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Выпуск X-сервера yserver 1.0.0, написанного на Rust и пригодного для запуска MATE, Xfce и Cinnamon

11.06.2026 23:29 (MSK)

Опубликован первый значительный выпуск X11-сервера yserver, написанного с нуля на языке Rust и поддерживающего актуальные расширения протокола X11. Проект не ставит перед собой цель повторить все возможности Xorg Server и ограничивается только функциональностью, необходимой для запуска современных сред рабочего стола, оконных менеджеров, приложений и графических библиотек (GTK, Qt, SDL, GLFW). Из протестированных окружений отмечены MATE, Xfce и Cinnamon, а также оконные менеджеры FVWM3, e16 и wmaker. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

В yserver решено не поддерживать устаревшие и специфичные возможности, такие как обработка нескольких X11-экранов в одном сервере (многомониторный вывод поддерживается), отличные от TrueColor режимы цветности, непрямой рендеринг (indirect GLX), API драйверов DDX, старые методы работы со шрифтами и подключение клиентов с другим порядком следования байтов (трансляция между big-endian и little-endian).

Вывод графики организован через DRM/KMS и Vulkan-драйверы Mesa. Для управления сеансом и организации доступа к совместно используемым устройствам ввода и вывода используется библиотека libseat. Помимо обособленного X-сервера поставляется ynest - бэкенд для вложенного запуска, поддерживающий работу из Xwayland или другого X11-сервера.

Работа протестирована на системах в GPU AMD Ryzen 9 6900HX (Rembrandt, RDNA2, mesa-драйвер RADV), AMD RX580 (Polaris/GCN4, RADV), Intel i5-7200U (Kaby Lake, mesa-драйвер ANV), NVIDIA GTX 1050, Snapdragon X1 X1E80100 (Adreno X1, Turnip), Apple M1 MBA, M2 MBP, а также в системах виртуализации с virtio-gpu и виртуальным GPU Venus. В настоящее время поддерживается только работа в Linux, но в планах отмечено добавление поддержки FreeBSD.

Поддерживаемые расширения X11:

  • BIG-REQUESTS
  • Composite
  • DAMAGE
  • DPMS
  • DRI3
  • GLX
  • Generic Event Extension
  • MIT-SCREEN-SAVER
  • MIT-SHM
  • Present
  • RANDR
  • RENDER
  • SHAPE
  • SYNC
  • X-Resource
  • XFIXES
  • XInputExtension
  • XKEYBOARD
  • XTEST


  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск XLibre XServer 25.1, форка X.Org Server
  3. OpenNews: Venus - виртуальный GPU для QEMU и KVM, реализованный на базе API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск Wayback 0.3, прослойки для запуска рабочих столов X11, используя компоненты Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65671-yserver
Ключевые слова: yserver, x11
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:34, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Xlibre здорового человека, лол. Возможно, пригодится для легасни или как альтернативная реализация Xwayland.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:26, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Проект не ставит перед собой цель повторить все возможности Xorg Server

    И опять какая-то странность, что на расте невозможно сделать всё то, что уже было сделано не на расте. Почему он такой ограниченный неполноценный язык?

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:38, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"на расте невозможно сделать всё то, что уже было"

    Когда там просто написано что проект не ставит цели. Ну что сказать, вам в школу на урок логики.

     
     
  • 4.22, Аноним (16), 00:43, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дежурная фраза, когда невозможно реализовать, ссылаются, что не хотят.
     
     
  • 5.31, Аноним (31), 00:58, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты свин, конечно. Люди сделали хорошую работу, старались. Этот пришел - хрююю, нихатят бесплатно повторять 30 лет тяжёлой работы.
     
     
  • 6.38, Аноним (38), 01:59, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старались тут скорее всего ЛЛМ, люди не пострадали.
     
     
  • 7.39, Аноним (39), 03:14, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ведь забавно, что 20 лет они только собирались, а с появлением ллм начали действительно переписывать, а зачем раст если ллм с тем же успехом напишет хоть на асме сразу, непонятно
     
  • 4.32, Аноним (32), 01:06, 12/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.23, april (?), 00:43, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "не ставит цели тратить силы переизобретать legacy cruft" != "невозможно сделать"
     
     
  • 4.30, Аноним (16), 00:56, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему на расте, который изобретался как супер помощник программисту, чтобы не тратить силы, вдруг сил требуется больше на порядки, чем в проектах не на расте, из-за чего на расте невозможно за разумное время реализовать то, что не на расте делалось куда быстрее?
     
     
  • 5.36, Admino (ok), 01:39, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это иксы-то куда быстрее делались?
     
  • 3.27, Аноним (2), 00:50, 12/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 01:22, 12/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.37, Ivan_83 (ok), 01:58, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    XLibre - он ради прогресса и фич, а это ради хайпа.
     

  • 1.3, q (ok), 23:41, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С одной стороны, написано на безопасном раст... С другой, пилят иксы, в котором каждый китаец... Помогите разобраться.
     
     
  • 2.40, Аноним (39), 03:21, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Eviscerator iudicat, ой то есть, Eventus iudicat
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:42, 11/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.5, Аноним (35), 23:46, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не, ну тут всё понятно - X11 это просто протокол, а Xorg одна из многих его реализаций наравне с Xming, tinyx, Xenocara, yserver, Phoenix и тот который в MenuetOS на ассемблере. Вот еще +1 реализация.
     
     
  • 2.21, Аноним (16), 00:39, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > решено не поддерживать ... возможности, такие как обработка нескольких X11-экранов в одном сервере

    Эм... Нулевая будет юзабельность такого раст-недо-сервера.

     

  • 1.6, бубылдос (ok), 23:47, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Contributors
    > claude
    > codex

    Очередной ии слоп, даром не нужно

     
     
  • 2.8, mos (??), 23:57, 11/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –4 +/
     
     
  • 3.15, бубылдос (ok), 00:17, 12/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (19), 00:38, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но оно компилируется! ))
     
     
  • 3.24, Аноним (16), 00:44, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Copy Fail в ядре тоже компилировался десятки лет.
     
  • 2.34, Аноним (34), 01:12, 12/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:48, 11/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это нейрослоп, тут больше вопрос а будет ли это в принципе работать
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:58, 11/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > вопрос а будет ли это в принципе работать

    Чтобы не было таких вопросов, нужно новость до конца читать:

    "Работа протестирована на системах в GPU AMD Ryzen 9 6900HX (Rembrandt, RDNA2, mesa-драйвер RADV), AMD RX580 (Polaris/GCN4, RADV), Intel i5-7200U (Kaby Lake, mesa-драйвер ANV), NVIDIA GTX 1050, Snapdragon X1 X1E80100 (Adreno X1, Turnip), Apple M1 MBA, M2 MBP, а также в системах виртуализации с virtio-gpu и виртуальным GPU Venus."

     
     
  • 3.25, Аноним (16), 00:46, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Copy Fail тоже работал годами, и тут - бац! - получаем рута простым нажатием кнопки.
     
  • 2.10, mos (??), 23:59, 11/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.13, teak (?), 00:13, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    На rust вообще запрещено писать что-то новое? Только старое можно переписывать?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 00:28, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так все уже есть, осталось только переписывать
     
  • 2.26, Аноним (16), 00:46, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только старое можно переписывать?

    Можно, но ещё ни у кого не получилось полностью.

     

  • 1.14, Аноним (14), 00:17, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Помимо сишных программ некоторые критические python-модули (cryptography,cachecontrol) переписывают на rust. Под угрозой возможность сборки samba, inkscape.  
     
  • 1.17, Аноним (18), 00:27, 12/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С проприетарным дровами невидии работает?
     
     
  • 2.28, Аноним (16), 00:51, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, что не работает.

    > Вывод графики организован через DRM/KMS и Vulkan-драйверы Mesa

     
  • 2.33, Аноним (2), 01:09, 12/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Естественно, они давно поддерживают KMS.
     

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