Выпуск композитного сервера Hyprland 0.51

11.09.2025 10:04

Доступен композитный сервер Hyprland 0.51, использующий протокол Wayland. Проект ориентирован на мозаичную (tiling) компоновку окон, но поддерживает и классическое произвольное размещение окон, группировку окон в форме вкладок, псевдомозаичный режим и полноэкранное раскрытие окон. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией BSD.

Предоставляются возможности для создания визуально привлекательных интерфейсов: градиенты в обрамлении окон, размытие фона, анимационные эффекты и тени. Для расширения функциональности могут подключаться плагины, а для внешнего управления работой предоставляется IPC на базе сокетов. Настройка осуществляется через файл конфигурации, изменения в котором подхватываются на лету без перезапуска. Из функций также выделяются: динамически создаваемые виртуальные рабочие столы; режимы компоновки элементов на экране; глобальная обработка горячих клавиш; управление жестами на тачпаде/сенсорном экране.

В новой версии:

  • Расширены возможности управления жестами на тачпаде. Добавлена поддержка назначения отдельных действий для разных сочетаний числа касаний пальцами, клавиш-модификаторов (Ctrl, Alt, Shift) и направлений движения жеста. Настройка привязки жестов теперь определяется в формате "gesture = fingers, direction, action, options". Например, для закрытия окна можно назначить жест щипком тремя пальцами ("gesture = 3, pinch, close"), для переключения между виртуальными рабочими столами - сдвиг тремя пальцами по горизонтали ("gesture = 3, horizontal, workspace"). Поддержка старых настроек gestures:workspace_swipe, gestures:workspace_swipe_fingers и gestures:workspace_swipe_min_fingers прекращена.
  • Добавлен параметр конфигурации dim_modal для управления затемнением родительских окон при выводе модальных диалогов.
  • В утилиту hyprctl добавлена опция "getprop" для показа значений отдельных свойств.
  • Разрешена настройка поведения прокрутки (scroll_factor) в привязке к отдельным устройствам.
  • Добавлена опция "cursor:invisible" для скрытия курсора.
  • Реализована поддержка DPMS‑анимации (плавное затенение содержимого при переводе экрана в режим энергосбережения).
  • Для подсказок, контекстных меню и диалоговых окон, создаваемых напрямую через задействование протоколов Wayland, реализован эффект плавного появления и исчезновения.
  • При предоставлении совместного доступа к экрану цветность по умолчанию ограничена 8 битами на канал. Ограничение решает проблемы с совместным доступом у экрану в chromium и firefox на экранах с расширенным диапазоном цветов (Wide Gamut).
  • Добавлен windowrule-параметр "novrr" для блокирования применения VRR (Variable Refresh Rate) для выбранных окон.


  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 11/09/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто пользуется, оно потребляет меньше Плазмы или нет?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:47, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немного меньше плазмы, но программы у кед более эффективно память используют. Мне нравится, что в сабже не лагает прокрутка в кутешных программах.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:23, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько у тебя потребляет рамы после загрузки?
     
  • 2.3, Аноним (2), 10:49, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах да, на nvidia периодически фризится на пару минут с

    *ERROR* [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Flip event timeout on head 0

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 11:21, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УМВР с невидией, VRR все ещё кривой только, но это проблема невидии.
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 12:22, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > УМВР с невидией, VRR все ещё кривой только, но это проблема невидии.

    Открытый драйвер? С ним меньше производительность и выше задержки, разные баги ещё.

     
     
  • 5.7, name (??), 13:00, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nvidia-drm явно намекает, что драйвер не открытый.
     
