Выпуск Wayback 0.3, прослойки для запуска рабочих столов X11, используя компоненты Wayland

24.12.2025 19:57

После четырёх месяцев разработки опубликован выпуск проекта Wayback 0.3, позволяющего запускать десктоп-окружения, завязанные на протокол X11, используя компоненты на базе Wayland. Wayback представляет собой урезанный композитный сервер Wayland, поддерживающий только возможности, необходимые для запуска полноэкранного сеанса X11 при помощи Xwayland. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT.

Проект создан разработчиками дистрибутива Alpine для упрощения ухода от поставки классического X.org Server и развивается в инфраструктуре freedesktop.org. В дистрибутиве Alpine намерены оставить только компоненты, необходимые для Wayland и Xwayland, и реализовать запуск сред рабочего стола X11 поверх них, что позволит исключить из репозиториев обособленный X-сервер и снизить затраты на сопровождение X11-приложений.

Код Wayback основан на tinywl, эталонном композитном сервере от разработчиков библиотеки wlroots, функциональность которого урезана до минимума, достаточного для обособленного запуска Xwayland. На текущем этапе разработки Wayback преподносится как экспериментальная система, готовая для повседневного использования, не реализующая всю задуманную функциональность и не гарантирующая сохранение обратной совместимости и отсутствие ошибок. Пакеты для тестирования Wayback формируются для Alpine Linux, Nix, T2, Arch Linux, ALT Linux и Fedora.

В новом выпуске:

  • Переработан парсер опций командной строки. Реализована возможность обработки специфичных опций X.org, таких как vtXX. Добавлены заглушки для не поддерживаемых опций X.org.
  • Пакеты с Wayback для Alpine Linux перенесены из репозитория "testing" в репозиторий "community", что подразумевает включение Wayback в состав стабильных релизов Alpine Linux.
  • Пакеты с Wayback добавлены в репозитории Fedora 42 и 43.
  • Обновлены справочные руководства.

Среди планов на будущее: использование Xwayland в режиме rootless (без корневого окна, каждое запускаемое в XWayland приложение X11 имеет отдельное окно в Wayland-окружении); многомониторные конфигурации; гашение экрана через DPMS; захват указателя мыши (запрет перемещения за определённую область на экране); продолжение реализации опций командной строки X.org.

  • 1.1, Аноним (1), 20:23, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Единственный вменяемый вариант использования вяленького. Вот это надо всем пилить, а не велосипедировать каждому в свой кулачок, как гном и кеды.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:20, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Разработчики дистрибутивов жалуется, что разбираться с морально устаревшим код... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.18, Аноним (-), 21:38, 24/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, fi (ok), 20:23, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что только люди не придумаю, чтоб сломать работающию систему. Кому не нужен X11 пусть корпят с Wayland без Xwayland.

    А остальные как работали в удобном X11, так и дальше будет радоваться жизни. У нас в отделе люди освоили фичи X11 , который нет ни в windows, ни в Wayland, довольны.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:27, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > У нас в отделе люди освоили фичи X11 , который нет ни в windows, ни в Wayland, довольны.

    Ошибаешься: кейлоггер и скриншотер-стукач на винде тоже есть. Работодатели такое ставят  удаленщикам. В вяленом такое не прокатит.

     
     
  • 3.5, Антикапиталист (-), 20:33, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всю жизнь почти работаю на удаленке. Ни разу не встречал работодателей, которые бы требовали установить кейлогер. Хотя и слышал о таких страшилках. Может это для каких-то джунов без опыта?
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 20:39, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда ты знаешь, что твой работодатель УЖЕ не установил тебе кейлоггер или скриншотер-стукач? Например, ты веб-разработчик. Подтягиваешь внутренние SDK из внутреннего регистри компании, и разумеется не ревьюишь их, так как файлов дохренища. Так вот: в одном из внутренних NPM пакетов идет скриншотер-стукач. Готово? Готово. Это пример только для веб-разработки, в других пакетируемых языках/платформах то же самое. Только не говори мне, что абсолютно все бинари в своей системе ты запускаешь только после того, как проревьюил абсолютно все исходники каждого отдельно взятого бинаря, а компилируешь все локально (включая ядро и браузер).
     
     
  • 5.12, Антикапиталист (-), 21:07, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Слава Богу, я не "веб-разработчик" и опыт 28 лет системного программирования кое что позволяет. Ну а следить за "веб-разработчиками" считаю не грех вовсе, ибо там публика, с которой без слежки и периодического погоняния палкой — никак.
     
     
  • 6.13, Аноним (4), 21:14, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 28 лет системного программирования

    Башпортянки не считаются "системным программированием" (да, даже если установишь их в /sbin). Любому безопаснику известен принцип минимальной достаточности -- правда скрипт-киддисы вроде тебя об этом не слыхали. Если проге не нужно снимать скриншоты, ей нельзя предоставлять такие права.

     
  • 5.16, Аноним (-), 21:35, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Откуда ты знаешь, что твой работодатель УЖЕ не установил тебе кейлоггер или скриншотер-стукач?

    Для работы использовать отдельную учётную запись пользователя. Везде использовать Среду рабочего стола или Менеджер окон с Wayland композитором. И работодатель не сможет следить за тобой.

     
  • 3.7, fi (ok), 20:36, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как показала жизнь, основная задача Wayland сделать так же неудобно как в windows

    > Работодатели такое ставят  удаленщикам.

    это твои проблемы - надо выбирать правильного работодателя, иначе дадут тебе винду на ноуте, и будешь сидеть с ней как миленький.  и Wayland тебе не нужен.

    А я о полезных и удобных фичах.

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 00:58, 25/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Karl Richter (ok), 21:03, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будут, его выпялят.
     
  • 2.22, Аноним (23), 00:56, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А остальные как

    прдлили консоль за 14" элтшкой, так и будут.

    > У нас в отделе люди освоили фичи X11

    Ого! Ваши люди даже что-то осваивать могут! Вот это достижение!

     

  • 1.3, Аноним (4), 20:24, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Premise 1. На вяленом можно эмулировать иксы.
    Premise 2. На иксах эмулировать вяленый не получится.
    ---
    Conclusion. Иксы -- частный случай вяленого.
     
     
  • 2.6, Ilnarildarovuch (?), 20:34, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще как можно. Weston спокойно запускается поверх X11. Вывод: на вяленом мало софта, да и не нужен он вообще
     
     
  • 3.8, fi (ok), 20:38, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вывод: на вяленом мало
    > софта, да и не нужен он вообще

    сидром OS/2 - зачем разрабадывать для нее, когда проги от винды 3.1 идут.  Только оболочка и была.

     
     
  • 4.10, Ilnarildarovuch (?), 20:44, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Синдром программиста - решение проблемы, которая уже решена, и не требует решения.
     
     
  • 5.14, Аноним (14), 21:16, 24/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.19, ДикийДжун (?), 21:40, 24/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Premise 1. На вяленом можно эмулировать иксы.
    >Premise 2. На иксах эмулировать вяленый не получится.

    Ты можешь делать то что другие могут делать).
    Другие не могут делать то что ты можешь делать).

     

  • 1.20, Аноним (20), 23:01, 24/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо наоборот, сделать композитор, проксирующий все запросы в Х11, как xwayland, только наоборот.

    И тогда все эти "дропнувшие Х11" гномы можно будет запускать (хотя зачем?).

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:15, 25/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не получится, эти среды зависят от собственных композиторов.
     

