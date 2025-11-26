The OpenNET Project / Index page

Атака на пользователей Blender через вредоносные файлы с 3D-моделями

26.11.2025 11:06

Исследователи безопасности из компании Morphisec обратили внимание на серию атак против пользователей системы 3D-моделирования Blender, осуществляемую через распространение blend-файлов в популярных каталогах 3D-моделей, таких как CGTrader. Активация вредоносного кода при открытии 3D-модели производится благодаря возможности включения в blend-файлы автоматически запускаемых скриптов на языке Python, предназначенных для автоматизации действий и выполнения расширенных операций, таких как формирование каркаса модели.

Атака прежде всего нацелена на пользователей, включающих в настройках опцию автоматического запуска скриптов из blend-файлов. Автоматический запуск по умолчанию запрещён, но пользователь может не задумываясь подтвердить запуск в диалоге с предупреждением или изменить настройки по умолчанию, если его раздражает необходимость постоянного ручного подтверждения операции. Вредоносные blend-файлы могли не вызвать подозрений, так как в них поставлялись востребованные рабочие модели, например, 3D-модели скафандров, а предлагаемый для запуска Python-скрипт Rig_Ui.py включал известную реализацию системы автоматического риггинга.

В выявленных исследователями blend-файлах в исходный легитимный вариант Rig_Ui.py были внесены изменения для загрузки и запуска вредоносного ПО StealC V2. Для запутывания следов загрузка вредоносного ПО производилсь с использованием промежуточного сайта blenderxnew.tohocaper1979.workers.dev, работающего через платформу Cloudflare Workers. Обнаруженные на системе конфиденциальные данные отправлялись в зашифрованном виде. Вредоносное ПО ограничено атакой на пользователей Windows.

После активации StealC V2 оставался в системе и осуществлял перехват, поиск и отправку конфиденциальных данных, таких как токены доступа, ключи шифрования и пароли. Поддерживалось извлечение конфиденциальных данных из 15 криптокошельков, более 100 браузерных дополнений для работы с криптовалютами и платёжными системами, 23 браузеров (Chromium, Firefox, Opera, Brave и т.д.), а также различных мессенджеров (Telegram, Discord, Tox, Pidgin), VPN (ProtonVPN, OpenVPN) и почтовых клиентов (Thunderbird).



Обсуждение (81)
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не должно быть никаких сторонних пакетных менеджеров, скриптов, автозагружаемых дополнений из магазинов и прочего. Ставишь из репозиториев дистрибутива и таких проблем не будет.
    Очередные смузихлёбы догадались скрипты в документ запихать. История их ничему не научила.
     
     
  • 2.4, mrdzharoff (?), 12:06, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    точно жрём чем кормят корпы, купившие дистры. история с системг, вялендом и гномом ничему не научила
     
     
  • 3.14, Аноним (1), 12:19, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > точно жрём чем кормят корпы

    Если хотите - жрите. Никто не заставляет. На выбор есть и другие дистрибутивы.
    И при чём здесь это вообще? Вейланд ставит без спроса какие-то пакеты из ненадёжных источников или запускает их? Нет.

     
  • 3.15, Аноним (15), 12:21, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Такой вид, что все эти "свободные" блендеры - просто средство доставки троянов.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 13:19, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оставляешь ключ рядом с замком, а  виноват  завод замков что допустил это?
     
     
  • 5.35, Аноним (15), 13:33, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берёшь замок - а там жучок с симкой и трекером...
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:25, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Кому не должно-то?
     
     
    		• +/
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:28, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быть
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:26, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже если будет один единственный дистрибутив с одним единственным репозиторием, без вирусов, ты как запретишь пользователям делиться модельками?
     
  • 2.31, Гомер (?), 13:28, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Не должно быть никаких сторонних пакетных менеджеров, скриптов, автозагружаемых дополнений из магазинов и прочего. Ставишь из репозиториев дистрибутива и таких проблем не будет.

    За что боролись, на то и напоролись).
    Магазины приложений,
    Подписки,
    Сервисы)
    Все для домохозяйки чтбы тыкнула кнопку.
    А не думала головой.
    Ведь еще есть кнопка "сделать офигенно", в фотошоп - это Ai редакторы, в смартфонах ведь фильтры, и даже непонятно, это бот сгенерированный, или куча фильтров освещения, талии.
    Эффективные менеджеры.

     
     
  • 3.56, Аноним (27), 14:13, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Все для домохозяйки чтбы тыкнула кнопку.
    >А не думала головой.

    Бытовые приборы буквально по закону обязаны быть готовы для использования, а не иметь форму DIY конструктора.

     
  • 3.58, Аноним (58), 14:17, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все для домохозяйки чтбы тыкнула кнопку.

    Ты еще тыкажешь кнопки на калькуляторе?
    Думай головой! Возьми бумажку и ручку.

    > А не думала головой.

    Выкинь все баш скрипты, мейк файлы!
    Все команды набирай как в первый раз.

     
     
  • 4.60, Аноним (27), 14:18, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Возьми бумажку и ручку.

    Бумажка и ручка это для тех кто не умеет считать в уме.

     
  • 3.59, Аноним (27), 14:18, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Магазины приложений,

    По твоему свободное По должно быть бесплатным?
    >Подписки

    Чем это отличается от подписки на электричество и горячую воду?
    >Все для домохозяйки чтбы тыкнула кнопку.

    Да конечно, ты же будешь разбираться как работает лифт или светофор, делать проливку, чтобы только на твоем этаже останавливался, а зеленый свет только на твоём повороте.
    >Ведь еще есть кнопка "сделать офигенно", в фотошоп - это Ai редакторы, в смартфонах ведь фильтры, и даже непонятно, это бот сгенерированный, или куча фильтров освещения, талии.

    Раньше макияж использовали, сейчас фильтр, разница не большая, читерство.

     
     
  • 4.69, Васян (?), 15:12, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -- -- ---- По твоему свободное По должно быть бесплатным?

    Если оно, это ПО, не бесплатное, оно не фри даже и открытое. Свободное - это свободное. А кто там что понимает иначе и пытается втюхивать всем остальным, не знаю. Это как подарок ..... Хочешь бери, а хочешь - нет. Написал, выложил, бери кто хочет если достанешь, не хочешь так, бери продавай за деньги, можешь бартером за слив инфы и т.д. и т.п.

     
  • 4.71, Bottle (?), 15:21, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, свободное ПО обречено быть халявой, в иных случаях получается просто кривая проприетарщина вроде Godot, который просит за порты на консоли мзду хуже чем Юнити. Тем временем Defold позволяет это сделать бесплатно.
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:34, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не должно быть никаких сторонних пакетных менеджеров, скриптов,

    Эксперт не подскажет, как быть, если скрипт не сторонний, а мой и в моем же blend файле?

    > Ставишь из репозиториев дистрибутива и таких проблем не будет.

    К чему ты приплел репозитории дистрибутивов, если новость о файлах Blender? Буквально "BTW, I use Arch".

     
     
  • 3.45, Аноним (1), 13:44, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Эксперт не подскажет, как быть, если скрипт не сторонний, а мой и в моем же blend файле?

    Отдельный make для сборки.
    > К чему ты приплел репозитории дистрибутивов, если новость о файлах Blender? Буквально "BTW, I use Arch".

    В комментарии написано к чему.

     
     
  • 4.53, Аноним (36), 14:05, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Эксперт не подскажет, как быть, если скрипт не сторонний, а мой и в моем же blend файле?
    > Отдельный make для сборки.

    Что за бред? При чем здесь make, чего сборка?

    >> К чему ты приплел репозитории дистрибутивов, если новость о файлах Blender? Буквально "BTW, I use Arch".
    > В комментарии написано к чему.

    Нет, не написано.

     
     
  • 5.67, Аноним (1), 14:53, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что за бред? При чем здесь make, чего сборка?

    Научитесь читать:
    > скриптов на языке Python, предназначенных для автоматизации действий и выполнения расширенных операций, таких как формирование каркаса модели.

    Каркас можно и нужно собирать отдельно.

     
     
  • 6.72, Аноним (36), 15:25, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Что за бред? При чем здесь make, чего сборка?
    > скриптов на языке Python, предназначенных для автоматизации действий и выполнения расширенных операций, таких как формирование каркаса модели.
    > Каркас можно и нужно собирать отдельно

    Т.е. ты предлагаешь собирать какркас модели отдельно при помощи make-файлов? Я все правильно понял?

     
     
  • 7.73, Аноним (1), 15:39, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, всё верно поняли. Так и должно быть в нормальных проектах - явная сборка.
     
     
  • 8.75, Аноним (36), 16:07, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все понятно, вопросов больше не имею Персонаж увидел знакомые слова Python и ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.76, Аноним (76), 16:09, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, или проспись Речь идет о каркасах 3Д моделей внутри 3Д редактора Какой к ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.50, Аноним (-), 13:57, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ставишь из репозиториев дистрибутива и таких проблем не будет.

    Например либу ХЗ или переводчик.
    Которые или бекдорные или сразу отправляют данные на китайские сервера.
    Зато самый официальный репозиторий!!


     
  • 2.57, Аноним (57), 14:13, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее не должно быть ничего кроме сурса, взятого напрямую от автора кода. Всё остальное - бэкдоры разной степени вероятности.
     
     
  • 3.61, Аноним (-), 14:19, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Точнее не должно быть ничего кроме сурса, взятого напрямую от автора кода.
    > Всё остальное - бэкдоры разной степени вероятности.

    А если автора кода скомпрометировали?
    Или он сам добавил бекдор?

    Выходит доверять нельзя никому!

     
     
  • 4.64, Аноним (27), 14:25, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в теории должны быть штатные спецы которые будут анализировать исходные код н наличие бекдооров и уязвимостей перед использованием.
     
     
  • 5.70, Васян (?), 15:16, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    --- должны быть штатные спецы...

    Где и у кого должны?  

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:55, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вывод: Не запускаем чужие .blend файлы ; не включаем автоматическое исполение .py файлов ; живём в песочнице. xD
     
     
  • 2.6, Аноним (15), 12:12, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не запускаем чужие .blend файлы

    Это первое, что делается в мультитрэш-редакторе :) Всякие туториалы, библиотеки, шаблоны...

     
  • 2.22, Аноним (22), 13:08, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >"живём в песочнице"

    В MacOS все приложения всегда запускаются в песочнице. В Linux ещё не так?

     
     
  • 3.30, Аноним (27), 13:28, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Windows продвинутые пользователи и сисадмины выкручивают UAC (англ. User Account Control) на максимум, чтобы на каждый чих просил подтверждение, а тут вольница.
     
     
  • 4.34, СтолярОбычныйЧеловек (?), 13:33, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >UAC (англ. User Account Control)

    Ну кстати нормальная штука,
    Если firewallm, и UAC, настроенны правильно, то никакой антивирус ненужен.

     
  • 4.38, Аноним (15), 13:36, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы на каждый чих просил подтверждение

    И тут импортирует блендер 100500 файлов текстур из разных мест... А среди этой кучи - ещё и твой кошелёк.

     
  • 3.82, Аноним (82), 16:34, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Linux просто и надёжно программы изолируются отдельными юзерами.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:57, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сейчас наверное в любой большой программе можно запустить мини-Linux с OpenSSH сервером на борту прокинутым через туннель
     
     
  • 2.11, Аноним (15), 12:17, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программа не может работать изолировано, ты в блендер будешь постоянно подкидывать файлы, модели, картинки, текстуры... экспортировать всякое, рендерить, заливать куда-то результаты. Т.е. из песочницы будет дыра наружу.
     
  • 2.12, Соль земли2 (?), 12:18, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называеться shellcode и существует давно.
     

  • 1.5, Bottle (?), 12:08, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Спойлер: любая Тьюринг-полная система со скриптами подвержена вирусам.
    Скелетор вернётся позже с ещё одним неприятным фактом...
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:02, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >любая Тьюринг-полная система со скриптами подвержена вирусам.

    Неверно. Например, JavaScript вон Тьюринг-полный и в браузере исполняет скрипты прямо с Интернета, но ограничен так чтобы не иметь доступ к произвольным файлам на диске.

     
     
  • 3.40, Аноним (15), 13:38, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Например, JavaScript

    Но разрабы блендера - не Брендан Эйх.

     
  • 3.54, Аноним (27), 14:09, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо Блендер переносить в брайзур - срочно!
     
  • 3.68, Bottle (?), 15:08, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи это зависимостям и сишным дыреням, на которых написан движок Джаваскрипта)))

    Виртуальная машина/песочница/контейнер - не панацея, мы это уже проходили на примере с Log4j. Ну что, банкиры и майнкрафтеры прочувствовали на себе Тьюринг-полноту по полной.
    Понимаешь, ты либо можешь делать всё, либо ничего, третьего не дано. Это не значит, что всё должно быть отложено скриптами, но будь готов к опасностям всегда.
    https://github.blog/security/vulnerability-research/attack-of-the-clones-getti

     
  • 3.81, windows10 (ok), 16:31, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неверно. Например, JavaScript вон Тьюринг-полный и в браузере исполняет скрипты прямо с Интернета, но ограничен так чтобы не иметь доступ к произвольным файлам на диске.

    Неверно. Вирус - не означает доступ к произвольным файлам на диске.

    Если после захода на сайт, у тебя в браузере, в неудаляемом (ну вот так хацкер постарался) расширении прописался майнер, то не все ли тебе равно откуда твой проц нагружается на 100%, из песочницы или из нативного бинарника?

     

  • 1.10, Соль земли2 (?), 12:17, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Autorun/Windows... я в безопасности.
     

  • 1.16, Кошкажена (?), 12:25, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо просто скрипты все в песочнице запускать, в том же bwrap.
     
     
  • 2.19, Аноним (15), 12:47, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо просто культуру разработки блендера менять. Понаберут индусов...
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:29, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кого надо?
     
     
  • 4.41, Аноним (15), 13:39, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно не тебя.
     

  • 1.18, Аноним (15), 12:44, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тут вопрос: а почему программы хранят чувствительные данные так, что их может прочитать левая васянпрога?! Обвешались системдами, песочницами, докерами, покерами, и тут приходит блендер с питоном и вычитывает данные аддонов из браузера, которые кроме браузера ничем читаться не должны.

    Почему-то во времена симбиана у каждой программы был "из коробки" приватный каталог.

     
     
  • 2.47, Аноним (47), 13:47, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы же сами отказываетесь использовать всякие flatpak и snap.

    А конкретно этот вредонос вообще под винду. Но и под линукс по идеи тоже можно такое же сделать, если там питон неизолирован.

     
  • 2.83, Аноним (82), 16:36, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что надо отдельными юзерами всё изолировать.
     

  • 1.21, Pindar Suchai (?), 13:07, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь понели, зачем в андройде ограничили доступ к папке Data?
     
     
  • 2.51, Аноним (47), 13:59, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андроид и ios вообще лучший пример в плане защиты от дурака. Разве что лучше бы каждый раз запрос пароля с предупреждением был, когда ставишь софт из apk. Изоляция приложений в целом хорошая относительно винды и дефолтного линукса. Насчет мака хз, там вроде тоже норм защита от дурака.

    Пользователям никогда нельзя доверять их безопасность. Если хочешь больше свободы, то ты должен в процессе её получения доказать, что ты не совсем дурак. Пока что в андроиде слишком легко получить право запускать вредоносный код.

     

  • 1.23, Аноним (36), 13:18, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Господи, эти новости про "атаки" в последнее время - как парад неудачных шуток к первому апреля.

    > Атака прежде всего нацелена на пользователей, включающих в настройках опцию автоматического запуска скриптов из blend-файлов. Автоматический запуск по умолчанию запрещён, но пользователь может не задумываясь подтвердить запуск в диалоге с предупреждением

    Что дальше откроют "исследователи"? Что левый бинарь, скачанный из инета, может делать с твоей системой что угодно, если ты "не задумываясь, пдтвердил запуск в диалоге с предупреждением"? Фейспалм. 🤦

     
     
  • 2.55, Жироватт (ok), 14:10, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они откроют, что оффисный скриптинг в табличках экселя может содержать вирусы!
     

  • 1.28, Аноним (28), 13:26, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще это удобно поставлять данные сразу с функциями над ними.
    Таже lua в этом плане удобнее json, для luajit можно создавать файлы под 64гб.
    Очевидно что подобное будет использовано для злого умысла и ничего с этим не поделать.
    Расширенный вывод в блендере с разрешением запустить код, в котором
    будет указано что используются функции, которые обычно не встречаются
    в моделях не помешал бы. А не просто да/нет
     
     
  • 2.43, Аноним (15), 13:42, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрабатывающие блендер индусы не удосужились даже подумать, что скрипты должны быть только в песочнице.
     
     
  • 3.52, Аноним (28), 14:05, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не отрицаю что песочница поможет, но из нее червяк рано или поздно научится вылезать.
    А вот кол-во галочек, что можно и нельзя надоест примерно сразу.
    Будет тот же линк в папке с проектом или код с запуском локальной проги
    и начнется канитель, которая любителям моделировать совсем ни к чему.
     

  • 1.42, Аноним (-), 13:40, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Компромиссный и самый простой способ защититься от слива: настроить фаервол на запрет исходящих соединений от произвольного софта. В винде по-умолчанию кто угодно может выйти в интернет, а так фаервол покажет окошко когда зловред попытается скачать вирус или отправить собранные данные. Наличие такого окна достаточный повод физически отрубить интернет и запустить антивирус.
     
     
  • 2.44, Аноним (15), 13:44, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как собираешься гасить, например, запросы на резолвинг хост-неймов?
     
     
  • 3.74, Аноним (28), 16:05, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня эта защита от dns тунелей тоже волнует, нет инета, зато unbound шпарит.
    Я бы запускал на отдельной машине с прокидыванием графики, waypipe тот же, хз насколько он быстрый.
     
  • 3.80, Аноним (80), 16:29, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как? Просто, landlock даже запросы на 127.0.0.1 прибивает.
     
  • 2.49, Аноним (-), 13:55, 26/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Компромиссный и самый простой способ защититься от слива: настроить фаервол
    > на запрет исходящих соединений от произвольного софта.

    Поэтому скриптец просто пошифруете тебе файлы на диске и попросит заплатить.
    А ты уже сам выйдешь в инет))

     

  • 1.77, Аноним (77), 16:18, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю, Blender набрал популярность. Теперь, это - не удел маргиналов, бедняков.
     
  • 1.79, Аноним (80), 16:28, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще плевать. В серьёзных конторах есть DLP, а у геймеров, вытянувших модельку из игры путём перехвата вызова OpenGL через специальную проприетарную программу, и красть нечего.
     
  • 1.84, Аноним (84), 16:37, 26/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    AV Линуксу не нужен! (главное закрыть уши, когда орёшь это)
     

