Стабильный выпуск XLibre XServer 25.1, форка X.Org Server

Спустя ровно год с момента основания форка X.Org Server представлен выпуск XLibre 25.1.6. Выпуск ознаменовал перевод ветки 25.1 в разряд стабильных (прошлые обновления имели качество бета-версий и предназначались для тестирования). XLibre применяется по умолчанию в дистрибутивах Artix Linux, GhostBSD, OpenMandriva и Vendefoul Wolf. Для Arch Linux, Debian, DragonFly BSD, Fedora, FreeBSD, Gentoo Linux, GNU Guix, Linux Mint, MX Linux, RHEL, Slackware, Ubuntu и Void Linux сообществом поддерживаются пакеты для замены X.Org Server на XLibre. Основные изменения в ветке XLibre XServer 25.1: Добавлена поддержка библиотеки libseat и фонового процесса seatd, предоставляющих возможности для управления сеансом и организации доступа к совместно используемым устройствам ввода и вывода (может использоваться в качестве альтернативы systemd-logind).

Улучшена поддержка проприетарных драйверов NVIDIA. В дополнение к ранее поддерживаемым выпускам драйверов NVIDIA 570+, добавлена поддержка старых веток 340, 390 и 470, активируемая через указание флага "legacy_nvidia_padding" при сборке Xserver и позволяющая обойтись без выставления в директиве ServerFlags параметра IgnoreABI. На системах с драйвером NVIDIA включена поддержка архитектуры 2D-ускорения GLAMOR, которая использует OpenGL для ускорения 2D-операций (ранее поддержка GLAMOR была отключена из-за несовместимости с DDX-драйвером "modesetting" на системах с драйверами NVIDIA, теперь данная несовмесимость устранена).

Возвращён X-сервер Xfbdev, использующий фреймбуфер, предоставляемый устройством framebuffer (/dev/fb*) в Linux. Xfbdev может работать без графических драйверов и подходит для применения на встраиваемых системах и в окружениях с ограниченными ресурсами.

Реализовано X11-расширение Xnamespace, обеспечивающее изоляцию клиентов через разделение на уровне пространств имён X11.

Добавлена поддержка платформы Cygwin (GNU-окружение для Windows).

Добавлена возможность задания свойства DPI в привязке к разным мониторам.

В драйвере dga прекращена поддержка устаревшего протокола DGA 1.0.

В системе непрерывной интеграции реализовано тестирование сборок для платформ DragonFly BSD, FreeBSD, NetBSD, Cygwin (x86-64), macOS и Windows.

Устранены уязвимости CVE-2026-50256, CVE-2026-50257, CVE-2026-50258, CVE-2026-50259, CVE-2026-50260, CVE-2026-50261, CVE-2026-50262 и CVE-2026-50263, недавно исправленные в X.Org Server 21.1.23 и xwayland 24.1.12. Проект развивает Энрико Вайгельт (Enrico Weigelt), занимающий первое место по числу подготовленных для X-сервера изменений - до создания форка от Энрико в X.Org Server было принято около 1600 изменений и ещё более 1200 изменений включено в кодовую базу форка. Энрико также является мэйнтейнером драйверов AMD FCH GPIO и VIRTIO GPIO в ядре Linux, и мэйнтейнером Xnest. Причиной создания форка было несогласие с политикой сопровождающих X.Org, ведущей к стагнации разработки, в то время как Энрико выступал за активное продолжение развития и проведения большой чистки X-сервера. Недовольство сопровождающих в отношении Энрико, которое привело к прекращению приёма от него изменений, вызвано тем, что некоторые связанные с проведением чистки изменения приводили к проблемам, регрессиям, нарушению ABI и сбоям при сборке.



