Уязвимость в библиотеке libX11

Какие такие ужасы? Использовал иксы в начале нулевых, когда ими пользовались именно по-иксовому (X-ресурсы, вот эти вот иксовые растровые шрифты, оконные менеджеры fluxbox, icewm, fvwm в разное время). Использовал и вот эту сетевую прозрачность, которая "никому не нужна": запускал программы с домашней машины в других локациях (на работе например). При прочих равных предпочитал программы, использующие тулкиты Xaw, Motif, Tk. Вспоминаю это время с большой теплотой. Потом, где-то во время массового распространения gtk2, ушел на macos на рабочих станциях, продолжив пользоваться линуксом только на серверах. Так как, с одной стороны, лучше использовать первоисточник, чем условный гном, который это убого косплеит, с другой - чего греха таить, поддался моде быть тупым и манерным. Сейчас очень хочется вернуться (может, не вернуться, а заглянуть) обратно, посмотреть, можно ли там жить. Взглянуть на проблему рендеринга векторных шрифтов, о которой все говорят. Подумать на досуге, возможно ли ее более правильно положить на архитектуру иксов (на клиенте их рендерить, скорее всего, практически невозможно, так как слишком много тонкостей: все эти хинтинги, кернинги, сглаживания, а в передаче битмапов особого зла и нет). А также задаться вопросом о целесообразности и реальной необходимости везде использовать векторные шрифты: если на экране все равно пиксели, не лишние ли во многих случаях все эти действия по растеризации). И, кстати, заметил еще давно, что когда в линуксе шрифты стали преимущественно векторными, от стал страшнее. Особенно первое время, когда нормальные алгоритмы их рендеринга были запатентованы микрософтом или еще кем-то.

>иксы в начале нулевых, когда ими пользовались именно по-иксовому В начале нулевых уже не совсем по-иксовому. Тогда уже вовсю GTK, Qt, которые гоняли уже отрендеренные картинки.

> Тогда уже вовсю GTK, Qt, которые гоняли уже отрендеренные картинки. Тогда еще спокойно можно было не обращать на это внимание. И gtk1 был ничего.

Какие ужасы? Давайте расскажу.

1) Переусложненный антикварный код, грубо не соответствующий современным запросам пользователей относительно графики. FreeSync? HBD? Отсутствие тиринга?

2) Гранд-централ факапов латенси, перфоманса и секурити, все в одном. By design и не лечится.

3) Архитектура деланая под другие реалии. Все и вся in-band, парсер должен молотить гигазы - или вон там опциональные расширения. Поскольку опциональные - что хотите то и делайте, ведь их может и не быть. Встроеные апи и фичи - сделаны так что ими никто не пользуется. Рендер фонтов? Контролы? Все есть, но страшное как смерть - так что никто этим не пользуются. Все рендерят готовые битмапы. А как плевалка битмапов на экран иксы криво, избыточно, дергано и тормозно.

4) Активно рисующая программа может все заклинить. Так что таскменеджер будет отрисовываться полчаса. Очень круто же когда в гранд-централ якоре есть сложные примитивы которые можно вызвать. Зато нет ни малейшего намека на нормальный шедулинг и полисовку ресурслв. Пусть весь мир подождет, пока xorg вкалывает на тяжелом вызове какой-то программы. А если не повезло то пойдете в консольку переключаться с позором чтобы задачу вообще убить.

5) В силу жесткой нестыковки архитектуры и реалий, чинить все эти траблы крайне сложно и нерезултативно. Поэтому все задолбались. Нам в XXI веке точно нужна именно такая графика? ORLY? А то что болото теплое и уютное не отменяет наличие вони, трясины и прочих болотных газов :). Но да, из-под макоси рассказывать линуксоидам как им должно быть ЗБС - замечательно, конечно. Но как по мне - вы уж либо кушайте пирожки по своим рецептам, либо сидите тихо. А сватать рецепт счастья при том что сам его не прожевал... тепло и лицемерненько? :)

Наблюдал когда-то давно на невидии, решалось правкой конфига. Все.

Остальные баззворды как-то мешают отображению 2д? или начинаются проблемы с 8к экранами?ну как-нибудь переживу

