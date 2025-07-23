Проект XLibre интегрирует драйверы в основную ветку X-сервера

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|1.1, Аноним (1), 21:16, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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> крайней сложностью поддержки двуязычной кодовой базы
Линусу не сложно, а им видите ли сложно. Неженки какие попались.
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|2.2, mos (??), 21:21, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ты кто?
Чтобы указывать разработчикам, что им и как делать.
Ты никто, просто кексперт с опеннет, любящий халяву.
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|3.11, Аноним (-), 22:37, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты никто, просто кексперт с опеннет, любящий халяву.
А ты кто? Что даже читать не умеешь?
Где там вообще "указывалось" разработчикам что делать?
Ты никто, просто очередной именованный анон.
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|3.17, Аноним (17), 22:54, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты кто?
> Чтобы указывать разработчикам, что им и как делать.
> Ты никто, просто кексперт с опеннет, любящий халяву.
А ты кто? Очередной рандом с опеннета, который любит клеить ярлыки о том что кто-то любит или нет?!
Может это сам Линус или Грегушка-Кроа Хартман пишет на опеннет из под Анонима, чисто для себя, для души! xD
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|3.19, Аноним (-), 22:58, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Rаким разработчикам?
Пока я вижу шизиков-конспиролухов, которые не отличают pow от xor.
Если ты таких деятелей называваешь "разработчиками", то твоя планка весьма низкая)
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|4.25, Аноним (25), 23:09, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно ссылку на этот мегакек про pow? Хочу хохотнуть как следует.
Хотя xor работает как pow для степеней двойки, может он это тмел ваиду?
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|5.27, Аноним (-), 23:24, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А можно ссылку на этот мегакек про pow? Хочу хохотнуть как следует.
Всегда пожалуйста)
github.com/X11Libre/xserver/pull/56
Обрати внимание на участников спектакля, особенно не Old f̶a̶g̶o̶t̶ linux hacker)
зы: там вообще полная репа кеков.
Please stop force-pushing commits to the master branch #372
github.com/X11Libre/xserver/issues/372
Как думаешь кто больше всех форспушил на мастер)?
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|3.23, Аноним (25), 23:05, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, а вот и мое любимое - "опенсорс вам ничего не должен".
Может уже стоит задуматься, может есть какая-то связь между 4%(или 5 лол) и вот этим вот "не должен"?
Они там для кого свои поделия пилят?
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|4.29, Аноним (-), 23:31, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может уже стоит задуматься, может есть какая-то связь между 4%(или 5 лол) и вот этим вот "не должен"?
Прямая.
Это и так понятно.
Когда вместо разработки базар-вокзал, планов нет, монетизации нет, постоянных разработчиков нет (а тех кто нашел достойную работу гнобят сообщество с криками "продались")... то на выходе получается предсказуемая субстанция.
> Они там для кого свои поделия пилят?
По большей части для себя.
Некоторые для донатов и славы (с первым вообще туго получается))
Но это нормально.
Я для себя сделал утилиту.
Я ее выложил "народ! пользуйтесь тоже".
У меня нет никаких обязательств перед плебсом.
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|5.32, Аноним (32), 00:06, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>монетизации нет
Я тебя может удивлю, но большинство софта убыточно. Доходы приносят цели и задачи, с помощью которого решается та или иная проблема.
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|6.44, Аноним (-), 01:47, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я тебя может удивлю, но большинство софта убыточно. Доходы приносят цели и
> задачи, с помощью которого решается та или иная проблема.
Ээээ?
Если софт решает задачу и экономит или, даже, зарабатывает деньги, то где убыточность?
Без него пришлось бы ее решать как-то по другому.
Просто для СПО из-за лицензий (в меньшей степени) и сообщества (в большей) характерна большое кол-во халвщиков.
Для которых "опенсорс == бесплатно".
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|2.7, Аноним (7), 22:18, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Линуса хотя бы цели и задачи обозначили. Необходимо иметь возможность написать драйвер устройва на rust (и сразу наметили пару устройств для этих целей). А потом стали определять возможности языка, которые будут доступны в ядре, с какой версии и т.д. вокруг этого.
У мозиллы тоже был roadmap - какие куски браузера переписывать (в какой последовательности). И что это может дать.
У XLibre на уровне: "Вдруг мы что-то захотим на rust переписать? Пока не знаем что, когда и зачем. Но должно стать безопаснее!" Очивдно, что в такой постановке сразу нафиг.
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|2.9, Аноним (9), 22:30, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Линусу не сложно, а им видите ли сложно.
Конечно не сложно, ведь Linux пилят тысячи наемных работников корпораций на зарплате. А тут хотя бы с десяток землекопов набралось.
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|3.34, Аноним (32), 00:09, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>наемных работников
Похоже, что только они и остались. Остальных попросили на выход.
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|2.15, Аноним (-), 22:46, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Неженки какие попались.
Они просто неосиляторы.
Даже на сишке пишут через одно место, список PR повторно приводить нет смысла.
А от раста у них вообще моск взорвется. Какие-то лайфтаймы, какие-то ошибки компилятора.
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|1.4, Аноним (4), 21:32, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> В качестве аргументов упоминается аналогичная модель разработки ядра Linux, фактически не имеющего стабильного ABI
будто бы это что-то хорошее, к чему следует стремиться
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|2.42, _hide_ (ok), 00:52, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще, концентрация власти в руках одного проекта и человека говорит о том, что в проекте очень мало активных участников.
Полноценная интеграция всех подсистем в один проект приведет... Ну вот в линукс так и работает, хотя... Проект же уже умер, чего кто-то вообще возмущается?
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|1.5, ИмяХ (ok), 21:47, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>аналогичная модель разработки ядра Linux, фактически не имеющего стабильного ABI, а также «сырое» состояние кодовой базы
Конечно, с чего это в экосистеме линукса вдруг появилось что-то стабильное. Ведь даже ядро нестабильно. Непорядок! Надо чтобы абсолютно всё в линуксах было в состоянии вечной недоделки, чтоб программистам было за что зарплату платить.
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|1.13, Аноним (-), 22:41, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Является ли это вендорлоком?
Теперь разрабочики ХЛибре могут указывать пользователям какие дрова выбирать.
ps удачки им попасть в немаргинальные дистрибутивы))
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|1.14, Анонимусс (-), 22:42, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно наблюдать за их трепыханиями. Интересно, кто им дрова будет писать и/или адаптировать под результаты их "рефакторингов"?
Нвидии они уже писали. И что, получили ответ?))
А вот нефиг аби ломать было!
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|2.20, Аноним (20), 22:58, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Учитывая, что 85+ процентов дохода нвидиа это богомерзские аи чипы, не удивительно.
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|3.30, Аноним (-), 23:47, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Учитывая, что 85+ процентов дохода нвидиа это богомерзские аи чипы, не удивительно.
Типа если бы 85+ процентов дохода были с видях для вычислений или с видях для геймеров они бы обратили внимание на кучку маргиналов с дропнутой технологией?))
Тем более совсем недавно нвидия начала двигаться в сторону поддержки вейланда.
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|4.41, Аноним (32), 00:18, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она уже лет 10 туда "двигается". На блобе только иксы адекватно поддерживаются.
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|1.16, Аноним (-), 22:47, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх, жаль разработка серьезных проектов за закрытыми дверьми.
Было бы инетересно увидеть выражения лиц разработчиков АМД, когда к ним придут эти перцы со словами: "тут мы немного АБИ ломаем, не хотите адаптировать ваши дрова под нашу великую Х-либру? Мы же за свободу от грязных корпораций!"
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|2.31, Аноним (32), 00:03, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>выражения лиц разработчиков АМД
Я тебя может удивлю, но к ним такие перцы приходят регулярно. И ничего, адаптировали.
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|4.40, prokoudine (ok), 00:13, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А руда есть, башлять WesternDigital за шишьдик?
Не имеет никакого отношения к WD-40
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|1.33, prokoudine (ok), 00:09, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проект XLibre интегрирует драйверы в основную ветку X-сервера
> Также можно отметить ... обсуждение перевода XLibre на Rust
Сгорел сарай — гори и хата
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|1.36, АнонимЪ (?), 00:11, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> обсуждение перевода XLibre на Rust
После этой новости в redhat начался сущий кошмар...
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|1.38, Аноним (38), 00:11, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Движуха! Хорошо! Всежки, не то что эти всякие waylandии с x11. Интересненько! ;)
Если шо вентилятор работает б-г-г-г)))
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