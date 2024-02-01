Выпуск Cygwin 3.5.0, GNU-окружения для Windows

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|1.1, Аноним (1), 16:40, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разрешён доступ к устройствам консолей (/dev/consN) из процессов, присоединённых к другим консолям или pty-терминалам. Изменение позволило обеспечить возможность запуска в консоли утилит GNU screed и tmux.
Либо я что-то не понимаю, либо... короче, я сто лет юзаю msys2 и там tmux всегда работал
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|2.8, Аноним (8), 17:33, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Держи плюс, приятель.
Но по теме, msys и cygwin - это вроде проекты-конкуренты, не? (я не очень в теме)
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|3.13, Аноним (13), 17:55, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спс :) Да я тож хз, но мне казалось, что msys2 ющает сингвинские либы
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|2.3, Аноним (3), 16:58, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я тоже считаю, что это полное безобразие.
Кому он нужен такой?
XP x64 прекрасно поддерживает сколько угодно памяти, а также полностью поддерживает unicode.
А свои "инновации" ... придержите до лучших времён.
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|3.5, Аноним (5), 17:18, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Объективно любой код тех времён максимально проблемный. Да-да, в то время как как раз и начали прозревать.
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|4.9, Аноним (9), 17:37, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты действительно считаешь, что в коде Win 12 меньше проблем чем в семерке?
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|5.11, Аноним (5), 17:50, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты действительно считаешь, что в коде Win 12 меньше проблем чем в
> семерке?
Всё так. Я действительно считаю, что 12 менее уязвима для малвари и содержит меньше деструктивных багов, таких как рассыпание MFT. А так же 12 более производительна, работает с современным железом, и, не самое последнее, нормально подерживает юникод. Конечно же, современные технологии тоже. Ещё не деградирует так сильно при обновлениях, но это уже не актуально.
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|2.12, penetrator (?), 17:52, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я может что-то не понял, но разве нативный код не зависит от хидеров, который есть только в линухе? кто будет это транслировать в Win32 API?
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|3.15, Аноним (5), 17:59, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я может что-то не понял, но разве нативный код не зависит от
> хидеров, который есть только в линухе? кто будет это транслировать в
> Win32 API?
mingw-w64 как раз и является прослойкой хидеров, сабж дополнительная либа-прослойка неэмулятора линукс и репозитории собранных файлов. Дело не в хидерах, а в недоступных апи в либц венды.
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|2.14, Аноним (5), 17:56, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я всё ещё не понимаю зачем нужен сабж? Почему не собрать нативно?
Это неэмулятор линукса. Если какой-то софт поддерживает сборку без линукса, то, как правило, он оказывается менее функциональным в таком виде. И с кучей особенностей. В msys2 к примеру, всгда было разделение, что-то можно собрать "нативно", что-то только с прослойкой. А какой-то софт вообще можно собирать не гцц, а майкрософтовскими компиляторами.
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|1.17, Аноним (17), 18:07, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Выпуск примечателен прекращением поддержки Windows 7
И эти туда же. Ну и чем мешало? Опять красношапка со своим запланированным устареавнием. Ничему, что они касаются, доверять нельзя.
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