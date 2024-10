Обновление X.Org Server 21.1.14 с устранением уязвимости

2.12 , мяв ( ? ), 02:11, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вот фикс даже: https://gitlab.freedesktop.org/xorg/xserver/-/commit/85b776571487f52e756f68a06 тут ж можно было макрос сделать и избежать подобных проблем в любой части кода раз и навсегда.

2.14 , Аноним ( 14 ), 02:18, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Не понимаешь потому что видимо не пишешь ничего полезного. У тебя все указатели только в функции main(), что ты их можешь макросами занулять?

Ну сделаешь ты макрос, который вызывает free(), а затем присваивает NULL, только вот NULL присвоится локальному указателю внутри функции, а в вызывающе функции будет висячий указатель и никакой макрос тут не поможет

3.16 , мяв ( ? ), 02:26, 30/10/2024
"поможет ''free(ptr); ptr=NULL'', но не поможет ''#define Free(ptr) free(ptr);ptr=NULL''" ?

по-моему, Вы пишете, не думая.

по-моему, Вы пишете, не думая.

4.19 , мяв ( ? ), 02:37, 30/10/2024
Using macros for auto-assigning NULL after freeing a pointer is a common practice in C and C++ programming to help prevent dangling pointer issues. на stackoverflow то же самое говорят.

Вы - тролль.

Вы - тролль.

5.27 , Аноним ( 27 ), 04:19, 30/10/2024
На stackoverflow много ерунды. На самом деле, собирать с -fsanitize=address уже довольно неплохо, но, опять же, зачастую проблема в библиотеке, а не в собственном коде.

5.33 , Аноним ( 33 ), 08:16, 30/10/2024
> Вы - тролль. За словами следи, тролль. И прежде, чем лезть в stackoverflow и что-то тут комментировать, следует сначала разобраться в предметной области. #include <stdio.h>

#include <stdlib.h> #define FREE(ptr) do { \

free(ptr); ptr = NULL; } while(0) void f(int *ptr)

{

FREE(ptr);

} int main(void)

{

int *p = malloc(sizeof(int)); f(p); printf("%p

", p); return 0;

}

4.23 , Аноним ( 23 ), 03:06, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > "поможет ''free(ptr); ptr=NULL'', но не поможет ''#define Free(ptr) free(ptr);ptr=NULL''"

> ? Поможет от чего именно? "в другом конце программы" так и останется предыдущее значение ptr. Или вообще, указатель на кусок освобожденной памяти (*ptr+сдвиг)... Все эти "новомодные" RAII, smart-pointers, владения и времена жизни в "молодежных" ЯП-ах (как кучи ЯП с автоматической сборкой мусора) не от переизбытка смузи или неосиляния free(ptr);ptr=NULL придумали. > по-моему, Вы пишете, не думая. По-моему, кто-то хелловордщик. 5.29 , Аноним ( 29 ), 07:50, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – std::shared_ptr не благодарите

6.31 , Аноним ( 31 ), 08:12, 30/10/2024
std::unique_ptr сейчас

4.35 , Аноним ( 33 ), 08:48, 30/10/2024
Объясняю для тупых: если ты объявил указатель, аллоцировал ему память, а потом очистил память и всё это в одной функции, то тогда всё ок. Но если программа сложнее хеллоуврота, то объявляется указатель, аллоцируется память, используется указатель и очищается память обычно в разных функциях. И с этим есть проблема, потому что указатель это самая обычная переменная, просто вместо значения он содержит адрес. Когда ты передаешь указатель в функцию, внутри функции создается КОПИЯ указателя, в которую копируется значение передаваемого указателя, всё как с обычными переменными. Меняя значение такого указателя внутри вызываемой не влияет на указатель в передаваемой функции. Всё как у обычных переменных, чем собственно указатель и является