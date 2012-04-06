Создатель системы 3D-моделирования Blender ушёл с поста руководителя Blender Foundation

2.25 , Анонусс (-), 11:48, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > А молодые сейчас только переписывать на расте могут… Кстати, не помешало было...

CVE-2017-12100, CVE-2017-12101 и еще штук десять - integer overflow resulting in a buffer overflow which can allow for code execution

CVE-2022-0545 - leads to a write-what-where vulnerability and an out-of-bounds read vulnerability, allowing an attacker to leak sensitive information or achieve code execution

CVE-2022-0546 - out-of-bounds heap access, allowing an attacker to cause denial of service, memory corruption or potentially code execution. Сишные дырени в таком популярном софте! Просто ужас какой! 3.32 , xsignal ( ok ), 12:22, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Сишные дырени в таком популярном софте! Просто ужас какой! А в чём ужас? Это как-то сильно мешало работе софта? Или просто "нашли - исправили" и всего делов?

4.39 , Аноним ( - ), 12:57, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А в чём ужас? Ты просто открывал присланый файл и выполнялся произвольный код.

И всего делов)))

5.42 , xsignal ( ok ), 13:04, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты просто открывал присланый файл и выполнялся произвольный код. Просто не надо левые файлы открывать - это азбука компьютерной безопасности)

6.49 , Фнон (-), 14:04, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Просто не надо левые файлы открывать Тебе его может прислать доверенный контакт.

Просто потому что его взломали 28 раз нажав backspace в grub2. > это азбука компьютерной безопасности) Ага, и не открывай не проверенные сайты.

Вдруг там будет взломаный шрифт или картинка, и через дырявый FreeType или libwebp тебя взломают. Но это не страшно.

Главное не критиковать бракоделов дыряшечников. 2.26 , пох. ( ? ), 11:54, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Переписывать - не, тоже не могут. НАЧНУТ переписывать - это вот да. 2.29 , Аноним ( - ), 12:16, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А до основателей ничего не было?)

Уверен что в 70х кто-то так же ныл:

"уходят люди знающие Алгол! что теперь будет??

сейчас волосатые хиппи проталкивают какой-то СИ!

Налижутся своих марок и юниксы переписывают!!" 3.31 , xsignal ( ok ), 12:21, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уверен что в 70х кто-то так же ныл: Не ныл, потому что тогда были сильные последователи, которые подхватывали дело основателей. А сейчас кто такого же уровня?

4.38 , Фнон (-), 12:52, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не ныл, потому что тогда были сильные последователи, сильные последователи Лол, а сколько этих "сильных последователей" отвалились в процессе?

Их же никто не считал) > А сейчас кто такого же уровня? А что сейчас мало отличных программистов?

Которые не просто ковыряют древний код, а улучшают и заменяют на современные подходы.

Те же uutils которые успешно вышли в бету в популярном дистрибутиве.

Замена древнему нгиксу.

Миллионы строк кода в андроиде. ps какой смысла отвичать Анониму если сам запретил ему тебе отвечать? 5.41 , xsignal ( ok ), 13:03, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А что сейчас мало отличных программистов? Назови хоть одного уровня Кена Томпсона.

6.45 , Джимми ( ? ), 13:14, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так, это, зовут их Аноним и топят они за Раст.

5.43 , xsignal ( ok ), 13:06, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Те же uutils которые успешно вышли в бету в популярном дистрибутиве Мартышкин труд.

3.35 , пох. ( ? ), 12:43, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А до основателей ничего не было?)

> Уверен что в 70х кто-то так же ныл:

> "уходят люди знающие Алгол! что теперь будет?? ты конечно сейчас назовешь десяток программ хотя бы уровня /bin/ls, которые взялись переписывать с алгола в 80е (и чтоб еще хотя бы успешно переписали, а не как всегда)? И хотя алгол вряд ли можно считать хорошим примером (он вообще-то задумывался как мертвый язык для записи алгоритмов, но в СССР не смогли правильно понять английские статьи и неожиданно сделали для него компилятор) но ядра на коболе - до сих пор работают, переписькивателей от них почему-то ссаными тряпками гонят. 3.36 , Аноним ( 22 ), 12:50, 18/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – «Настоящие программисты не используют Паскаль» (там автор и по сишечке прошёлся, кстати)

