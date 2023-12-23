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Выпуск программы для обработки фотографий Darktable 4.6

23.12.2023 19:39

Опубликован релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 4.6, который приурочен к десятилетию с момента формирования первого выпуска проекта. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (OBS, flatpak), Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Во время редактирования изображений в режиме "Обработка" (darkroom) обеспечено автоматическое сохранение истории редактирования каждые 10 секунд (интервал можно изменить в настройках или отключить выставив 0).
  • Добавлен новый модуль обработки основных параметров RGB, который может использоваться для цветокоррекции и позволяет манипулировать параметрами "тон" и "чистота" для каждой цветовой составляющей.
  • В модуле "Сигмоида" (sigmoid) предложена новая секция "Основные цвета" (Primaries), упрощающая корректировку изображений со сложным освещением (например, светодиодным) и позволяющая выполнять общие оптимизации, например, добиваться более эффектных снимков заката и улучшения тона кожи.
  • При работе с модулями "Пластика" (liquify) и "Ретушь" (retouch) обеспечен показ полного необрезанного изображения с выделением обрезанной области специальной рамкой в случае применения кадрирования, что позволяет использовать обрезанные части изображения без предварительного отключения модуля кадрирования.
  • Полностью переработан код отображения изображений в режиме "Обработка" (darkroom). При панорамировании или масштабировании в данном режиме остающаяся видимая часть прошлого изображения теперь показывается в высоком качестве во время выполнения операции, а в низком качестве остаётся лишь непересчитанная часть (ранее до полного выполнения преобразования показывалась только заглушка с низким разрешением).
  • В модуле "Дефектные пиксели" (hot pixels) добавлена поддержка монохромных изображений.
  • Предоставлена возможность прерывания долго выполняемых операций импорта через нажатие на крестик в рядом и индикатором прогресса в нижней части экрана.
  • При импорте изображений AVIF/HEIF обеспечена поддержка автоматического определения ориентации снимка.
  • Добавлена возможность визуализации растровых масок, включаемая через нажатие на пиктограмму визуализации маски.
  • В модуль работы с оптическими искажениями добавлена возможность ручной коррекции виньетирования.
  • В модуле LUT 3D (3D-таблица поиска цветов) разрешён выбор линейного цветового пространства ProPhoto RGB.
  • В модуле восстановления пересветов обеспечена возможность работы не с RAW-файлами.
  • Добавлена возможность ускорения прокрутки в диафильме (filmstrip) через удерживание при прокрутке клавиши Shift.
  • Добавлена функция автоматической генерации миниатюр в фоновом режиме, выполняемая в моменты неактивности пользователя в обзорном режиме (lighttable).
  • Обеспечена фоновая инициализация OpenCL, производимая сразу после запуска интерфейса Darktable, а не до появления интерфейса как раньше, что позволило избавиться от задержек при открытии приложения.
  • Добавлена возможность использования обработчика на базе OpenCL для устранения оптических искажений.
  • Примерно на 25% ускорен показ изображения в режиме карты.
  • Сокращено время экспорта в формате JPEG 2000 и чёрно-белом представлении в TIFF.
  • Примерно на 10% ускорено выполнение модуля хроматических аберраций, при использовании CPU.
  • Добавлена поддержка камер:
    • Canon EOS Kiss F, EOS Kiss X50, EOS Kiss X90, IXY 220F, PowerShot SX220 HS
    • Fujifilm FinePix SL1000, X-S20
    • ImBack ImB35mm
    • Leica M10-D, M10-P, M10-R, M11-P, Q2 Monochrom, SL2, SL2-S
    • Nikon Coolpix A1000 (несжатые 12bit), Nikon Z f (сжатые 14bit)
    • OM System TG-7
    • Panasonic DC-TZ200D, DC-TZ202D, DC-TZ220, DC-TZ220D, DC-ZS200D, DC-ZS220, DC-ZS220D, DMC-G10, DMC-GM1S
    • Pentax K-3 Mark III Monochrome, Pentax KF
    • Samsung EK-GN120, G920F, G935F, GX10, GX20
    • Sigma fp, fp L, sd Quattro, sd Quattro H, eVolution 75
    • Sony ILCE-6700, ILCE-7CM2, ILCE-7CR, ILME-FX3, ZV-E1
  • Добавлены профили баланса белого для камер Leica M (Typ 240), Olympus E-P7, Olympus TG-6 и Sony ILCE-7CM2.
  • Добавлены профили шума для камер Canon IXY 220F, Nikon Z f, Olympus E-P7, Pentax *ist DS и Sony ILCE-6700.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.darktable.org/2023...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 4.4
  3. OpenNews: Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии
  4. OpenNews: Google опубликовал библиотеку Magritte для скрытия лиц на видео и фотографиях
  5. OpenNews: Доступна библиотека устранения шума на изображениях Open Image Denoise 2.1
  6. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.9
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60339-darktable
Ключевые слова: darktable, image, photo
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, 12yoexpert (ok), 20:18, 23/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    чем это лучше аренды проприетарного фотошопа?
     
     
  • 2, Аноним (2), 20:23, 23/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тем что не нужно иметь дело с арендой, проприетарщиной и фотошопом
     
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