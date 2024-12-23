Выпуск программы для обработки фотографий Darktable 5.0.0

Опубликован релиз программы для обработки цифровых фотографий Darktable 5.0.0. Darktable специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями и может использоваться в качестве свободной альтернативы Adobe Lightroom. Программа позволяет вести базу фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам, а также корректировать искажения, устранять шумы, управлять цветом и улучшать качество фотографии, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage и flatpak, в процессе подготовки snap), Windows и macOS. Основные изменения: Для более чем 500 моделей камер добавлены стили, позволяющие на основе raw-данных более точно воспроизводить изображения, формируемые камерами в формате JPEG. Предложенные стили влияют только на контраст, яркость и насыщенность, и не учитывают выполняемую камерой корректировку резкости, устранение шума и нормализацию оттенков. Cтиль, соответствующий имеющейся камере, можно применить как вручную для уже импортированных изображений, так и автоматически в момент импорта (через привязку Lua-скрипта).

Во время запуска программы теперь можно включить показ заставки с информацией о прогрессе сканирования файлов с метаданными.

Добавлена индикация выполнения длительных операций над группой изображений, таких как формирование рейтинга, привязка тегов, применение стилей и управление историей операций. Вместо подвисания интерфейса во время таких операций теперь показывается индикатор прогресса или меняется курсор мыши.

При редактировании контура масок в каждой контрольной точке теперь доступно два манипулятора Безье, которые можно перемещать по отдельности для более точного управления формой.

Предложена высококонтрастная тема оформления интерфейса, в которой белый текст отображается на тёмно-сером фоне.

При наведении курсора на заголовок модуля реализован вывод всплывающей подсказки с расширенной информацией о модуле.

В обзорном режиме (lighttable) добавлена информация для новых пользователей, показываемая при пустой коллекции.

Добавлены отдельные заглушки, показываемые вместо отсутствующих, неподдерживаемых и повреждённых изображений. При попытке редактирования подобных изображений выводится детальное описание проблемы.

Добавлена возможность предпросмотра результата применения стиля при экспорте.

Предоставлена возможность выбора вспомогательных модулей, показываемых в панелях в различных режимах работы. Через контекстное меню, всплывающее при нажатии правой кнопки мыши на пустой области панели, теперь можно восстановить состояние по умолчанию, скрыть или показать модуль.

В режиме обработки (darkroom) появилась настройка, меняющая местами правую и левую панели.

В обзорном режиме (lighttable) реализована возможность изменения местоположения модулей на панелях через операции Drag&Drop.

Добавлена новая высокопроизводительная реализация эквалайзера цвета, использующая OpenCL.

Повышена производительность пакетной обработки изображений за счёт выноса операций обновления метаданных в отдельный фоновый процесс.

Значительно ускорена загрузка файлов в формате PFM.

По умолчанию в новых установках информация о цвете и тональности изображений показана в виде волновой гистограммы вместо обычной.

Добавлена возможность копирования тегов в буфер обмена, используя контекстное меню.

Добавлена поддержка импорта файлов в формате JPEG 2000, имеющих расширения .jpf и .jpx. Добавлена поддержка изображений JPEG 2000 в контейнерах HEIF (расширение .hej2).

Добавлена поддержка загрузки файлов HEIF с расширением .avci, в которых используется формат сжатия AVC (H.264).

Добавлена поддержка камер: Fujifilm X-M5, X-T50; Leica D-Lux 8, M11-D, Q3 43; Minolta Alpha Sweet Digital, Alpha-7 Digital Nikon Z50_2, Z6_3; Panasonic DC-FZ80D, DC-FZ82D, DC-FZ85, DC-FZ85D, DC-G100D; Phase One P20+ Sony ILCE-1M2

Добавлены профили баланса белого для камер Nikon Z6_3 и Sony ILCE-6700.

Добавлены шумовые профили для камер Canon PowerShot G1 X, Leica M11 и Nikon Z6_3.

Приостановлена поддержка камер Creo/Leaf Aptus 22(LF3779)/Hasselblad H1, Fujifilm IS-1, Kodak EasyShare Z980, Leaf Aptus-II 5(LI300059)/Mamiya 645 AFD, Leaf Credo 60/80, Minolta DiMAGE 5, Olympus SP320, Phase One IQ250, Sinar Hy6/ Sinarback eXact и ST Micro STV680.



