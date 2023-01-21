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Стабильный выпуск XLibre XServer 25.1, форка X.Org Server

07.06.2026 09:35 (MSK)

Спустя ровно год с момента основания форка X.Org Server представлен выпуск XLibre 25.1.6. Выпуск ознаменовал перевод ветки 25.1 в разряд стабильных (прошлые обновления имели качество бета-версий и предназначались для тестирования). XLibre применяется по умолчанию в дистрибутивах Artix Linux, GhostBSD, OpenMandriva и Vendefoul Wolf. Для Arch Linux, Debian, DragonFly BSD, Fedora, FreeBSD, Gentoo Linux, GNU Guix, Linux Mint, MX Linux, RHEL, Slackware, Ubuntu и Void Linux сообществом поддерживаются пакеты для замены X.Org Server на XLibre.

Основные изменения в ветке XLibre XServer 25.1:

  • Добавлена поддержка библиотеки libseat и фонового процесса seatd, предоставляющих возможности для управления сеансом и организации доступа к совместно используемым устройствам ввода и вывода (может использоваться в качестве альтернативы systemd-logind).
  • Улучшена поддержка проприетарных драйверов NVIDIA. В дополнение к ранее поддерживаемым выпускам драйверов NVIDIA 570+, добавлена поддержка старых веток 340, 390 и 470, активируемая через указание флага "legacy_nvidia_padding" при сборке Xserver и позволяющая обойтись без выставления в директиве ServerFlags параметра IgnoreABI. На системах с драйвером NVIDIA включена поддержка архитектуры 2D-ускорения GLAMOR, которая использует OpenGL для ускорения 2D-операций (ранее поддержка GLAMOR была отключена из-за несовместимости с DDX-драйвером "modesetting" на системах с драйверами NVIDIA, теперь данная несовмесимость устранена).
  • Возвращён X-сервер Xfbdev, использующий фреймбуфер, предоставляемый устройством framebuffer (/dev/fb*) в Linux. Xfbdev может работать без графических драйверов и подходит для применения на встраиваемых системах и в окружениях с ограниченными ресурсами.
  • Реализовано X11-расширение Xnamespace, обеспечивающее изоляцию клиентов через разделение на уровне пространств имён X11.
  • Добавлена поддержка платформы Cygwin (GNU-окружение для Windows).
  • Добавлена возможность задания свойства DPI в привязке к разным мониторам.
  • В драйвере dga прекращена поддержка устаревшего протокола DGA 1.0.
  • В системе непрерывной интеграции реализовано тестирование сборок для платформ DragonFly BSD, FreeBSD, NetBSD, Cygwin (x86-64), macOS и Windows.
  • Устранены уязвимости CVE-2026-50256, CVE-2026-50257, CVE-2026-50258, CVE-2026-50259, CVE-2026-50260, CVE-2026-50261, CVE-2026-50262 и CVE-2026-50263, недавно исправленные в X.Org Server 21.1.23 и xwayland 24.1.12.

Проект развивает Энрико Вайгельт (Enrico Weigelt), занимающий первое место по числу подготовленных для X-сервера изменений - до создания форка от Энрико в X.Org Server было принято около 1600 изменений и ещё более 1200 изменений включено в кодовую базу форка. Энрико также является мэйнтейнером драйверов AMD FCH GPIO и VIRTIO GPIO в ядре Linux, и мэйнтейнером Xnest. Причиной создания форка было несогласие с политикой сопровождающих X.Org, ведущей к стагнации разработки, в то время как Энрико выступал за активное продолжение развития и проведения большой чистки X-сервера. Недовольство сопровождающих в отношении Энрико, которое привело к прекращению приёма от него изменений, вызвано тем, что некоторые связанные с проведением чистки изменения приводили к проблемам, регрессиям, нарушению ABI и сбоям при сборке.

  1. Главная ссылка к новости (https://mastodon.social/@XLibr...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта XLibre XServer 25.0, развивающего форк X.Org Server
  3. OpenNews: Представлен GTK2-NG, форк библиотеки GTK2
  4. OpenNews: Проект XLibre интегрирует драйверы в основную ветку X-сервера
  5. OpenNews: В XLibre обсуждается поддержка Vulkan через X11
  6. OpenNews: Проект X11Libre создал форк X.Org Server, избавленный от влияния корпораций
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65636-xlibre
Ключевые слова: xlibre, xorg
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:47, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Возвращён X-сервер Xfbdev

    А так можно было?!

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:42, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы. Корпы пилят вяленого, внутренняя конкуренция им не нужна.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:50, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно выпустить ещё форк VHS?
     

  • 1.3, iPony128052 (?), 10:01, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надеюсь тут любители этого проекта наконец-то поставят это.

    Я даже идеальный дистрибутив нашёл для желающих

    Vendefoul Wolf

    Canine тематика, основан на Devuan, и с SonicDE

     
     
  • 2.4, Аноним (1), 10:03, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем нам чей-то дистр? Свой иметь надо.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:11, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Реализовано X11-расширение Xnamespace, обеспечивающее изоляцию клиентов через разделение на уровне пространств имён X11.
    >Добавлена возможность задания свойства DPI в привязке к разным мониторам.

    Т.е. добавили то, чем так вейленд хвалился. Теперь вейленд не нужон.

     
     
  • 2.6, iPony128052 (?), 10:17, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это должно работать.
    А не так что "я сделалъ".
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:25, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Буквально описал Wayland.
     
     
  • 4.11, iPony128052 (?), 10:28, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так и оно и работает. А с XLibre вон помогай (ссылку привёл ниже). А то же просто как-то поля засунули в классы и всё (там кода на три копейки).

    А что с этим делать непонятно. Документации тоже нет.

     
     
  • 5.12, Аноним (8), 10:33, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Так и оно и работает

    Как работает? Вон, совсем недавно выяснилось, что больше половины композиторов неправильные, потому что реализуют "неправильные Wayland протоколы".

     
  • 5.13, Аноним (13), 10:33, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё что с вялендом делают, это хорошо ездят по ушам и усиленно впаривают безопасность, как решение всех проблем.
     
  • 2.7, iPony128052 (?), 10:24, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот тут пытаются хоть как-то увидеть работу тех самых Xnamespace

    https://github.com/orgs/X11Libre/discussions/509

     
     
  • 3.15, Аноним (16), 10:40, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конфиг прост как топор https://github.com/X11Libre/xserver/blob/master/Xext/namespace/ns.conf.example А человек запретил браузеру практически всё, а потом удивляется.
     
     
  • 4.18, iPony128052 (?), 10:47, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоесть это не пригодно для чего-то кроме xeyes?

     

  • 1.10, Аноним (8), 10:28, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена возможность задания свойства DPI в привязке к разным мониторам.
    >Реализовано X11-расширение Xnamespace, обеспечивающее изоляцию клиентов через разделение на уровне пространств имён X11.

    Таки Wayland больше не нужен?

     
     
  • 2.14, Аноним (16), 10:38, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А когда он был нужен, и главное для чего?
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:46, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это не там где чувак перепутал xor и возведение в степень? вроде оно, чо, крутой проект!
     

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