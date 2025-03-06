Созданный в Blender мультфильм Поток получил премию Оскар

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|1.1, Аноним (1), 21:02, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Там глюк на глюке в графике. Я хз, как такое получает Оскаров... Куда-то все идет не туда куда надо.
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|2.4, Аноним (4), 21:05, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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На анреал енджине или даже на юнити результат можно было бы получить лучше.
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|3.8, Аноним (1), 21:11, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не скажу ничего за движки, никогда графикой не занимался, даже в блендере. Но этот мульт смотреть без боли невозможно. Может я не прав и видел какой-то пре-продакшен, но там модели "плавали", и текстуры наскакивали одна на другую. Сейчас посмотрел трейлер, видно, что допилили все нюансы.
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|4.35, Аноним (4), 21:51, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А рисованные карандашом или двухмерные мультики тоже боль? Наоборот тут примитивность часть оригинальности.
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|1.2, Аноним (4), 21:03, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Теперь понятно почему в нём такой примитивный рендер. Весь фильм тащит игра котика.
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|2.50, Аноним (49), 22:32, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если бы знали, как он волновался. Забывал слова. Капризничал. Сколько режиссер с ним мучился.
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|1.3, Аноним (3), 21:04, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Он смог бы сделать мульт намного быстрее и даже качественнее, если бы взял за основу игровой движок и прописал туда все скрипты. Муль выглядит ужасно, как будто вернулся во времена вторых-третьих пней с первыми играми с 3д-ускорителями. Текстуры вразнобой, пластмассовая водная поверхность и пр.
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|2.56, Аноним (56), 23:08, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> прописал туда все скрипты
Объясни, пожалуйста, что такое "прописывание всех скриптов"? Ну, в контексте того, как делается трехмерная анимация.
> Текстуры вразнобой, пластмассовая водная поверхность и пр.
Это называется стилизация. И поверь: в твоем воображаемом "игровом движке" были бы те же текстуры, 3д-модели и цвета.
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|1.14, Bottle (?), 21:18, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ух ты, Stray от мира трехмёрной анимации. Ни серьёзной художественной проработки, ни сюжета, но зато коты.
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|2.57, Аноним (56), 23:11, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ни серьёзной художественной проработки, ни сюжета
Чел, чтобы увидеть художественную проработку и сюжет, нужно для начала посмотреть сабж. А ты только сейчас о нем из новости узнал.
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|1.17, анон (?), 21:20, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Классный мульт, да анимация конечно так себе. Но заслуженная награда.
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|1.20, Анониссимус (?), 21:22, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Местные тролли не понимают, что графоний отстаёт не по причине движка, а по причине того, что у них не было достаточно человекочасов на качественные текстуры и модельки. А движок блендера выжал максимум из того, что было. Выглядит привлекательно, если не вглядываться во второстепенные текстуры и модели.
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|2.23, Анониссимус (?), 21:26, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Беру слова назад. Моделька главного персонажа тоже плоха. Уж её то могли постараться сделать...
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|2.24, Аноним (4), 21:28, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же ты не поймешь что это и есть плохо? Это все равно что тебе скажут ой у нас не было человекочасов чтобы положить у твоего дома нормально асфальт. Теперь ходи по грязи, войди уж в наше положение. Зато по грязи могут бегать котики.
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|1.43, Аноним (43), 22:01, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие-то странные у вас предьявы, видимо локальная опеннетовская атмосфера. Вполне нормальный мульт, на уровне других номинантов. На RT у него 97% положительных отзывов, это больше, чем у всех других. Короче не страдайте измышлизмами.
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|2.45, Аноним (4), 22:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С таким же успехом можно было полтора часа показывать видосики с котиками.
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|3.47, Аноним (43), 22:14, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну смотри видосики, чего ты ноешь? Заставляют что ли? Нормальный мульт без претензий на откровение, мне зашёл, тебе нет, jedem das seine.
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|4.51, Аноним (49), 22:38, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Каждому своё" надпись над воротами Бухенвальда. Вы её еще и по-немецки привели здесь...
Чем латынь не угодила?
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|1.54, Артем Смирнов (?), 22:59, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это Величие, господа. Я, 40-летний бородатый мужик, так плакал последний раз лет 20 назад, когда впервые посмотрел "Титаник". И вот опять что-то пробрало... Что-то доброе, вечное. Всегда знал, что в конце концов OpenSource победит. Добро всегда побеждает.
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|2.55, Аноним (49), 23:06, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Советую посмотреть "Дорога перемен" с тем же дуэтом, как продолжение Титаника. Представим, что лайнер не затонул. Они приехали в США. Он устроился на работу. У них дети. Они живут в пригороде, на красивой улице, в красивом доме, с хорошими соседями. Откуда взяться драме?
Как приговор американскому послевоенному благополучию.
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