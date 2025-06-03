Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.12

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|1.2, eugener (ok), 10:31, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Использую сабж для преобразования равок. Ретачу в гимпе. Вполне норм.
Darktable не зашёл.
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|2.8, Аноним (8), 10:58, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне сабж более юзер-френдли и удобнее, имхо. Darktable не зашел.
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|2.10, Потомок изобретателя колеса (?), 11:06, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Использую и то и то.
Darktable моложе и меню организовано лучше. С RawTherapee проще выйти за пределы разумного при обработке. Но RawTherapee лучше работает с форматами Canon. Но поскольку у меня Sony, DarkTable для меня лучший выбор. Кроме того DarkTable поддерживает GPU, что позволяет ускорить обработку пакетом. Настроился на первую фотографию серии, применил настройки к группе и запустил на обработку.
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|3.21, Аноним (21), 14:38, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За счёт чего? Этого нельзя добиться, поставив птичку в Darktable?
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|3.23, Аноним (23), 14:55, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Естественность фото (кстати, что это такое?) лучше всего сохраняет человек, работающий с программой.
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|2.13, GhostX (?), 11:42, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В терапии есть настройки всего и вся.
Дарктейбл - для любителей проявки в пару тыков.
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|2.18, Аноним (8), 13:53, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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RawTherapee теплее, ламповее, что ли... *взял чашечку кофе, оттопырив мизинчик*
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|1.16, danonimous (?), 13:07, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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DNG с камеры Pentax хорошо проявляет, пользуюсь.
Интересно - за счёт чего удаётся выживать разработчикам, ведь на такую навороченную программу нужно очень много времени.
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|2.22, Аноним (22), 14:41, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никакой, иначе придётся владельцам ИИ авторские отчисления платить.
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|1.19, Аноним (19), 13:59, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Программа годная, авторы молодцы!
Завезли бы ещё ускорение с GPU когда-нибудь...
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|2.20, Аноним (21), 14:20, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Darktable уже есть, ребята решили, что конкурировать не стоит.
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