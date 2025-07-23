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Проект XLibre интегрирует драйверы в основную ветку X-сервера

23.07.2025 21:08

Энрико Вайгельт (Enrico Weigelt), руководитель проекта XLibre, после обсуждения с сообществом подготовил pull-запрос, интегрирующий в master-ветку X-сервера основные драйверы для X11. Причиной указывается рассинхронизация X-сервера и драйверов из-за меняющегося ABI, с которым взаимодействуют драйверы, а также желание сразу предоставлять все необходимые драйверы вместе с X-сервером без необходимости ручного поиска совместимых версий.

Часть сообщества критикует данное решение, опасаясь усложнения разработки новых драйверов для XLibre, но Энрико настаивает на нужности такого подхода. В качестве аргументов упоминается аналогичная модель разработки ядра Linux, фактически не имеющего стабильного ABI, а также «сырое» состояние кодовой базы XLibre, которая всё ещё проходит через полномасштабный рефакторинг. Впрочем, в будущем с ростом зрелости проекта разработчики не исключают стабилизацию ABI. Разработка новых драйверов для X11 вне дерева XLibre возможна, однако синхронизация ABI остаётся на совести разработчика. Для не желающих ставить все драйверы вместе с сервером обещают реализовать флаги сборки.

Также можно отметить появление порта XLibre для FreeBSD и обсуждение перевода XLibre на Rust. Разработчики высказались против переписывания частей XLibre на Rust, аргументируя это длительностью процесса, падением производительности, недостатком преимуществ и крайней сложностью поддержки двуязычной кодовой базы.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/X11Libre/xs...)
  2. OpenNews: Мейнтейнеры NixOS отказались поддерживать XLibre
  3. OpenNews: Разработчик KWin объявил альтернативные X-серверы нежелательными в KDE
  4. OpenNews: Дистрибутив Artix Linux начал поставку сборок с XLibre, форком X.Org Server
  5. OpenNews: Релиз XLibre 25.0, форка X.Org Server
  6. OpenNews: Проект X11Libre создал форк X.Org Server, избавленный от влияния корпораций
Автор новости: IMBird
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63618-xlibre
Ключевые слова: xlibre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:16, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    > крайней сложностью поддержки двуязычной кодовой базы

    Линусу не сложно, а им видите ли сложно. Неженки какие попались.

     
     
  • 2.2, mos (??), 21:21, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ты кто?
    Чтобы указывать разработчикам, что им и как делать.
    Ты никто, просто кексперт с опеннет, любящий халяву.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 22:37, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ты никто, просто кексперт с опеннет, любящий халяву.

    А ты кто? Что даже читать не умеешь?
    Где там вообще "указывалось" разработчикам что делать?
    Ты никто, просто очередной именованный анон.

     
  • 3.17, Аноним (17), 22:54, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты кто?
    > Чтобы указывать разработчикам, что им и как делать.
    > Ты никто, просто кексперт с опеннет, любящий халяву.

    А ты кто? Очередной рандом с опеннета, который любит клеить ярлыки о том что кто-то любит или нет?!
    Может это сам Линус или Грегушка-Кроа Хартман пишет на опеннет из под Анонима, чисто для себя, для души! xD

     
  • 3.19, Аноним (-), 22:58, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Rаким разработчикам?
    Пока я вижу шизиков-конспиролухов, которые не отличают pow от xor.
    Если ты таких деятелей называваешь "разработчиками", то твоя планка весьма низкая)
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 23:09, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно ссылку на этот мегакек про pow? Хочу хохотнуть как следует.
    Хотя xor работает как pow для степеней двойки, может он это тмел ваиду?
     
     
  • 5.27, Аноним (-), 23:24, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А можно ссылку на этот мегакек про pow? Хочу хохотнуть как следует.

    Всегда пожалуйста)
    github.com/X11Libre/xserver/pull/56

    Обрати внимание на участников спектакля, особенно не Old f̶a̶g̶o̶t̶ linux hacker)

    зы: там вообще полная репа кеков.

    Please stop force-pushing commits to the master branch #372
    github.com/X11Libre/xserver/issues/372

    Как думаешь кто больше всех форспушил на мастер)?

     
  • 3.23, Аноним (25), 23:05, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, а вот и мое любимое - "опенсорс вам ничего не должен".
    Может уже стоит задуматься, может есть какая-то связь между 4%(или 5 лол) и вот этим вот "не должен"?
    Они там для кого свои поделия пилят?
     
     
  • 4.29, Аноним (-), 23:31, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может уже стоит задуматься, может есть какая-то связь между 4%(или 5 лол) и вот этим вот "не должен"?

    Прямая.
    Это и так понятно.
    Когда вместо разработки базар-вокзал, планов нет, монетизации нет, постоянных разработчиков нет (а тех кто нашел достойную работу гнобят сообщество с криками "продались")... то на выходе получается предсказуемая субстанция.

    > Они там для кого свои поделия пилят?

    По большей части для себя.
    Некоторые для донатов и славы (с первым вообще туго получается))

    Но это нормально.
    Я для себя сделал утилиту.
    Я ее выложил "народ! пользуйтесь тоже".
    У меня нет никаких обязательств перед плебсом.

     
     
  • 5.32, Аноним (32), 00:06, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >монетизации нет

    Я тебя может удивлю, но большинство софта убыточно. Доходы приносят цели и задачи, с помощью которого решается та или иная проблема.

     
     
  • 6.44, Аноним (-), 01:47, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я тебя может удивлю, но большинство софта убыточно. Доходы приносят цели и
    > задачи, с помощью которого решается та или иная проблема.

    Ээээ?
    Если софт решает задачу и экономит или, даже, зарабатывает деньги, то где убыточность?
    Без него пришлось бы ее решать как-то по другому.

    Просто для СПО из-за лицензий (в меньшей степени) и сообщества (в большей) характерна большое кол-во халвщиков.
    Для которых "опенсорс == бесплатно".


     
  • 2.3, Аноним (32), 21:22, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Линусу занесли, вот и не видит проблем.
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:02, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Линукс ничего не пишет, а эти пишут
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:18, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Линуса хотя бы цели и задачи обозначили. Необходимо иметь возможность написать драйвер устройва на rust (и сразу наметили пару устройств для этих целей). А потом стали определять возможности языка, которые будут доступны в ядре, с какой версии и т.д. вокруг этого.

    У мозиллы тоже был roadmap - какие куски браузера переписывать (в какой последовательности). И что это может дать.

    У XLibre на уровне: "Вдруг мы что-то захотим на rust переписать? Пока не знаем что, когда и зачем. Но должно стать безопаснее!" Очивдно, что в такой постановке сразу нафиг.

     
  • 2.9, Аноним (9), 22:30, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Линусу не сложно, а им видите ли сложно.

    Конечно не сложно, ведь Linux пилят тысячи наемных работников корпораций на зарплате. А тут хотя бы с десяток землекопов набралось.

     
     
  • 3.34, Аноним (32), 00:09, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >наемных работников

    Похоже, что только они и остались. Остальных попросили на выход.

     
     
  • 4.46, Аноним (-), 01:58, 24/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (-), 22:46, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Неженки какие попались.

    Они просто неосиляторы.
    Даже на сишке пишут через одно место, список PR повторно приводить нет смысла.
    А от раста у них вообще моск взорвется. Какие-то лайфтаймы, какие-то ошибки компилятора.

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:32, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В качестве аргументов упоминается аналогичная модель разработки ядра Linux, фактически не имеющего стабильного ABI

    будто бы это что-то хорошее, к чему следует стремиться

     
     
  • 2.42, _hide_ (ok), 00:52, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, концентрация власти в руках одного проекта и человека говорит о том, что в проекте очень мало активных участников.
    Полноценная интеграция всех подсистем в один проект приведет... Ну вот в линукс так и работает, хотя... Проект же уже умер, чего кто-то вообще возмущается?
     

  • 1.5, ИмяХ (ok), 21:47, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>аналогичная модель разработки ядра Linux, фактически не имеющего стабильного ABI, а также «сырое» состояние кодовой базы

    Конечно, с чего это в экосистеме линукса вдруг появилось что-то стабильное. Ведь даже ядро нестабильно. Непорядок! Надо чтобы абсолютно всё в линуксах было в состоянии вечной недоделки, чтоб программистам было за что зарплату платить.

     
  • 1.8, Аноним (9), 22:28, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что это за драйверы вообще?
     
  • 1.10, 12yoexpert (ok), 22:34, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачётно ракобота смешали с дерьмом
     
  • 1.12, Аноним (12), 22:38, 23/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.13, Аноним (-), 22:41, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Является ли это вендорлоком?
    Теперь разрабочики ХЛибре могут указывать пользователям какие дрова выбирать.

    ps удачки им попасть в немаргинальные дистрибутивы))

     
  • 1.14, Анонимусс (-), 22:42, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно наблюдать за их трепыханиями. Интересно, кто им дрова будет писать и/или адаптировать под результаты их "рефакторингов"?

    Нвидии они уже писали. И что, получили ответ?))
    А вот нефиг аби ломать было!

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:58, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Учитывая, что 85+  процентов дохода нвидиа это богомерзские аи чипы, не удивительно.
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 23:47, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Учитывая, что 85+ процентов дохода нвидиа это богомерзские аи чипы, не удивительно.

    Типа если бы 85+ процентов дохода были с видях для вычислений или с видях для геймеров они бы обратили внимание на кучку маргиналов с дропнутой технологией?))
    Тем более совсем недавно нвидия начала двигаться в сторону поддержки вейланда.

     
     
  • 4.41, Аноним (32), 00:18, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она уже лет 10 туда "двигается". На блобе только иксы адекватно поддерживаются.
     
  • 2.47, супер марио (?), 02:15, 24/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.16, Аноним (-), 22:47, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, жаль разработка серьезных проектов за закрытыми дверьми.
    Было бы инетересно увидеть выражения лиц разработчиков АМД, когда к ним придут эти перцы со словами: "тут мы немного АБИ ломаем, не хотите адаптировать ваши дрова под нашу великую Х-либру? Мы же за свободу от грязных корпораций!"
     
     
  • 2.31, Аноним (32), 00:03, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >выражения лиц разработчиков АМД

    Я тебя может удивлю, но к ним такие перцы приходят регулярно. И ничего, адаптировали.

     
  • 2.48, iPony128052 (?), 02:40, 24/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.18, Аноним (20), 22:57, 23/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора форкать и делать RealXLibre?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 23:31, 23/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    WD-XLibre :) чтобы отмыть ржавчину
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 00:10, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А руда есть, башлять WesternDigital за шишьдик?
     
     
  • 4.40, prokoudine (ok), 00:13, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А руда есть, башлять WesternDigital за шишьдик?

    Не имеет никакого отношения к WD-40

     

  • 1.33, prokoudine (ok), 00:09, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект XLibre интегрирует драйверы в основную ветку X-сервера
    > Также можно отметить ... обсуждение перевода XLibre на Rust

    Сгорел сарай — гори и хата

     

  • 1.36, АнонимЪ (?), 00:11, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обсуждение перевода XLibre на Rust

    После этой новости в redhat начался сущий кошмар...

     
     
  • 2.39, Аноним (32), 00:11, 24/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет смешно, если под это дело на них посыпется госбабло.
     

  • 1.38, Аноним (38), 00:11, 24/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Движуха! Хорошо! Всежки, не то что эти  всякие waylandии с x11. Интересненько! ;)
    Если шо вентилятор работает б-г-г-г)))
     
  • 1.43, Аноним (43), 01:06, 24/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.45, Уникум (?), 01:53, 24/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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