Созданный в Blender мультфильм Поток получил премию Оскар

Премия "Оскар" за лучший анимационный полнометражный фильм в 2025 году присуждена анимационному фильму "Поток" (Flow), снятому латвийским режиссёром Гинтсом Зилбалодисом. Мультфильм повествует о приключениях кота во время потопа и примечателен тем, что создан независимой командой с ограниченным бюджетом в свободной системе 3D-моделирования Blender. Работа над фильмом продолжалась пять с половиной лет.

В своих прошлых работах режиссёр использовал 3D-пакет Maya, но в 2019 году перешёл на Blender, поле появления в выпуске Blender 2.80 движка рендеринга EEVEE. EEVEE поддерживал рендеринг в режиме реального времени и позволял реализовать желаемый рабочий процесс. Одним из важнейших критериев выбора была скорость, не только рендеринга, но и работы с файлами, настройки освещения и создания общего стиля. В Blender также оказались все необходимые режиссёру инструменты.