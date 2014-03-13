Выпуск X-сервера yserver 1.0.0, написанного на Rust и пригодного для запуска MATE, Xfce и Cinnamon

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|1.2, Аноним (2), 23:34, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Xlibre здорового человека, лол. Возможно, пригодится для легасни или как альтернативная реализация Xwayland.
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|2.16, Аноним (16), 00:26, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проект не ставит перед собой цель повторить все возможности Xorg Server
И опять какая-то странность, что на расте невозможно сделать всё то, что уже было сделано не на расте. Почему он такой ограниченный неполноценный язык?
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|3.20, Аноним (20), 00:38, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"на расте невозможно сделать всё то, что уже было"
Когда там просто написано что проект не ставит цели. Ну что сказать, вам в школу на урок логики.
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|4.22, Аноним (16), 00:43, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дежурная фраза, когда невозможно реализовать, ссылаются, что не хотят.
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|5.31, Аноним (31), 00:58, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот ты свин, конечно. Люди сделали хорошую работу, старались. Этот пришел - хрююю, нихатят бесплатно повторять 30 лет тяжёлой работы.
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|7.39, Аноним (39), 03:14, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а ведь забавно, что 20 лет они только собирались, а с появлением ллм начали действительно переписывать, а зачем раст если ллм с тем же успехом напишет хоть на асме сразу, непонятно
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|3.23, april (?), 00:43, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"не ставит цели тратить силы переизобретать legacy cruft" != "невозможно сделать"
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|4.30, Аноним (16), 00:56, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему на расте, который изобретался как супер помощник программисту, чтобы не тратить силы, вдруг сил требуется больше на порядки, чем в проектах не на расте, из-за чего на расте невозможно за разумное время реализовать то, что не на расте делалось куда быстрее?
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|1.3, q (ok), 23:41, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С одной стороны, написано на безопасном раст... С другой, пилят иксы, в котором каждый китаец... Помогите разобраться.
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|1.5, Аноним (35), 23:46, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Не, ну тут всё понятно - X11 это просто протокол, а Xorg одна из многих его реализаций наравне с Xming, tinyx, Xenocara, yserver, Phoenix и тот который в MenuetOS на ассемблере. Вот еще +1 реализация.
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|2.21, Аноним (16), 00:39, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> решено не поддерживать ... возможности, такие как обработка нескольких X11-экранов в одном сервере
Эм... Нулевая будет юзабельность такого раст-недо-сервера.
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|1.7, Аноним (7), 23:48, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это нейрослоп, тут больше вопрос а будет ли это в принципе работать
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|2.9, Аноним (9), 23:58, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> вопрос а будет ли это в принципе работать
Чтобы не было таких вопросов, нужно новость до конца читать:
"Работа протестирована на системах в GPU AMD Ryzen 9 6900HX (Rembrandt, RDNA2, mesa-драйвер RADV), AMD RX580 (Polaris/GCN4, RADV), Intel i5-7200U (Kaby Lake, mesa-драйвер ANV), NVIDIA GTX 1050, Snapdragon X1 X1E80100 (Adreno X1, Turnip), Apple M1 MBA, M2 MBP, а также в системах виртуализации с virtio-gpu и виртуальным GPU Venus."
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|3.25, Аноним (16), 00:46, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Copy Fail тоже работал годами, и тут - бац! - получаем рута простым нажатием кнопки.
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|1.13, teak (?), 00:13, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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На rust вообще запрещено писать что-то новое? Только старое можно переписывать?
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|2.26, Аноним (16), 00:46, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только старое можно переписывать?
Можно, но ещё ни у кого не получилось полностью.
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|1.14, Аноним (14), 00:17, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Помимо сишных программ некоторые критические python-модули (cryptography,cachecontrol) переписывают на rust. Под угрозой возможность сборки samba, inkscape.
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|2.28, Аноним (16), 00:51, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, что не работает.
> Вывод графики организован через DRM/KMS и Vulkan-драйверы Mesa
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