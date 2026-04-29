Представлен GTK2-NG, форк библиотеки GTK2

Один из разработчиков дистрибутива Devuan представил проект GTK2-NG, который будет развивать форк библиотеки GTK2, нацеленный на продолжение её сопровождения и обеспечение качественной работы в современных дистрибутивах. Поддержание форка позволит продолжить поставку в Devuan приложений, завязанных на GTK2, после прекращения поддержки GTK2 в дистрибутиве Debian 14, релиз которого ожидается летом 2027 года.

Разработчики проекта GTK прекратили сопровождение GTK2 более пяти лет назад, а пакеты с GTK2 уже исключены из официальных репозиториев дистрибутивов Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, openSUSE и Arch Linux (доступен через AUR). Из значимых проектов GTK2 продолжает использовать звуковой редактор Ardour, но данный проект не зависит от внешних библиотек и поддерживает собственный форк GTK2 - YTK. В репозитории Debian остаётся около 150 пакетов, связанных зависимостями с GTK2, среди которых afterstep, Double Commander, fpc, gkrellm, gmpc, hexchat, lazarus, mplayer, navit, pidgin, sane-frontends, scim, sylpheed, tickr, tilem, uim, usermode, xsane, xzgv и z88.

В GTK2-NG добавлено несколько десятков изменений, в основном связанных с переносом исправлений, распространявшихся в форме патчей в пакетах из AUR и Debian, и исправлением предупреждений, выдаваемых компилятором. Из улучшений отмечается модернизация функции сортировки массивов g_sort_array и замена алгоритма масштабирования для повышения чёткости пиктограмм. В виджете выбора файлов (filechooser) решены имевшиеся проблемы и проведена оптимизация отображения в виде иконок содержимого каталогов с большим числом файлов. Протестирована сборка с использованием GCC 14 и Clang 21.

Из планов на будущее отмечается перенос изменений из форка GTK2, развиваемого участником проекта Xlibre - stefan11111, а также бэкпортирование кода из YTK, форка GTK2 от проекта Ardour. Среди задач также называется проверка сборки в GCC 15 и добавление поддержки использования libppd для вывода на печать на системах с CUPS 3.x. Не исключается задействование лицензии GPLv3 для нового кода и смена названия для исключения претензий от проекта GNOME.



