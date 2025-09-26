The OpenNET Project / Index page

В XLibre обсуждается поддержка Vulkan через X11

26.09.2025 16:29

Ведущий разработчик XLibre Энрико Вайгельт внёс на обсуждение предложение о реализации Vulkan-расширения для X11, которое бы позволило совместить сетевую прозрачность на уровне протокола X11 с отрисовкой интерфейса на GPU с малыми задержками. Предполагается создание промежуточной прослойки libvulkan, которая на клиенте будет заниматься отрисовкой данных X-протокола через GPU. Механизм предлагается как альтернатива GLX и DRI.

Предложение пока находится в стадии начального обсуждения; Энрико надеется уточнить у сообщества нужность данного решения. Сейчас проект продолжает проходить через масштабный рефакторинг с целью избавиться от промежуточных слоёв абстракций, наследия старых стандартов языка C и связанных с Wayland решений.

  Главная ссылка к новости (https://github.com/X11Libre/xs...)
  • 1.1, 000110 (?), 17:00, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Сначала тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:09, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты это уже сказал разрабам Glimpse?
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:27, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Разрабам?
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:13, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    ... а потом ты узнаешь что куча софта уже вейланд онли, а ты хвейлайнд выпилил в первой десятке коммитов
    sad but true
     
     
  • 3.20, xsignal (ok), 17:31, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вейланд онли

    Можно смело выкидывать - такой софт делают люди, далёкие от Linux, значит в нём ничего толкового нет.

     
     
  • 4.24, Аноним (-), 17:38, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пф, а пользоваться чем?
    Лиса уже делает Wayland-Only Builds. Через пару черсий (ну может десятков) поддержку некрокода выпилят.
    Будете сидеть на дилло?

    > делают люди, далёкие от Linux,

    Т.е не фанатики. Это уже большой плюс.

    > значит в нём ничего толкового нет.

    Было бы правдой если бы софт для разработки и производства серьезных вещей не был бы вин-онли)

     
     
  • 5.40, Аноним (40), 18:01, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > софт для разработки и производства серьезных вещей не был бы вин-онли

    эт чо за софт такой?

     
     
  • 6.48, Аноним (-), 18:24, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Например CAD системы для solid моделей Те самые солидворки, в которых проектиру... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.89, Аноним (89), 19:37, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Linux is already a small section of the KiCad userbase"

    Это как определили? По количеству скачиваний авторских сборок проекта?

     
     
  • 8.93, Аноним (-), 19:43, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это вопрос можете сами задать разработчикам КиКада kicad org blog 2025 06 KiC... текст свёрнут, показать
     
  • 3.22, freehck (ok), 17:37, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а потом ты узнаешь что куча софта уже вейланд онли, а ты хвейлайнд выпилил в первой десятке коммитов

    FYI:
    wayland-only софту xwayland нафиг не нужен
    xwayland нужен x11 софту, чтобы транслировать его отображение в wayland
    wayland-only софт в принципе никогда не смог бы запуститься на xorg

     
     
  • 4.74, Аноним (74), 19:08, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kwin_wayland appexe и вейланд онли внезапно работает в иксах...
    можно использовать любой композитор умеющий во встраивание в иксы, их вагон, если что.
     
  • 3.71, Аноним (71), 18:59, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > куча софта уже вейланд онли

    Какое счастья, что вся эта "куча" лежит под забором с надписью "Гном". А нормальное ПО как работало на Иксах (причем, часто в Икс-онли), так и работает.
    Ну и учитывая, сколько несчастным разработчикам ГыТыКа приходилось переписывать свои приложения, после каждого минорного обновления оной, они уже привыкли, перепишут ещё разок.

     
  • 2.31, Аноним (31), 17:49, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Побеждаешь кого ?
    Цитата на уровне "меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть"
     
     
  • 3.54, Аноним (-), 18:31, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Побеждаешь кого ?

    "Здравый смысл" разумеется!

    > Цитата на уровне "меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть"

    Забыть элементарно. Поэтому им приходится о себе напоминать.

     
     
  • 4.72, Аноним (71), 19:02, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это про разрабов вейлосипеда? Потому что, как усиленно они не старались заморозить разработку и вымapaть отовсюду поддержку Иксов, а сообщество всё помнит.
     
     
  • 5.76, Аноним (-), 19:11, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Потому что, как усиленно они не старались заморозить разработку и вымapaть отовсюду поддержку Иксов,

    Так разработчики иксов сами их закопали.
    И сделали вейланд.

    Например, главный мейнтейнер X11 Adam Jackson (тот самый @ajax, у которого в about на гитлабе xserver написано "Deleting the Linux graphics stack since 2004.")))
    ещё в 2013 году очень развёрнуто ответил почему Х11 это просто кусок овна
    youtube.com/watch?v=RIctzAQOe44

    > а сообщество всё помнит.

    А потом идет на... X11Libre)
    Наконец-то есть куда посылать всех подобных шизоидов.


     
     
  • 5.79, Аноним (-), 19:13, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > как усиленно они не старались заморозить разработку

    А иксы разве продолжают разрабатываться? Не, поломка нвидиевских дров не в счет.
    Пока что это копание нетакусей в огромной иксокуче.

    > вымapaть отовсюду поддержку Иксов

    Все адекваты или уже дропнули или заявили об этом.

    > сообщество всё помнит

    "сообщество" помнит, но ничего сделать не может)))

     
  • 5.81, Аноним (31), 19:18, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты забыл про илюминатов !!! )
     
     
  • 6.99, Аноним (97), 19:48, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты забыл про илюминатов !!! )

    И рептилоидов!!
    Они же при помощи вакцин создали новую гуманоидную расу!
    Энрико не может врать.

     
  • 2.47, AleksK (ok), 18:23, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты это про Vulkan?
     
  • 2.58, Аноним (58), 18:37, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А потом ты побеждаешь

    Победить оно может только здравый смысл, ибо когда Гном с Кедами окончательно перейдут на Wayland, то Nvidia, AMD и прочие сразу же дропнут Иксы в своих дровах. Или ты думаешь, что корпораты будут поддерживать X11 ради горстки маргинальных DE?

     
     
  • 3.62, Аноним (62), 18:47, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, перейдём на винду, делов-то. Даже интересно, что там за последние 15 лет поменялось.

    А в линуксе так и будут постоянные революции каждые 5 лет, а из прикладного по - только редактор, музыкальный проигрыватель, браузер и куча компиляторов (интересно, зачем, если всё по пишется под винду).

     
     
  • 4.68, Аноним (-), 18:53, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну, перейдём на винду, делов-то. Даже интересно, что там за последние 15 лет поменялось.

    "Мой компьютер" переименовали в "Это компьютер")))

    > А в линуксе так и будут постоянные революции каждые 5 лет,

    В винде тоже бывает.
    Сравни хотя бы скрины "восьмерки с плитками", Вин7 и какой-то 10ки.

    > а из прикладного по - только редактор, музыкальный проигрыватель, браузер и куча компиляторов (интересно, зачем, если всё по пишется под винду).

    Потому что сделать кроссплатформенное приложение можно.
    А делать "только для линукс" зачастую бессмысленно.


     
  • 4.87, Аноним (71), 19:30, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже лет 10 пользуюсь Линуксом на всех устройствах эксклюзивно Моя последняя Ви... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.91, Аноним (91), 19:38, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Короче, посмеялся-поплакал, снёс, накатил Arch-latest + Xfce4,

    Ох, какое изысканное овноедство, однако.


     
  • 1.4, xsignal (ok), 17:08, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > с целью избавиться от связанных с Wayland решений

    Вот это по-нашему, молодца!!

     
     
  • 2.41, Аноним (41), 18:02, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/63123-fedora
     
  • 2.50, Аноним (31), 18:27, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Воюйте дальше вашу войну, а мы будем использовать более удобные инструменты )
     

  • 1.5, Аноним (7), 17:08, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    GNOME 50+ will be Wayland only.
    KDE Plasma 7+ will be Wayland only.

    Значит хлибре будет использоваться очень малой частью юзеров: далеко не все из тех, кто не на гноме или не на кедах, поставят себе хлибре вместо иксов. Будет ноль целых ноль ноль ноль... процентов из числа пользователей линукса. А уж если GTK дропнет иксы, Qt долго думать не будет: им это представится как нехилый прецедент того, как избавиться от кода, который требует обслуживания, и последуют их примеру.

     
     
  • 2.10, xsignal (ok), 17:15, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > GNOME
    > KDE Plasma

    А зачем в линуксе эти монстроузные комбайны на анаболиках? Для полноценной работы достаточно fvwm.

     
     
  • 3.49, AleksK (ok), 18:25, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Для полноценной работы достаточно fvwm.

    Да чего уж там мелочиться. Давай ограничимся только консолью. Её хватит для всего.

     
  • 2.14, Аноним (14), 17:21, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я целиком понимаю тех, кто на ближайшие 10 лет останется на kde plasma 5. Единственная причина обновиться может быть vvr и 10 битный цвет с hdr (а это ещё нужно помимо оборудования иметь такой контент), буквально всё остальное хуже. Даже альттаб (переключение окон) через одно место работает, хотя, казалось бы. А ещё альттаб иногда отваливается.
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 17:23, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Между прочим, с переключением и позиционированием окон нет проблем в kde plasma 6 на иксах. Вряд ли в 7 завезут что-то такое очень полезное.
     
  • 3.55, Аноним (31), 18:33, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивлю, но я не заметил вообще никаких отличий при обновлении на 6ю.
    Наверное ты просто ставишь дистры с нуля и тебе не понравились умолчания 6й ?
    Второй раз удивлю - оно там все настраивается )
    И при обновлении настройки сохраняются кстати, просто умолчания меняются.
     
     
  • 4.65, Аноним (14), 18:49, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не понравилось то, что kmix не работает. Его вообще не было, теперь нормально работает только в иксах. Ksysguard был очень удобный таскменеджер по хоткею, теперь его нет. Если открыт хромиум или любая программа с большим числом аргументов, любые таскменеджеры на кутях неюзабельны. С phonon много проблем теперь. Десятки проблем с файловым менеджером.
     
     
  • 5.69, Аноним (31), 18:54, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KSysGuard неподдерживаемое с бородатого года.
    Хоткей поменяли, тут да - win+esc (системный монитор)
    Он круче (а как бы я об этом узнал ?)
     
  • 5.70, Аноним (31), 18:58, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Добавлю, все остальное смахивает на не до конца обновленную плазму. У меня таких проблем нет.
     
  • 5.75, Аноним (74), 19:10, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открой для себя btop.
    А еще никто не мешает тебе собрать старый Ksysguard. В некоторых дистрах его до сих пор поставляют.
     
     
  • 6.86, Аноним (31), 19:30, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А еще никто не мешает тебе собрать старый Ksysguard

    Это путь в никуда. Вернее в мейнтенеры XLibre :D

     
  • 4.67, Аноним (14), 18:53, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О том что все меню и скрипты отвалились и пришлось многое переписывать я не говорю даже, могли бы и позаботиться о миграции и уведомлении об изменениях.
     
     
  • 5.92, Аноним (31), 19:39, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть подозрение, что вы использовали что то вроде KDE Neon, которая по определению "ломаю как хочу". Ну штож, вас нае*** при выборе дистра )
     
  • 3.94, Аноним (89), 19:44, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Единственная причина обновиться может быть vvr и 10 битный цвет с hdr

    Для просмотра HDR-контента можно запускать gamescope --adaptive-sync --hdr-enabled $command в отдельной виртуальной консоли, не обязательно портить себе всё окружение.

     
  • 3.96, Аноним (96), 19:47, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я целиком понимаю тех, кто на ближайшие 10 лет останется на kde plasma 5

    Для этого нужно что-то вроде trinity, иначе никто на 5 версии не останется. Может и посидят на дебиане, но у него короче жизненный цикл.

     
  • 2.19, qqq (??), 17:28, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну сделают Wayland X11 client
     
     
  • 3.57, Аноним (31), 18:36, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не сделают. Там помешаный на "НЕТ ВЕЙЛАНДУ" рулит.
     
     
  • 4.60, Аноним (-), 18:40, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не сделают. Там помешаный на "НЕТ ВЕЙЛАНДУ" рулит.

    То что "нет вейланду" это еще ок.
    Есть люди которым вейлан не нравится.

    А это перец в рассылке ядра(!) начал втирать Торвальдсу, что вакцины создали новую расу гуманоидов и вообще скоро все умрем.
    Там шиза просто непробиваемая.

     
     
  • 5.61, Аноним (31), 18:44, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вкурсе, не не стал уже об это упоминать.
    "Нет вейланду" еще можно переубедить, но там конкретная.
    Ждем когда под поезд бросится как с TempleOS
     
     
  • 6.64, Аноним (-), 18:49, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Нет вейланду" еще можно переубедить, но там конкретная.

    Не надо никого переубеждать.
    У них есть свой отдельный загочик - пусть там и обитают.
    Зато баги в трекере фридестопа "у меня в Х11 не работает..." можно сразу закрывать wontfix и отправлять пользоваться хЛибре.

    > Ждем когда под поезд бросится как с TempleOS

    Ну зачем так?
    Лучше пожелаем, чтобы изобрели лекарство от шизы.


     
  • 6.73, Аноним (73), 19:05, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ждем когда под поезд бросится как с TempleOS

    А вдруг стартанёт, как тот же MATE? Его вообще школьник делал, если что

     
     
  • 7.77, Аноним (31), 19:12, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А каким образом шизанутые относятся к школьникам ?
     
  • 7.78, Аноним (-), 19:13, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вдруг стартанёт, как тот же MATE? Его вообще школьник делал, если что

    А что такие MATE?
    Просто очередная поделка для дистрохопперов.
    Кривая, косая и унылая.

    Я могу купить ноут с предустановленным МАТЕ?
    Или может его используют люди для работы, а не прдоллинга?


     
     
  • 8.100, Аноним (31), 19:52, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начнем с того что MATE - это форк GNOME 2 который точно не школьник делал ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.98, Аноним (96), 19:48, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже есть, Xwayland называется.
     
  • 2.23, Аноним (23), 17:38, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TDE > GNOME 50 + Plasma 7.
     
  • 2.95, Аноним (96), 19:45, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А уж если GTK дропнет иксы

    Так уже объявили, что в gtk5 поддержки иксов не будет.

     

  • 1.6, anonnn (?), 17:09, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Энрико надеется уточнить у сообщества нужность данного решения

    не тоесть для него это не очевидно?

     
     
  • 2.9, morphe (?), 17:13, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В случае хлибре он и есть сообщество
     
  • 2.26, Аноним (23), 17:42, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очевидно т.к. рисовать 2д через 3д это от лукавого. Тут же появляются тени и закругления.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 17:52, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Налицо непонимание того, что такое вулкан. Никто там тебя в тридэ не заставляет. В цветовом шейдере ты отрисовываешь пиксели. Хоть в 1д, рисуй как тебе хочется.
     
  • 3.51, AleksK (ok), 18:28, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напомни, в каких видяхах ещё остался 2D ускоритель?
     
  • 2.34, Аноним (34), 17:53, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть он уважает мнение сообщества.
     
  • 2.35, Аноним (34), 17:54, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше бы он уточнить нужность XLible
    > а то есть очень много вопросов)))

    Назовёте хотя бы два вопроса?

     

  • 1.11, Аноним (11), 17:16, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это же проксирование /dev/dri получается. Хз какой смысл в том, чтобы вносить в протокол ещё один XDraw, только построенный вокруг кривого проприетарного API современных видеокарт.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 18:19, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    DRI — linux-specific, который вынуждена тащить та же bsd чтобы графон работал. С вулканом напрямую всё это больше не нужно, линукс-специфичная абстракция работы с видеокартой будет заменена на более унифицированную работу сразу с низкоуровневым графическим контекстом.
     

  • 1.13, Аноним (13), 17:19, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Просто наблюдаем, как они переизобретут Wayland, только более кривой и тормозной
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:23, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зоонаблюдаем.
     
  • 2.17, xsignal (ok), 17:25, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Куда уж кривее и тормознее...
     
  • 2.21, Аноним (18), 17:32, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот насчёт кто кривей, это ещё надо посоревноваться с Вяленым.
     
     
  • 3.44, Аноним (41), 18:18, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/63908-ubuntu
     
  • 2.43, Аноним (31), 18:07, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Увы, они уже сдулись на старте. В том проекте могут быть только всякие активисты и прочая ересь которая ничего не может, кроме как горлопанить на весь мир какие они несчастные.
     
     
  • 3.84, Аноним (84), 19:27, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свечку держали?
     

  • 1.25, xsignal (ok), 17:39, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Enrico Weigelt
    > Old Linux hacker and kernel maintainer. Xorg developer

    Остались ещё люди великой эпохи патриархов IT, значит пока не всё потеряно!

     
     
  • 2.27, НяшМяш (ok), 17:46, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Строители акведуков гордятся тем, что они строят акведуки и бросаются на строителей водопроводов. Классика сишников.
     
  • 2.52, Аноним (-), 18:28, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Остались ещё люди великой эпохи патриархов IT, значит пока не всё потеряно!

    Old Linux faggot and kernel maintainer, который не отличает pow от битшифта.
    Еще не все потеряно)))

     
     
  • 3.83, Аноним (83), 19:22, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ты-то, главное, не путаешь? И даже свой код показать общественности можешь?
     
     
  • 4.88, Аноним (-), 19:33, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну ты-то, главное, не путаешь?

    Не, не путаю. И у вас нет никаких доказательств иного.
    А он путает и доказательства прям в их репе лежат github.com/X11Libre/xserver/pull/56
    "Why is 2^16 wrong ? Shouldn't it result in exactly the same?"

    > И даже свой код показать общественности можешь?

    А вот это было обидно...
    Я же не немамонт какой-то чтобы бесплатно на "сообщество" вкалывать!


     

  • 1.28, Аноним (31), 17:47, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ключевое слово "обсуждается"
     
  • 1.30, НяшМяш (ok), 17:49, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока у "проекта" одни обсуждения и рефакторинги. Вот захотел чел вулкан в иксах - так сделай proof-of-concept и проверь жизнеспособность. И сразу пользователи найдутся. А то одно воздуханство и до сих пор никаких преимуществ перед заброшенным апстримом.
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 17:52, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так он наверное не умеет в вулкан и вообще не вкурсе как это делается )
    Вот и "обсуждает", чтобы шарящий нашелся.
     
     
  • 3.37, Аноним (31), 17:57, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только вот печаль, в копролите кодеры не хотят копаться.
    Диванные готовы, но они не умеют кодить )
     
  • 2.36, Аноним (34), 17:55, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И сразу пользователи найдутся.

    Если бы вы открыли гит и поизучали, увидели бы, что пользователи есть. Так зачем вы для красного словца это приплели?

     
     
  • 3.38, Аноним (31), 17:58, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пользователи чего ? Вулкана на Х11 ?
    Так там же вроде только обсуждение началось.

    ЗЫ. Перечитывайте на что отвечаете.

     

  • 1.39, Аноним (39), 18:00, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > избавиться от промежуточных слоёв абстракций, наследия ... Wayland решений

    Так понимаю, Вяйлэнд не умеет ничего из перечисленного в сабже, пришлось иксы вспоминать, что есть такие.

     
     
  • 2.42, Аноним (31), 18:02, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Wayland решений

    Ну как бы говорит, что "он умеет, но мы против"

     

  • 1.46, намба Найн (?), 18:19, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Если у вас в 2025 до сих пор проблемы с аппаратным ускорением графики на компьютерах, то... Нет, это уже даже не смешно.
     
     
  • 2.56, Аноним (-), 18:35, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Если у вас в 2025 до сих пор проблемы с аппаратным ускорением графики на компьютерах, то...

    то у вас линукс)) Или что-то еще более маргинальное.

    > Нет, это уже даже не смешно.

    Очень даже смешно!
    Сидят такие и рассказывают, что линь готов для десктопа.
    А потом начинаешь спрашивать конкретнее и сразу пyк-сpeньк - у вас видяха не та, у вас дистр не тот, у вас дрова не те, чтобы это заработало - пересобери сам и так далее.
    Божественный экспириенс!

     
     
  • 3.66, Аноним (62), 18:52, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у вас видяха не та, у вас дистр не тот, у вас дрова не те, чтобы это заработало - пересобери сам и так далее.

    Самое интересно, что всяких хардварных мониторингов и утилит для тестирования больше в винде. Хотя, казалось бы, линукс - система для технарей.

     
  • 2.82, Fracta1L (ok), 19:18, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Вейланде проблем нет :)
     

