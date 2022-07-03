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Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 4.0

03.07.2022 09:28

Представлен релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 4.0, который приурочен к десятилетию с момента формирования первого выпуска проекта. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки ожидаются в ближайшее время.

Основные изменения:

  • Полностью переработан интерфейс пользователя. Пересмотрены отступы, цвета, выравнивание элементов и пиктограммы. Изменено оформление сворачиваемых секций. Для уменьшения нагромождения элементов в интерфейсе добавлены новые сворачиваемые секции "Смешивание RGB-каналов", "Экспозиция" и "Калибровка цветов". Интерфейс виньетирования разделён на две секции. Добавлена поддержка шрифта IPAPGothic. Переделан вывод всплывающих подсказок. По умолчанию задействована тема оформления Elegant Grey.
  • Добавлен новый модуль для калибровки цветов и экспозиции, позволяющий сопоставить любой объект на изображении с произвольным выбранным цветом, что можно использовать, например, для настройки баланса белого для объектов не серого цвета или для достижения согласованности цветов в разных изображениях.
  • Переделан модуль "Плёночная тональная кривая RGB" ("filmic"), используемый для сопоставления цветов, который позволяет получить более насыщенные цвета, например, голубого неба, благодаря сопоставлению с учётом используемого цветового пространства и сохранением общего цветового охвата.
  • Реализован управляемый режим Лапласа для восстановления пересвеченных участков изображения, позволяющий извлекать информацию о потерянной детализации из не обрезанных каналов RGB и использовать эту информацию для восстановления обрезанных каналов, учитывая при этом цветовые градиенты из соседних участков изображения.
  • Предложено собственное равномерное цветовое пространство - Uniform Color Space 2022, созданное с оглядкой на исследования особенностей восприятия информации для улучшения управления насыщенностью с сохранением художественных качеств фотографии.
  • Полностью пересмотрены настойки, связанные с производительностью, оптимизациями и использованием OpenCL. Добавлены новые оптимизации. Предоставлена возможность отдельной настройки параметров OpenCL для каждого устройства. Обеспечена возможность применения настроек производительности на лету, без необходимости перезапуска программы.
  • В инструменте для определения цвета (color picker) обеспечен вывод подсказок с именами цветов (необходимо для людей, у которых имеются проблемы с цветовосприятием).
  • Добавлен новый модуль "Фильтры коллекции", упрощающий разбор информации в больших коллекциях и позволяющий задавать произвольные фильтры и методы сортировки. Допускается фильтрация изображений по таким параметрам, как цветовые метки, текст, время, экспозиция, уровень ISO и т.п.
  • Добавлена поддержка экспорта в формате EXR c представлением цветности в форме 16-битных значений с плавающей запятой.
  • Модуль для просмотра недавно используемых коллекций заменён на кнопку "История" в штатном интерфейсе управления коллекциями.
  • Улучшена поддержка монохромных изображений и фотографий, снятых на камеры с удалённым цветофильтром.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.darktable.org/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 3.0
  3. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.8
  4. OpenNews: Техника незаметного искажения фотографий для нарушения работы систем распознавания лиц
  5. OpenNews: Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57444-darktable
Ключевые слова: darktable
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:58, 03/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Настойки -> настройки
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:06, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Накатим!
     
     
  • 5, Аноним (5), 10:49, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Накатим -> Накатим -> И еще раз накатим ...
     

  • 3, Аноним (3), 10:15, 03/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    софт для инвалидов, которые фоткать не умеют
     
     
  • 4, JackONeill (?), 10:20, 03/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да что ты несешь то оспадя....
     
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