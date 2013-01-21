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Обновление X.Org Server 21.1.13 с устранением потенциальной уязвимости в исправлении уязвимости

13.04.2024 09:08

Опубликован корректирующий выпуск X.Org Server 21.1.13, в котором устранена ошибка, допущенная при исправлении уязвимости CVE-2024-31083 в прошлой версии. Исправление привело к двойному вызову функции free() в определённых ситуациях. Несмотря на наличие ошибки, которая обычно воспринимается как уязвимость класса "double-free", проблема явно не помечена разработчиками X.Org как уязвимость - упоминается только то, что она приводит к аварийному завершению X-сервера.

Аналогичная проблема устранена в DDX-компоненте xwayland 23.2.6, обеспечивающем запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.12 с устранением 4 уязвимостей
  3. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.11 с устранением 6 уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.10 с устранением уязвимостей. Удаление поддержки UMS из ядра Linux
  5. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.9 и xwayland 23.2.2 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.8 и xwayland 23.1.1 с устранением уязвимости
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60983-xorg
Ключевые слова: xorg, xserver
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:33, 13/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это прямо как а загадке "Как в слове из трёх букв, сделать четыре ошибки"...
     
  • 1.4, ы (?), 09:51, 13/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рекурсивненько
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:10, 13/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Такое ощущение, что такие вещи специально наружу выпячивают. Допускают-то такие косяки и исправляют их те же люди, что вейланд пилят. Типа, а мы говорили, что иксы - г..но, а вот с нашим вейландом такого не будет. Для создания отрицательного фона вокруг иксов само то. Может просто больше стараться надо в их сопровождении. В общем могильщики делают вид, что они доктора.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:26, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это запланированное устаревание и его начали внедрять ещё 15+ лет назад, поинт тут в вендорлоке.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 10:45, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э? как вендорлок может быть в опенсорсе?
    Ты всегда можешь сделать форк и написать свою, правильную версию с преферансом и поэтесами.
    Кстати ХОрг именно так и появился, как форкт XFree86.
     
  • 3.13, Отсутствуют данные в поле (?), 10:46, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти могильщики ссылаются на то, что "расширение функций нарушит стандарт протокола".
    А потом сами же кричат что иксы устарели и все такое....

    Например, они 15 лет не принимают патчей расширяющих функции, например, патч для горячих кнопок не по нажатию, а по отпусканию.
    Аналогично когда разрабы нвидиа 8 лет назад хотели поддержку новых технологий, включая HDR - их тоже послали лесом.
    Т.е. всех сами разогнали... И орут "а где же разработчики", "никто не будет в коде разбираться"!

    При этом 15 лет как иксы это единственная реализация и обновление стандарта вообще не может повлиять на другие реализации, так как других реализаций уже просто нет...

    Их задача закопать ради пересаживания на вяленного...

     
  • 2.14, Аноним (-), 10:46, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Такое ощущение, что такие вещи специально наружу выпячивают.

    Предыдущие ошибки 2009 и 2012 год. Их сделали те самые диды-бракоделы.
    Именно поэтому, но разумеется не только, иксы овно!
    А не потому, что новые бракоделы не смогли пофиксить баг без добавление новых багов.
    И это какбЭ намекает что овно не только иксы. И возможно дело например в языке. Смекаешь?

    > вот с нашим вейландом такого не будет

    Реализаций вейланда много и они написаны не только на дырявой.
    А живых реализаций иксов всего одна. И не слышал даже о планах сделать хотя бы еще одну.

    > В общем могильщики делают вид, что они доктора.

    Скажи спасибо эти реаниматологам, что они в трупе фиксят баги для таких как ты.
    Потом что труп нужно было закопать уже пару лет как.

     

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