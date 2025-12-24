Выпуск Wayback 0.3, прослойки для запуска рабочих столов X11, используя компоненты Wayland

|
|1.1, Аноним (1), 20:23, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Единственный вменяемый вариант использования вяленького. Вот это надо всем пилить, а не велосипедировать каждому в свой кулачок, как гном и кеды.
|2.15, Аноним (15), 21:20, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
- Разработчики дистрибутивов жалуется, что разбираться с морально устаревшим код... большой текст свёрнут, показать
|1.2, fi (ok), 20:23, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Что только люди не придумаю, чтоб сломать работающию систему. Кому не нужен X11 пусть корпят с Wayland без Xwayland.
А остальные как работали в удобном X11, так и дальше будет радоваться жизни. У нас в отделе люди освоили фичи X11 , который нет ни в windows, ни в Wayland, довольны.
|2.4, Аноним (4), 20:27, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> У нас в отделе люди освоили фичи X11 , который нет ни в windows, ни в Wayland, довольны.
Ошибаешься: кейлоггер и скриншотер-стукач на винде тоже есть. Работодатели такое ставят удаленщикам. В вяленом такое не прокатит.
|3.5, Антикапиталист (-), 20:33, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Всю жизнь почти работаю на удаленке. Ни разу не встречал работодателей, которые бы требовали установить кейлогер. Хотя и слышал о таких страшилках. Может это для каких-то джунов без опыта?
|4.9, Аноним (4), 20:39, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Откуда ты знаешь, что твой работодатель УЖЕ не установил тебе кейлоггер или скриншотер-стукач? Например, ты веб-разработчик. Подтягиваешь внутренние SDK из внутреннего регистри компании, и разумеется не ревьюишь их, так как файлов дохренища. Так вот: в одном из внутренних NPM пакетов идет скриншотер-стукач. Готово? Готово. Это пример только для веб-разработки, в других пакетируемых языках/платформах то же самое. Только не говори мне, что абсолютно все бинари в своей системе ты запускаешь только после того, как проревьюил абсолютно все исходники каждого отдельно взятого бинаря, а компилируешь все локально (включая ядро и браузер).
|5.12, Антикапиталист (-), 21:07, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Слава Богу, я не "веб-разработчик" и опыт 28 лет системного программирования кое что позволяет. Ну а следить за "веб-разработчиками" считаю не грех вовсе, ибо там публика, с которой без слежки и периодического погоняния палкой — никак.
|6.13, Аноним (4), 21:14, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> 28 лет системного программирования
Башпортянки не считаются "системным программированием" (да, даже если установишь их в /sbin). Любому безопаснику известен принцип минимальной достаточности -- правда скрипт-киддисы вроде тебя об этом не слыхали. Если проге не нужно снимать скриншоты, ей нельзя предоставлять такие права.
|5.16, Аноним (-), 21:35, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Откуда ты знаешь, что твой работодатель УЖЕ не установил тебе кейлоггер или скриншотер-стукач?
Для работы использовать отдельную учётную запись пользователя. Везде использовать Среду рабочего стола или Менеджер окон с Wayland композитором. И работодатель не сможет следить за тобой.
|3.7, fi (ok), 20:36, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Как показала жизнь, основная задача Wayland сделать так же неудобно как в windows
> Работодатели такое ставят удаленщикам.
это твои проблемы - надо выбирать правильного работодателя, иначе дадут тебе винду на ноуте, и будешь сидеть с ней как миленький. и Wayland тебе не нужен.
А я о полезных и удобных фичах.
|2.22, Аноним (23), 00:56, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А остальные как
прдлили консоль за 14" элтшкой, так и будут.
> У нас в отделе люди освоили фичи X11
Ого! Ваши люди даже что-то осваивать могут! Вот это достижение!
|1.3, Аноним (4), 20:24, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Premise 1. На вяленом можно эмулировать иксы.
Premise 2. На иксах эмулировать вяленый не получится.
Conclusion. Иксы -- частный случай вяленого.
|2.6, Ilnarildarovuch (?), 20:34, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Еще как можно. Weston спокойно запускается поверх X11. Вывод: на вяленом мало софта, да и не нужен он вообще
|3.8, fi (ok), 20:38, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вывод: на вяленом мало
> софта, да и не нужен он вообще
сидром OS/2 - зачем разрабадывать для нее, когда проги от винды 3.1 идут. Только оболочка и была.
|2.19, ДикийДжун (?), 21:40, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Premise 1. На вяленом можно эмулировать иксы.
>Premise 2. На иксах эмулировать вяленый не получится.
Ты можешь делать то что другие могут делать).
Другие не могут делать то что ты можешь делать).
|1.20, Аноним (20), 23:01, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Надо наоборот, сделать композитор, проксирующий все запросы в Х11, как xwayland, только наоборот.
И тогда все эти "дропнувшие Х11" гномы можно будет запускать (хотя зачем?).
