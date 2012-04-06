Создатель системы 3D-моделирования Blender ушёл с поста руководителя Blender Foundation

|
|2.21, Аноним (21), 11:11, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Блендер и так не мог похвастаться чем-то стабильным - постоянно API ломали. А сейчас с молодой и талантливой командой добьют проект окончательно.
|4.19, Commet (?), 11:01, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Эви Немет — создательница «библии Unix и Linux» под названием «UNIX и Linux. Руководство системного администратора»(первые издания имели в названии только Unix, последнее только Linux уже). Ушла в плаванье на небольшой яхте через океан в возрасте 73 лет и больше ни ее, ни яхты никто не видел. Лучше так, что от болезней и в мучениях
|5.22, Аноним (22), 11:16, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сразу видно, не тонули вы ни разу (и это если ещё ей повезло, и не мучилась на волнах несколько дней от обезвоживания). А от старости люди вовсе не обязательно умирают в мучениях.
|3.10, Аноним (10), 09:09, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну никто не заставляет трансатлантические переходы делать на ней, можно просто рыбачить
|3.20, Commet (?), 11:02, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А Немет на яхте друзей пошла в заплыв на тысячи и тысячи км, не нужно так делать
|3.46, зомбированный (?), 13:14, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
многие зажиточные американцы на пенсии живут в своих яхтах на берегах Карибского моря годами...
|1.13, 77409 (?), 10:14, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Главное что-бы эта Фиона не начала применять шаманские практики при модернизации конвейеров. А то ждать беды.
|1.16, Аноним (16), 10:28, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Если не путаю, то Сергей Шарыбин это тот кто внедрил в блендер трекинг видео. Очень крутой чел.
|2.44, Марат (??), 13:10, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если бы только трекинг. Он там один из основных разработчиков
|1.17, Обычный человек (?), 10:35, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>В качестве причины ухода упоминается желание передать управление талантливой молодой команде, которая сможет развивать проект в следующем десятилетии (Тону в этом году исполнилось 65 лет).
"Молодым везде у нас дорога, старикам всегда у нас почёт"
|1.18, Аноним (18), 10:50, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Рулит имплиситная геометрия, ну или бирепсы на худой конец.
Лучше бы умные люди конкурента nTopology создали, чем вертексы вяло ковырять.
|1.24, Аноним (24), 11:36, 18/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Нехорошая тенденция в последнее время - уходят основатели. А молодые сейчас только переписывать на расте могут…
|2.25, Анонусс (-), 11:48, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> А молодые сейчас только переписывать на расте могут…
Кстати, не помешало было...
CVE-2017-12100, CVE-2017-12101 и еще штук десять - integer overflow resulting in a buffer overflow which can allow for code execution
CVE-2022-0545 - leads to a write-what-where vulnerability and an out-of-bounds read vulnerability, allowing an attacker to leak sensitive information or achieve code execution
CVE-2022-0546 - out-of-bounds heap access, allowing an attacker to cause denial of service, memory corruption or potentially code execution.
Сишные дырени в таком популярном софте! Просто ужас какой!
|3.32, xsignal (ok), 12:22, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Сишные дырени в таком популярном софте! Просто ужас какой!
А в чём ужас? Это как-то сильно мешало работе софта? Или просто "нашли - исправили" и всего делов?
|4.39, Аноним (-), 12:57, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> А в чём ужас?
Ты просто открывал присланый файл и выполнялся произвольный код.
И всего делов)))
|5.42, xsignal (ok), 13:04, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ты просто открывал присланый файл и выполнялся произвольный код.
Просто не надо левые файлы открывать - это азбука компьютерной безопасности)
|6.49, Фнон (-), 14:04, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Просто не надо левые файлы открывать
Тебе его может прислать доверенный контакт.
Просто потому что его взломали 28 раз нажав backspace в grub2.
> это азбука компьютерной безопасности)
Ага, и не открывай не проверенные сайты.
Вдруг там будет взломаный шрифт или картинка, и через дырявый FreeType или libwebp тебя взломают.
Но это не страшно.
Главное не критиковать бракоделов дыряшечников.
|2.26, пох. (?), 11:54, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Переписывать - не, тоже не могут. НАЧНУТ переписывать - это вот да.
|2.29, Аноним (-), 12:16, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А до основателей ничего не было?)
Уверен что в 70х кто-то так же ныл:
"уходят люди знающие Алгол! что теперь будет??
сейчас волосатые хиппи проталкивают какой-то СИ!
Налижутся своих марок и юниксы переписывают!!"
|3.31, xsignal (ok), 12:21, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Уверен что в 70х кто-то так же ныл:
Не ныл, потому что тогда были сильные последователи, которые подхватывали дело основателей. А сейчас кто такого же уровня?
|4.38, Фнон (-), 12:52, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не ныл, потому что тогда были сильные последователи, сильные последователи
Лол, а сколько этих "сильных последователей" отвалились в процессе?
Их же никто не считал)
> А сейчас кто такого же уровня?
А что сейчас мало отличных программистов?
Которые не просто ковыряют древний код, а улучшают и заменяют на современные подходы.
Те же uutils которые успешно вышли в бету в популярном дистрибутиве.
Замена древнему нгиксу.
Миллионы строк кода в андроиде.
ps какой смысла отвичать Анониму если сам запретил ему тебе отвечать?
|5.41, xsignal (ok), 13:03, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А что сейчас мало отличных программистов?
Назови хоть одного уровня Кена Томпсона.
|5.43, xsignal (ok), 13:06, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Те же uutils которые успешно вышли в бету в популярном дистрибутиве
Мартышкин труд.
|3.35, пох. (?), 12:43, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А до основателей ничего не было?)
> Уверен что в 70х кто-то так же ныл:
> "уходят люди знающие Алгол! что теперь будет??
ты конечно сейчас назовешь десяток программ хотя бы уровня /bin/ls, которые взялись переписывать с алгола в 80е (и чтоб еще хотя бы успешно переписали, а не как всегда)?
И хотя алгол вряд ли можно считать хорошим примером (он вообще-то задумывался как мертвый язык для записи алгоритмов, но в СССР не смогли правильно понять английские статьи и неожиданно сделали для него компилятор) но ядра на коболе - до сих пор работают, переписькивателей от них почему-то ссаными тряпками гонят.
|3.36, Аноним (22), 12:50, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
«Настоящие программисты не используют Паскаль» (там автор и по сишечке прошёлся, кстати)
|