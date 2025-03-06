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Созданный в Blender мультфильм Поток получил премию Оскар

06.03.2025 20:43

Премия "Оскар" за лучший анимационный полнометражный фильм в 2025 году присуждена анимационному фильму "Поток" (Flow), снятому латвийским режиссёром Гинтсом Зилбалодисом. Мультфильм повествует о приключениях кота во время потопа и примечателен тем, что создан независимой командой с ограниченным бюджетом в свободной системе 3D-моделирования Blender. Работа над фильмом продолжалась пять с половиной лет.

В своих прошлых работах режиссёр использовал 3D-пакет Maya, но в 2019 году перешёл на Blender, поле появления в выпуске Blender 2.80 движка рендеринга EEVEE. EEVEE поддерживал рендеринг в режиме реального времени и позволял реализовать желаемый рабочий процесс. Одним из важнейших критериев выбора была скорость, не только рендеринга, но и работы с файлами, настройки освещения и создания общего стиля. В Blender также оказались все необходимые режиссёру инструменты.







  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.3
  3. OpenNews: Сообщество Blender намерено создать полнометражный свободный фильм Gooseberry
  4. OpenNews: Подготовленный сообществом Blender мультфильм победил на фестивале SIGGRAPH 2016
  5. OpenNews: Сообщество Blender выпустило свободный анимационный фильм Spring
  6. OpenNews: Сообщество Blender выпустило анимационный фильм Sprite Fright
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62840-blender
Ключевые слова: blender
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:02, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Там глюк на глюке в графике. Я хз, как такое получает Оскаров... Куда-то все идет не туда куда надо.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:05, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    На анреал енджине или даже на юнити результат можно было бы получить лучше.
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 21:11, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не скажу ничего за движки, никогда графикой не занимался, даже в блендере. Но этот мульт смотреть без боли невозможно. Может я не прав и видел какой-то пре-продакшен, но там модели "плавали", и текстуры наскакивали одна на другую. Сейчас посмотрел трейлер, видно, что допилили все нюансы.
     
     
  • 4.35, Аноним (4), 21:51, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А рисованные карандашом или двухмерные мультики тоже боль? Наоборот тут примитивность часть оригинальности.
     
  • 2.49, Аноним (49), 22:29, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может премия содержала и социальный посыл?
     

  • 1.2, Аноним (4), 21:03, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Теперь понятно почему в нём такой примитивный рендер. Весь фильм тащит игра котика.
     
     
  • 2.50, Аноним (49), 22:32, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если бы знали, как он волновался. Забывал слова. Капризничал. Сколько режиссер с ним мучился.
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:04, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он смог бы сделать мульт намного быстрее и даже качественнее, если бы взял за основу игровой движок и прописал туда все скрипты. Муль выглядит ужасно, как будто вернулся во времена вторых-третьих пней с первыми играми с 3д-ускорителями. Текстуры вразнобой, пластмассовая водная поверхность и пр.
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 23:08, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прописал туда все скрипты

    Объясни, пожалуйста, что такое "прописывание всех скриптов"? Ну, в контексте того, как делается трехмерная анимация.

    > Текстуры вразнобой, пластмассовая водная поверхность и пр.

    Это называется стилизация. И поверь: в твоем воображаемом "игровом движке" были бы те же текстуры, 3д-модели и цвета.

     

  • 1.5, Аноним (5), 21:06, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Магнит-то где?
     
     
  • 2.53, Аноним (4), 22:42, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой магнит? Ты знаешь что такое гравитация?
     

  • 1.14, Bottle (?), 21:18, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух ты, Stray от мира трехмёрной анимации. Ни серьёзной художественной проработки, ни сюжета, но зато коты.
     
     
  • 2.21, Аноним (4), 21:25, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит коты? Там равно один котейко.
     
  • 2.57, Аноним (56), 23:11, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ни серьёзной художественной проработки, ни сюжета

    Чел, чтобы увидеть художественную проработку и сюжет, нужно для начала посмотреть сабж. А ты только сейчас о нем из новости узнал.

     

  • 1.17, анон (?), 21:20, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классный мульт, да анимация конечно так себе. Но заслуженная награда.
     

  • 1.20, Анониссимус (?), 21:22, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Местные тролли не понимают, что графоний отстаёт не по причине движка, а по причине того, что у них не было достаточно человекочасов на качественные текстуры и модельки. А движок блендера выжал максимум из того, что было. Выглядит привлекательно, если не вглядываться во второстепенные текстуры и модели.
     
     
  • 2.23, Анониссимус (?), 21:26, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Беру слова назад. Моделька главного персонажа тоже плоха. Уж её то могли постараться сделать...
     
  • 2.24, Аноним (4), 21:28, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же ты не поймешь что это и есть плохо? Это все равно что тебе скажут ой у нас не было человекочасов чтобы положить у твоего дома нормально асфальт. Теперь ходи по грязи, войди уж в наше положение. Зато по грязи могут бегать котики.
     
     
  • 3.38, Анониссимус (?), 21:53, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно некорректное сравнение.
     

  • 1.22, Аноним (3), 21:26, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Забыли про композитора упомянуть https://lv.wikipedia.org/wiki/Rihards_Za%C4%BCupe
     
  • 1.25, anonymous (??), 21:33, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мне очень зашёл, сам сюжет хорош, надоели психопатские фильмы.
     
     
  • 2.42, Аноним (49), 21:59, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Образ похож на кота из мультфильма "Удача"
     

  • 1.26, зомбированный (?), 21:35, 06/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.43, Аноним (43), 22:01, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие-то странные у вас предьявы, видимо локальная опеннетовская атмосфера. Вполне нормальный мульт, на уровне других номинантов. На RT у него 97% положительных отзывов, это больше, чем у всех других. Короче не страдайте измышлизмами.
     
     
  • 2.45, Аноним (4), 22:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С таким же успехом можно было полтора часа показывать видосики с котиками.
     
     
  • 3.47, Аноним (43), 22:14, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну смотри видосики, чего ты ноешь? Заставляют что ли? Нормальный мульт без претензий на откровение, мне зашёл, тебе нет, jedem das seine.
     
     
  • 4.51, Аноним (49), 22:38, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Каждому своё" надпись над воротами Бухенвальда. Вы её еще и по-немецки привели здесь...
    Чем латынь не угодила?
     

  • 1.54, Артем Смирнов (?), 22:59, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это Величие, господа. Я, 40-летний бородатый мужик, так плакал последний раз лет 20 назад, когда впервые посмотрел "Титаник". И вот опять что-то пробрало... Что-то доброе, вечное. Всегда знал, что в конце концов OpenSource победит. Добро всегда побеждает.
     
     
  • 2.55, Аноним (49), 23:06, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Советую посмотреть "Дорога перемен" с тем же дуэтом, как продолжение Титаника. Представим, что лайнер не затонул. Они приехали в США. Он устроился на работу. У них дети. Они живут в пригороде, на красивой улице, в красивом доме, с хорошими соседями. Откуда взяться драме?
    Как приговор американскому послевоенному благополучию.
     

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