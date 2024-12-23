Выпуск программы для обработки фотографий Darktable 5.0.0

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Опубликован релиз программы для обработки цифровых фотографий Darktable 5.0.0. Darktable специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями и может использоваться в качестве свободной альтернативы Adobe Lightroom. Программа позволяет вести базу фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам, а также корректировать искажения, устранять шумы, управлять цветом и улучшать качество фотографии, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage и flatpak, в процессе подготовки snap), Windows и macOS.
Основные изменения:
- Для более чем 500 моделей камер добавлены стили, позволяющие на основе raw-данных более точно воспроизводить изображения, формируемые камерами в формате JPEG.
Предложенные стили влияют только на контраст, яркость и насыщенность, и не учитывают выполняемую камерой корректировку резкости, устранение шума и нормализацию оттенков. Cтиль, соответствующий имеющейся камере, можно применить как вручную для уже импортированных изображений, так и автоматически в момент импорта (через привязку Lua-скрипта).
- Во время запуска программы теперь можно включить показ заставки с информацией о прогрессе сканирования файлов с метаданными.
- Добавлена индикация выполнения длительных операций над группой изображений, таких как формирование рейтинга, привязка тегов, применение стилей и управление историей операций. Вместо подвисания интерфейса во время таких операций теперь показывается индикатор прогресса или меняется курсор мыши.
- При редактировании контура масок в каждой контрольной точке теперь
доступно два манипулятора Безье, которые можно перемещать по отдельности для более точного управления формой.
- Предложена высококонтрастная тема оформления интерфейса, в которой белый текст отображается на тёмно-сером фоне.
- При наведении курсора на заголовок модуля реализован вывод всплывающей подсказки с расширенной информацией о модуле.
- В обзорном режиме (lighttable) добавлена информация для новых пользователей, показываемая при пустой коллекции.
- Добавлены отдельные заглушки, показываемые вместо отсутствующих, неподдерживаемых и повреждённых изображений. При попытке редактирования подобных изображений выводится детальное описание проблемы.
- Добавлена возможность предпросмотра результата применения стиля при экспорте.
- Предоставлена возможность выбора вспомогательных модулей, показываемых в панелях в различных режимах работы. Через контекстное меню, всплывающее при нажатии правой кнопки мыши на пустой области панели, теперь можно восстановить состояние по умолчанию, скрыть или показать модуль.
- В режиме обработки (darkroom) появилась настройка, меняющая местами правую и левую панели.
- В обзорном режиме (lighttable) реализована возможность изменения местоположения модулей на панелях через операции Drag&Drop.
- Добавлена новая высокопроизводительная реализация эквалайзера цвета, использующая OpenCL.
- Повышена производительность пакетной обработки изображений за счёт выноса операций обновления метаданных в отдельный фоновый процесс.
- Значительно ускорена загрузка файлов в формате PFM.
- По умолчанию в новых установках информация о цвете и тональности изображений показана в виде волновой гистограммы вместо обычной.
- Добавлена возможность копирования тегов в буфер обмена, используя контекстное меню.
- Добавлена поддержка импорта файлов в формате JPEG 2000, имеющих расширения .jpf и .jpx. Добавлена поддержка изображений JPEG 2000 в контейнерах HEIF (расширение .hej2).
- Добавлена поддержка загрузки файлов HEIF с расширением .avci, в которых используется формат сжатия AVC (H.264).
- Добавлена поддержка камер:
- Fujifilm X-M5, X-T50;
- Leica D-Lux 8, M11-D, Q3 43;
- Minolta Alpha Sweet Digital, Alpha-7 Digital
- Nikon Z50_2, Z6_3;
- Panasonic DC-FZ80D, DC-FZ82D, DC-FZ85, DC-FZ85D, DC-G100D;
- Phase One P20+
- Sony ILCE-1M2
- Добавлены профили баланса белого для камер Nikon Z6_3
и Sony ILCE-6700.
- Добавлены шумовые профили для камер Canon PowerShot G1 X, Leica M11
и Nikon Z6_3.
- Приостановлена поддержка камер
Creo/Leaf Aptus 22(LF3779)/Hasselblad H1,
Fujifilm IS-1,
Kodak EasyShare Z980,
Leaf Aptus-II 5(LI300059)/Mamiya 645 AFD,
Leaf Credo 60/80,
Minolta DiMAGE 5,
Olympus SP320,
Phase One IQ250,
Sinar Hy6/ Sinarback eXact и
ST Micro STV680.