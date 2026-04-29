Представлен GTK2-NG, форк библиотеки GTK2

29.04.2026 15:16 (MSK)

Один из разработчиков дистрибутива Devuan представил проект GTK2-NG, который будет развивать форк библиотеки GTK2, нацеленный на продолжение её сопровождения и обеспечение качественной работы в современных дистрибутивах. Поддержание форка позволит продолжить поставку в Devuan приложений, завязанных на GTK2, после прекращения поддержки GTK2 в дистрибутиве Debian 14, релиз которого ожидается летом 2027 года.

Разработчики проекта GTK прекратили сопровождение GTK2 более пяти лет назад, а пакеты с GTK2 уже исключены из официальных репозиториев дистрибутивов Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, openSUSE и Arch Linux (доступен через AUR). Из значимых проектов GTK2 продолжает использовать звуковой редактор Ardour, но данный проект не зависит от внешних библиотек и поддерживает собственный форк GTK2 - YTK. В репозитории Debian остаётся около 150 пакетов, связанных зависимостями с GTK2, среди которых afterstep, Double Commander, fpc, gkrellm, gmpc, hexchat, lazarus, mplayer, navit, pidgin, sane-frontends, scim, sylpheed, tickr, tilem, uim, usermode, xsane, xzgv и z88.

В GTK2-NG добавлено несколько десятков изменений, в основном связанных с переносом исправлений, распространявшихся в форме патчей в пакетах из AUR и Debian, и исправлением предупреждений, выдаваемых компилятором. Из улучшений отмечается модернизация функции сортировки массивов g_sort_array и замена алгоритма масштабирования для повышения чёткости пиктограмм. В виджете выбора файлов (filechooser) решены имевшиеся проблемы и проведена оптимизация отображения в виде иконок содержимого каталогов с большим числом файлов. Протестирована сборка с использованием GCC 14 и Clang 21.

Из планов на будущее отмечается перенос изменений из форка GTK2, развиваемого участником проекта Xlibre - stefan11111, а также бэкпортирование кода из YTK, форка GTK2 от проекта Ardour. Среди задач также называется проверка сборки в GCC 15 и добавление поддержки использования libppd для вывода на печать на системах с CUPS 3.x. Не исключается задействование лицензии GPLv3 для нового кода и смена названия для исключения претензий от проекта GNOME.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65323-gtk2
Ключевые слова: gtk2, devuan
  • 1.1, Аноним Анонимович Анонимов (?), 15:26, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    С одной стороны молодцы, с другой стороны игра не стоит свеч. Интересно, разрабы MATE как-то поучаствуют в развитии форка?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:28, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    MATE на жизнеобеспеченuи.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:30, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    MATE скоро отключат от аппарата ИВЛ
     
  • 2.10, Owlet (?), 15:45, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем им? MATE уже давно на GTK3.
     
     
  • 3.25, Аноним Анонимович Анонимов (?), 16:21, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не знал.
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:10, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > С одной стороны молодцы, с другой стороны игра не стоит свеч. Интересно,
    > разрабы MATE как-то поучаствуют в развитии форка?

    Нихрена не молодцы, форки тулкитов и так меньшей, немейнстримовой командой тяжелее поддерживать, а они вместо того чтобы примкнуть к Ardour, добавлять нужный Девану функционал в YTK, начинают страдать NiH-синдромом и велосипедят ещё один форк!

     
     
  • 3.22, tkzv (ok), 16:16, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А их программы с YTK сейчас собираются?
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:26, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Занятная некромантия.
     
  • 1.3, Аноним (4), 15:28, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > участником проекта Xlibre

    Этого достаточно, чтобы избегать проекта за километр.

     
     
  • 2.19, Аноним83 (?), 16:10, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тем не менее иксы от них хоть как то развиваются, в отличии от брошенного редхэтом.
     
     
  • 3.20, soarin (ok), 16:13, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    сумасшедший рефакторинг студентами первокурсниками – это не развитие
    хотя движуха есть конечно
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 16:26, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Наоборот, их выдернули от корпоративных дедов и дали свежего воздуха.
     
  • 4.36, Аноним (36), 16:44, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хотелось бы посмотреть на примеры дикости их рефакторинга. Так-то на автора начали травлю, чтобы он от иксов отстал и не мутил воду. Тем, кто "поддерживал" официальные иксы в состоянии трупа целенаправленно я неверю. А у тебя есть непредвзятые примеры неадекватности проекта и разрабов?
     
  • 4.37, Аноним83 (?), 16:47, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну вот я уже года два жду когда там редхэт или кто этим щас рулит выкатит то что они типа тестят как стабле. Теаринг там улучшенный.
     
  • 3.23, kravich (ok), 16:17, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Осталось понять, зачем развивать иксы
     
     
  • 4.27, Аноним (28), 16:25, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чтобы они стали лучше. Ты совсем что ли?
     
  • 4.35, психхх84702 (?), 16:39, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На некотором железе (nvidia) производительность с wayland настолько ужасная что пользоваться невозможно. Например, видео на Х воспроизводится нормально, на W ужасно тормозит.
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:28, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Тем не менее иксы от них хоть как то развиваются, в отличии от брошенного редхэтом.

    Редхет в последний раз выкинули все изменения за несколько лет. Повели себя как собака не сене.

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:30, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > прекращения поддержки GTK2 в дистрибутиве Debian 14

    А какая в этом проблема? Оставшиеся ошибки в GTK+ 2 просто не надо исправлять, теперь это фичи, а не баги.

     
  • 1.14, Аноним (14), 15:53, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    fpc? Он же просто компилятор, запускается из CLI. Другое дело, его IDE Lazarus, но его можно собрать и с Qt.
     
     
  • 2.26, sunjob (ok), 16:25, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    причем это?
     
  • 2.32, Аноним (30), 16:33, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    у компилятора есть библиотеки модулей, и там есть модули, предоставляющие программам гтк.
     

  • 1.17, Аноним (17), 16:07, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Дебилиан реально говномамонтовый дистр! В 2026 г. прям, героически, чтоб кровь из носу, надо поддерживать программы на GTK2? Да?
     
  • 1.21, _kp (ok), 16:15, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Из за каких то 20 МБ на диске мудрить с системными библиотеками?
    Да ну, нафиг.  Положил в приложение рабочую библиотеку и нет проблем с дистрибутивами.
    И на Linux особенно глупо полагаться на библиотеки в системе, ибо и дистрибутивы не совместимы между собой, и с предыдущими версиями совместимости нет.
     
     
  • 2.31, mikhailnov (ok), 16:31, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В интернете несложно найти бинарные 32 битные сборки Kicad года 2008 примерно. Они запускаются и работают на современных системах, если в них поставить 32 битные gtk2 и компанию. Отличная обратная совместимость сквозь года.
     
     
  • 3.33, Аноним (30), 16:35, 29/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > если в них поставить 32 битные gtk2 и компанию

    Если. Неплохое требование.

     

  • 1.39, Сладкая булочка (?), 16:53, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Молодцы. Давно пора. gtk2 нормальный, выше уже хлам пошел.
     
  • 1.41, Аноним (41), 17:05, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Нужно. MATE/GNOME2 не идеальны - надоедает, когда я начинаю набирать имя файла в файловом менеджере, а он начинает искать его, например, в панели быстрого доступа, или даже на рабочем столе. Но всё же лучше, чем GNOME3.
     
  • 1.42, Аноним (42), 17:42, 29/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >>проект GTK2-NG... будет развивать форк библиотеки GTK2...

    Слава Богу! есть же еще люди здравые! многая лета проэкту, и многая лета участникам этого проэкта!

    Еще бы форкнули MATE 1.8, или продолжили его развивать, т.к. в GTK3* злонамеренно вырезали лучшие фичи из тулкита, чтобы сделать лучшее ДЕ "всех времен и народов" худшим и не-конкурентно-способным M$ и им подобным...

     

