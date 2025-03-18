Выпуск Cygwin 3.6.0, GNU-окружения для Windows

2.2 , Аноним ( 2 ), 23:02, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Он был последней надеждой для неумех, которых просят портировать их криво спроектированный консольный софт на винду. Да и то не всегда. Например, есть такой TUI-клиент к Mattermost под названием matterhorn, его даже под сабж не осилили портировать, настолько там все ржавыми гвоздями приколочено к линуксовой консоли.

3.4 , Аноним ( 4 ), 23:12, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не только. Qt creator, собранный под cygwin, обладал более полной функциональностью.

3.5 , Аноним ( 5 ), 23:47, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Например, есть такой TUI-клиент к Mattermost под названием matterhorn, его даже под сабж не осилили портировать, настолько там все ржавыми гвоздями приколочено к линуксовой консоли. КМК, это просто показатель его нужности.

2.3 , Аноним ( 4 ), 23:10, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Mingw/msys задействуют cygwin, к твоему сведению. Можно собрать под вендовые либы, но тогда вместо софта у тебя огрызок.

2.7 , Аноним ( 7 ), 00:06, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – какой wsl, первой версии ещё туда сюда замена cygwin-у, а вторая это же тупо виртуалка. если надо условный bash в терминале и линуксовое окружение нативно встроенное в винду без оверхеда - лучше cygwin-а ничего нет

2.8 , 12yoexpert ( ok ), 00:10, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – wsl дичайше, просто до невозможности медленно работает с fs винды. issue висит уже много лет. единственный рабочий вариант - городить огород с nfs

