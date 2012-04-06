The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Создатель системы 3D-моделирования Blender ушёл с поста руководителя Blender Foundation

18.09.2025 08:01

Тон Розендаль (Ton Roosendaal), создатель системы 3D-моделирования Blender, на конференции Blender Conference объявил об уходе с поста руководителя организации Blender Foundation, который он занимал последние 30 лет. После ухода с руководящей должности Тон займёт место в недавно созданном наблюдательном совете Blender Foundation. В качестве причины ухода упоминается желание передать управление талантливой молодой команде, которая сможет развивать проект в следующем десятилетии (Тону в этом году исполнилось 65 лет).

Обязанности председателя совета директоров и CEO с 1 января 2026 года будут переданы нынешнему операционному директору Франческо Сидди (Francesco Siddi), который вовлечён в работу Blender Foundation с 2012 года и выполнял множество ролей, включая аниматора, веб-разработчика, pipeline-разработчика, продюсера, менеджера, руководителя Blender Studio и операционного директора. Кроме того, объявлено о назначении на пост руководителя разработки Сергея Шарыбина (Sergey Sharybin), на пост директора по развитию продукта - Далая Фелинто (Dalai Felinto), а на пост операционного директора Фионы Коэн (Fiona Cohen).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.blender.org/press/...)
  2. OpenNews: Позиция Blender по поводу свободного характера проекта и платных GPL-дополнений
  3. OpenNews: Новые факты ребрендинга и последующей продажи пакета 3D-моделирования Blender
  4. OpenNews: Созданный в Blender мультфильм Поток получил премию Оскар
  5. OpenNews: Выпуск свободной системы 3D-моделирования Blender 4.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63900-blender
Ключевые слова: blender
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 12yoexpert (ok), 08:28, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    CEO-гуманитарий это RIP
     
     
  • 2.11, Анонимно (ok), 09:29, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выполнял множество ролей

    В переводе на человеческий "делал ничего"

     
  • 2.21, Аноним (21), 11:11, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Блендер и так не мог похвастаться чем-то стабильным - постоянно API ломали. А сейчас с молодой и талантливой командой добьют проект окончательно.
     

  • 1.3, зомбированный (?), 08:30, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    надеюсь он яхту заработал...
     
     
  • 2.4, пох. (?), 08:33, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В свете судьбы Немет - так себе предположение.

     
     
  • 3.7, Аноним (-), 08:59, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто такой Немет?
     
     
  • 4.19, Commet (?), 11:01, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эви Немет — создательница «библии Unix и Linux» под названием «UNIX и Linux. Руководство системного администратора»(первые издания имели в названии только Unix, последнее только Linux уже). Ушла в плаванье на небольшой яхте через океан в возрасте 73 лет и больше ни ее, ни яхты никто не видел. Лучше так, что от болезней и в мучениях
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 11:16, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно, не тонули вы ни разу (и это если ещё ей повезло, и не мучилась на волнах несколько дней от обезвоживания). А от старости люди вовсе не обязательно умирают в мучениях.
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:09, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну никто не заставляет трансатлантические переходы делать на ней, можно просто рыбачить
     
  • 3.20, Commet (?), 11:02, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Немет на яхте друзей пошла в заплыв на тысячи и тысячи км, не нужно так делать
     
  • 3.46, зомбированный (?), 13:14, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    многие зажиточные американцы на пенсии живут в своих яхтах на берегах Карибского моря годами...
     

  • 1.13, 77409 (?), 10:14, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Главное что-бы эта Фиона не начала применять шаманские практики при модернизации конвейеров. А то ждать беды.
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:28, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если не путаю, то Сергей Шарыбин это тот кто внедрил в блендер трекинг видео. Очень крутой чел.
     
     
  • 2.44, Марат (??), 13:10, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы только трекинг. Он там один из  основных разработчиков
     

  • 1.17, Обычный человек (?), 10:35, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В качестве причины ухода упоминается желание передать управление талантливой молодой команде, которая сможет развивать проект в следующем десятилетии (Тону в этом году исполнилось 65 лет).

    "Молодым везде у нас дорога, старикам всегда у нас почёт"

     
  • 1.18, Аноним (18), 10:50, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Рулит имплиситная геометрия, ну или бирепсы на худой конец.

    Лучше бы умные люди конкурента nTopology создали, чем вертексы вяло ковырять.

     
     
  • 2.23, Аноним (21), 11:18, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вертексы вяло ковырять

    Это же проще, чем лапками шевелить.

     

  • 1.24, Аноним (24), 11:36, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нехорошая тенденция в последнее время - уходят основатели. А молодые сейчас только переписывать на расте могут…
     
     
  • 2.25, Анонусс (-), 11:48, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А молодые сейчас только переписывать на расте могут…

    Кстати, не помешало было...
    CVE-2017-12100, CVE-2017-12101 и еще штук десять -  integer overflow resulting in a buffer overflow which can allow for code execution
    CVE-2022-0545 - leads to a write-what-where vulnerability and an out-of-bounds read vulnerability, allowing an attacker to leak sensitive information or achieve code execution
    CVE-2022-0546 - out-of-bounds heap access, allowing an attacker to cause denial of service, memory corruption or potentially code execution.

    Сишные дырени в таком популярном софте! Просто ужас какой!

     
     
  • 3.32, xsignal (ok), 12:22, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сишные дырени в таком популярном софте! Просто ужас какой!

    А в чём ужас? Это как-то сильно мешало работе софта? Или просто "нашли - исправили" и всего делов?

     
     
  • 4.39, Аноним (-), 12:57, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А в чём ужас?

    Ты просто открывал присланый файл и выполнялся произвольный код.
    И всего делов)))

     
     
  • 5.42, xsignal (ok), 13:04, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты просто открывал присланый файл и выполнялся произвольный код.

    Просто не надо левые файлы открывать - это азбука компьютерной безопасности)

     
     
  • 6.49, Фнон (-), 14:04, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто не надо левые файлы открывать

    Тебе его может прислать доверенный контакт.
    Просто потому что его взломали 28 раз нажав backspace в grub2.

    > это азбука компьютерной безопасности)

    Ага, и не открывай не проверенные сайты.
    Вдруг там будет взломаный шрифт или картинка, и через дырявый FreeType или libwebp тебя взломают.

    Но это не страшно.
    Главное не критиковать бракоделов дыряшечников.

     
  • 2.26, пох. (?), 11:54, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Переписывать - не, тоже не могут. НАЧНУТ переписывать - это вот да.

     
  • 2.29, Аноним (-), 12:16, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А до основателей ничего не было?)
    Уверен что в 70х кто-то так же ныл:
    "уходят люди знающие Алгол! что теперь будет??
    сейчас волосатые хиппи проталкивают какой-то СИ!
    Налижутся своих марок и юниксы переписывают!!"

     
     
  • 3.31, xsignal (ok), 12:21, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уверен что в 70х кто-то так же ныл:

    Не ныл, потому что тогда были сильные последователи, которые подхватывали дело основателей. А сейчас кто такого же уровня?

     
     
  • 4.38, Фнон (-), 12:52, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не ныл, потому что тогда были сильные последователи, сильные последователи

    Лол, а сколько этих "сильных последователей" отвалились в процессе?
    Их же никто не считал)

    > А сейчас кто такого же уровня?

    А что сейчас мало отличных программистов?
    Которые не просто ковыряют древний код, а улучшают и заменяют на современные подходы.
    Те же uutils которые успешно вышли в бету в популярном дистрибутиве.
    Замена древнему нгиксу.
    Миллионы строк кода в андроиде.

    ps какой смысла отвичать Анониму если сам запретил ему тебе отвечать?

     
     
  • 5.41, xsignal (ok), 13:03, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что сейчас мало отличных программистов?

    Назови хоть одного уровня Кена Томпсона.

     
     
  • 6.45, Джимми (?), 13:14, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так, это, зовут их Аноним и топят они за Раст.
     
  • 5.43, xsignal (ok), 13:06, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Те же uutils которые успешно вышли в бету в популярном дистрибутиве

    Мартышкин труд.

     
  • 3.35, пох. (?), 12:43, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А до основателей ничего не было?)
    > Уверен что в 70х кто-то так же ныл:
    > "уходят люди знающие Алгол! что теперь будет??

    ты конечно сейчас назовешь десяток программ хотя бы уровня /bin/ls, которые взялись переписывать с алгола в 80е (и чтоб еще хотя бы успешно переписали, а не как всегда)?

    И хотя алгол вряд ли можно считать хорошим примером (он вообще-то задумывался как мертвый язык для записи алгоритмов, но в СССР не смогли правильно понять английские статьи и неожиданно сделали для него компилятор) но ядра на коболе - до сих пор работают, переписькивателей от них почему-то ссаными тряпками гонят.

     
  • 3.36, Аноним (22), 12:50, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Настоящие программисты не используют Паскаль» (там автор и по сишечке прошёлся, кстати)
     

  • 1.48, prokoudine (ok), 13:55, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В новости стоит написать, что передача власти готовилась с 2019 года. Команда готова.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру