Обновление X.Org Server 21.1.13 с устранением потенциальной уязвимости в исправлении уязвимости

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:26, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это запланированное устаревание и его начали внедрять ещё 15+ лет назад, поинт тут в вендорлоке.

3.12 , Аноним ( - ), 10:45, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Э? как вендорлок может быть в опенсорсе?

Ты всегда можешь сделать форк и написать свою, правильную версию с преферансом и поэтесами.

Кстати ХОрг именно так и появился, как форкт XFree86.

3.13 , Отсутствуют данные в поле ( ? ), 10:46, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эти могильщики ссылаются на то, что "расширение функций нарушит стандарт протокола".

А потом сами же кричат что иксы устарели и все такое.... Например, они 15 лет не принимают патчей расширяющих функции, например, патч для горячих кнопок не по нажатию, а по отпусканию.

Аналогично когда разрабы нвидиа 8 лет назад хотели поддержку новых технологий, включая HDR - их тоже послали лесом.

Т.е. всех сами разогнали... И орут "а где же разработчики", "никто не будет в коде разбираться"! При этом 15 лет как иксы это единственная реализация и обновление стандарта вообще не может повлиять на другие реализации, так как других реализаций уже просто нет... Их задача закопать ради пересаживания на вяленного...

2.14 , Аноним ( - ), 10:46, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Такое ощущение, что такие вещи специально наружу выпячивают. Предыдущие ошибки 2009 и 2012 год. Их сделали те самые диды-бракоделы.

Именно поэтому, но разумеется не только, иксы овно!

А не потому, что новые бракоделы не смогли пофиксить баг без добавление новых багов.

И это какбЭ намекает что овно не только иксы. И возможно дело например в языке. Смекаешь? > вот с нашим вейландом такого не будет Реализаций вейланда много и они написаны не только на дырявой.

А живых реализаций иксов всего одна. И не слышал даже о планах сделать хотя бы еще одну. > В общем могильщики делают вид, что они доктора. Скажи спасибо эти реаниматологам, что они в трупе фиксят баги для таких как ты.

Потом что труп нужно было закопать уже пару лет как.

