В XLibre обсуждается поддержка Vulkan через X11

3.16 , Аноним ( 14 ), 17:23, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Между прочим, с переключением и позиционированием окон нет проблем в kde plasma 6 на иксах. Вряд ли в 7 завезут что-то такое очень полезное.

3.55 , Аноним ( 31 ), 18:33, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Удивлю, но я не заметил вообще никаких отличий при обновлении на 6ю.

Наверное ты просто ставишь дистры с нуля и тебе не понравились умолчания 6й ?

Второй раз удивлю - оно там все настраивается )

И при обновлении настройки сохраняются кстати, просто умолчания меняются.

4.65 , Аноним ( 14 ), 18:49, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне не понравилось то, что kmix не работает. Его вообще не было, теперь нормально работает только в иксах. Ksysguard был очень удобный таскменеджер по хоткею, теперь его нет. Если открыт хромиум или любая программа с большим числом аргументов, любые таскменеджеры на кутях неюзабельны. С phonon много проблем теперь. Десятки проблем с файловым менеджером.

5.69 , Аноним ( 31 ), 18:54, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – KSysGuard неподдерживаемое с бородатого года.

Хоткей поменяли, тут да - win+esc (системный монитор)

Он круче (а как бы я об этом узнал ?)

5.70 , Аноним ( 31 ), 18:58, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Добавлю, все остальное смахивает на не до конца обновленную плазму. У меня таких проблем нет.

5.75 , Аноним ( 74 ), 19:10, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – открой для себя btop.

А еще никто не мешает тебе собрать старый Ksysguard. В некоторых дистрах его до сих пор поставляют.

6.86 , Аноним ( 31 ), 19:30, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А еще никто не мешает тебе собрать старый Ksysguard Это путь в никуда. Вернее в мейнтенеры XLibre :D

4.67 , Аноним ( 14 ), 18:53, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О том что все меню и скрипты отвалились и пришлось многое переписывать я не говорю даже, могли бы и позаботиться о миграции и уведомлении об изменениях.

5.92 , Аноним ( 31 ), 19:39, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть подозрение, что вы использовали что то вроде KDE Neon, которая по определению "ломаю как хочу". Ну штож, вас нае*** при выборе дистра )

3.94 , Аноним ( 89 ), 19:44, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Единственная причина обновиться может быть vvr и 10 битный цвет с hdr Для просмотра HDR-контента можно запускать gamescope --adaptive-sync --hdr-enabled $command в отдельной виртуальной консоли, не обязательно портить себе всё окружение.

3.96 , Аноним ( 96 ), 19:47, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я целиком понимаю тех, кто на ближайшие 10 лет останется на kde plasma 5 Для этого нужно что-то вроде trinity, иначе никто на 5 версии не останется. Может и посидят на дебиане, но у него короче жизненный цикл.

