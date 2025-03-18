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Выпуск Cygwin 3.6.0, GNU-окружения для Windows

18.03.2025 22:42

Компания Red Hat опубликовала стабильный релиз пакета Cygwin 3.6.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы.

Основные изменения:

  • Реализованы новые функции: getlocalename_l, fdclosedir, posix_getdents, setproctitle, timespec_get, tcgetwinsize, tcsetwinsize и posix_close, posix_spawn_file_actions_addchdir.
  • Добавлена поддержка флагов FS_PINNED_FL и FS_UNPINNED_FL для поддержки Windows-атрибутов FILE_ATTRIBUTE_PINNED и FILE_ATTRIBUTE_UNPINNED.
  • Добавлена библиотека libaio.a, предназначенная для проверки поддержки POSIX aio.
  • В утилиту cygpath добавлена опция "-r" для генерирования Windows-путей с префиксом "\\?\".
  • Переведён в разряд устаревших и больше не устанавливается по умолчанию в новых версиях Windows протокол SMBv1.
  • Переработана обработка неименованных каналов (pipe).
  • В обработчике сигналов задействованы инструкции AVX/AVX2/AVX-512.
  • Максимальное значение идентификатора процесса (PID) увеличено с 65536 до 4194304.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/c...)
  2. OpenNews: Выпуск Cygwin 3.5.0, GNU-окружения для Windows
  3. OpenNews: Уязвимость в Git для Cygwin, позволяющая организовать выполнение кода
  4. OpenNews: Red Hat поменял лицензию на библиотеку Cygwin
  5. OpenNews: Microsoft развивает GUI для настройки WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows
  6. OpenNews: Microsoft представил обновление WSL, прослойки для запуска Linux в Windows
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62903-cygwin
Ключевые слова: cygwin
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:50, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Трудно вообразить себе что-то более бесполезное в современной винде, чем cygwin. Оно и раньше-то, после того как mingw/msys появились, полезностью не отличалось, а костыль тот еще. Теперь же, когда есть еще и wsl, что с ним можно сделать?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:02, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он был последней надеждой для неумех, которых просят портировать их криво спроектированный консольный софт на винду. Да и то не всегда. Например, есть такой TUI-клиент к Mattermost под названием matterhorn, его даже под сабж не осилили портировать, настолько там все ржавыми гвоздями приколочено к линуксовой консоли.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 23:12, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только. Qt creator, собранный под cygwin, обладал более полной функциональностью.
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:47, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Например, есть такой TUI-клиент к Mattermost под названием matterhorn, его даже под сабж не осилили портировать, настолько там все ржавыми гвоздями приколочено к линуксовой консоли.

    КМК, это просто показатель его нужности.

     
  • 2.3, Аноним (4), 23:10, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mingw/msys задействуют cygwin, к твоему сведению. Можно собрать под вендовые либы, но тогда вместо софта у тебя огрызок.
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:06, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    какой wsl, первой версии ещё туда сюда замена cygwin-у, а вторая это же тупо виртуалка. если надо условный bash в терминале и линуксовое окружение нативно встроенное в винду без оверхеда - лучше cygwin-а ничего нет
     
  • 2.8, 12yoexpert (ok), 00:10, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wsl дичайше, просто до невозможности медленно работает с fs винды. issue висит уже много лет. единственный рабочий вариант - городить огород с nfs
     

  • 1.6, чатжпт (?), 23:57, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты

    gnu это как бэ не юникс. зачем на it сайтике позориться и писать чушь?!

     
  • 1.9, 12yoexpert (ok), 00:13, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    к этому есть нормальный консольный пакетный менеджер? или к чему угодно подобному, чтобы можно было нормально установить любую тулзу из консоли и оно работало

    кто-нибудь пробовал screen? он почему-то вне PATH ставится

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:38, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apt-cyg ответ на первый вопрос. Работает именно так, как описано. Я использую версию от kou1okada
     
  • 2.12, ProfessorNavigator (ok), 01:10, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > или к чему угодно подобному, чтобы можно было нормально установить любую тулзу из консоли и оно работало

    В msys2 - pacman. Всё нормально работает.

     

  • 1.11, Аноним (11), 01:03, 19/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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