Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.12

Опубликован релиз программы RawTherapee 5.12, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краёв и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли. В новом выпуске: Добавлен новый инструмент "Убрать дымку" (Dehaze), уменьшающий до минимума интенсивность чёрных точек на изображении для снижения видимости дымки.

В инструмент корректировки дисторсии (Distortion Correction) добавлена функция "De-fish" для исправления сферического искажения перспективы, возникшего, например, при применении сверхширокоугольных объективов типа "рыбий глаз". В настройки "Объектив / Геометрия" добавлен параметр "Масштаб" (Scale), позволяющий вручную масштабировать преобразованное изображение в ситуациях, когда автомасштабирование при помощи функции "Auto-fill" не дало желаемого результата.

Добавлен инструмент для сжатия цветового диапазона ("Gamut Compression"), использующий оператор ACES (Academy Color Encoding System) для повышения видимости сильно насыщенных цветов и приведения цветов в пределы выбранного цветового диапазона перед применением других инструментов для работы с цветом.

Инструмент изменения размера был переименован в "Resize & Framing" и расширен возможностью добавления декоративной рамки вокруг изображения, цвет и размер которой может быть задан пользователем.

Добавлена поддержка файлов DNG (Digital Negative), в которых для представления компонентов цвета используются значения с плавающей запятой, полученных после выполнения операции "demosaic" (восстановление недостающих компонентов цвета на основе обработки имеющихся в raw-файле данных от сенсора).

В инструмент "Абстрактный профиль" (Abstract Profile) добавлен режим усиления контраста, позволяющий восстановить контраст между соседними областями изображения, потерянный при применении преобразований на основе абстрактного профиля.

В инструменте настройки цвета (Color appearance) расширены операторы тонального отображения (Tone Mapping), позволяющие настраивать контраст и яркость изображения, сохраняя детализацию в светлых и тёмных областях.

В инструменте "Shadows/Highlights & Tone Equalizer" реализован новый метод глобального тонового отображения - GHS ("Generalized Hyperbolic Stretch").

Вместо поддержания собственного форка dcraw продолжена работа по переходу на использование библиотеки LibRaw (ответвление от dcraw) для извлечения raw-изображений с камер.

На камерах Canon обеспечен доступ ко всем файлам со снимками в режиме RAW Burst (ранее были доступны только первые 6 изображений).

Расширен спектр распознаваемых объективов Sony и реализована поддержка автоматической корректировки искажений на основе профиля объектива.

Расширена поддержка камер: Canon EOS R8 Fujifilm X-E4 Sony ILCE-7CR Sony ILCE-7M3 Sony ILME-FX3





