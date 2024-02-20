Выпуск программы для обработки фотографий RawTherapee 5.10

После года разработки опубликован релиз программы RawTherapee 5.10, предоставляющей средства для редактирования фотографий и преобразования изображений в формате RAW. Программа поддерживает большое количество RAW-форматов файлов, в том числе, камер с датчиками Foveon- и X-Trans, а также может работать со стандартом Adobe DNG и с форматами JPEG, PNG и TIFF (до 32 бит на канал). Код проекта написан на языке C++ с использованием GTK+ и распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для Linux (AppImage) и Windows. RawTherapee предоставляет набор инструментов для коррекции цветопередачи, настройки баланса белого, яркости и контраста, а также функции автоматического повышения качества изображений и устранения шумов. Реализовано несколько алгоритмов нормализации качества изображений, корректировки освещения, подавления шумов, усиления деталей, борьбы с лишними тенями, коррекции завала краёв и перспективы, автоматического удаления битых пикселей и изменения экспозиции, увеличения резкости, удаления царапин и следов пыли. В новом выпуске: Предоставлена возможность подключения нескольких внешних редакторов, которые можно выбрать во вкладке Editor.

Добавлена поддержка настройки содержимого вкладки "Избранное" (Favorites), а также предложена опция для отображения избранных инструментов в их обычных местах.

Для обработки метаданных задействована библиотека Exiv2. Добавлена поддержка метаданных CR3.

При сохранении изображений в формате TIFF предоставлена возможность использования формата BigTIFF.

Файлы с цветовыми профилями DCP и LCP теперь сохраняются с учётом возможности переноса профилей между системами Linux и Windows. Добавлено распознавание ICC-профилей в пользовательских каталогах.

Тоновый эквалайзер (Tone Equalizer) перенесён во вкладку "Экспозиция" (Exposure) и снабжён новым вращающимся регулятором смещения диапазона.

В настройках появилась возможность изменения каталога для БД Lensfun с информацией о параметрах фотообъективов.

В интерфейс для работы с негативами добавлена возможность изменения размера определителей цвета (Color picker).

В файловом браузере добавлена возможность сортировки изображений по имени, дате, рейтингу, цветовой метке и метаданным EXIF.

В инструмент управления цветом добавлена опция управления палитрой.

Во вкладке "Экспозиция" реализован новый метод восстановления пересвеченных областей "Inpaint Opposed", лучше восстанавливающий детали по сравнению с методом "Blend" и более надёжный по сравнению с методом "Color Propagation".

Улучшена работа метода температурной корреляции в инструменте "Баланс белого".

Во вкладке локальной корректировки улучшен интерфейс утилиты для устранения шумов на изображении и добавлена поддержка настройки насыщенности.

Добавлена поддержка RAW-файлов от камер OM Digital Solutions.

Улучшена поддержка 61 камеры, включая: Canon EOS 250D, 7D Mark II, 800D, 90D, Kiss X10, M100, M50, M6 Mark II, R*, Rebel SL3, EOS-1D X Mark II, G7 X Mark II. Fujifilm GX680, GFX 100, X-A7, X-E3, X-H2, X-PRO3, X-S10, X-T*, X100V. Leica D-LUX 7. Nikon D3300, Z 5/6_2/9. Olimpus E-M1, E-M10MarkIV. OM Digital Solutions OM-1, OM-5, Panasonic DC-GX880, DMC-LX100, DC-G110, DC-LX100M2. Sony DSC-RX100M6, DSC-RX1RM2, ILCE-7*, ZV-1.





