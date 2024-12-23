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Выпуск программы для обработки фотографий Darktable 5.0.0

23.12.2024 14:45

Опубликован релиз программы для обработки цифровых фотографий Darktable 5.0.0. Darktable специализируется на недеструктивной работе с raw-изображениями и может использоваться в качестве свободной альтернативы Adobe Lightroom. Программа позволяет вести базу фотографий, осуществлять наглядную навигацию по имеющимся снимкам, а также корректировать искажения, устранять шумы, управлять цветом и улучшать качество фотографии, сохраняя при этом исходный снимок и всю историю операций с ним. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK. Бинарные сборки подготовлены для Linux (AppImage и flatpak, в процессе подготовки snap), Windows и macOS.

Основные изменения:

  • Для более чем 500 моделей камер добавлены стили, позволяющие на основе raw-данных более точно воспроизводить изображения, формируемые камерами в формате JPEG. Предложенные стили влияют только на контраст, яркость и насыщенность, и не учитывают выполняемую камерой корректировку резкости, устранение шума и нормализацию оттенков. Cтиль, соответствующий имеющейся камере, можно применить как вручную для уже импортированных изображений, так и автоматически в момент импорта (через привязку Lua-скрипта).
  • Во время запуска программы теперь можно включить показ заставки с информацией о прогрессе сканирования файлов с метаданными.
  • Добавлена индикация выполнения длительных операций над группой изображений, таких как формирование рейтинга, привязка тегов, применение стилей и управление историей операций. Вместо подвисания интерфейса во время таких операций теперь показывается индикатор прогресса или меняется курсор мыши.
  • При редактировании контура масок в каждой контрольной точке теперь доступно два манипулятора Безье, которые можно перемещать по отдельности для более точного управления формой.
  • Предложена высококонтрастная тема оформления интерфейса, в которой белый текст отображается на тёмно-сером фоне.
  • При наведении курсора на заголовок модуля реализован вывод всплывающей подсказки с расширенной информацией о модуле.
  • В обзорном режиме (lighttable) добавлена информация для новых пользователей, показываемая при пустой коллекции.
  • Добавлены отдельные заглушки, показываемые вместо отсутствующих, неподдерживаемых и повреждённых изображений. При попытке редактирования подобных изображений выводится детальное описание проблемы.
  • Добавлена возможность предпросмотра результата применения стиля при экспорте.
  • Предоставлена возможность выбора вспомогательных модулей, показываемых в панелях в различных режимах работы. Через контекстное меню, всплывающее при нажатии правой кнопки мыши на пустой области панели, теперь можно восстановить состояние по умолчанию, скрыть или показать модуль.
  • В режиме обработки (darkroom) появилась настройка, меняющая местами правую и левую панели.
  • В обзорном режиме (lighttable) реализована возможность изменения местоположения модулей на панелях через операции Drag&Drop.
  • Добавлена новая высокопроизводительная реализация эквалайзера цвета, использующая OpenCL.
  • Повышена производительность пакетной обработки изображений за счёт выноса операций обновления метаданных в отдельный фоновый процесс.
  • Значительно ускорена загрузка файлов в формате PFM.
  • По умолчанию в новых установках информация о цвете и тональности изображений показана в виде волновой гистограммы вместо обычной.
  • Добавлена возможность копирования тегов в буфер обмена, используя контекстное меню.
  • Добавлена поддержка импорта файлов в формате JPEG 2000, имеющих расширения .jpf и .jpx. Добавлена поддержка изображений JPEG 2000 в контейнерах HEIF (расширение .hej2).
  • Добавлена поддержка загрузки файлов HEIF с расширением .avci, в которых используется формат сжатия AVC (H.264).
  • Добавлена поддержка камер:
    • Fujifilm X-M5, X-T50;
    • Leica D-Lux 8, M11-D, Q3 43;
    • Minolta Alpha Sweet Digital, Alpha-7 Digital
    • Nikon Z50_2, Z6_3;
    • Panasonic DC-FZ80D, DC-FZ82D, DC-FZ85, DC-FZ85D, DC-G100D;
    • Phase One P20+
    • Sony ILCE-1M2
  • Добавлены профили баланса белого для камер Nikon Z6_3 и Sony ILCE-6700.
  • Добавлены шумовые профили для камер Canon PowerShot G1 X, Leica M11 и Nikon Z6_3.
  • Приостановлена поддержка камер Creo/Leaf Aptus 22(LF3779)/Hasselblad H1, Fujifilm IS-1, Kodak EasyShare Z980, Leaf Aptus-II 5(LI300059)/Mamiya 645 AFD, Leaf Credo 60/80, Minolta DiMAGE 5, Olympus SP320, Phase One IQ250, Sinar Hy6/ Sinarback eXact и ST Micro STV680.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/darktable-o...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для обработки фотографий Darktable 4.8.0
  3. OpenNews: Опубликован проект PIXIE для построения 3D-моделей людей по фотографии
  4. OpenNews: Google опубликовал библиотеку Magritte для скрытия лиц на видео и фотографиях
  5. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 8.0
  6. OpenNews: Выпуск программы для обработки фотографий RawTherapee 5.10
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62455-darktable
Ключевые слова: darktable, raw, photo, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:55, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Реквистирую Прокудина. Амбасадора опенсорса с лохматого года https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=15644
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:05, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не правильно ты, дядя Федор, Прокудина реквистуешь! Надо сначала волшебное слово сказать, “авада кедавра опенсоурс!”
     
  • 2.18, prokoudine (ok), 18:18, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ПОДНИМИТЕ МНЕ ВЕКИ
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:06, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Юзал это ОНО недавно. Одна картинка 22 мегабайта в размере. Крэшится на экспорте. Снёс, поставил rawtherapee. Аналогично. В Adobe Lightroom такого не было.
     
     
  • 2.21, Константавр (ok), 18:40, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотри что не так, шли репорты. Чё как маленький?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 19:05, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они нафиг шлют, там без кода делать ничего. С кодом тоже шлют, за несоответствие.
    Подтверждаю, с каждой версией становится тупее и тормознее.
    Может адоба денег занесла?
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:45, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    rawtherapee явно лучше.
     
     
  • 2.11, svvord (ok), 16:19, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в шумодаве разве что.
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:24, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RawTherapee отказался открывать DNG-файлы OpenCamera. Опенсорс такой опенсорс.
     

  • 1.9, Аноним (-), 16:13, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

    Вот так надо! Эти строки прям душу греют.

     
  • 1.12, xsignal (ok), 16:32, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Шикарная прога! Уже несколько лет пользуюсь для обработки фоток с зеркалки и с телефона. Респект и благодарность разработчикам!
    > Написана на Си и Lua

    И Си не мешает, если руки откуда надо растут!

     
     
  • 2.14, Аноним (1), 16:45, 23/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Си - Сила!
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 18:08, 23/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, Аноним (20), 18:39, 23/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пользуюсь много лет. Лучше и нет. Интерфейс своеобразный, но привык.
     

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