Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 8.0

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|1.4, Аноним (4), 10:02, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А gwenview только у меня глючит и падает постоянно? Если перейти куда-нибудь, пока превьюхи генерируются, всё рассыпается. Столько лет не могут исправить.
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|2.5, Аноним (5), 10:17, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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УМВР. Точно не падает. Даже на коллекция по 1000 фоток, некоторые по 10 мегов. Превьюшки делаются по очереди, но делаются. Рассыпается это значит начинает перегенерировать? Такое бывает но вроде нет проблем.
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|3.6, Аноним (4), 10:19, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рассыпается -- это значит, если перегодишь в другой каталог (например, родительский), то элементы интерфейса не появляются, где должны.
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|5.12, Аноним (4), 10:28, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты используешь alt+up или вытащил кнопку на интерфейс? У меня 100% воспроизводимость, но я люблю быстро искать необходимое и не жду, пока превью генерируются. Удали всё превью для начала. Тип такого find "${HOME}/.cache/thumbnails/" -name "*.png" -type f -delete
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|6.15, Аноним (5), 10:44, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто тыкаю по папками или ввожу в панель адреса. Версия 22.08.1 если что.
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|7.17, Аноним (4), 10:47, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сейчас попробовал воспроизвести и довольно долго пришлось переходить туда-сюда, случайно оно как-то намного быстрее. Есть ещё такое что ты переходишь, а тебя возвращает обратно. Вот это в логе
QThread: Destroyed while thread is still running
Aborted
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|8.18, Аноним (4), 10:50, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нашёл такой багрепорт, но это ж жесть как актуально справить должно быть, пользо... текст свёрнут, показать
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|9.20, Аноним (4), 10:54, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот это ещё похоже https bugs kde org show_bug cgi id 330865 Но я смотрел код ... текст свёрнут, показать
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|3.8, Аноним (4), 10:21, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Замечал что не с любыми файлами происходят падения, и не каждый раз. Какие-нибудь webp, jpeg-xl, png, намного чаще, чем jpeg.
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|5.13, Аноним (4), 10:32, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Png уже не слишком новомодный, хотя конечно в сравнении с jpeg… А, ну и файлы должны быть 4к-8к, естественно. Лучше всего разрешение порядка 20000 на 16000 пикселей или больше, тогда проще протестировать.
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|2.10, Аноним (4), 10:24, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждый раз, когда мне говорили, что программа быстрая, меня пытались наебмануть, так ещё и ничего не умеет предложенное. А так задачи, ими решаемые, несколько отличаются, в любом случае.
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