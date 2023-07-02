Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 4.4

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Опубликован релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 4.4, который приурочен к десятилетию с момента формирования первого выпуска проекта. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (OBS, flatpak), Windows и macOS.
Основные изменения:
- Предоставлена возможность определения нескольких профилей, автоматически применяемых к одному модулю обработки. Применённые профили образуют цепочку из новых экземпляров модулей. Для определения какой профиль связан с экземпляром модуля, метка соответствующего модуля автоматически добавляется к имени профиля.
- Для упрощения использования в профилях, стилях и буфере обмена переделаны параметры по умолчанию, применяемые в некоторых модулях обработки. Во многих модулях параметры по умолчанию теперь учитываются метаданные изображения или текущий рабочий процесс. Например, в модулях "экспозиция", "калибровка цвета", "ориентация" и "баланс белого" параметры выставляются на основе данных Exif.
- Настройка "Набор модулей по умолчанию" теперь формируется с учётом ранее выставленных настроек модели цветового пространства, например, можно использовать модули "Тональная кривая (плёночная)", "Тональная кривая (сигмоида)" и "Базовая кривая (старая)".
- В модуль масштабов добавлена опция для гармонизации цвета в режиме вектороскопа RYB, поддерживающая 9 режимов работы.
- Добавлена операция "нажатие правой кнопки и перетаскивание", позволяющая откорректировать поворот изображения без перехода к модулю "Повернуть и перспектива".
- Полностью переделан инструмент "Нарисованная маска".
- В 33 модулях обработки проведена оптимизация производительности, позволившая добиться ускорения работы от 5 до 40%.
- Ускорена работа многих внутренних процедур, например, ускорена реализация алгоритмов интерполяции, генератора гауссовой функции (используется при подавлении шумов), фильтра размытия, билатерального фильтра, режимов смешивания, расчёта яркостной маски, загрузки формата JPEG2000.
- Переписан код обработки цепочки модулей (Pixelpipe), что позволило заметно повысить производительности работы в режиме darkroom.
- В модуль "сигмоида" (Sigmoid) добавлена поддержка OpenCL.
- В загрузчик RGBE и код экспорта в формате XCF добавлена поддержка
OpenMP.
- В модуле восстановления пересвеченных областей ("highlight reconstruction") добавлена поддержка OpenCL и возможность использования внутреннего кэша в режиме darkroom.
- В локальном фильтре Лапласа" на 40% снижено потребление памяти.
- Повышена отзывчивость виджетов и ползунков в интерфейсе.
- Внесены многочисленные улучшения в интерфейс, например, переделан диалог выбора фильтров в профиле, полностью переработан код цветовой пипетки, переработана визуализация гистограммы и модернизирован код вычисления гистограммы, переделаны виджет масштабирования и генератор миниатюр.
- Добавлена встроенная возможность чтения метаданных Exif из изображений AVIF, HEIC и JPEG XL.
- Возвращена поддержка чтения изображений в формате BigTIFF.