Выпуск композитного сервера Hyprland 0.51

Доступен композитный сервер Hyprland 0.51, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD. Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране. В новой версии: Расширены возможности управления жестами на тачпаде. Добавлена поддержка назначения отдельных действий для разных сочетаний числа касаний пальцами, клавиш-модификаторов (Ctrl, Alt, Shift) и направлений движения жеста. Настройка привязки жестов теперь определяется в формате "gesture = fingers, direction, action, options". Например, для закрытия окна можно назначить жест щипком тремя пальцами ("gesture = 3, pinch, close"), для переключения между виртуальными рабочими столами - сдвиг тремя пальцами по горизонтали ("gesture = 3, horizontal, workspace"). Поддержка старых настроек gestures:workspace_swipe, gestures:workspace_swipe_fingers и gestures:workspace_swipe_min_fingers прекращена.

Добавлен параметр конфигурации dim_modal для управления затемнением родительских окон при выводе модальных диалогов.

В утилиту hyprctl добавлена опция "getprop" для показа значений отдельных свойств.

Разрешена настройка поведения прокрутки (scroll_factor) в привязке к отдельным устройствам.

Добавлена опция "cursor:invisible" для скрытия курсора.

Реализована поддержка DPMS‑анимации (плавное затенение содержимого при переводе экрана в режим энергосбережения).

Для подсказок, контекстных меню и диалоговых окон, создаваемых напрямую через задействование протоколов Wayland, реализован эффект плавного появления и исчезновения.

При предоставлении совместного доступа к экрану цветность по умолчанию ограничена 8 битами на канал. Ограничение решает проблемы с совместным доступом у экрану в chromium и firefox на экранах с расширенным диапазоном цветов (Wide Gamut).

Добавлен windowrule-параметр "novrr" для блокирования применения VRR (Variable Refresh Rate) для выбранных окон.



