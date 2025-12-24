Выпуск Wayback 0.3, прослойки для запуска рабочих столов X11, используя компоненты Wayland

После четырёх месяцев разработки опубликован выпуск проекта Wayback 0.3, позволяющего запускать десктоп-окружения, завязанные на протокол X11, используя компоненты на базе Wayland. Wayback представляет собой урезанный композитный сервер Wayland, поддерживающий только возможности, необходимые для запуска полноэкранного сеанса X11 при помощи Xwayland. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

Проект создан разработчиками дистрибутива Alpine для упрощения ухода от поставки классического X.org Server и развивается в инфраструктуре freedesktop.org. В дистрибутиве Alpine намерены оставить только компоненты, необходимые для Wayland и Xwayland, и реализовать запуск сред рабочего стола X11 поверх них, что позволит исключить из репозиториев обособленный X-сервер и снизить затраты на сопровождение X11-приложений.

Код Wayback основан на tinywl, эталонном композитном сервере от разработчиков библиотеки wlroots, функциональность которого урезана до минимума, достаточного для обособленного запуска Xwayland. На текущем этапе разработки Wayback преподносится как экспериментальная система, готовая для повседневного использования, не реализующая всю задуманную функциональность и не гарантирующая сохранение обратной совместимости и отсутствие ошибок. Пакеты для тестирования Wayback формируются для Alpine Linux, Nix, T2, Arch Linux, ALT Linux и Fedora.

В новом выпуске:

Переработан парсер опций командной строки. Реализована возможность обработки специфичных опций X.org, таких как vtXX. Добавлены заглушки для не поддерживаемых опций X.org.

Пакеты с Wayback для Alpine Linux перенесены из репозитория "testing" в репозиторий "community", что подразумевает включение Wayback в состав стабильных релизов Alpine Linux.

Пакеты с Wayback добавлены в репозитории Fedora 42 и 43.

Обновлены справочные руководства.

Среди планов на будущее: использование Xwayland в режиме rootless (без корневого окна, каждое запускаемое в XWayland приложение X11 имеет отдельное окно в Wayland-окружении); многомониторные конфигурации; гашение экрана через DPMS; захват указателя мыши (запрет перемещения за определённую область на экране); продолжение реализации опций командной строки X.org.



