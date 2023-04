Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 8.0

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:17, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – УМВР. Точно не падает. Даже на коллекция по 1000 фоток, некоторые по 10 мегов. Превьюшки делаются по очереди, но делаются. Рассыпается это значит начинает перегенерировать? Такое бывает но вроде нет проблем.

3.6 , Аноним ( 4 ), 10:19, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рассыпается -- это значит, если перегодишь в другой каталог (например, родительский), то элементы интерфейса не появляются, где должны.

4.9 , Аноним ( 5 ), 10:21, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет такого.

5.12 , Аноним ( 4 ), 10:28, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты используешь alt+up или вытащил кнопку на интерфейс? У меня 100% воспроизводимость, но я люблю быстро искать необходимое и не жду, пока превью генерируются. Удали всё превью для начала. Тип такого find "${HOME}/.cache/thumbnails/" -name "*.png" -type f -delete

6.15 , Аноним ( 5 ), 10:44, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто тыкаю по папками или ввожу в панель адреса. Версия 22.08.1 если что.

7.17 , Аноним ( 4 ), 10:47, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я сейчас попробовал воспроизвести и довольно долго пришлось переходить туда-сюда, случайно оно как-то намного быстрее. Есть ещё такое что ты переходишь, а тебя возвращает обратно. Вот это в логе QThread: Destroyed while thread is still running

Aborted

8.18 , Аноним ( 4 ), 10:50, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нашёл такой багрепорт, но это ж жесть как актуально справить должно быть, пользо... 9.20 , Аноним ( 4 ), 10:54, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот это ещё похоже https bugs kde org show_bug cgi id 330865 Но я смотрел код ... 3.8 , Аноним ( 4 ), 10:21, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Замечал что не с любыми файлами происходят падения, и не каждый раз. Какие-нибудь webp, jpeg-xl, png, намного чаще, чем jpeg.

4.11 , Аноним ( 5 ), 10:25, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таким новомодным не пользуемся.

5.13 , Аноним ( 4 ), 10:32, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Png уже не слишком новомодный, хотя конечно в сравнении с jpeg… А, ну и файлы должны быть 4к-8к, естественно. Лучше всего разрешение порядка 20000 на 16000 пикселей или больше, тогда проще протестировать.

6.14 , YetAnotherOnanym ( ok ), 10:42, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – <trollmode>Так это её у тебя оом прибивает, адназначьна.</trollmode>