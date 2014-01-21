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Обновление X.Org Server 21.1.14 с устранением уязвимости

29.10.2024 23:21

Опубликованы корректирующие выпуски X.Org Server 21.1.14 и DDX-компонента (Device-Dependent X) xwayland 24.1.4, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland. В новых версиях устранена уязвимость (CVE-2024-9632), которая может быть эксплуатирована для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.

Проблема вызвана переполнением буфера в функции _XkbSetCompatMap(), возникающем при попытке изменения размера буфера sym_interpret во время обработки специальной оформленной битовой карты. Из-за ошибки при выставлении нового размера, изменение меняло только значение num_si, но оставляло неизменным значение size_si. Проблема проявляется начиная с выпуска xorg-server-1.1.1, опубликованного в 2006 году.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.13 с устранением потенциальной уязвимости в исправлении уязвимости
  3. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.12 с устранением 4 уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.10 с устранением уязвимостей. Удаление поддержки UMS из ядра Linux
  5. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.9 и xwayland 23.2.2 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Уязвимость в библиотеке libX11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62136-xorg
Ключевые слова: xorg
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 00:13, 30/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –9 +/
     

  • 1.3, Аноним (-), 00:18, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Мда, конечно хорошо что иксы закапывают.
    Но весь иксовый мусор сейчас затянули в xwayland.
    И таких багов в том дидовом омнокоде не известно никому.

    Нет бы выкинуть сразу, а кто хочет - пусть сидит на иксих до скончание времен.

     
     
  • 2.34, xPhoenix (ok), 08:47, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Людям работать надо, а не пердолингом заниматься. У меня была попытка перейти на "чистый" Wayland:

    * Emacs (emacs-pgtk): [OK]
    * Mattermost: [OK]
    * Firefox: [OK]
    * Яндекс.Браузер: [FAIL]
    * Telegram: [FAIL]

    Ну и ещё по мелочи, что пока не оптимизировано под Wayland, тоже плохо работает даже через XWayland. Поэтому сижу пока на иксах.

     
     
  • 3.36, MegaFon929 (ok), 08:56, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще, проблема с Яндекс / Telegram имеют общий корень - Chromium.
    И Google заявили, что в процессе переноса Chromium на Wayland (в первую очередь делается для ChromeOS.)
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 09:27, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чем там телеграм и хромиум?
     
  • 4.41, Аноним (41), 10:10, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mattermost -> Electron -> Chromium
     
  • 3.37, Аноним (37), 09:13, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем сидеть на иксах, если xwayland работает seemless? Я просто включил вейланд и... всё. Никаких попыток не было.
     
  • 3.40, Шарп (ok), 09:32, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Яндекс.Браузер: [FAIL]

    Уже не фейл. Починили.

    >Telegram: [FAIL]

    Подтверждаю. Сейчас запускаю его под xwayland, потому что под вейландом он падает и контекстные меню обрезает. Но там дело в пашкиных быдлокодерах, которые используют свой патченный Qt. Телега у меня ещё во времена иксов глючила и грузила проц.

     
  • 2.39, Аноним (39), 09:30, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И таких багов в том дидовом омнокоде не известно никому

    Но в новлсти написано о баге в одной конкретной реализации исков.

    А количество композиторов Вайленда перевалило за 20, и многие из них написаны на дидовой сишочке. Вот и подумай, где в итоге будет больше багов.

     

  • 1.11, мяв (?), 02:07, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из-за ошибки при выставлении нового размера, изменение меняло только значение num_si, но оставляло неизменным значение size_si.

    почему разаботчики брезгают макросами для такого вида приколов?
    некоторые даже ''free(ptr); ptr=NULL;'' делают руками. а потом получают уязвимости вида "мы в Х строке забыли занулить и получили UB в другом конце программы".
    изучила немного вопрос. вроде, ничего плохого в макросах нет.
    даже сложные конструкции и ветвления туда без проблем запихиваются через
    '''
    #define Macro() \
      do { \
        <...> \
      } while(0)
    '''
    do и while можно в доп. макросы завернуть, улучшив читаемость:
    '''
    #define Macro() \
      MacroContextBegin() \
        <...> \
      MacroContextEnd()
    '''
    или функции инлайновые почему не использовать? зачем это руками делают, понять не могу?

     
     
  • 2.12, мяв (?), 02:11, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот фикс даже: https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/commit/85b776571487f52e756f68a06

    тут ж можно было макрос сделать и избежать подобных проблем в любой части кода раз и навсегда.

     
  • 2.14, Аноним (14), 02:18, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не понимаешь потому что видимо не пишешь ничего полезного. У тебя все указатели только в функции main(), что ты их можешь макросами занулять?
    Ну сделаешь ты макрос, который вызывает free(), а затем присваивает NULL, только вот NULL присвоится локальному указателю внутри функции, а в вызывающе функции будет висячий указатель и никакой макрос тут не поможет
     
     
  • 3.16, мяв (?), 02:26, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    "поможет ''free(ptr); ptr=NULL'', но не поможет ''#define Free(ptr) free(ptr);ptr=NULL''" ?
    по-моему, Вы пишете, не думая.
     
     
  • 4.19, мяв (?), 02:37, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Using macros for auto-assigning NULL after freeing a pointer is a common practice in C and C++ programming to help prevent dangling pointer issues.

    на stackoverflow то же самое говорят.
    Вы - тролль.

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 04:19, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На stackoverflow много ерунды.

    На самом деле, собирать с -fsanitize=address уже довольно неплохо, но, опять же, зачастую проблема в библиотеке, а не в собственном коде.

     
  • 5.33, Аноним (33), 08:16, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вы - тролль.

    За словами следи, тролль. И прежде, чем лезть в stackoverflow и что-то тут комментировать, следует сначала разобраться в предметной области.

    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>

    #define FREE(ptr) do { \
            free(ptr); ptr = NULL; } while(0)

    void f(int *ptr)
    {
            FREE(ptr);
    }

    int main(void)
    {
            int *p = malloc(sizeof(int));

            f(p);

            printf("%p\n", p);

            return 0;
    }

     
  • 4.23, Аноним (23), 03:06, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "поможет ''free(ptr); ptr=NULL'', но не поможет ''#define Free(ptr) free(ptr);ptr=NULL''"
    > ?

    Поможет от чего именно? "в другом конце программы" так и останется предыдущее значение ptr. Или вообще, указатель на кусок освобожденной памяти (*ptr+сдвиг)...

    Все эти "новомодные" RAII, smart-pointers, владения и времена жизни в "молодежных" ЯП-ах (как кучи ЯП с автоматической сборкой мусора) не от переизбытка смузи или неосиляния free(ptr);ptr=NULL придумали.

    > по-моему, Вы пишете, не думая.

    По-моему, кто-то хелловордщик.

     
     
  • 5.29, Аноним (29), 07:50, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    std::shared_ptr не благодарите
     
     
  • 6.31, Аноним (31), 08:12, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    std::unique_ptr сейчас
     
  • 4.35, Аноним (33), 08:48, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Объясняю для тупых: если ты объявил указатель, аллоцировал ему память, а потом очистил память и всё это в одной функции, то тогда всё ок. Но если программа сложнее хеллоуврота, то объявляется указатель, аллоцируется память, используется указатель и очищается память обычно в разных функциях. И с этим есть проблема, потому что указатель это самая обычная переменная, просто вместо значения он содержит адрес. Когда ты передаешь указатель в функцию, внутри функции создается КОПИЯ указателя, в которую копируется значение передаваемого указателя, всё как с обычными переменными. Меняя значение такого указателя внутри вызываемой не влияет на указатель в передаваемой функции. Всё как у обычных переменных, чем собственно указатель и является
     

  • 1.30, Аноним (29), 07:52, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH. "
    иными словами ни в одном адекватно настроенном дистрибутиве проблемы нет.
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 08:15, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прокинуть X11 через SSH - это, всего-лишь, пожелание пользователя, независимо от дистрибутива.
     

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