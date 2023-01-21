Обновление X.Org Server 21.1.23 с устранением 9 уязвимостей

5.10, Tty4 (?), 11:03, 02/06/2026
Да, с масштабированием все сложно. А вот с разрешением и частотой, последние 20 лет - все в порядке
6.33, Zloy (ok), 13:09, 02/06/2026
|
Там все работает, но при загрузке может спокойно сбросить все что настроил. Поэтому сижу на вейланд.
5.16, ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 12:02, 02/06/2026
|
> Любишь разный DPI и герцовку на двух соседних мониторах?
А сейчас какой год на дворе? Может 2010?
Вылезайте из криокамеры. Сейчас проще купить один большой ultrawide монитор дюйма на 34 и забыть городушки из мониторов как сташный сон.
Многомониорные конфигурации отправились туда же куда и Коре2Дуо - на свалку
7.24, aname (ok), 12:43, 02/06/2026
|
> В ноутбук тоже купишь ультравайд экран
Этот купит. Просто назло всем.
7.27, ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 12:49, 02/06/2026
|
> В ноутбук тоже купишь ультравайд экран
Я ноутбук использую по прямому назначению - как мобильное устройство. Не пытаюсь его превратить в десктоп.
10.56, Пыщь (?), 15:23, 02/06/2026
Если быть честным, то в современных неслабых процах термопакет тоже зажат TDP
7.34, Аноним (34), 13:18, 02/06/2026
|
>В ноутбук тоже купишь ультравайд экран
Монитор любой можно к ноуту подключить, крышку закрыть. Все работает как в х11, так и в вейланде. Разницы нет.
8.41, Аноним (-), 13:45, 02/06/2026
не, нельзя, я запретил иксы уже научились работать с незакрытой крышкой ноутбука
9.47, Аноним (34), 14:19, 02/06/2026
всегда умели, а если крышка не закрыта, то будет неудобно физически, что в иксах
10.50, Аноним (-), 14:29, 02/06/2026
никогда не умели, и сейчас не умеют мне замечательно удобно, говори за себя зато
7.37, Аноним83 (?), 13:25, 02/06/2026
|
Смотря какой юзкейс.
Некоторые ноут используют как портативный системник и встроенный моник/клава/мыш им разве что в дороге иногда нужны, остальное время он в докстанции и подключена нормальная переферия.
6.28, Аноним (28), 12:53, 02/06/2026
|
> Вылезайте из криокамеры. Сейчас проще купить один большой ultrawide монитор дюйма на 34 и забыть городушки из мониторов как сташный сон.
Не всем нравится танковая щель 21:10.
> Многомониорные конфигурации отправились туда же куда и Коре2Дуо - на свалку
Пф, в мире продаются десятки миллионов ноутов.
И часть их владельцев приходя на работу или домой, хотят подключить ноут к монитору.
Чего копроиксы нормально сделать не могут.
7.35, Аноним (34), 13:20, 02/06/2026
|
>Чего копроиксы нормально сделать не могут.
Могут, всегда так юзал иксы. После подключения к норм дисплею монитор ноута и не нужен, о чем и писал аноним изначально.
8.42, Аноним (-), 13:49, 02/06/2026
говори за себя, а мне вот нужен и способность прозрачно подключать внешний монитор
9.45, Аноним (34), 14:11, 02/06/2026
В иксах нету этих проблем, в гноме каком-нибудь, возможно Но это проблемы гнома
7.49, Аноним (49), 14:28, 02/06/2026
|
У меня тут фортки11 на рабочем ноуте регулярно не видят при подлючении внешний монитор, а то и вовсе теряют его при просыпании. На, вполне, штатном интеле. А вот с никсами таких проблем не было
8.53, Аноним (53), 14:54, 02/06/2026
есть такое, но это проблема интеловых кривых дров а-ля ядрёного модуля i915
1.5, q (ok), 10:45, 02/06/2026
Да уж. Диды отжигают. Диды - качество, проверенное временем.
2.7, Дед (??), 10:53, 02/06/2026
Ну знаешь, деды хоть доводили проекты до широкого использования, и делали это достаточно быстро
2.9, aname (ok), 10:58, 02/06/2026
Диды: сделали буквально всё юниксовое, и оно работает
Растушки: …
1.15, Аноним (15), 11:32, 02/06/2026
Отлично, ещё бы добавить сжатие оконного содержимого в h264 / другой формат, базовую поддержку 3D, ещё всякое, чтобы сделать иксы великими снова. Будет идеальная база для облачного гейминга и потребления контента, ну и для работы тоже, мощный шумный ПК уезжает в кладовку, к монику цепляется hdmi свисток за $20 с улучшенными иксами, и рендерит всё в 4к. Надо больше моников - просто включаешь в локальную сеть сколько нужно. И такой лёгкий стек - минимальное ядро + иксы можно прямо в моник / телек встраивать.
2.22, aname (ok), 12:42, 02/06/2026
Вроде как кто- то рассказывал, что иксы не очень вписываются в современный графический пайплайн, поэтому облачный гаминг, получается, под вопросом.
> Надо больше моников - просто включаешь в локальную сеть сколько
Да, работа с сетью у иксов- неоспоримое достоинство
2.23, аноним12345 (?), 12:42, 02/06/2026
А мышек можно три-четыре? Ну, там, в в ванную, с-тир, калидоЛ, балконен. Чтобы с запасом, да побольше? Или люди хотят просто работать, не?
3.26, anonymous (??), 12:47, 02/06/2026
мышек можно уже сейчас много. И для каждой свой pointer. Не все приложения, правда, могут обрабатывать несколько пойнтеров
2.39, Аноним83 (?), 13:30, 02/06/2026
Вы хочите странного.
Свистки HDMI которые имеют внутри аппаратный кодек и могут гнать картинку - на алике их полно.
HDMI кабель на 15 метров - тоже легко, проводные разветвители тоже есть.
Я до 22 года примерно как вы и хотели жил: комп был в чулане, туда шли HDMI + USB20 удлинители, в комнате был моник, юзби хаб и периферия.
Для всего этого иксы вообще трогать не надо.
3.55, Аноним (15), 15:22, 02/06/2026
Это не то, кодек ухудшает качество, нагружает комп кодированием и вносит задержки
2.18, q (ok), 12:32, 02/06/2026
А какая разница? Имеется в виду, с таким же успехом можно спрашивать про погоду на Марсе: не влияющую на наши реалии фигню.
3.44, Аноним83 (?), 14:05, 02/06/2026
XLibre только пара линуксовых дистров кинула. Во фре оно есть в портах и прекрасно работает.
4.54, q (ok), 14:55, 02/06/2026
Давай ты не будешь _издеть, ладно? Дистрибутивная поддержка только от малоизвестных негуглящихся дистров. Популярные дистры либо явно отвергают, либо "пока не приняли решение" (де факто просто заморозили вопрос). А уж из DE, оба самых крупных -- GNOME и KDE -- вообще не будут поддерживать иксы ни в какой форме. А уж из тулкитов... GTK точно откажется от иксов, а Qt точно последует его примеру (по рыночной логике, тем более сейчас, когда ресурсов нет ни у кого, и всюду масштабные сокращения).
1.30, Аноним83 (?), 12:59, 02/06/2026
А кто то пересел на XLibre?
Я пока попробовал на тестовой виртуалке, всё завелось без единой заминки и заработало, никакой разницы не заметил.
Единственное что я знаю что Xorg очень тормозит с фичами и фактически заморозился, и то что сейчас в 21.1.23 нет кое чего из 22.хх которая уже много лет никак не зарелизится, в отличии от XLibre которые релизят всё подряд.
1.31, ИмяХ (ok), 12:59, 02/06/2026
>>Переполнение буфера
>>Обращения к памяти после её освобождения
>>Переполнение буфера
>>Переполнение буфера
>>Запись и чтение данных за области вне границы буфера
>>Обращение к памяти после её освобождения
>>Запись в память за пределами выделенного буфера
Ну понятно, на каком языке это всё написано. Хорошо, что в новых дисплейных серверах, написанных на современном безопасном языке, таких бэкдоров нет и никогда не будет.
2.32, Аноним (32), 13:06, 02/06/2026
> Ну понятно, на каком языке это всё написано.
Ну такое.
Есть проекты на например С++ которые написаны хорошо. И в которых нет такого кол-ва дыреней.
Тут просто массово забили на всё: тесты, архитектуру, безопасность, здравый смысл.
Как написал Дед выше "доводили проекты до широкого использования, и делали это достаточно быстро", но забыл написать какой ценой.
А именно тоннами овнокода, который будет десятки лет потом отстреливать ноги.
Зато быстро, ага.
Напоминает всякий самострой, когда побыстрому арматуро накидали, кирпичи наложили и сверху чем-то обмазали.
А потом оно разваливается, ВНЕЗАПНО (кто б мог подумать!!)
3.36, Аноним83 (?), 13:22, 02/06/2026
Вы то что предлагаете?
Надо было сидеть и 30 лет пилить xorg, вместо того чтобы эти 30 лет им пользоватся и доводить?
С альтернатив тогда была разве что венда, которая во времена 9х была сильно дырявее хорга, просто на порядки.
3.52, Аноним (4), 14:34, 02/06/2026
>тоннами овнокода
Какими тоннами? Кодовая база xserver в несколько раз меньше, чем у того же KWin. И это при том, что последний написан на языке более высокого уровня, чем сишечка. Про баги я тоже бы скромно промолчал. Багтрекер kwin забит под завязку, их там даже никто не читает.
