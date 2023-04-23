The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.32

23.04.2023 09:37

После четырёх с половиной лет разработки опубликован первый выпуск новой стабильной ветки программы для управления коллекцией фотографий Shotwell 0.32.0, которая предоставляет удобные возможности каталогизации и навигации по коллекции, поддерживает группировку по времени и тегам, предоставляет инструменты для импорта и конвертации новых фотографий, поддерживает выполнение типовых операций по обработке изображений (вращение, устранение эффекта красных глаз, корректировка экспозиции, оптимизация цветности и т.п.), содержит средства для публикации в социальных сетях, таких как Google Photos, Flickr и MediaGoblin.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка форматов изображений JPEG XL, WEBP и AVIF (AV1 Image Format), а также форматов файлов HEIF (HEVC), AVIF, MXF и CR3 (raw-формат Canon).
  • Включено по умолчанию распознавание лиц на фотографиях и установка меток для привязки к лицам. Подобные метки можно использовать для группировки, сортировки и поиска людей на других фотографиях. Предусмотрена возможность сборки Shotwell без распознавания лиц для сокращения размера зависимостей (OpenCV).
  • Интерфейс просмотра фотографий и инструменты для их обработки адаптированы для работы на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI).
  • Добавлена поддержка профилей и интерфейс создания/редактирования профилей.
  • При импорте файлов из каталогов реализована обработка файла .nomedia, позволяющего выборочно отключать сканирование содержимого.
  • Добавлен профиль haarcascade для использования одноимённого алгоритма распознавания объектов на фотографиях.
  • Улучшена обработка изображений с метаданными GPS. Добавлена поддержка экспорта метаданных GPS.
  • Улучшено управление масштабом и прокрутка при помощи тачпада.
  • Предоставлена возможность указания иерархических тегов, состоящих из нескольких уровней (например "группа/тег").
  • Для отправки фотографий и установки обоев рабочего стола из изолированных окружений (например, при установке пакета в формате flatpak) задействована библиотека libportal.
  • Добавлена возможность использования нескольких учётных записей для каждого внешнего фотосервиса (пока работает только для Piwigo).
  • Для хранения параметров подключения к внешним сервисам задействована библиотека libsecret. Переработана реализация OAuth1.
  • Реализована новая панель для настройки плагинов.
  • Ускорена навигация по каталогам с очень большим числом файлов. Ускорено чтение raw-изображении.
  • Улучшена поддержка Flickr, Google Photos и Piwigo. Налажена загрузка фотографий в Google Photos в пакетном режиме. Удалён код публикации в Facebook (был неработоспособен).
  • Проведена реорганизация исходных текстов.
  • Улучшен диалог для редактирования прошлых поисковых запросов.
  • Добавлена опция командной строки -p/--show-metadata для отображения метаданных изображения.
  • Размер прикрепляемого комментария увеличен до 4 КБ.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.gnome.org/GNOME...)
  2. OpenNews: Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.30 с поддержкой распознавания лиц
  3. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.9
  4. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 4.2
  5. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59017-shotwell
Ключевые слова: shotwell
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:49, 23/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    > устранение эффекта красных глаз

    Пожалуй поставлю..
    кстати да, у меня арч

     
     
  • 2, Аноним (2), 09:53, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе не поможет, это только для фоток
     
     
  • 4, Аноним (4), 09:59, 23/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, тут лучше справится CumShot.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру