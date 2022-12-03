Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.9

После почти трёх лет разработки опубликован релиз программы RawTherapee 5.9, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+ и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage) и Windows. RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краёв и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли. В новом выпуске: Добавлен инструмент для удаления пятен и мелких объектов (например, дефектов матрицы и пылинок на объективе), путём замещения пятна содержимым из соседней области.

Добавлен инструмент локальной корректировки, позволяющий выполнять различные операции редактирования над областями изображения, выделяемыми на основе геометрической маски или цвета.

Добавлена поддержка модели цветового восприятия CAM16, пришедшей на смену модели CIECAM02 и позволяющей выполнять цветокорректировку фотографии с учётом восприятия цвета человеческим глазом.

Улучшены вейвлетные инструменты для редактирования на разных уровнях детализации.

В инструмент настройки баланса белого добавлен новый автоматический метод "корреляция температуры" (старый метод переименован в "RGB grey").

Добавлен инструмент для препроцессинга баланса белого, позволяющий применить автоматическое выставление баланса для отдельных каналов или использовать записанные камерой параметры баланса белого.

Переделан инструмент для инвертирования негативов.

Добавлен инструмент для автоматической корректировки горизонтальных или вертикальных завалов перспективы.

Добавлены новые режимы построения гистограммы для инспектирования цветов: форма волны, вектороскоп и RGB-парад (waveform, vectorscope, RGB parade).

Реализован новый двойной алгоритм расчёта недостающих компонентов цвета на основании сведений из соседних элементов (demosaicing), позволяющий сократить артефакты для снимков при искусственном освещении.

В инструмент удаления дымки добавлена поддержка корректировки насыщенности.

Улучшена тема оформления интерфейса и повышена наглядность включения инструментов.

Добавлена возможность изменения размера навигатора (вкладка "Редактор").

В инструменте изменения размера (вкладка "Трансформация") появилась поддержка изменения размера по длинному или короткому краю.

В Инструмент кадрирования добавлен режим обрезки "центрированный квадрат".

Добавлена поддержка новых камер, raw-форматов и цветовых профилей. Всего отмечено улучшение поддержки 130 камер, включая различные модели Canon EOS, Canon PowerShot, Fujifilm X*, Fujifilm GFX, Leica, Nikon COOLPIX, Nikon D*, Nikon Z*, OLYMPUS, Panasonic DC, Sony DSC и Sony ILCE.



