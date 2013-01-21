Обновление X.Org Server 21.1.13 с устранением потенциальной уязвимости в исправлении уязвимости

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|1.2, Аноним (2), 09:33, 13/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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это прямо как а загадке "Как в слове из трёх букв, сделать четыре ошибки"...
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|1.8, Аноним (8), 10:10, 13/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такое ощущение, что такие вещи специально наружу выпячивают. Допускают-то такие косяки и исправляют их те же люди, что вейланд пилят. Типа, а мы говорили, что иксы - г..но, а вот с нашим вейландом такого не будет. Для создания отрицательного фона вокруг иксов само то. Может просто больше стараться надо в их сопровождении. В общем могильщики делают вид, что они доктора.
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|2.11, Аноним (11), 10:26, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это запланированное устаревание и его начали внедрять ещё 15+ лет назад, поинт тут в вендорлоке.
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|3.12, Аноним (-), 10:45, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Э? как вендорлок может быть в опенсорсе?
Ты всегда можешь сделать форк и написать свою, правильную версию с преферансом и поэтесами.
Кстати ХОрг именно так и появился, как форкт XFree86.
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|3.13, Отсутствуют данные в поле (?), 10:46, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти могильщики ссылаются на то, что "расширение функций нарушит стандарт протокола".
А потом сами же кричат что иксы устарели и все такое....
Например, они 15 лет не принимают патчей расширяющих функции, например, патч для горячих кнопок не по нажатию, а по отпусканию.
Аналогично когда разрабы нвидиа 8 лет назад хотели поддержку новых технологий, включая HDR - их тоже послали лесом.
Т.е. всех сами разогнали... И орут "а где же разработчики", "никто не будет в коде разбираться"!
При этом 15 лет как иксы это единственная реализация и обновление стандарта вообще не может повлиять на другие реализации, так как других реализаций уже просто нет...
Их задача закопать ради пересаживания на вяленного...
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|2.14, Аноним (-), 10:46, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Такое ощущение, что такие вещи специально наружу выпячивают.
Предыдущие ошибки 2009 и 2012 год. Их сделали те самые диды-бракоделы.
Именно поэтому, но разумеется не только, иксы овно!
А не потому, что новые бракоделы не смогли пофиксить баг без добавление новых багов.
И это какбЭ намекает что овно не только иксы. И возможно дело например в языке. Смекаешь?
> вот с нашим вейландом такого не будет
Реализаций вейланда много и они написаны не только на дырявой.
А живых реализаций иксов всего одна. И не слышал даже о планах сделать хотя бы еще одну.
> В общем могильщики делают вид, что они доктора.
Скажи спасибо эти реаниматологам, что они в трупе фиксят баги для таких как ты.
Потом что труп нужно было закопать уже пару лет как.
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