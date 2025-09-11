Выпуск композитного сервера Hyprland 0.51

|
Доступен композитный сервер Hyprland 0.51, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.
Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.
В новой версии:
- Расширены возможности управления жестами на тачпаде. Добавлена поддержка назначения отдельных действий для разных сочетаний числа касаний пальцами, клавиш-модификаторов (Ctrl, Alt, Shift) и направлений движения жеста.
Настройка привязки жестов теперь определяется в формате "gesture = fingers, direction, action, options". Например, для закрытия окна можно назначить жест щипком тремя пальцами ("gesture = 3, pinch, close"), для переключения между виртуальными рабочими столами - сдвиг тремя пальцами по горизонтали ("gesture = 3, horizontal, workspace").
Поддержка старых настроек gestures:workspace_swipe, gestures:workspace_swipe_fingers и gestures:workspace_swipe_min_fingers прекращена.
- Добавлен параметр конфигурации dim_modal для управления затемнением родительских окон при выводе модальных диалогов.
- В утилиту hyprctl добавлена опция "getprop" для показа значений отдельных свойств.
- Разрешена настройка поведения прокрутки (scroll_factor) в привязке к отдельным устройствам.
- Добавлена опция "cursor:invisible" для скрытия курсора.
- Реализована поддержка DPMS‑анимации (плавное затенение содержимого при переводе экрана в режим энергосбережения).
- Для подсказок, контекстных меню и диалоговых окон, создаваемых напрямую через задействование протоколов Wayland, реализован эффект
плавного появления и исчезновения.
- При предоставлении совместного доступа к экрану цветность по умолчанию ограничена 8 битами на канал. Ограничение решает проблемы с совместным доступом у экрану в chromium и firefox на экранах с расширенным диапазоном цветов (Wide Gamut).
- Добавлен windowrule-параметр "novrr" для блокирования применения VRR (Variable Refresh Rate) для выбранных окон.