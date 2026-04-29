Представлен GTK2-NG, форк библиотеки GTK2

|2.18, Аноним (18), 16:10, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> С одной стороны молодцы, с другой стороны игра не стоит свеч. Интересно,
> разрабы MATE как-то поучаствуют в развитии форка?
Нихрена не молодцы, форки тулкитов и так меньшей, немейнстримовой командой тяжелее поддерживать, а они вместо того чтобы примкнуть к Ardour, добавлять нужный Девану функционал в YTK, начинают страдать NiH-синдромом и велосипедят ещё один форк!
|1.3, Аноним (4), 15:28, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> участником проекта Xlibre
Этого достаточно, чтобы избегать проекта за километр.
|2.19, Аноним83 (?), 16:10, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тем не менее иксы от них хоть как то развиваются, в отличии от брошенного редхэтом.
|3.20, soarin (ok), 16:13, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
сумасшедший рефакторинг студентами первокурсниками – это не развитие
хотя движуха есть конечно
|4.28, Аноним (28), 16:26, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Наоборот, их выдернули от корпоративных дедов и дали свежего воздуха.
|4.36, Аноним (36), 16:44, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Хотелось бы посмотреть на примеры дикости их рефакторинга. Так-то на автора начали травлю, чтобы он от иксов отстал и не мутил воду. Тем, кто "поддерживал" официальные иксы в состоянии трупа целенаправленно я неверю. А у тебя есть непредвзятые примеры неадекватности проекта и разрабов?
|4.37, Аноним83 (?), 16:47, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну вот я уже года два жду когда там редхэт или кто этим щас рулит выкатит то что они типа тестят как стабле. Теаринг там улучшенный.
|4.35, психхх84702 (?), 16:39, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На некотором железе (nvidia) производительность с wayland настолько ужасная что пользоваться невозможно. Например, видео на Х воспроизводится нормально, на W ужасно тормозит.
|3.29, Аноним (29), 16:28, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Тем не менее иксы от них хоть как то развиваются, в отличии от брошенного редхэтом.
Редхет в последний раз выкинули все изменения за несколько лет. Повели себя как собака не сене.
|1.5, Аноним (5), 15:30, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> прекращения поддержки GTK2 в дистрибутиве Debian 14
А какая в этом проблема? Оставшиеся ошибки в GTK+ 2 просто не надо исправлять, теперь это фичи, а не баги.
|1.14, Аноним (14), 15:53, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
fpc? Он же просто компилятор, запускается из CLI. Другое дело, его IDE Lazarus, но его можно собрать и с Qt.
|2.32, Аноним (30), 16:33, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
у компилятора есть библиотеки модулей, и там есть модули, предоставляющие программам гтк.
|1.17, Аноним (17), 16:07, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Дебилиан реально говномамонтовый дистр! В 2026 г. прям, героически, чтоб кровь из носу, надо поддерживать программы на GTK2? Да?
|1.21, _kp (ok), 16:15, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Из за каких то 20 МБ на диске мудрить с системными библиотеками?
Да ну, нафиг. Положил в приложение рабочую библиотеку и нет проблем с дистрибутивами.
И на Linux особенно глупо полагаться на библиотеки в системе, ибо и дистрибутивы не совместимы между собой, и с предыдущими версиями совместимости нет.
|2.31, mikhailnov (ok), 16:31, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В интернете несложно найти бинарные 32 битные сборки Kicad года 2008 примерно. Они запускаются и работают на современных системах, если в них поставить 32 битные gtk2 и компанию. Отличная обратная совместимость сквозь года.
|
|3.33, Аноним (30), 16:35, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> если в них поставить 32 битные gtk2 и компанию
Если. Неплохое требование.
|1.41, Аноним (41), 17:05, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Нужно. MATE/GNOME2 не идеальны - надоедает, когда я начинаю набирать имя файла в файловом менеджере, а он начинает искать его, например, в панели быстрого доступа, или даже на рабочем столе. Но всё же лучше, чем GNOME3.
|1.42, Аноним (42), 17:42, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>>проект GTK2-NG... будет развивать форк библиотеки GTK2...
Слава Богу! есть же еще люди здравые! многая лета проэкту, и многая лета участникам этого проэкта!
Еще бы форкнули MATE 1.8, или продолжили его развивать, т.к. в GTK3* злонамеренно вырезали лучшие фичи из тулкита, чтобы сделать лучшее ДЕ "всех времен и народов" худшим и не-конкурентно-способным M$ и им подобным...
