Обновление X.Org Server 21.1.14 с устранением уязвимости

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|1.3, Аноним (-), 00:18, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Мда, конечно хорошо что иксы закапывают.
Но весь иксовый мусор сейчас затянули в xwayland.
И таких багов в том дидовом омнокоде не известно никому.
Нет бы выкинуть сразу, а кто хочет - пусть сидит на иксих до скончание времен.
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|2.34, xPhoenix (ok), 08:47, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Людям работать надо, а не пердолингом заниматься. У меня была попытка перейти на "чистый" Wayland:
* Emacs (emacs-pgtk): [OK]
* Mattermost: [OK]
* Firefox: [OK]
* Яндекс.Браузер: [FAIL]
* Telegram: [FAIL]
Ну и ещё по мелочи, что пока не оптимизировано под Wayland, тоже плохо работает даже через XWayland. Поэтому сижу пока на иксах.
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|3.36, MegaFon929 (ok), 08:56, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще, проблема с Яндекс / Telegram имеют общий корень - Chromium.
И Google заявили, что в процессе переноса Chromium на Wayland (в первую очередь делается для ChromeOS.)
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|3.37, Аноним (37), 09:13, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем сидеть на иксах, если xwayland работает seemless? Я просто включил вейланд и... всё. Никаких попыток не было.
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|3.40, Шарп (ok), 09:32, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Яндекс.Браузер: [FAIL]
Уже не фейл. Починили.
>Telegram: [FAIL]
Подтверждаю. Сейчас запускаю его под xwayland, потому что под вейландом он падает и контекстные меню обрезает. Но там дело в пашкиных быдлокодерах, которые используют свой патченный Qt. Телега у меня ещё во времена иксов глючила и грузила проц.
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|2.39, Аноним (39), 09:30, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И таких багов в том дидовом омнокоде не известно никому
Но в новлсти написано о баге в одной конкретной реализации исков.
А количество композиторов Вайленда перевалило за 20, и многие из них написаны на дидовой сишочке. Вот и подумай, где в итоге будет больше багов.
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|1.11, мяв (?), 02:07, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Из-за ошибки при выставлении нового размера, изменение меняло только значение num_si, но оставляло неизменным значение size_si.
почему разаботчики брезгают макросами для такого вида приколов?
некоторые даже ''free(ptr); ptr=NULL;'' делают руками. а потом получают уязвимости вида "мы в Х строке забыли занулить и получили UB в другом конце программы".
изучила немного вопрос. вроде, ничего плохого в макросах нет.
даже сложные конструкции и ветвления туда без проблем запихиваются через
'''
#define Macro() \
do { \
<...> \
} while(0)
'''
do и while можно в доп. макросы завернуть, улучшив читаемость:
'''
#define Macro() \
MacroContextBegin() \
<...> \
MacroContextEnd()
'''
или функции инлайновые почему не использовать? зачем это руками делают, понять не могу?
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|2.14, Аноним (14), 02:18, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не понимаешь потому что видимо не пишешь ничего полезного. У тебя все указатели только в функции main(), что ты их можешь макросами занулять?
Ну сделаешь ты макрос, который вызывает free(), а затем присваивает NULL, только вот NULL присвоится локальному указателю внутри функции, а в вызывающе функции будет висячий указатель и никакой макрос тут не поможет
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|3.16, мяв (?), 02:26, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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"поможет ''free(ptr); ptr=NULL'', но не поможет ''#define Free(ptr) free(ptr);ptr=NULL''" ?
по-моему, Вы пишете, не думая.
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|4.19, мяв (?), 02:37, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Using macros for auto-assigning NULL after freeing a pointer is a common practice in C and C++ programming to help prevent dangling pointer issues.
на stackoverflow то же самое говорят.
Вы - тролль.
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|5.27, Аноним (27), 04:19, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На stackoverflow много ерунды.
На самом деле, собирать с -fsanitize=address уже довольно неплохо, но, опять же, зачастую проблема в библиотеке, а не в собственном коде.
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|5.33, Аноним (33), 08:16, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вы - тролль.
За словами следи, тролль. И прежде, чем лезть в stackoverflow и что-то тут комментировать, следует сначала разобраться в предметной области.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define FREE(ptr) do { \
free(ptr); ptr = NULL; } while(0)
void f(int *ptr)
{
FREE(ptr);
}
int main(void)
{
int *p = malloc(sizeof(int));
f(p);
printf("%p\n", p);
return 0;
}
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|4.23, Аноним (23), 03:06, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "поможет ''free(ptr); ptr=NULL'', но не поможет ''#define Free(ptr) free(ptr);ptr=NULL''"
> ?
Поможет от чего именно? "в другом конце программы" так и останется предыдущее значение ptr. Или вообще, указатель на кусок освобожденной памяти (*ptr+сдвиг)...
Все эти "новомодные" RAII, smart-pointers, владения и времена жизни в "молодежных" ЯП-ах (как кучи ЯП с автоматической сборкой мусора) не от переизбытка смузи или неосиляния free(ptr);ptr=NULL придумали.
> по-моему, Вы пишете, не думая.
По-моему, кто-то хелловордщик.
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|4.35, Аноним (33), 08:48, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Объясняю для тупых: если ты объявил указатель, аллоцировал ему память, а потом очистил память и всё это в одной функции, то тогда всё ок. Но если программа сложнее хеллоуврота, то объявляется указатель, аллоцируется память, используется указатель и очищается память обычно в разных функциях. И с этим есть проблема, потому что указатель это самая обычная переменная, просто вместо значения он содержит адрес. Когда ты передаешь указатель в функцию, внутри функции создается КОПИЯ указателя, в которую копируется значение передаваемого указателя, всё как с обычными переменными. Меняя значение такого указателя внутри вызываемой не влияет на указатель в передаваемой функции. Всё как у обычных переменных, чем собственно указатель и является
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|1.30, Аноним (29), 07:52, 30/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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"системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH. "
иными словами ни в одном адекватно настроенном дистрибутиве проблемы нет.
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|2.32, Аноним (31), 08:15, 30/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прокинуть X11 через SSH - это, всего-лишь, пожелание пользователя, независимо от дистрибутива.
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