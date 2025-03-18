Выпуск Cygwin 3.6.0, GNU-окружения для Windows

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|1.1, Аноним (1), 22:50, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Трудно вообразить себе что-то более бесполезное в современной винде, чем cygwin. Оно и раньше-то, после того как mingw/msys появились, полезностью не отличалось, а костыль тот еще. Теперь же, когда есть еще и wsl, что с ним можно сделать?
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|2.2, Аноним (2), 23:02, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он был последней надеждой для неумех, которых просят портировать их криво спроектированный консольный софт на винду. Да и то не всегда. Например, есть такой TUI-клиент к Mattermost под названием matterhorn, его даже под сабж не осилили портировать, настолько там все ржавыми гвоздями приколочено к линуксовой консоли.
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|3.4, Аноним (4), 23:12, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только. Qt creator, собранный под cygwin, обладал более полной функциональностью.
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|3.5, Аноним (5), 23:47, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Например, есть такой TUI-клиент к Mattermost под названием matterhorn, его даже под сабж не осилили портировать, настолько там все ржавыми гвоздями приколочено к линуксовой консоли.
КМК, это просто показатель его нужности.
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|2.3, Аноним (4), 23:10, 18/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Mingw/msys задействуют cygwin, к твоему сведению. Можно собрать под вендовые либы, но тогда вместо софта у тебя огрызок.
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|2.7, Аноним (7), 00:06, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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какой wsl, первой версии ещё туда сюда замена cygwin-у, а вторая это же тупо виртуалка. если надо условный bash в терминале и линуксовое окружение нативно встроенное в винду без оверхеда - лучше cygwin-а ничего нет
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|2.8, 12yoexpert (ok), 00:10, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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wsl дичайше, просто до невозможности медленно работает с fs винды. issue висит уже много лет. единственный рабочий вариант - городить огород с nfs
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|1.6, чатжпт (?), 23:57, 18/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты
gnu это как бэ не юникс. зачем на it сайтике позориться и писать чушь?!
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|1.9, 12yoexpert (ok), 00:13, 19/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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к этому есть нормальный консольный пакетный менеджер? или к чему угодно подобному, чтобы можно было нормально установить любую тулзу из консоли и оно работало
кто-нибудь пробовал screen? он почему-то вне PATH ставится
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|2.10, Аноним (10), 00:38, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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apt-cyg ответ на первый вопрос. Работает именно так, как описано. Я использую версию от kou1okada
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|2.12, ProfessorNavigator (ok), 01:10, 19/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> или к чему угодно подобному, чтобы можно было нормально установить любую тулзу из консоли и оно работало
В msys2 - pacman. Всё нормально работает.
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