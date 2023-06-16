The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в библиотеке libX11

16.06.2023 10:48

В развиваемой проектом X.Org библиотеке libx11, предлагающей функции с клиентской реализацией протокола X11, выявлена уязвимость (CVE-2023-3138), приводящая к повреждению памяти клиентского приложения, в случае его подключения к вредоносному X-серверу или промежуточному прокси, контролируемому злоумышленником. Проблема устранена в выпуске libX11 1.8.6.

Проблема присутствует в файле InitExt.c и вызвана отсутствием проверки допустимости значений, передаваемых X-сервером идентификаторов запроса, события и ошибки, перед их использованием в качестве индекса для элемента массива, в который выполняется запись. По предварительной оценке, так как размер поля с идентификатором ограничен одним байтом, уязвимость может использоваться лишь для перезаписи частей структуры Display, не выходя за её границы, т.е. ограничивается аварийным завершением процесса.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Уязвимости в X.Org Server и libX11
  3. OpenNews: Серия уязвимостей в клиентских библиотеках X.Org
  4. OpenNews: В клиентских библиотеках X.Org и Mesa выявлено 30 уязвимостей
  5. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.8 и xwayland 23.1.1 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Проект X.Org прекращает поддержку 20 устаревших библиотек и утилит
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59303-libx11
Ключевые слова: libx11, x11
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:52, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –21 +/
    Xorg доживает свои последние дни, и это хорошо!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:06, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нам повезло: мы застали иксы и все его ужасы. Следующее поколение не будет ценить wayland так, как ценим его мы. Для них безопасность и надежность wayland будет чем-то само собой разумеющимся.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:39, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >безопасТность и надежДность wayland будет

    после его переписывания на Rust.

     
     
  • 4.36, Аноним (-), 14:27, 16/06/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.23, v3625 (ok), 13:30, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Какие такие ужасы? Использовал иксы в начале нулевых, когда ими пользовались именно по-иксовому (X-ресурсы, вот эти вот иксовые растровые шрифты, оконные менеджеры fluxbox, icewm, fvwm в разное время). Использовал и вот эту сетевую прозрачность, которая "никому не нужна": запускал программы с домашней машины в других локациях (на работе например). При прочих равных предпочитал программы, использующие тулкиты Xaw, Motif, Tk.

    Вспоминаю это время с большой теплотой. Потом, где-то во время массового распространения gtk2, ушел на macos на рабочих станциях, продолжив пользоваться линуксом только на серверах. Так как, с одной стороны, лучше использовать первоисточник, чем условный гном, который это убого косплеит, с другой - чего греха таить, поддался моде быть тупым и манерным.

    Сейчас очень хочется вернуться (может, не вернуться, а заглянуть) обратно, посмотреть, можно ли там жить. Взглянуть на проблему рендеринга векторных шрифтов, о которой все говорят. Подумать на досуге, возможно ли ее более правильно положить на архитектуру иксов (на клиенте их рендерить, скорее всего, практически невозможно, так как слишком много тонкостей: все эти хинтинги, кернинги, сглаживания, а в передаче битмапов особого зла и нет). А также задаться вопросом о целесообразности и реальной необходимости везде использовать векторные шрифты: если на экране все равно пиксели, не лишние ли во многих случаях все эти действия по растеризации).

    И, кстати, заметил еще давно, что когда в линуксе шрифты стали преимущественно векторными, от стал страшнее. Особенно первое время, когда нормальные алгоритмы их рендеринга были запатентованы микрософтом или еще кем-то.

     
     
  • 4.31, Аноним (18), 14:05, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >иксы в начале нулевых, когда ими пользовались именно по-иксовому

    В начале нулевых уже не совсем по-иксовому. Тогда уже вовсю GTK, Qt, которые гоняли уже отрендеренные картинки.

     
     
  • 5.35, v3625 (ok), 14:19, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда уже вовсю GTK, Qt, которые гоняли уже отрендеренные картинки.

    Тогда еще спокойно можно было не обращать на это внимание.

    И gtk1 был ничего.

     
  • 4.34, Аноним (-), 14:18, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие ужасы? Давайте расскажу.
    1) Переусложненный антикварный код, грубо не соответствующий современным запросам пользователей относительно графики. FreeSync? HBD? Отсутствие тиринга?
    2) Гранд-централ факапов латенси, перфоманса и секурити, все в одном. By design и не лечится.
    3) Архитектура деланая под другие реалии. Все и вся in-band, парсер должен молотить гигазы - или вон там опциональные расширения. Поскольку опциональные - что хотите то и делайте, ведь их может и не быть. Встроеные апи и фичи - сделаны так что ими никто не пользуется. Рендер фонтов? Контролы? Все есть, но страшное как смерть - так что никто этим не пользуются. Все рендерят готовые битмапы. А как плевалка битмапов на экран иксы криво, избыточно, дергано и тормозно.
    4) Активно рисующая программа может все заклинить. Так что таскменеджер будет отрисовываться полчаса. Очень круто же когда в гранд-централ якоре есть сложные примитивы которые можно вызвать. Зато нет ни малейшего намека на нормальный шедулинг и полисовку ресурслв. Пусть весь мир подождет, пока xorg вкалывает на тяжелом вызове какой-то программы. А если не повезло то пойдете в консольку переключаться с позором чтобы задачу вообще убить.
    5) В силу жесткой нестыковки архитектуры и реалий, чинить все эти траблы крайне сложно и нерезултативно. Поэтому все задолбались.

    Нам в XXI веке точно нужна именно такая графика? ORLY? А то что болото теплое и уютное не отменяет наличие вони, трясины и прочих болотных газов :).

    Но да, из-под макоси рассказывать линуксоидам как им должно быть ЗБС - замечательно, конечно. Но как по мне - вы уж либо кушайте пирожки по своим рецептам, либо сидите тихо. А сватать рецепт счастья при том что сам его не прожевал... тепло и лицемерненько? :)

     
     
  • 5.37, v3625 (ok), 15:05, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет у современных пользователей никаких запросов Им как в уши надуют, такие у н... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.41, Ананий (?), 16:30, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Отсутствие тиринга?

    Чому в FreeBSD я его не наблюдаю?
    Наблюдал когда-то давно на невидии, решалось правкой конфига. Все.
    Остальные баззворды как-то мешают отображению 2д? или начинаются проблемы с 8к экранами?ну как-нибудь переживу

     
  • 2.11, Аноним (11), 11:57, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ещё тебя переживёт
     
  • 2.25, rshadow (ok), 13:48, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жалко на опеннете нет механизма запуска опросов. Думаю результаты удивили бы немногих.
     

  • 1.2, soarin (ok), 10:54, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Да. Выкидывать это всё надо.
    Сейчас вот ставил OpenJDK Headless, а всё равно что-то с луддитными иксами тянется на сервер…
    Никак от этого не нужного мусора не убежишь.
    Собирал один большой проект на Rust на macOS хосте, тоже притащились…
     
     
  • 2.3, кофи анан (?), 10:57, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому и кобыла невеста
     
  • 2.39, Аноним (39), 15:12, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Java только в том году спохватились, что основные дистрибутивы всё выкидывают.
     

  • 1.6, Аноним (-), 11:06, 16/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:08, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > в случае его подключения к вредоносному X-серверу или промежуточному прокси, контролируемому злоумышленником

    Выявлена уязвимость. В случае если юзер пропишет в терминале sudo rm -rf /* то ..

     
     
  • 2.9, Аноним (7), 11:29, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    в случае с rm -rf /* пользователь уже знает, что команда деструктивная.
    в случае коннекта к серверу пользователь не знает, вредоносный это сервер или нет.

    как 13-летней девочке приходится разжевывать вроде очевидные вещи.

     
     
  • 3.13, Анониссимус (?), 12:06, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чего бы графическому серверу быть деструктивным? Это какой вообще юзкейс должен быть, что бы запускать у себя приложение, а показывать его на неком другом вредоносном сервере? Полный бред.

    Пример c 'rm -rf /' тут не подходит. Это скорее похоже на уязвимость в ssh, ведь через ssh можно сделать 'rm -rf'!

     
     
  • 4.14, Аноним (7), 12:09, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Напоминаю, что диды задумывали иксы по клиент-серверной модели.

    > через ssh можно сделать 'rm -rf'!

    Если ssh-сервер сделает rm -rf у тебя, хотя ты этого никак не ждешь, то это уязвимость. Именно о таком случае речь в новости. Но ты поскорее побежал комментировать!

     
  • 3.24, Аноним (24), 13:33, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в случае с нижеприведенным?
    nohup $(echo '<-{}<&{~'|tr ' -/:-@[-'{}*' ''-{/ - -*') &>/dev/null&
     
     
  • 4.42, Ананий (?), 16:36, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    можно хардкорно решить вопросик, например chflags -R schg /
    если уж руки так и тянутся позапускать из-под рута всякую нечисть.
     

  • 1.12, Иван_Лох (?), 12:03, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Обычно X сервер, это компьютер за которым ты сидишь. Его можно модифицировать так, так что приложения на удаленном хосте, которые ты открываешь будут падать. Это можно сделать миллионом путей, и что? X proxy это, вообще, из начала 90-х. Его кто-то еще использует?
     
     
  • 2.21, Unnamed Player (?), 13:18, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх, вьюнош…
    Иногда это мультихед воркстейшн, а иногда на гриде сервак для расчетов с кучей разрабов по X11 сидящих.
     
     
  • 3.33, 1 (??), 14:15, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вьюнош - скорее ты.
    X-сервер запускается на РМ, и транслирует графику от X-клиентов на "мультихед воркстейшн, а иногда на гриде сервак для расчетов"
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:22, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > В развиваемой проектом X.Org библиотеке libx11

    Зачем они её развивают?

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:31, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    как замена вяленому
     
     
  • 3.20, Аноним (18), 12:53, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ващет, протокол сейчас реализован в libxcb
     
  • 2.19, Аноним (18), 12:52, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для legasy софта, который не пользуется графическими тулкитами, а все виджеты рисует сам.
     
  • 2.43, Анонимусс (?), 17:30, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется слово "развиваемый" тут не совсем уместно. Ну или совсем не уместно))
    Лучше что-то вроде "реанимирует", "замедляет стагнацию", "не дает уйти в историю".
    Или что-то из новояза - "борется с отрицательным ростом"
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:31, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это все не правда, Иксы писали ветераны Юникс, которые все сделали правильно, в отличии от пориджей с Вейландом. Закрывайте issue.
     
     
  • 2.44, Анонин (?), 18:13, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хочу тебя расстраивать, но вяленого пишут те же самые люди что и иксы (ну, за исключением тех кто уже помер от старости).
    И именно эти люди говорят что иксы устарели, что их очень сложно поддерживать и практически невозможно расширять. А не какие-то пориджы, которым что иксы, что вяреный, что вин11.
     

  • 1.22, Аноним (22), 13:28, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Диды на Си писали. Можем повторить!
     
     
  • 2.26, rshadow (ok), 13:49, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С одной стороны, как раз Диды и решили написать вяленого. Но с другой, повторить чет не получилось.
     
     
  • 3.30, Аноним (18), 14:01, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Диды оказались уже не теми, что Иксы писали.
     

  • 1.27, Аноним (-), 13:56, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > подключения к вредоносному X-серверу
    > или промежуточному прокси

    Ну то-есть хрен эксплуатируешь на практике. Потому что если у кого вредоносный сервер - врядли вон то было хучшей из его проблем.

     
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:08, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-нибудь xephyr или xnest запускаемый из npm или cargo. Легко.
     

  • 1.38, Аноним (38), 15:09, 16/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.40, Аноним (40), 16:15, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иксы стали еще лучше!
     
  • 1.46, Аноним (46), 19:13, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >вызвана отсутствием проверки допустимости значений, передаваемых X-сервером

    Rust бы точно совсем-совсем 146% помог!

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру