Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.9

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После почти трёх лет разработки опубликован релиз программы RawTherapee 5.9, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+ и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage) и Windows.
RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краёв и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли.
В новом выпуске:
- Добавлен инструмент для удаления пятен и мелких объектов (например, дефектов матрицы и пылинок на объективе), путём замещения пятна содержимым из соседней области.
- Добавлен инструмент локальной корректировки, позволяющий выполнять различные операции редактирования над областями изображения, выделяемыми на основе геометрической маски или цвета.
- Добавлена поддержка модели цветового восприятия CAM16, пришедшей на смену модели CIECAM02 и позволяющей выполнять цветокорректировку фотографии с учётом восприятия цвета человеческим глазом.
- Улучшены вейвлетные инструменты для редактирования на разных уровнях детализации.
- В инструмент настройки баланса белого добавлен новый автоматический метод "корреляция температуры" (старый метод переименован в "RGB grey").
- Добавлен инструмент для препроцессинга баланса белого, позволяющий применить автоматическое выставление баланса для отдельных каналов или использовать записанные камерой параметры баланса белого.
- Переделан инструмент для инвертирования негативов.
- Добавлен инструмент для автоматической корректировки горизонтальных или вертикальных завалов перспективы.
- Добавлены новые режимы построения гистограммы для инспектирования цветов: форма волны, вектороскоп и RGB-парад (waveform, vectorscope, RGB parade).
- Реализован новый двойной алгоритм расчёта недостающих компонентов цвета на основании сведений из соседних элементов (demosaicing), позволяющий сократить артефакты для снимков при искусственном освещении.
- В инструмент удаления дымки добавлена поддержка корректировки насыщенности.
- Улучшена тема оформления интерфейса и повышена наглядность включения инструментов.
- Добавлена возможность изменения размера навигатора (вкладка "Редактор").
- В инструменте изменения размера (вкладка "Трансформация") появилась поддержка изменения размера по длинному или короткому краю.
- В Инструмент кадрирования добавлен режим обрезки "центрированный квадрат".
- Добавлена поддержка новых камер, raw-форматов и цветовых профилей. Всего отмечено улучшение поддержки 130 камер, включая различные модели
Canon EOS, Canon PowerShot, Fujifilm X*, Fujifilm GFX, Leica, Nikon COOLPIX, Nikon D*, Nikon Z*, OLYMPUS, Panasonic DC, Sony DSC и Sony ILCE.