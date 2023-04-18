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Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 8.0

18.04.2023 07:59

После почти трёх лет с момента формирования прошлой ветки состоялся релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 8.0.0, развиваемой в рамках проекта KDE. Программа предоставляет исчерпывающий набор инструментов для импорта, управления, редактирования и публикации фотографий, а также изображений с цифровых камер в формате raw. Код написан на языке C++ с использованием Qt и библиотек KDE, и распространяется под лицензией GPLv2. Установочные пакеты подготовлены для Linux (AppImage, FlatPak), Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Проведена значительная работа по повышению удобства работы с интерфейсом - в панель инструментов добавлено новое меню "гамбургер", которое появляется при скрытии основного меню или при переходе в полноэкранный режим. Добавлены настройки для управления видимостью меток в режиме навигации с использованием пиктограмм (Icon-View).
  • Запущен новый сайт docs.digikam.org с online-документацией, которая переведена с использования формата DocBook на Sphinx/ReStructuredText. Изменение позволило повысить наглядность информации (например, добавлены скриншоты и скринкасты), упростить сопровождение и улучшить работу над переводами (среди прочего предложен перевод на украинский язык, перевода на русский пока нет).
  • Расширена поддержка форматов файлов. Реализована возможность экспорта, версионированного хранения и пакетной обработки файлов в форматах JPEG-XL, WEBP и AVIF. Добавлена поддержка расширенных редакций формата JPEG-2000. Добавлена поддержка RAW-изображений, предоставляемых камерами Phase One/Leaf IIQ-S v2, Canon CR3, Canon CRM, Canon EOS R3, R7 и R10, Fujifilm X-H2S, X-T30 II, Olympus System OM-1, Leica M11, Sony A7-IV (ILCE-7M4) и DJI Mavic 3.
  • Добавлен новый инструмент для оптического распознавания текста на отсканированных изображениях. Для распознавания используется OCR-движок Tesseract.
  • Улучшена работа с текстовой информацией и добавлена поддержка проверки правописания в свойствах, примечаниях и редактируемых текстовых данных.
  • Добавлены настройки языка для виджета редактирования текста, позволяющие организовать автоматический перевод введённых текстовых данных при помощи online-сервисов и сохранение результата на другом языке.
  • Улучшена обработка метаданных. Инструментарий ExifTool обновлён до версии 12.59. Значительно повышена производительность использования пакета ExifTool, который в будущем планируют использовать вместо библиотеки Exiv2. Добавлена опция для записи метаданных в файлы, используя бэкенд на базе ExifTool, который по умолчанию используется для форматов DNG и RAW, не поддерживаемых в библиотеке Exiv2. На страницу с расширенными настройками метаданных добавлены опции для сохранения и загрузки профилей конфигурации, определяющих информацию, записываемую в область с метаданными изображения. Например, доступен профиль для работы с DarkTable. Улучшен интерфейс для редактирования метаданных, который оптимизирован для экранов с небольшим разрешением.
  • В менеджер выполнения работ в пакетном режиме (Batch Queue Manager) добавлено два инструмента: первый для выставления рейтинга и меток, а второй для обработки заголовков и примечаний на разных языках, проверки правописания и добавления переводов.
  • Предложен движок для расширенного переименования файлов, который можно использовать при импорте, в режиме навигации (Icon-View) и в менеджере пакетных операций (Batch-Queue-Manager). Возможно использование в именах увеличивающихся счётчиков ([c] или [c,step]), случайных последовательностей ([r]) и уникальных идентификаторов ({unique:n,c}).
  • В поисковый движок добавлены возможности для поиска с учётом параметров распознавания лиц.
  • Добавлен режим работы БД SQLite WAL (Write-Ahead-Logging) для повышения надёжности хранения.
  • Добавлен новый движок для автоматической классификации изображений, использующих машинное обучение. Движок может использоваться для сортировки по уровню качества изображений в зависимости от содержимого, дизайна, расположения объектов и других параметров.
  • Улучшена интеграция с фреймворком для обработки изображений G'MIC-Qt, который можно использовать для применения фильтров в режиме редактирования изображений.
  • Кодовая база адаптирована для сборки с Qt6 (по умолчанию для официальных сборок продолжает использоваться Qt5).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.digikam.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 4.2
  3. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.9
  4. OpenNews: Google опубликовал библиотеку Magritte для скрытия лиц на видео и фотографиях
  5. OpenNews: Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии
  6. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58991-digikam
Ключевые слова: digikam
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 10:02, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А gwenview только у меня глючит и падает постоянно? Если перейти куда-нибудь, пока превьюхи генерируются, всё рассыпается. Столько лет не могут исправить.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:17, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    УМВР. Точно не падает. Даже на коллекция по 1000 фоток, некоторые по 10 мегов. Превьюшки делаются по очереди, но делаются. Рассыпается это значит начинает перегенерировать? Такое бывает но вроде нет проблем.
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 10:19, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рассыпается -- это значит, если перегодишь в другой каталог (например, родительский), то элементы интерфейса не появляются, где должны.
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 10:21, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет такого.
     
     
  • 5.12, Аноним (4), 10:28, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты используешь alt+up или вытащил кнопку на интерфейс? У меня 100% воспроизводимость, но я люблю быстро искать необходимое и не жду, пока превью генерируются. Удали всё превью для начала. Тип такого find "${HOME}/.cache/thumbnails/" -name "*.png" -type f -delete
     
     
  • 6.15, Аноним (5), 10:44, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто тыкаю по папками или ввожу в панель адреса. Версия 22.08.1 если что.
     
     
  • 7.17, Аноним (4), 10:47, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сейчас попробовал воспроизвести и довольно долго пришлось переходить туда-сюда, случайно оно как-то намного быстрее. Есть ещё такое что ты переходишь, а тебя возвращает обратно. Вот это в логе

    QThread: Destroyed while thread is still running
    Aborted

     
     
  • 8.18, Аноним (4), 10:50, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нашёл такой багрепорт, но это ж жесть как актуально справить должно быть, пользо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.20, Аноним (4), 10:54, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это ещё похоже https bugs kde org show_bug cgi id 330865 Но я смотрел код ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.8, Аноним (4), 10:21, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замечал что не с любыми файлами происходят падения, и не каждый раз. Какие-нибудь webp, jpeg-xl, png, намного чаще, чем jpeg.
     
     
  • 4.11, Аноним (5), 10:25, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таким новомодным не пользуемся.
     
     
  • 5.13, Аноним (4), 10:32, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Png уже не слишком новомодный, хотя конечно в сравнении с jpeg… А, ну и файлы должны быть 4к-8к, естественно. Лучше всего разрешение порядка 20000 на 16000 пикселей или больше, тогда проще протестировать.
     
     
  • 6.14, YetAnotherOnanym (ok), 10:42, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <trollmode>Так это её у тебя оом прибивает, адназначьна.</trollmode>
     

  • 1.7, Аноним (5), 10:19, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самый быстрый вьюер это все равно feh.
     
     
  • 2.10, Аноним (4), 10:24, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каждый раз, когда мне говорили, что программа быстрая, меня пытались наебмануть, так ещё и ничего не умеет предложенное. А так задачи, ими решаемые, несколько отличаются, в любом случае.
     
     
  • 3.16, Аноним (5), 10:46, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Значит у тебя компьютер не быстрый.
     

  • 1.19, prokoudine (ok), 10:53, 18/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется, в гимпе недеструктивная обработка появится быстрее, чем в диджикаме.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:58, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нас рать на оба ваших дома
     

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