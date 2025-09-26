В XLibre обсуждается поддержка Vulkan через X11

|
|1.1, 000110 (?), 17:00, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Сначала тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 17:13, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
|
... а потом ты узнаешь что куча софта уже вейланд онли, а ты хвейлайнд выпилил в первой десятке коммитов
sad but true
|
|
|
|3.20, xsignal (ok), 17:31, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> вейланд онли
Можно смело выкидывать - такой софт делают люди, далёкие от Linux, значит в нём ничего толкового нет.
|
|
|
|4.24, Аноним (-), 17:38, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Пф, а пользоваться чем?
Лиса уже делает Wayland-Only Builds. Через пару черсий (ну может десятков) поддержку некрокода выпилят.
Будете сидеть на дилло?
> делают люди, далёкие от Linux,
Т.е не фанатики. Это уже большой плюс.
> значит в нём ничего толкового нет.
Было бы правдой если бы софт для разработки и производства серьезных вещей не был бы вин-онли)
|
|
|
|5.40, Аноним (40), 18:01, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> софт для разработки и производства серьезных вещей не был бы вин-онли
эт чо за софт такой?
|
|
|
|6.48, Аноним (-), 18:24, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Например CAD системы для solid моделей Те самые солидворки, в которых проектиру... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.89, Аноним (89), 19:37, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "Linux is already a small section of the KiCad userbase"
Это как определили? По количеству скачиваний авторских сборок проекта?
|
|
|
|8.93, Аноним (-), 19:43, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А это вопрос можете сами задать разработчикам КиКада kicad org blog 2025 06 KiC... текст свёрнут, показать
|
|3.22, freehck (ok), 17:37, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а потом ты узнаешь что куча софта уже вейланд онли, а ты хвейлайнд выпилил в первой десятке коммитов
FYI:
wayland-only софту xwayland нафиг не нужен
xwayland нужен x11 софту, чтобы транслировать его отображение в wayland
wayland-only софт в принципе никогда не смог бы запуститься на xorg
|
|
|
|4.74, Аноним (74), 19:08, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
kwin_wayland appexe и вейланд онли внезапно работает в иксах...
можно использовать любой композитор умеющий во встраивание в иксы, их вагон, если что.
|
|3.71, Аноним (71), 18:59, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> куча софта уже вейланд онли
Какое счастья, что вся эта "куча" лежит под забором с надписью "Гном". А нормальное ПО как работало на Иксах (причем, часто в Икс-онли), так и работает.
Ну и учитывая, сколько несчастным разработчикам ГыТыКа приходилось переписывать свои приложения, после каждого минорного обновления оной, они уже привыкли, перепишут ещё разок.
|
|2.31, Аноним (31), 17:49, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Побеждаешь кого ?
Цитата на уровне "меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть"
|
|
|
|3.54, Аноним (-), 18:31, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Побеждаешь кого ?
"Здравый смысл" разумеется!
> Цитата на уровне "меня сложно найти, легко потерять и невозможно забыть"
Забыть элементарно. Поэтому им приходится о себе напоминать.
|
|
|
|4.72, Аноним (71), 19:02, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это про разрабов вейлосипеда? Потому что, как усиленно они не старались заморозить разработку и вымapaть отовсюду поддержку Иксов, а сообщество всё помнит.
|
|
|
|5.76, Аноним (-), 19:11, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Потому что, как усиленно они не старались заморозить разработку и вымapaть отовсюду поддержку Иксов,
Так разработчики иксов сами их закопали.
И сделали вейланд.
Например, главный мейнтейнер X11 Adam Jackson (тот самый @ajax, у которого в about на гитлабе xserver написано "Deleting the Linux graphics stack since 2004.")))
ещё в 2013 году очень развёрнуто ответил почему Х11 это просто кусок овна
youtube.com/watch?v=RIctzAQOe44
> а сообщество всё помнит.
А потом идет на... X11Libre)
Наконец-то есть куда посылать всех подобных шизоидов.
|
|5.79, Аноним (-), 19:13, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> как усиленно они не старались заморозить разработку
А иксы разве продолжают разрабатываться? Не, поломка нвидиевских дров не в счет.
Пока что это копание нетакусей в огромной иксокуче.
> вымapaть отовсюду поддержку Иксов
Все адекваты или уже дропнули или заявили об этом.
> сообщество всё помнит
"сообщество" помнит, но ничего сделать не может)))
|
|
|
|6.99, Аноним (97), 19:48, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ты забыл про илюминатов !!! )
И рептилоидов!!
Они же при помощи вакцин создали новую гуманоидную расу!
Энрико не может врать.
|
|2.58, Аноним (58), 18:37, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А потом ты побеждаешь
Победить оно может только здравый смысл, ибо когда Гном с Кедами окончательно перейдут на Wayland, то Nvidia, AMD и прочие сразу же дропнут Иксы в своих дровах. Или ты думаешь, что корпораты будут поддерживать X11 ради горстки маргинальных DE?
|
|
|
|3.62, Аноним (62), 18:47, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, перейдём на винду, делов-то. Даже интересно, что там за последние 15 лет поменялось.
А в линуксе так и будут постоянные революции каждые 5 лет, а из прикладного по - только редактор, музыкальный проигрыватель, браузер и куча компиляторов (интересно, зачем, если всё по пишется под винду).
|
|
|
|4.68, Аноним (-), 18:53, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ну, перейдём на винду, делов-то. Даже интересно, что там за последние 15 лет поменялось.
"Мой компьютер" переименовали в "Это компьютер")))
> А в линуксе так и будут постоянные революции каждые 5 лет,
В винде тоже бывает.
Сравни хотя бы скрины "восьмерки с плитками", Вин7 и какой-то 10ки.
> а из прикладного по - только редактор, музыкальный проигрыватель, браузер и куча компиляторов (интересно, зачем, если всё по пишется под винду).
Потому что сделать кроссплатформенное приложение можно.
А делать "только для линукс" зачастую бессмысленно.
|
|4.87, Аноним (71), 19:30, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Уже лет 10 пользуюсь Линуксом на всех устройствах эксклюзивно Моя последняя Ви... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.91, Аноним (91), 19:38, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Короче, посмеялся-поплакал, снёс, накатил Arch-latest + Xfce4,
Ох, какое изысканное овноедство, однако.
|
|1.4, xsignal (ok), 17:08, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> с целью избавиться от связанных с Wayland решений
Вот это по-нашему, молодца!!
|
|
|
|2.50, Аноним (31), 18:27, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Воюйте дальше вашу войну, а мы будем использовать более удобные инструменты )
|
|1.5, Аноним (7), 17:08, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
GNOME 50+ will be Wayland only.
KDE Plasma 7+ will be Wayland only.
Значит хлибре будет использоваться очень малой частью юзеров: далеко не все из тех, кто не на гноме или не на кедах, поставят себе хлибре вместо иксов. Будет ноль целых ноль ноль ноль... процентов из числа пользователей линукса. А уж если GTK дропнет иксы, Qt долго думать не будет: им это представится как нехилый прецедент того, как избавиться от кода, который требует обслуживания, и последуют их примеру.
|
|
|
|2.10, xsignal (ok), 17:15, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> GNOME
> KDE Plasma
А зачем в линуксе эти монстроузные комбайны на анаболиках? Для полноценной работы достаточно fvwm.
|
|
|
|3.49, AleksK (ok), 18:25, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Для полноценной работы достаточно fvwm.
Да чего уж там мелочиться. Давай ограничимся только консолью. Её хватит для всего.
|
|2.14, Аноним (14), 17:21, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я целиком понимаю тех, кто на ближайшие 10 лет останется на kde plasma 5. Единственная причина обновиться может быть vvr и 10 битный цвет с hdr (а это ещё нужно помимо оборудования иметь такой контент), буквально всё остальное хуже. Даже альттаб (переключение окон) через одно место работает, хотя, казалось бы. А ещё альттаб иногда отваливается.
|
|
|
|3.16, Аноним (14), 17:23, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Между прочим, с переключением и позиционированием окон нет проблем в kde plasma 6 на иксах. Вряд ли в 7 завезут что-то такое очень полезное.
|
|3.55, Аноним (31), 18:33, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Удивлю, но я не заметил вообще никаких отличий при обновлении на 6ю.
Наверное ты просто ставишь дистры с нуля и тебе не понравились умолчания 6й ?
Второй раз удивлю - оно там все настраивается )
И при обновлении настройки сохраняются кстати, просто умолчания меняются.
|
|
|
|4.65, Аноним (14), 18:49, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне не понравилось то, что kmix не работает. Его вообще не было, теперь нормально работает только в иксах. Ksysguard был очень удобный таскменеджер по хоткею, теперь его нет. Если открыт хромиум или любая программа с большим числом аргументов, любые таскменеджеры на кутях неюзабельны. С phonon много проблем теперь. Десятки проблем с файловым менеджером.
|
|
|
|5.69, Аноним (31), 18:54, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
KSysGuard неподдерживаемое с бородатого года.
Хоткей поменяли, тут да - win+esc (системный монитор)
Он круче (а как бы я об этом узнал ?)
|
|5.70, Аноним (31), 18:58, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Добавлю, все остальное смахивает на не до конца обновленную плазму. У меня таких проблем нет.
|
|5.75, Аноним (74), 19:10, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
открой для себя btop.
А еще никто не мешает тебе собрать старый Ksysguard. В некоторых дистрах его до сих пор поставляют.
|
|
|
|6.86, Аноним (31), 19:30, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А еще никто не мешает тебе собрать старый Ksysguard
Это путь в никуда. Вернее в мейнтенеры XLibre :D
|
|4.67, Аноним (14), 18:53, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
О том что все меню и скрипты отвалились и пришлось многое переписывать я не говорю даже, могли бы и позаботиться о миграции и уведомлении об изменениях.
|
|
|
|5.92, Аноним (31), 19:39, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть подозрение, что вы использовали что то вроде KDE Neon, которая по определению "ломаю как хочу". Ну штож, вас нае*** при выборе дистра )
|
|3.94, Аноним (89), 19:44, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Единственная причина обновиться может быть vvr и 10 битный цвет с hdr
Для просмотра HDR-контента можно запускать gamescope --adaptive-sync --hdr-enabled $command в отдельной виртуальной консоли, не обязательно портить себе всё окружение.
|
|3.96, Аноним (96), 19:47, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Я целиком понимаю тех, кто на ближайшие 10 лет останется на kde plasma 5
Для этого нужно что-то вроде trinity, иначе никто на 5 версии не останется. Может и посидят на дебиане, но у него короче жизненный цикл.
|
|
|
|
|
|4.60, Аноним (-), 18:40, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не сделают. Там помешаный на "НЕТ ВЕЙЛАНДУ" рулит.
То что "нет вейланду" это еще ок.
Есть люди которым вейлан не нравится.
А это перец в рассылке ядра(!) начал втирать Торвальдсу, что вакцины создали новую расу гуманоидов и вообще скоро все умрем.
Там шиза просто непробиваемая.
|
|
|
|5.61, Аноним (31), 18:44, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да вкурсе, не не стал уже об это упоминать.
"Нет вейланду" еще можно переубедить, но там конкретная.
Ждем когда под поезд бросится как с TempleOS
|
|
|
|6.64, Аноним (-), 18:49, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> "Нет вейланду" еще можно переубедить, но там конкретная.
Не надо никого переубеждать.
У них есть свой отдельный загочик - пусть там и обитают.
Зато баги в трекере фридестопа "у меня в Х11 не работает..." можно сразу закрывать wontfix и отправлять пользоваться хЛибре.
> Ждем когда под поезд бросится как с TempleOS
Ну зачем так?
Лучше пожелаем, чтобы изобрели лекарство от шизы.
|
|6.73, Аноним (73), 19:05, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Ждем когда под поезд бросится как с TempleOS
А вдруг стартанёт, как тот же MATE? Его вообще школьник делал, если что
|
|
|
|7.78, Аноним (-), 19:13, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А вдруг стартанёт, как тот же MATE? Его вообще школьник делал, если что
А что такие MATE?
Просто очередная поделка для дистрохопперов.
Кривая, косая и унылая.
Я могу купить ноут с предустановленным МАТЕ?
Или может его используют люди для работы, а не прдоллинга?
|
|2.95, Аноним (96), 19:45, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А уж если GTK дропнет иксы
Так уже объявили, что в gtk5 поддержки иксов не будет.
|
|1.6, anonnn (?), 17:09, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> Энрико надеется уточнить у сообщества нужность данного решения
не тоесть для него это не очевидно?
|
|
|
|2.26, Аноним (23), 17:42, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не очевидно т.к. рисовать 2д через 3д это от лукавого. Тут же появляются тени и закругления.
|
|
|
|3.33, Аноним (33), 17:52, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Налицо непонимание того, что такое вулкан. Никто там тебя в тридэ не заставляет. В цветовом шейдере ты отрисовываешь пиксели. Хоть в 1д, рисуй как тебе хочется.
|
|2.35, Аноним (34), 17:54, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Лучше бы он уточнить нужность XLible
> а то есть очень много вопросов)))
Назовёте хотя бы два вопроса?
|
|1.11, Аноним (11), 17:16, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Это же проксирование /dev/dri получается. Хз какой смысл в том, чтобы вносить в протокол ещё один XDraw, только построенный вокруг кривого проприетарного API современных видеокарт.
|
|
|
|2.45, Аноним (45), 18:19, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
DRI — linux-specific, который вынуждена тащить та же bsd чтобы графон работал. С вулканом напрямую всё это больше не нужно, линукс-специфичная абстракция работы с видеокартой будет заменена на более унифицированную работу сразу с низкоуровневым графическим контекстом.
|
|1.13, Аноним (13), 17:19, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Просто наблюдаем, как они переизобретут Wayland, только более кривой и тормозной
|
|
|
|2.21, Аноним (18), 17:32, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А вот насчёт кто кривей, это ещё надо посоревноваться с Вяленым.
|
|2.43, Аноним (31), 18:07, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Увы, они уже сдулись на старте. В том проекте могут быть только всякие активисты и прочая ересь которая ничего не может, кроме как горлопанить на весь мир какие они несчастные.
|
|1.25, xsignal (ok), 17:39, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Enrico Weigelt
> Old Linux hacker and kernel maintainer. Xorg developer
Остались ещё люди великой эпохи патриархов IT, значит пока не всё потеряно!
|
|
|
|2.27, НяшМяш (ok), 17:46, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Строители акведуков гордятся тем, что они строят акведуки и бросаются на строителей водопроводов. Классика сишников.
|
|2.52, Аноним (-), 18:28, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Остались ещё люди великой эпохи патриархов IT, значит пока не всё потеряно!
Old Linux faggot and kernel maintainer, который не отличает pow от битшифта.
Еще не все потеряно)))
|
|
|
|3.83, Аноним (83), 19:22, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну ты-то, главное, не путаешь? И даже свой код показать общественности можешь?
|
|
|
|4.88, Аноним (-), 19:33, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну ты-то, главное, не путаешь?
Не, не путаю. И у вас нет никаких доказательств иного.
А он путает и доказательства прям в их репе лежат github.com/X11Libre/xserver/pull/56
"Why is 2^16 wrong ? Shouldn't it result in exactly the same?"
> И даже свой код показать общественности можешь?
А вот это было обидно...
Я же не немамонт какой-то чтобы бесплатно на "сообщество" вкалывать!
|
|1.30, НяшМяш (ok), 17:49, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пока у "проекта" одни обсуждения и рефакторинги. Вот захотел чел вулкан в иксах - так сделай proof-of-concept и проверь жизнеспособность. И сразу пользователи найдутся. А то одно воздуханство и до сих пор никаких преимуществ перед заброшенным апстримом.
|
|
|
|2.32, Аноним (31), 17:52, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так он наверное не умеет в вулкан и вообще не вкурсе как это делается )
Вот и "обсуждает", чтобы шарящий нашелся.
|
|
|
|3.37, Аноним (31), 17:57, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Только вот печаль, в копролите кодеры не хотят копаться.
Диванные готовы, но они не умеют кодить )
|
|2.36, Аноним (34), 17:55, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> И сразу пользователи найдутся.
Если бы вы открыли гит и поизучали, увидели бы, что пользователи есть. Так зачем вы для красного словца это приплели?
|
|
|
|3.38, Аноним (31), 17:58, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Пользователи чего ? Вулкана на Х11 ?
Так там же вроде только обсуждение началось.
ЗЫ. Перечитывайте на что отвечаете.
|
|1.39, Аноним (39), 18:00, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> избавиться от промежуточных слоёв абстракций, наследия ... Wayland решений
Так понимаю, Вяйлэнд не умеет ничего из перечисленного в сабже, пришлось иксы вспоминать, что есть такие.
|
|
|
|2.42, Аноним (31), 18:02, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Wayland решений
Ну как бы говорит, что "он умеет, но мы против"
|
|1.46, намба Найн (?), 18:19, 26/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Если у вас в 2025 до сих пор проблемы с аппаратным ускорением графики на компьютерах, то... Нет, это уже даже не смешно.
|
|
|
|2.56, Аноним (-), 18:35, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Если у вас в 2025 до сих пор проблемы с аппаратным ускорением графики на компьютерах, то...
то у вас линукс)) Или что-то еще более маргинальное.
> Нет, это уже даже не смешно.
Очень даже смешно!
Сидят такие и рассказывают, что линь готов для десктопа.
А потом начинаешь спрашивать конкретнее и сразу пyк-сpeньк - у вас видяха не та, у вас дистр не тот, у вас дрова не те, чтобы это заработало - пересобери сам и так далее.
Божественный экспириенс!
|
|
|
|3.66, Аноним (62), 18:52, 26/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> у вас видяха не та, у вас дистр не тот, у вас дрова не те, чтобы это заработало - пересобери сам и так далее.
Самое интересно, что всяких хардварных мониторингов и утилит для тестирования больше в винде. Хотя, казалось бы, линукс - система для технарей.
|