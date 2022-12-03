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Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.9

03.12.2022 21:27

После почти трёх лет разработки опубликован релиз программы RawTherapee 5.9, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+ и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage) и Windows.

RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краёв и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли.

В новом выпуске:

  • Добавлен инструмент для удаления пятен и мелких объектов (например, дефектов матрицы и пылинок на объективе), путём замещения пятна содержимым из соседней области.
  • Добавлен инструмент локальной корректировки, позволяющий выполнять различные операции редактирования над областями изображения, выделяемыми на основе геометрической маски или цвета.
  • Добавлена поддержка модели цветового восприятия CAM16, пришедшей на смену модели CIECAM02 и позволяющей выполнять цветокорректировку фотографии с учётом восприятия цвета человеческим глазом.
  • Улучшены вейвлетные инструменты для редактирования на разных уровнях детализации.
  • В инструмент настройки баланса белого добавлен новый автоматический метод "корреляция температуры" (старый метод переименован в "RGB grey").
  • Добавлен инструмент для препроцессинга баланса белого, позволяющий применить автоматическое выставление баланса для отдельных каналов или использовать записанные камерой параметры баланса белого.
  • Переделан инструмент для инвертирования негативов.
  • Добавлен инструмент для автоматической корректировки горизонтальных или вертикальных завалов перспективы.
  • Добавлены новые режимы построения гистограммы для инспектирования цветов: форма волны, вектороскоп и RGB-парад (waveform, vectorscope, RGB parade).
  • Реализован новый двойной алгоритм расчёта недостающих компонентов цвета на основании сведений из соседних элементов (demosaicing), позволяющий сократить артефакты для снимков при искусственном освещении.
  • В инструмент удаления дымки добавлена поддержка корректировки насыщенности.
  • Улучшена тема оформления интерфейса и повышена наглядность включения инструментов.
  • Добавлена возможность изменения размера навигатора (вкладка "Редактор").
  • В инструменте изменения размера (вкладка "Трансформация") появилась поддержка изменения размера по длинному или короткому краю.
  • В Инструмент кадрирования добавлен режим обрезки "центрированный квадрат".
  • Добавлена поддержка новых камер, raw-форматов и цветовых профилей. Всего отмечено улучшение поддержки 130 камер, включая различные модели Canon EOS, Canon PowerShot, Fujifilm X*, Fujifilm GFX, Leica, Nikon COOLPIX, Nikon D*, Nikon Z*, OLYMPUS, Panasonic DC, Sony DSC и Sony ILCE.


  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.pixls.us/t/raw...)
  2. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.8
  3. OpenNews: Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.30 с поддержкой распознавания лиц
  4. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 7.0
  5. OpenNews: Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии
  6. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58252-rawtherapee
Ключевые слова: rawtherapee, raw, image, photo
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:42, 03/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    А гимп этого не умеет?
     
  • 2, Максим (??), 21:47, 03/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    В raw по-умолчанию gimp не умеет.
     
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