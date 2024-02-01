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Выпуск Cygwin 3.5.0, GNU-окружения для Windows

01.02.2024 16:33

Компания Red Hat опубликовала стабильный релиз пакета Cygwin 3.5.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы.

Выпуск примечателен прекращением поддержки Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012. Таким образом, в Cygwin 3.5.0 поддерживается только Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 и Windows Server 2022.

Другие изменения:

  • Разрешён доступ к устройствам консолей (/dev/consN) из процессов, присоединённых к другим консолям или pty-терминалам. Изменение позволило обеспечить возможность запуска в консоли утилит GNU screen и tmux.
  • Добавлена утилита newgrp для изменения идентификаторы группы в текущем сеансе.
  • В утилиту cygcheck добавлена поддержка поиска пакетов в дистрибутиве cygwin и получения информации о доступных и установленных пакетах.
  • В функции fnmatch и glob добавлена возможность указания классов символов при определении масок (например, "[:alnum:]', "[=a=]", "[.aa.]").
  • Добавлен каталог /dev/disk с подкаталогами "by-*", являющимися символическими ссылками на устройства дисков и дисковых разделов:
  • by-drive/DRIVE_LETTER -> ../../sdXN
  • by-label/VOLUME_LABEL -> ../../sdXN
  • by-id/BUSTYPE-[VENDOR_]PRODUCT_[SERIAL|0xHASH][-partN] -> ../../sdX[N]
  • by-partuuid/MBR_SERIAL-OFFSET -> ../../sdXN
  • by-partuuid/GPT_GUID -> ../../sdXN
  • by-uuid/VOLUME_SERIAL -> ../../sdXN
  • by-voluuid/MBR_SERIAL-OFFSET -> ../../sdXN
  • by-voluuid/VOLUME_GUID -> ../../sdXN
  • Добавлены файлы /proc/codesets и /proc/locales с информацией о поддерживаемых кодировках и локалях.
  • В функцию lseek добавлена поддержка флагов SEEK_DATA и SEEK_HOLE.
  • Реализованы новые функции close_range, fallocate, c8rtomb, c16rtomb, c32rtomb, mbrtoc8, mbrtoc16, mbrtoc32, posix_spawn_file_actions_addchdir_np b posix_spawn_file_actions_addfchdir_np.
  • Добавлено устройство /dev/mixer с реализацией звукового микшера.
  • В разделах NFS обеспечена поддержка FIFO-каналов.
  • Для SSD-накопителей включена автоматическая оптимизация разряжённых файлов, не зависящая от режима монтирования "sparse".
  • Значение RLIMIT_CORE по умолчанию выставлено в 0, при котором отключается генерация core-дампов и файлов с состоянием стека.

    1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/c...)
    2. OpenNews: Выпуск Cygwin 3.4.0, GNU-окружения для Windows
    3. OpenNews: Уязвимость в Git для Cygwin, позволяющая организовать выполнение кода
    4. OpenNews: Новая версия Cygwin 3.0, GNU-окружения для Windows
    5. OpenNews: Microsoft опубликовал WSL 2.0.0, прослойку для запуска Linux-приложений в Windows
    Лицензия: CC BY 3.0
    Короткая ссылка: https://opennet.ru/60535-cygwin
    Ключевые слова: cygwin
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


    Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:40, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Разрешён доступ к устройствам консолей (/dev/consN) из процессов, присоединённых к другим консолям или pty-терминалам. Изменение позволило обеспечить возможность запуска в консоли утилит GNU screed и tmux.

    Либо я что-то не понимаю, либо... короче, я сто лет юзаю msys2 и там tmux всегда работал

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:33, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи плюс, приятель.

    Но по теме, msys и cygwin - это вроде проекты-конкуренты, не? (я не очень в теме)

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 17:55, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спс :) Да я тож хз, но мне казалось, что msys2 ющает сингвинские либы
     

  • 1.2, banonymous (?), 16:47, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет поддержки Windows XP? В топку!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:58, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тоже считаю, что это полное безобразие.

    Кому он нужен такой?


    XP x64 прекрасно поддерживает сколько угодно памяти, а также полностью поддерживает unicode.

    А свои "инновации" ... придержите до лучших времён.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 17:18, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объективно любой код тех времён максимально проблемный. Да-да, в то время как как раз и начали прозревать.
     
     
  • 4.7, Аноним (8), 17:31, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозг просит подробностей.
     
  • 4.9, Аноним (9), 17:37, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты действительно считаешь, что в коде Win 12 меньше проблем чем в семерке?
     
     
  • 5.11, Аноним (5), 17:50, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты действительно считаешь, что в коде Win 12 меньше проблем чем в
    > семерке?

    Всё так. Я действительно считаю, что 12 менее уязвима для малвари и содержит меньше деструктивных багов, таких как рассыпание MFT. А так же 12 более производительна, работает с современным железом, и, не самое последнее, нормально подерживает юникод. Конечно же, современные технологии тоже. Ещё не деградирует так сильно при обновлениях, но это уже не актуально.

     

  • 1.10, Аноним (10), 17:38, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я всё ещё не понимаю зачем нужен сабж? Почему не собрать нативно?
     
     
  • 2.12, penetrator (?), 17:52, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я может что-то не понял, но разве нативный код не зависит от хидеров, который есть только в линухе? кто будет это транслировать в Win32 API?
     
     
  • 3.15, Аноним (5), 17:59, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я может что-то не понял, но разве нативный код не зависит от
    > хидеров, который есть только в линухе? кто будет это транслировать в
    > Win32 API?

    mingw-w64 как раз и является прослойкой хидеров, сабж дополнительная либа-прослойка неэмулятора линукс и репозитории собранных файлов. Дело не в хидерах, а в недоступных апи в либц венды.

     
  • 2.14, Аноним (5), 17:56, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я всё ещё не понимаю зачем нужен сабж? Почему не собрать нативно?

    Это неэмулятор линукса. Если какой-то софт поддерживает сборку без линукса, то, как правило, он оказывается менее функциональным в таком виде. И с кучей особенностей. В msys2 к примеру, всгда было разделение, что-то можно собрать "нативно", что-то только с прослойкой. А какой-то софт вообще можно собирать не гцц, а майкрософтовскими компиляторами.

     

  • 1.16, Mr.Who (?), 18:01, 01/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.17, Аноним (17), 18:07, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Выпуск примечателен прекращением поддержки Windows 7

    И эти туда же. Ну и чем мешало? Опять красношапка со своим запланированным устареавнием. Ничему, что они касаются, доверять нельзя.

     

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