Обновление X.Org Server 21.1.23 с устранением 9 уязвимостей

02.06.2026 10:32 (MSK)

Опубликованы корректирующие выпуски X.Org Server 21.1.23 и DDX-компонента (Device-Dependent X) xwayland 24.1.12, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland. В новых версиях устранены 9 уязвимостей. Некоторые уязвимости потенциально могут быть эксплуатированы для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.

Исправленные уязвимости (CVE-идентификаторы не назначены):

  • Переполнение буфера при обработке альтернативных названий шрифтов. Проблема вызвана разными ограничениями на размер имени шрифта в библиотеке libXfont2 и X-сервере - сервер выделял под имя 256 байт, а библиотека допускала передачу имён размером до 1024 байта.
  • Обращения к памяти после её освобождения в функциях miSyncDestroyFence(), FreeCounter() и SyncChangeCounter() из-за ошибок обновления счётчиков ссылок.
  • Переполнение буфера при обработке определённых типов клавиш в XKB. Проблема возникает из-за неверного вычисления размера таблицы кодов символов.
  • Переполнение буфера в XKB, возникающее при обработке запросов SetMap из-за отсутствия должной проверки размера переданных клиентом данных.
  • Запись и чтение данных за области вне границы буфера в GLX из-за неверной проверки размера получаемых от пользователя атрибутов в функции ChangeDrawableAttributes.
  • Обращение к памяти после её освобождения, возникающее после изменения атрибутов окна и принудительного вызова хранителя экрана. Проблема может привести к утечке содержимого из памяти процесса.
  • Запись в память за пределами выделенного буфера в DRI2-функциях DRIGetBuffers и DRIGetBuffersWithFormat, возникающая при запросе нескольких экземпляров DRI2BufferBackLeft, но одного экземпляра DRI2BufferFrontLeft.

Лицензия: CC BY 3.0
Обсуждение (51)
  1.1, Аноним (1), 10:38, 02/06/2026 [ответить]  
    Мои любимые иксы стали еще лучше и безопаснее <3
     
     
  2.2, Аноним (2), 10:41, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И мои!
     
     
  3.3, cnjzxir (?), 10:43, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А мои выкинуты на свалку истории и я радуюсь
     
     
  4.4, Аноним (4), 10:45, 02/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  4.6, Аноним (2), 10:48, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Любишь разный DPI и герцовку на двух соседних мониторах?
     
     
  5.10, Tty4 (?), 11:03, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, с масштабированием все сложно. А вот с разрешением и частотой, последние 20 лет - все в порядке
     
     
  6.33, Zloy (ok), 13:09, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там все работает, но при загрузке может спокойно сбросить все что настроил. Поэтому сижу на вейланд.
     
  5.16, ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 12:02, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Любишь разный DPI и герцовку на двух соседних мониторах?

    А сейчас какой год на дворе? Может 2010?

    Вылезайте из криокамеры. Сейчас проще купить один большой ultrawide монитор дюйма на 34 и забыть городушки из мониторов как сташный сон.

    Многомониорные конфигурации отправились туда же куда и Коре2Дуо - на свалку

     
     
  6.19, AleksK (ok), 12:37, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В ноутбук тоже купишь ультравайд экран
     
     
  7.24, aname (ok), 12:43, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В ноутбук тоже купишь ультравайд экран

    Этот купит. Просто назло всем.

     
  7.27, ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 12:49, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В ноутбук тоже купишь ультравайд экран

    Я ноутбук использую по прямому назначению - как мобильное устройство. Не пытаюсь его превратить в десктоп.

     
     
  8.38, Аноним (2), 13:29, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И что Мне тоже так использовать или могу как системник ... текст свёрнут, показать
     
     
  9.46, ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 14:17, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Можно, только непонятно зачем У ноута зажат термопакет на процессоре и видео в... текст свёрнут, показать
     
     
  10.56, Пыщь (?), 15:23, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Если быть честным, то в современных неслабых процах термопакет тоже зажат TDP -... текст свёрнут, показать
     
  7.34, Аноним (34), 13:18, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >В ноутбук тоже купишь ультравайд экран

    Монитор любой можно к ноуту подключить, крышку закрыть. Все работает как в х11, так и в вейланде. Разницы нет.

     
     
  8.41, Аноним (-), 13:45, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    не, нельзя, я запретил иксы уже научились работать с незакрытой крышкой ноутбука... текст свёрнут, показать
     
     
  9.47, Аноним (34), 14:19, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    всегда умели, а если крышка не закрыта, то будет неудобно физически, что в иксах... большой текст свёрнут, показать
     
     
  10.50, Аноним (-), 14:29, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    никогда не умели, и сейчас не умеют мне замечательно удобно, говори за себя зато... большой текст свёрнут, показать
     
  7.37, Аноним83 (?), 13:25, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Смотря какой юзкейс.
    Некоторые ноут используют как портативный системник и встроенный моник/клава/мыш им разве что в дороге иногда нужны, остальное время он в докстанции и подключена нормальная переферия.
     
  6.28, Аноним (28), 12:53, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Вылезайте из криокамеры. Сейчас проще купить один большой ultrawide монитор дюйма на  34 и забыть городушки из мониторов как сташный сон.

    Не всем нравится танковая щель 21:10.

    > Многомониорные конфигурации отправились туда же куда и Коре2Дуо - на свалку

    Пф, в мире продаются десятки миллионов ноутов.
    И часть их владельцев приходя на работу или домой, хотят подключить ноут к монитору.
    Чего копроиксы нормально сделать не могут.

     
     
  7.35, Аноним (34), 13:20, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Чего копроиксы нормально сделать не могут.

    Могут, всегда так юзал иксы. После подключения к норм дисплею монитор ноута и не нужен, о чем и писал аноним изначально.

     
     
  8.42, Аноним (-), 13:49, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    говори за себя, а мне вот нужен и способность прозрачно подключать внешний монит... текст свёрнут, показать
     
     
  9.45, Аноним (34), 14:11, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В иксах нету этих проблем, в гноме каком-нибудь, возможно Но это проблемы гнома... текст свёрнут, показать
     
     
  10.51, Аноним (-), 14:33, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    отлично я загрузился в кодое 6 6 5 в иксовую сессию что мне надо сделать на свое... текст свёрнут, показать
     
  7.49, Аноним (49), 14:28, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У меня тут фортки11 на рабочем ноуте регулярно не видят при подлючении внешний монитор, а то и вовсе теряют его при просыпании. На, вполне, штатном интеле. А вот с никсами таких проблем не было
     
     
  8.53, Аноним (53), 14:54, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    есть такое, но это проблема интеловых кривых дров а-ля ядрёного модуля i915 или... текст свёрнут, показать
     
  4.12, Аноним (12), 11:11, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Улыбайся и маши, улыбайся и пляши.
     

  1.5, q (ok), 10:45, 02/06/2026 [ответить]  
    Да уж. Диды отжигают. Диды - качество, проверенное временем.
     
     
  2.7, Дед (??), 10:53, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну знаешь, деды хоть доводили проекты до широкого использования, и делали это достаточно быстро
     
  2.9, aname (ok), 10:58, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Диды: сделали буквально всё юниксовое, и оно работает
    Растушки: …
     
     
  3.11, Аноним (11), 11:11, 02/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  4.25, Аноним (12), 12:47, 02/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  2.21, аноним12345 (?), 12:39, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У тебя очепятка в слове "диод", светоч ты наш лазурный
     

  1.15, Аноним (15), 11:32, 02/06/2026 [ответить]  
    Отлично, ещё бы добавить сжатие оконного содержимого в h264 / другой формат, базовую поддержку 3D, ещё всякое, чтобы сделать иксы великими снова. Будет идеальная база для облачного гейминга и потребления контента, ну и для работы тоже, мощный шумный ПК уезжает в кладовку, к монику цепляется hdmi свисток за $20 с улучшенными иксами, и рендерит всё в 4к. Надо больше моников - просто включаешь в локальную сеть сколько нужно. И такой лёгкий стек - минимальное ядро + иксы можно прямо в моник / телек встраивать.
     
     
  2.22, aname (ok), 12:42, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отлично, ещё бы добавить сжатие оконного содержимого в h264 / другой формат,
    > базовую поддержку 3D, ещё всякое, чтобы сделать иксы великими снова. Будет
    > идеальная база для облачного гейминга и потребления контента, ну и для
    > работы тоже, мощный шумный ПК уезжает в кладовку, к монику цепляется
    > hdmi свисток за $20 с улучшенными иксами, и рендерит всё в
    > 4к. Надо больше моников - просто включаешь в локальную сеть сколько
    > нужно. И такой лёгкий стек - минимальное ядро + иксы можно
    > прямо в моник / телек встраивать.

    Вроде как кто- то рассказывал, что иксы не очень вписываются в современный графический пайплайн, поэтому облачный гаминг, получается, под вопросом.

    > Надо больше моников - просто включаешь в локальную сеть сколько

    Да, работа с сетью у иксов- неоспоримое достоинство

     
  2.23, аноним12345 (?), 12:42, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А мышек можно три-четыре? Ну, там, в в ванную, с-тир, калидоЛ, балконен. Чтобы с запасом, да побольше? Или люди хотят просто работать, не?
     
     
  3.26, anonymous (??), 12:47, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    мышек можно уже сейчас много. И для каждой свой pointer. Не все приложения, правда, могут обрабатывать несколько пойнтеров
     
  2.39, Аноним83 (?), 13:30, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы хочите странного.

    Свистки HDMI которые имеют внутри аппаратный кодек и могут гнать картинку - на алике их полно.
    HDMI кабель на 15 метров - тоже легко, проводные разветвители тоже есть.

    Я до 22 года примерно как вы и хотели жил: комп был в чулане, туда шли HDMI + USB20 удлинители, в комнате был моник, юзби хаб и периферия.

    Для всего этого иксы вообще трогать не надо.

     
     
  3.55, Аноним (15), 15:22, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не то, кодек ухудшает качество, нагружает комп кодированием и вносит задержк... большой текст свёрнут, показать
     

  1.17, Феникс123 (?), 12:10, 02/06/2026 [ответить]  
    А что насчет Xlibre? Бэкпортируют изменения от мифоса?
     
     
  2.18, q (ok), 12:32, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А какая разница? Имеется в виду, с таким же успехом можно спрашивать про погоду на Марсе: не влияющую на наши реалии фигню.
     
     
  3.44, Аноним83 (?), 14:05, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    XLibre только пара линуксовых дистров кинула. Во фре оно есть в портах и прекрасно работает.
     
     
  4.54, q (ok), 14:55, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Давай ты не будешь _издеть, ладно? Дистрибутивная поддержка только от малоизвестных негуглящихся дистров. Популярные дистры либо явно отвергают, либо "пока не приняли решение" (де факто просто заморозили вопрос). А уж из DE, оба самых крупных -- GNOME и KDE -- вообще не будут поддерживать иксы ни в какой форме. А уж из тулкитов... GTK точно откажется от иксов, а Qt точно последует его примеру (по рыночной логике, тем более сейчас, когда ресурсов нет ни у кого, и всюду масштабные сокращения).
     

  1.30, Аноним83 (?), 12:59, 02/06/2026 [ответить]  
    А кто то пересел на XLibre?

    Я пока попробовал на тестовой виртуалке, всё завелось без единой заминки и заработало, никакой разницы не заметил.

    Единственное что я знаю что Xorg очень тормозит с фичами и фактически заморозился, и то что сейчас в 21.1.23 нет кое чего из 22.хх которая уже много лет никак не зарелизится, в отличии от XLibre которые релизят всё подряд.

     
  1.31, ИмяХ (ok), 12:59, 02/06/2026 [ответить]  
    		• –3 +/
    >>Переполнение буфера
    >>Обращения к памяти после её освобождения
    >>Переполнение буфера
    >>Переполнение буфера
    >>Запись и чтение данных за области вне границы буфера
    >>Обращение к памяти после её освобождения
    >>Запись в память за пределами выделенного буфера

    Ну понятно, на каком языке это всё написано. Хорошо, что в новых дисплейных серверах, написанных на современном безопасном языке, таких бэкдоров нет и никогда не будет.

     
     
  2.32, Аноним (32), 13:06, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ну понятно, на каком языке это всё написано.

    Ну такое.
    Есть проекты на например С++ которые написаны хорошо. И в которых нет такого кол-ва дыреней.
    Тут просто массово забили на всё: тесты, архитектуру, безопасность, здравый смысл.

    Как написал Дед выше "доводили проекты до широкого использования, и делали это достаточно быстро", но забыл написать какой ценой.
    А именно тоннами овнокода, который будет десятки лет потом отстреливать ноги.
    Зато быстро, ага.

    Напоминает всякий самострой, когда побыстрому арматуро накидали, кирпичи наложили и сверху чем-то обмазали.
    А потом оно разваливается, ВНЕЗАПНО (кто б мог подумать!!)


     
     
  3.36, Аноним83 (?), 13:22, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вы то что предлагаете?
    Надо было сидеть и 30 лет пилить xorg, вместо того чтобы эти 30 лет им пользоватся и доводить?

    С альтернатив тогда была разве что венда, которая во времена 9х была сильно дырявее хорга, просто на порядки.

     
     
  4.40, Аноним (32), 13:30, 02/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  3.52, Аноним (4), 14:34, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >тоннами овнокода

    Какими тоннами? Кодовая база xserver в несколько раз меньше, чем у того же KWin. И это при том, что последний написан на языке более высокого уровня, чем сишечка. Про баги я тоже бы скромно промолчал. Багтрекер kwin забит под завязку, их там даже никто не читает.

     

  1.43, Аноним (43), 13:50, 02/06/2026 [ответить]  
    А выкинутые комиты за два года вернули?
     
     
  2.48, Аноним (4), 14:25, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Конечно нет. Зачем им внутренняя конкуренция?
     

