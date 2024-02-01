Выпуск Cygwin 3.5.0, GNU-окружения для Windows

Компания Red Hat опубликовала стабильный релиз пакета Cygwin 3.5.0, включающего DLL-библиотеку для эмуляции базового Linux API в Windows, позволяющую с минимальными изменениями собирать созданные для Linux программы. В пакет также входят непосредственно собранные для выполнения в Windows стандартные Unix-утилиты, серверные приложения, компиляторы, библиотеки и заголовочные файлы. Выпуск примечателен прекращением поддержки Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012. Таким образом, в Cygwin 3.5.0 поддерживается только Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 и Windows Server 2022. Другие изменения: Разрешён доступ к устройствам консолей (/dev/consN) из процессов, присоединённых к другим консолям или pty-терминалам. Изменение позволило обеспечить возможность запуска в консоли утилит GNU screen и tmux.

Добавлена утилита newgrp для изменения идентификаторы группы в текущем сеансе.

В утилиту cygcheck добавлена поддержка поиска пакетов в дистрибутиве cygwin и получения информации о доступных и установленных пакетах.

В функции fnmatch и glob добавлена возможность указания классов символов при определении масок (например, "[:alnum:]', "[=a=]", "[.aa.]").

Добавлен каталог /dev/disk с подкаталогами "by-*", являющимися символическими ссылками на устройства дисков и дисковых разделов:

by-drive/DRIVE_LETTER -> ../../sdXN

by-label/VOLUME_LABEL -> ../../sdXN

by-id/BUSTYPE-[VENDOR_]PRODUCT_[SERIAL|0xHASH][-partN] -> ../../sdX[N]

by-partuuid/MBR_SERIAL-OFFSET -> ../../sdXN

by-partuuid/GPT_GUID -> ../../sdXN

by-uuid/VOLUME_SERIAL -> ../../sdXN

by-voluuid/MBR_SERIAL-OFFSET -> ../../sdXN

by-voluuid/VOLUME_GUID -> ../../sdXN Добавлены файлы /proc/codesets и /proc/locales с информацией о поддерживаемых кодировках и локалях. В функцию lseek добавлена поддержка флагов SEEK_DATA и SEEK_HOLE. Реализованы новые функции close_range, fallocate, c8rtomb, c16rtomb, c32rtomb, mbrtoc8, mbrtoc16, mbrtoc32, posix_spawn_file_actions_addchdir_np b posix_spawn_file_actions_addfchdir_np. Добавлено устройство /dev/mixer с реализацией звукового микшера. В разделах NFS обеспечена поддержка FIFO-каналов. Для SSD-накопителей включена автоматическая оптимизация разряжённых файлов, не зависящая от режима монтирования "sparse". Значение RLIMIT_CORE по умолчанию выставлено в 0, при котором отключается генерация core-дампов и файлов с состоянием стека.



