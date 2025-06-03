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Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.12

03.06.2025 10:13

Опубликован релиз программы RawTherapee 5.12, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краёв и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли.

В новом выпуске:

  • Добавлен новый инструмент "Убрать дымку" (Dehaze), уменьшающий до минимума интенсивность чёрных точек на изображении для снижения видимости дымки.
  • В инструмент корректировки дисторсии (Distortion Correction) добавлена функция "De-fish" для исправления сферического искажения перспективы, возникшего, например, при применении сверхширокоугольных объективов типа "рыбий глаз". В настройки "Объектив / Геометрия" добавлен параметр "Масштаб" (Scale), позволяющий вручную масштабировать преобразованное изображение в ситуациях, когда автомасштабирование при помощи функции "Auto-fill" не дало желаемого результата.
  • Добавлен инструмент для сжатия цветового диапазона ("Gamut Compression"), использующий оператор ACES (Academy Color Encoding System) для повышения видимости сильно насыщенных цветов и приведения цветов в пределы выбранного цветового диапазона перед применением других инструментов для работы с цветом.
  • Инструмент изменения размера был переименован в "Resize & Framing" и расширен возможностью добавления декоративной рамки вокруг изображения, цвет и размер которой может быть задан пользователем.
  • Добавлена поддержка файлов DNG (Digital Negative), в которых для представления компонентов цвета используются значения с плавающей запятой, полученных после выполнения операции "demosaic" (восстановление недостающих компонентов цвета на основе обработки имеющихся в raw-файле данных от сенсора).
  • В инструмент "Абстрактный профиль" (Abstract Profile) добавлен режим усиления контраста, позволяющий восстановить контраст между соседними областями изображения, потерянный при применении преобразований на основе абстрактного профиля.
  • В инструменте настройки цвета (Color appearance) расширены операторы тонального отображения (Tone Mapping), позволяющие настраивать контраст и яркость изображения, сохраняя детализацию в светлых и тёмных областях.
  • В инструменте "Shadows/Highlights & Tone Equalizer" реализован новый метод глобального тонового отображения - GHS ("Generalized Hyperbolic Stretch").
  • Вместо поддержания собственного форка dcraw продолжена работа по переходу на использование библиотеки LibRaw (ответвление от dcraw) для извлечения raw-изображений с камер.
  • На камерах Canon обеспечен доступ ко всем файлам со снимками в режиме RAW Burst (ранее были доступны только первые 6 изображений).
  • Расширен спектр распознаваемых объективов Sony и реализована поддержка автоматической корректировки искажений на основе профиля объектива.
  • Расширена поддержка камер:
    • Canon EOS R8
    • Fujifilm X-E4
    • Sony ILCE-7CR
    • Sony ILCE-7M3
    • Sony ILME-FX3


  1. Главная ссылка к новости (https://rawtherapee.com/2025/0...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для обработки фотографий RawTherapee 5.10
  3. OpenNews: Google опубликовал библиотеку Magritte для скрытия лиц на видео и фотографиях
  4. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 8.0
  5. OpenNews: Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.32
  6. OpenNews: Выпуск программы для обработки фотографий Darktable 5.0.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63347-rawtherapee
Ключевые слова: rawtherapee, image
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:21, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Почти ИМБА, как Krita и blander.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:43, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Flickr редко про него слышно.
     

  • 1.2, eugener (ok), 10:31, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Использую сабж для преобразования равок. Ретачу в гимпе. Вполне норм.
    Darktable не зашёл.
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:31, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    традиционно: чем лучше/хуже darktable?
     
     
  • 2.6, eugener (ok), 10:51, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > чем лучше darktable?

    Можно прикрутить .dcp из ACR.

     
  • 2.8, Аноним (8), 10:58, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне сабж более юзер-френдли и удобнее, имхо. Darktable не зашел.
     
  • 2.10, Потомок изобретателя колеса (?), 11:06, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Использую и то и то.
    Darktable моложе и меню организовано лучше. С RawTherapee проще выйти за пределы разумного при обработке. Но RawTherapee лучше работает с форматами Canon. Но поскольку у меня Sony, DarkTable для меня лучший выбор. Кроме того DarkTable поддерживает GPU, что позволяет ускорить обработку пакетом. Настроился на первую фотографию серии, применил настройки к группе и запустил на обработку.
     
  • 2.11, Аноним (-), 11:38, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    RawTherapee лучше сохраняет естественность фото.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:38, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За счёт чего? Этого нельзя добиться, поставив птичку в Darktable?
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:55, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественность фото (кстати, что это такое?) лучше всего сохраняет человек, работающий с программой.
     
  • 2.13, GhostX (?), 11:42, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В терапии есть настройки всего и вся.
    Дарктейбл - для любителей проявки в пару тыков.
     
  • 2.18, Аноним (8), 13:53, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    RawTherapee теплее, ламповее, что ли... *взял чашечку кофе, оттопырив мизинчик*
     

  • 1.16, danonimous (?), 13:07, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DNG с камеры Pentax хорошо проявляет, пользуюсь.

    Интересно - за счёт чего удаётся выживать разработчикам, ведь на такую навороченную программу нужно очень много времени.

     
  • 1.17, фотограф на телефон (?), 13:17, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А какой AI она использует?
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:41, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой, иначе придётся владельцам ИИ авторские отчисления платить.
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:59, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Программа годная, авторы молодцы!

    Завезли бы ещё ускорение с GPU когда-нибудь...

     
     
  • 2.20, Аноним (21), 14:20, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Darktable уже есть, ребята решили, что конкурировать не стоит.
     

  • 1.24, Герострат (?), 15:55, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круглая версия)
     

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