарность (коэффициент масштабирования каждого последующего слоя).

  • В системе рендеринга Cycles значительно (в 1.76 раза) увеличена скорость загрузки больших полигональных сеток. Реализована возможность связывания света (light linking), позволяющая добиться освещения только отдельных объектов на сцене, а также возможность связывания теней (shadow linking) для определения, какие объекты блокируют тени при освещении. Указанные возможности предоставляют больше контроля над освещением, например, к разным объектам можно привязать разные настройки освещения и обеспечить отдельное подсвечивание персонажа.
  • В методе рендеринга "Path Guiding" реализована поддержка работы не только с диффузными, но и с глянцевыми поверхностями. Применение Path Guiding позволяет существенно уменьшить уровень шума на глянцевых поверхностях и найти недостающие пути к источнику света.
  • Предложен инструментарий "Node tools", который можно использовать для расширения базовых возможностей Blender и изменения существующих инструментов, используя геометрические ноды вместо скриптов на языке Python. Для создания новых инструментов на базе нод предлагается использовать штатный редактор геометрических нод. Для реализации новой функциональности в систему геометрических нод добавлена серия новых возможностей, таких как выполнение геометрических нод в качестве обычных операторов.

    Также добавлено несколько специфичных нод, обеспечивающих доступ к 3D-курсору, выделению областей и управлению видимостью (Face Set). Добавлена нода Repeat Zones, позволяющая выполнить выбранные ноды произвольное число раз для организации работы циклов без дублирования нод. Добавлено 8 новых нод для упрощения операций вращения.

  • В интерфейсе моделирования значительно расширены возможности, связанные с привязками (snapping). Переделано выпадающее меню привязок. Добавлена возможность выбора на лету базовой (начальной) точки привязки (через нажатие клавиши "B") и навигации через удерживания клавиши Alt во время трансформации объектов (перемещения, вращения и масштабирования). При наведении курсора на полигональную сетку его форма теперь меняется в зависимости от используемого типа привязок (например, принимает форму квадрата для вершин, круга для плоскости и треугольника для промежуточных точек).
  • В интерфейсе пользователя реализована возможность мгновенного поиска элементов, присутствующих в меню "Добавить" (объекты, мэши, кривые, ноды, модификаторы и т.п.) - находясь в меню достаточно начать набор и результаты будут показываться по мере ввода поисковой фразы. В других меню и подменю к поиску можно перейти нажав пробел (например, можно подвести курсор к меню File, нажать пробел, ввести тип формата файла и получить ссылку на импорт и экспорт). Перед началом ввода поисковой фразы показываются прошлые результаты поиска. Значительно переделано меню добавления модификатора.
  • Увеличен размер диалога выбора цвета. В Linux и Windows интерфейс выбора цвета теперь можно использовать для определения цвета в области экрана за границей окна Blender.
  • Шрифт в интерфейсе пользователя изменён на Inter, что позволило добиться качественного отображения, независимо от размера и разрешения экрана. При выводе текста обеспечен корректный хинтинг и субпиксельное позиционирование. В настройки добавлены опции для включения субпиксельного сглаживания.
  • Добавлены новые клавиатурные комбинации и раскладки для создания окружения, привычного для людей, работавших в других 3D-пакетах. Проведена унификация горячих клавиш в разных режимах. В Tweak Tool добавлена возможность перемещения мышью разом нескольких объектов. Для быстрого перехода к настройкам добавлена комбинация Ctrl + запятая. Для перехода к переименованию меток теперь достаточно двойного щелчка мышью.

  • В средствах для создания анимации предложена коллекция сочленений (Armature Bones). Библиотека поз переведена на новую систему ассетов и теперь доступна из 3D-вьюпорта. В редактор графики добавлены интерактивные слайдеры для выполнения операций "Match Slope", "Blend To Ease", "Blend Offset", "Shear Keys", "Scale Average", "Time Offset" и "Push/Pull".
  • Предложена новая версия набора Human Base Meshes с коллекцией моделей человеческих тел.
  • Добавлено дополнение Hydra Storm с реализацией системы рендеринга на базе платформы OpenUSD. Новый рендер может использоваться в качестве альтернативы Cycles, EEVEE и Workbench. По возможностям Hydra Storm отстаёт от рендера EEVEE и в основном нацелен на предпросмотр перед экспортом, позволяющий оценить как сцена будет выглядеть в других системах, поддерживающих формат USD.
  • Обеспечена совместимость со спецификацией CY2023, определяющей утилиты и библиотеки эталонной платформы VFX.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 3.6
  3. OpenNews: BlenderGPT - плагин для управления Blender командами на естественном языке
  4. OpenNews: Инфраструктура разработки Blender переведена c Phabricator на платформу Gitea
  5. OpenNews: SPA Studios открыла код внутреннего форка Blender с доработками Grease Pencil
  6. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60124-blender
Ключевые слова: blender, 3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:03, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как они зарабатывают деньги, чтобы поддерживать такой высокотехнологичный проект? - Платный саппорт и донаты корпораций типа Пиксара?
     
     
  • 2.3, Анонус (?), 22:12, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Компания Epic Games выделит грант в размере $1,2 млн некоммерческой организации Blender Foundation

    В основном вот так.

     
  • 2.6, Платон (?), 22:18, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну типа. Донаты от корпораций вполне себе тема. Корпорации получают себе крутой софт бесплатно и без лицензий за скромную плату (по сравнению с другими 3D пакетами) в год и сообщество тоже получает крутой софт поддерживая его копейкой, кодом и прочим. Win-win ситуация. Долгих лет жизни Тону Розендалю, надеюсь он сможет передать управление фондом грамотному человеку, который также хорошо продолжит его дело
     

  • 1.4, Nine (?), 22:13, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо очень неплохо. Уже 2 год наша студия использует фрисофт и знаете это работает.
     
     
  • 2.5, andreyche (?), 22:15, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за студия? смотря что вы делаете
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:23, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноготочки, по-любому
     
  • 2.11, нах. (?), 22:44, 16/11/2023 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:18, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Несколько моих знакомых художников-дизайнеров интерьеров активно используют Blender и, по отзывам, весьма довольны. Сам в искусстве не разбираюсь, но в новость зашёл
     
  • 1.8, Аноним (7), 22:19, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дак чего зашёл-то. Кажется, это хороший пример добротного свободного ПО
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:34, 16/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут вернее будет сказать единственный
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:42, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дебильный выбор модификаторов.
    К счастью умельцы уже сделали аддон возвращающий старый список модификаторов.

    В остальном - хорошечный релиз. За B-привязки отдельный лайк.

     
  • 1.13, Аноним (13), 23:55, 16/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В видеоредакторе что то изменили?
     

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