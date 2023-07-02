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Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 4.4

02.07.2023 14:41

Опубликован релиз программы для организации и обработки цифровых фотографий Darktable 4.4, который приурочен к десятилетию с момента формирования первого выпуска проекта. Darktable выступает в роли свободной альтернативы Adobe Lightroom и специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями. Darktable предоставляет большую подборку модулей для выполнения всевозможных операций по обработке фотографий, позволяет вести базу исходных фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам и при необходимости выполнять операции корректировки искажений и улучшения качества, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (OBS, flatpak), Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Предоставлена возможность определения нескольких профилей, автоматически применяемых к одному модулю обработки. Применённые профили образуют цепочку из новых экземпляров модулей. Для определения какой профиль связан с экземпляром модуля, метка соответствующего модуля автоматически добавляется к имени профиля.
  • Для упрощения использования в профилях, стилях и буфере обмена переделаны параметры по умолчанию, применяемые в некоторых модулях обработки. Во многих модулях параметры по умолчанию теперь учитываются метаданные изображения или текущий рабочий процесс. Например, в модулях "экспозиция", "калибровка цвета", "ориентация" и "баланс белого" параметры выставляются на основе данных Exif.
  • Настройка "Набор модулей по умолчанию" теперь формируется с учётом ранее выставленных настроек модели цветового пространства, например, можно использовать модули "Тональная кривая (плёночная)", "Тональная кривая (сигмоида)" и "Базовая кривая (старая)".
  • В модуль масштабов добавлена опция для гармонизации цвета в режиме вектороскопа RYB, поддерживающая 9 режимов работы.
  • Добавлена операция "нажатие правой кнопки и перетаскивание", позволяющая откорректировать поворот изображения без перехода к модулю "Повернуть и перспектива".
  • Полностью переделан инструмент "Нарисованная маска".
  • В 33 модулях обработки проведена оптимизация производительности, позволившая добиться ускорения работы от 5 до 40%.
  • Ускорена работа многих внутренних процедур, например, ускорена реализация алгоритмов интерполяции, генератора гауссовой функции (используется при подавлении шумов), фильтра размытия, билатерального фильтра, режимов смешивания, расчёта яркостной маски, загрузки формата JPEG2000.
  • Переписан код обработки цепочки модулей (Pixelpipe), что позволило заметно повысить производительности работы в режиме darkroom.
  • В модуль "сигмоида" (Sigmoid) добавлена поддержка OpenCL.
  • В загрузчик RGBE и код экспорта в формате XCF добавлена поддержка OpenMP.
  • В модуле восстановления пересвеченных областей ("highlight reconstruction") добавлена поддержка OpenCL и возможность использования внутреннего кэша в режиме darkroom.
  • В локальном фильтре Лапласа" на 40% снижено потребление памяти.
  • Повышена отзывчивость виджетов и ползунков в интерфейсе.
  • Внесены многочисленные улучшения в интерфейс, например, переделан диалог выбора фильтров в профиле, полностью переработан код цветовой пипетки, переработана визуализация гистограммы и модернизирован код вычисления гистограммы, переделаны виджет масштабирования и генератор миниатюр.
  • Добавлена встроенная возможность чтения метаданных Exif из изображений AVIF, HEIC и JPEG XL.
  • Возвращена поддержка чтения изображений в формате BigTIFF.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.darktable.org/2023...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 4.2
  3. OpenNews: Техника незаметного искажения фотографий для нарушения работы систем распознавания лиц
  4. OpenNews: Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии
  5. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.9
  6. OpenNews: Google опубликовал библиотеку Magritte для скрытия лиц на видео и фотографиях
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59370-darktable
Ключевые слова: darktable, image, photo
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