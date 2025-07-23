Проект XLibre интегрирует драйверы в основную ветку X-сервера

2.2 , mos ( ?? ), 21:21, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Ты кто?

Чтобы указывать разработчикам, что им и как делать.

Ты никто, просто кексперт с опеннет, любящий халяву.

3.11 , Аноним ( - ), 22:37, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ты никто, просто кексперт с опеннет, любящий халяву. А ты кто? Что даже читать не умеешь?

Где там вообще "указывалось" разработчикам что делать?

Ты никто, просто очередной именованный анон.

3.17 , Аноним ( 17 ), 22:54, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты кто?

> Чтобы указывать разработчикам, что им и как делать.

> Ты никто, просто кексперт с опеннет, любящий халяву. А ты кто? Очередной рандом с опеннета, который любит клеить ярлыки о том что кто-то любит или нет?!

Может это сам Линус или Грегушка-Кроа Хартман пишет на опеннет из под Анонима, чисто для себя, для души! xD

3.19 , Аноним ( - ), 22:58, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Rаким разработчикам?

Пока я вижу шизиков-конспиролухов, которые не отличают pow от xor.

Если ты таких деятелей называваешь "разработчиками", то твоя планка весьма низкая)

4.25 , Аноним ( 25 ), 23:09, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно ссылку на этот мегакек про pow? Хочу хохотнуть как следует.

Хотя xor работает как pow для степеней двойки, может он это тмел ваиду?

5.27 , Аноним ( - ), 23:24, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А можно ссылку на этот мегакек про pow? Хочу хохотнуть как следует. Всегда пожалуйста)

github.com/X11Libre/xserver/pull/56 Обрати внимание на участников спектакля, особенно не Old f̶a̶g̶o̶t̶ linux hacker) зы: там вообще полная репа кеков. Please stop force-pushing commits to the master branch #372

github.com/X11Libre/xserver/issues/372 Как думаешь кто больше всех форспушил на мастер)?

3.23 , Аноним ( 25 ), 23:05, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, а вот и мое любимое - "опенсорс вам ничего не должен".

Может уже стоит задуматься, может есть какая-то связь между 4%(или 5 лол) и вот этим вот "не должен"?

Они там для кого свои поделия пилят?

4.29 , Аноним ( - ), 23:31, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Может уже стоит задуматься, может есть какая-то связь между 4%(или 5 лол) и вот этим вот "не должен"? Прямая.

Это и так понятно.

Когда вместо разработки базар-вокзал, планов нет, монетизации нет, постоянных разработчиков нет (а тех кто нашел достойную работу гнобят сообщество с криками "продались")... то на выходе получается предсказуемая субстанция. > Они там для кого свои поделия пилят? По большей части для себя.

Некоторые для донатов и славы (с первым вообще туго получается)) Но это нормально.

Я для себя сделал утилиту.

Я ее выложил "народ! пользуйтесь тоже".

У меня нет никаких обязательств перед плебсом. 5.32 , Аноним ( 32 ), 00:06, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >монетизации нет Я тебя может удивлю, но большинство софта убыточно. Доходы приносят цели и задачи, с помощью которого решается та или иная проблема.

6.44 , Аноним ( - ), 01:47, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я тебя может удивлю, но большинство софта убыточно. Доходы приносят цели и

> задачи, с помощью которого решается та или иная проблема. Ээээ?

Если софт решает задачу и экономит или, даже, зарабатывает деньги, то где убыточность?

Без него пришлось бы ее решать как-то по другому. Просто для СПО из-за лицензий (в меньшей степени) и сообщества (в большей) характерна большое кол-во халвщиков.

Для которых "опенсорс == бесплатно".

2.3 , Аноним ( 32 ), 21:22, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Линусу занесли, вот и не видит проблем.

2.6 , Аноним ( 6 ), 22:02, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Линукс ничего не пишет, а эти пишут

2.7 , Аноним ( 7 ), 22:18, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Линуса хотя бы цели и задачи обозначили. Необходимо иметь возможность написать драйвер устройва на rust (и сразу наметили пару устройств для этих целей). А потом стали определять возможности языка, которые будут доступны в ядре, с какой версии и т.д. вокруг этого. У мозиллы тоже был roadmap - какие куски браузера переписывать (в какой последовательности). И что это может дать. У XLibre на уровне: "Вдруг мы что-то захотим на rust переписать? Пока не знаем что, когда и зачем. Но должно стать безопаснее!" Очивдно, что в такой постановке сразу нафиг.

2.9 , Аноним ( 9 ), 22:30, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Линусу не сложно, а им видите ли сложно. Конечно не сложно, ведь Linux пилят тысячи наемных работников корпораций на зарплате. А тут хотя бы с десяток землекопов набралось.

3.34 , Аноним ( 32 ), 00:09, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >наемных работников Похоже, что только они и остались. Остальных попросили на выход.

4.46 , Аноним ( - ), 01:58, 24/07/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 2.15 , Аноним ( - ), 22:46, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Неженки какие попались. Они просто неосиляторы.

Даже на сишке пишут через одно место, список PR повторно приводить нет смысла.

А от раста у них вообще моск взорвется. Какие-то лайфтаймы, какие-то ошибки компилятора.

