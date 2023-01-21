Обновление X.Org Server 21.1.23 с устранением 9 уязвимостей

5.10 , Tty4 ( ? ), 11:03, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, с масштабированием все сложно. А вот с разрешением и частотой, последние 20 лет - все в порядке

6.33 , Zloy ( ok ), 13:09, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Там все работает, но при загрузке может спокойно сбросить все что настроил. Поэтому сижу на вейланд.

5.16 , ЖИРОПЕРДЯСТИК ( ? ), 12:02, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Любишь разный DPI и герцовку на двух соседних мониторах? А сейчас какой год на дворе? Может 2010? Вылезайте из криокамеры. Сейчас проще купить один большой ultrawide монитор дюйма на 34 и забыть городушки из мониторов как сташный сон. Многомониорные конфигурации отправились туда же куда и Коре2Дуо - на свалку

6.19 , AleksK ( ok ), 12:37, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – В ноутбук тоже купишь ультравайд экран

7.24 , aname ( ok ), 12:43, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В ноутбук тоже купишь ультравайд экран Этот купит. Просто назло всем.

7.27 , ЖИРОПЕРДЯСТИК ( ? ), 12:49, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > В ноутбук тоже купишь ультравайд экран Я ноутбук использую по прямому назначению - как мобильное устройство. Не пытаюсь его превратить в десктоп.

8.38 , Аноним ( 2 ), 13:29, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать И что Мне тоже так использовать или могу как системник ... 9.46 , ЖИРОПЕРДЯСТИК ( ? ), 14:17, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Можно, только непонятно зачем У ноута зажат термопакет на процессоре и видео в... 10.56 , Пыщь ( ? ), 15:23, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если быть честным, то в современных неслабых процах термопакет тоже зажат TDP -... 7.34 , Аноним ( 34 ), 13:18, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В ноутбук тоже купишь ультравайд экран Монитор любой можно к ноуту подключить, крышку закрыть. Все работает как в х11, так и в вейланде. Разницы нет.

8.41 , Аноним ( - ), 13:45, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать не, нельзя, я запретил иксы уже научились работать с незакрытой крышкой ноутбука... 9.47 , Аноним ( 34 ), 14:19, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать всегда умели, а если крышка не закрыта, то будет неудобно физически, что в иксах... 10.50 , Аноним ( - ), 14:29, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать никогда не умели, и сейчас не умеют мне замечательно удобно, говори за себя зато... 7.37 , Аноним83 ( ? ), 13:25, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотря какой юзкейс.

Некоторые ноут используют как портативный системник и встроенный моник/клава/мыш им разве что в дороге иногда нужны, остальное время он в докстанции и подключена нормальная переферия.

6.28 , Аноним ( 28 ), 12:53, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вылезайте из криокамеры. Сейчас проще купить один большой ultrawide монитор дюйма на 34 и забыть городушки из мониторов как сташный сон. Не всем нравится танковая щель 21:10. > Многомониорные конфигурации отправились туда же куда и Коре2Дуо - на свалку Пф, в мире продаются десятки миллионов ноутов.

И часть их владельцев приходя на работу или домой, хотят подключить ноут к монитору.

Чего копроиксы нормально сделать не могут. 7.35 , Аноним ( 34 ), 13:20, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Чего копроиксы нормально сделать не могут. Могут, всегда так юзал иксы. После подключения к норм дисплею монитор ноута и не нужен, о чем и писал аноним изначально.

8.42 , Аноним ( - ), 13:49, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать говори за себя, а мне вот нужен и способность прозрачно подключать внешний монит... 9.45 , Аноним ( 34 ), 14:11, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В иксах нету этих проблем, в гноме каком-нибудь, возможно Но это проблемы гнома... 10.51 , Аноним ( - ), 14:33, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать отлично я загрузился в кодое 6 6 5 в иксовую сессию что мне надо сделать на свое... 7.49 , Аноним ( 49 ), 14:28, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня тут фортки11 на рабочем ноуте регулярно не видят при подлючении внешний монитор, а то и вовсе теряют его при просыпании. На, вполне, штатном интеле. А вот с никсами таких проблем не было

8.53 , Аноним ( 53 ), 14:54, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать есть такое, но это проблема интеловых кривых дров а-ля ядрёного модуля i915 или...