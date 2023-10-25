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Обновление X.Org Server 21.1.9 и xwayland 23.2.2 с устранением уязвимостей

25.10.2023 10:07

Опубликованы корректирующие выпуски X.Org Server 21.1.9 и DDX-компонента (Device-Dependent X) xwayland 23.2.2, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland. В новых версиях устранены уязвимости, которые потенциально могут быть эксплуатированы для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.

Выявленные проблемы:

  • CVE-2023-5367 - переполнение буфера в функциях XIChangeDeviceProperty и RRChangeOutputProperty, которое может быть эксплуатировано через прикрепление дополнительных элементов к свойству устройства ввода или свойству randr. Уязвимость проявляется начиная с выпуска xorg-server 1.4.0 (2007 год) и вызвана вычислением некорректного смещения при прикреплении дополнительных элементов к существующим свойствам, из-за чего элементы добавляются с неверным смещением, приводящим к записи в область памяти за пределами выделенного буфера. Например, при прикреплении 3 элементов к существующим 5 элементам, будет выделена память под массив из 8 элементов, но ранее существующие элементы будут сохранены в новый массив начиная с индекса 5, а не 3, что приведёт к записи последних двух элементов за границу буфера.
  • CVE-2023-5380 - обращение к памяти после её освобождения (use-after-free) в функции DestroyWindow. Проблема может быть эксплуатирована через перемещение указателя между экранами в многомониторных конфигурациях в режиме zaphod, в котором для каждого монитора создаётся свой экран, и вызова функции закрытия клиентского окна. Уязвимость проявляется начиная с выпуска xorg-server 1.7.0 (2009 год) и вызвана тем, что после закрытия окна и освобождением связанной с ним памяти, в структуре обеспечивающем привязку к экрану остаётся активный указатель на прошлое окно. Xwayland рассматриваемой уязвимости не подвержен.
  • CVE-2023-5574 - обращение к памяти после её освобождения (use-after-free) в функции DamageDestroy. Уязвимость может быть эксплуатирована в сервере Xvfb в процессе очистки структуры ScreenRec во время завершения работы сервера или отсоединения последнего клиента. Как и прошлая уязвимость проблема проявляется только в многомониторных конфигурациях в режиме Zaphod. Уязвимость присутствует начиная с выпуска xorg-server-1.13.0 (2012 год) и пока остаётся неисправленной (исправление только в виде патча).

Кроме устранения уязвимостей в xwayland 23.2.2 также осуществлён переход с библиотеки libbsd-overlay на libbsd и прекращено автоматическое подключение к интерфейсу RemoteDesktop XDG Desktop Portal для определения сокета, используемого для отправки композитному серверу событий XTest. Автоматическое подключение создавало проблемы при запуске Xwayland во вложенном композитном сервере, поэтому в новой версии для подключения к порталу необходимо явно указывать опцию "-enable-ei-portal".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Уязвимости в библиотеках X.Org, две из которых присутствуют с 1988 года
  3. OpenNews: Проект X.Org прекращает поддержку 20 устаревших библиотек и утилит
  4. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.8 и xwayland 23.1.1 с устранением уязвимости
  5. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.7 с устранением уязвимости
  6. OpenNews: Активность в разработке сервера X.org достигла минимума с 2003 года
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59991-x.org
Ключевые слова: x.org, xserver
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Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 10:15, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Патч по исправлению CTRL+SHIFT, конечно, в ксорг не везут. :(
    okay.png
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:49, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем? это же фича такая!
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с CTRL+SHIFT не так? У меня, например, по ней раскладка переключается.
     
     
  • 3.28, InuYasha (??), 11:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    У меня тоже. А попробуй теперь в какой-нибудь Kate сделать "сохранить как" по Ctrl+Shift+S...
     
     
  • 4.47, Аноним (22), 12:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ожидаемо, что переключалка успевает перехватить Ctrl+Shift, ничего удивительного. У иеня переключение по правым клавишам, а левая комбинация Ctrl+Shift+S, вполне себе, вызывает файловый диалог.
     
     
  • 5.66, Аноним (66), 13:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Что тебе ожидаемо ctrl+shift на переключение языка должен срабатывать на отпускание, а не нажатие. В Линукс ни в каком дистре это не реализовано. Патч есть уже миллион лет, но я до сих пор удивляюсь что про него мало кто знает.
     
     
  • 6.76, Аноним (22), 14:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Оба-на, а откуда это следует, что должен на отпускание?
     
     
  • 7.78, penetrator (?), 14:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    потому что даже индусы мелкомягких догадались так сделать?
     
     
  • 8.79, Аноним (22), 14:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А с какого х, в Linux должно быть обязательно как у Мелкомягких ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.125, Аноним (125), 20:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    То есть гробить все шорткаты на с контрол шифт это логичный путь Как ты так с г... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.132, Аноним (22), 21:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Во-первых, можно раздельно левую и правую комбинации на разные действия назначит... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.150, penetrator (?), 20:24, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а это что идеальный вариант самый гибкий или может настраиваемый тебя Тим Кук ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.80, Аноним (80), 14:40, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Индусы тут ни при чем Чуваки в кедах могли бы уже оглянуться и установить IME в... текст свёрнут, показать
     
  • 8.110, Аноним (-), 17:09, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А таки 1 Даже в винде оно активно мешается в куче шорткатов в софте и вызыва... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.118, Анонин (?), 18:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для убогих, у которых всего две раскладки А остальным как ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.119, Аноним (119), 19:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У убогих вообще нет смены раскладок потому что они лишь один язык осилили Ты ви... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.131, Анонин (?), 20:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут виндурас и кеды Выше предлагают использовать капс и его индикатор к... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.137, Аноним (137), 02:02, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так тоже можно Тут ситуация когда не только тот кто предлагает прав Несмотря ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 12.145, InuYasha (??), 14:12, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ох, счас тебя костылями закидают У юниксоидов такая болезнь - они прирастают ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.127, Аноним (125), 20:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баг был, но точно так же язык появлялся обратно сам по себе через какое-то время... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.139, Аноним (139), 09:44, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно хорошо, когда часть программ горячие клавиши понимает только в английск... текст свёрнут, показать
     
  • 9.151, penetrator (?), 20:26, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ни разу не было потребности реинстала из-за это проблемы, иногда он реально проп... текст свёрнут, показать
     
  • 6.147, пох. (?), 17:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что тебе ожидаемо ctrl+shift на переключение языка должен срабатывать на отпускание, а не нажатие.

    он просто не должен срабатывать вообще если до отпускания нажато что-то еще. Но вряд ли это можно нормально реализовать в иксах с их моделью modeswitch двадцатилетней давности.


    > Патч есть уже миллион лет

    а где он есть? Или это опять что-то kde-only причем непременно версии 2? Тогда я что-то и не удивлен.

     
     
  • 7.159, Игорь (??), 10:37, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема давнишняя: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=865
    О существующем решении говорится в https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=865#c197
    Собственно, сам патч из Арча в багзилле Дебиан: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?att=2;bug=891915;filename=freede
     
     
  • 8.160, пох. (?), 12:01, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, спасибо, выглядит прям работающим https aur archlinux org cgit aur git ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.63, пишу с 3 пня (?), 13:11, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    УМВР.

    мне не лениво запатчить.

    в вяленном вон даже пача нету... и ничего, смузехлебы одобряют...

     
  • 4.109, Аноним (-), 17:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > У меня тоже. А попробуй теперь в какой-нибудь Kate сделать "сохранить как"
    > по Ctrl+Shift+S...

    По-моему, раскладку логичнее переключать по какой-нибудь редко-используемой пакости типа capslock или scrollock. Зачем вам бесполезная клавиша и LED на клаве + сложный аккорд, заведомо конфликтующий с другими шорткатами, если можно из них сделать аналог древней кнопки RUS/LAT вместе с LEDом?! При всех скелетах иксов в шкафу, конкретно это наверное не в иксах все же патчить надо а в головах.

     
     
  • 5.111, Аноним (119), 17:11, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Esccape и Caps Lock лучше поменять местами так как капс практически не используется.
    Ctrl+Shift нормальное сочетание.
    Вот meta клавиша еще годится для переключения, как правило тем кто не стал рабом DE будучи свидетелем кнопки Пуск.
    Кнопка RUS/LAT есть на клавиатурах Бештау.
    А ты уже пропатчил русскую раскладку достав запятую из-под точки идили ты только бред нести горазд?
     
     
  • 6.116, Аноним (116), 17:32, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это еще зачем себе такой прострел пяток Escape очень удачно для слепого набора... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.122, Аноним (119), 19:34, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах это опять ты с облизыванием монширинных прямых шрифтов.

    Ну, у меня клава далеко стоит на табуретке и сразу знаешь меняется все когда ненужно нависать. Просто безымянным пальцем тыкать в капс удобно. Никогда раньше случайно капс не нажимал.
    50+ дюймов экран он знаешь ли не требует в упор к нему торчать впившись глазами.

    Поменять два кей кода местами очень страшно тяжело программисту, который вроде бы должен понимать что такое шифт и почему это вторая раскладка.

    Видишь RUS/LAT слева снизу на кнопке Шин? Нет? А он есть.

    Мне то пофиг, я вообще на графический планшет перешел. Можно тыкать или водить по виртуальной клаве. Пока правда 650-850 частота опроса усб, но я стараюсь не расстраиваться что не 1000.

     
  • 6.129, Аноним (125), 20:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ахаха хоть раз линуксом пользовался и переназначал на капс переключение языка? У тебя будет следующее что иногда у тебя меняется язык, а иногда регистр и ты ничего с этим не сделаешь. Во время важной переписки очень ржачно (нет).
     
     
  • 7.136, Аноним (136), 22:32, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда такого не было, всю жизнь переключение раскладки на капсе (ещё у меня есть fcitx). Ты просто нажимал шифт и капс одновременно.
     
  • 5.115, Аноним (115), 17:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен с использованием капса вместо капса, но опцию "сработать по отпускаянию" бесполезной я бы не назвал.
     
  • 3.103, EuPhobos (ok), 15:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переключение раскладки это очень частое действие, зачем такие сложности из двух клавиш? Можно же просто на редкоиспользуемый Caps настроить.
     
     
  • 4.106, InuYasha (??), 16:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    #define USE_CAPSLOCK_FOR_ITS_PURPOSE 1
     
  • 4.130, Аноним (125), 20:21, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рассказывай почему ты капс так не используешь?
     
     
  • 5.140, Аноним (139), 09:51, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рассказывай почему ты капс так не используешь?

    Для включения капса в таком случае Shift+CapsLock

     
     
  • 6.144, InuYasha (??), 13:39, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем для костыльного решения одной проблемы создавать ещё другую?
     
  • 3.141, adolfus (ok), 10:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ctrl-Shift не может использоваться для переключения раскладки, поскольку повсеместно используется в приложениях как часть шорткатов, например, Ctrl-Shift стрелки используются для выделения слов и абзацев во всех редакторов текста, поддерживающих CUA. Ctrl-Shift-B -- установить/сбросить режим блочного выделения, и т.п.
    Тем не менее, многие меняют штатную переключалку Alt-Shift, которая идет в коробке со времен DOS 3.0, на Ctrl-Shift, отключая возможности пользоваться редакторами текстов, и объяснить этого не могут.
     
     
  • 4.143, PnD (??), 11:32, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу лишь предположить что такая упёртость в игнорировании правильного решения продиктована коммерческими причинами.
    Но к 2023 году она полностью неактуальна. И loloswitcher, и xswitcher доступны под linux безвозмездно. То есть, даром.

    * Ещё не забыл как такие умники рассказывали про ненужность far manager под linux. А потом пришли 1.5 "дурака" и сделали far2l.

     
  • 2.142, PnD (??), 11:20, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - loloswitcher (Студ. поделка на C. Только переключать, зато как угодно.)
    - xswitcher (Комбайн на GO + C-прокладка к иксам. Примерно всё что можно на уровне скен-кодов в паре с виртуальной клавиатурой.)

    А так да, не завезут. И буфер обмена не завезут. И… Ну, вы поняли.

     

     ....большая нить свёрнута, показать (40)

  • 1.2, Alladin (?), 10:17, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ой, а ваулендодеры нам обещали век стогнаций и загниваний, а тут пишут обратное.. Как же так?
     
     
  • 2.3, vbcnthfkmnth123 (ok), 10:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вы же понимаете, обещать - не значит женится.
     
  • 2.10, FF (?), 10:39, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опыта мало. Фанатизм фанатизмом, а уязвимости найдутся везде.
     
  • 2.43, Онуфрий (?), 12:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что обратное?
    Закрыли пару дыр, которые 10 лет зияли?
    Отличный прогресс
     
  • 2.56, llolik (ok), 13:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как же так?

    Вот так: кодовая база одна у Xorg и XWayland. Потому уязвимости исправляют всё равно.
    Про развитие - ну я долистал git log до начала года. Там патчат xwayland, glamor (тоже вейландовцы) и bsd-уны чего-то немного для себя напатчили. Всё.

     
  • 2.67, Аноним (66), 13:24, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто опять экстраполяторы доэкстраполировались
     

  • 1.4, Анонин (?), 10:25, 25/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:25, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > в которых X-сервер выполняется с правами root,
    > в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.

    То есть ни в каких, расходимся, опять надуманная уязвимость, иксы неуязвимы!

     
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 10:32, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > опять надуманная уязвимость

    Только не на опеннете. Тут же каждый первый пишет, что вяленый ему не подходит как раз по двум вышеописанным причинам.

     

  • 1.14, Аноним (136), 10:53, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Учитывая количество заявлений о проблемности иксов, могли бы найти и чего посерьёзней. Подождём, пока найдутся желающие поискать в реализациях вялого, и сравним.
     
     
  • 2.16, Анонимусс (?), 10:57, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе надо? Так сам и ищи
    Можешь начать с wayland-rs ))
     
     
  • 3.33, Аноним (136), 11:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для ржавчины нет готовых инструментов для поиска, поэтому придётся ещё лет 50 подождать, пока не материально заинтересованные начнут находить в ней.
     
  • 2.70, Аноним (66), 13:32, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Хром ОС нет иксов и вейленда, а графику показывает. Теперь гадай как так.
     

  • 1.34, Аноним (34), 11:25, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Иксы как дорогое вино -- с каждым годом становятся только лучше и безопаснее.
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 11:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Иксы как дед -- год за годом вылазят все новые и новые болячки, даже в самых труднодоступных местах.
     

  • 1.41, ivan_erohin (?), 11:48, 25/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.45, Аноним (45), 12:37, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ура! из-за того что велосипедистам иксы не интересны, произошла стабилизация кодовой базы, а сейчас еще и все обшибки выловят
     
     
  • 2.48, Анонин (?), 12:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проявляется начиная с выпуска xorg-server 1.4.0 (2007 год)

    уже 15 лет как вылавливают, а все никак))

     
  • 2.55, Пряник (?), 13:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иногда проще переписать с нуля.
     
     
  • 3.61, анонист (?), 13:07, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    начинать надо с ядра выкинув оттуда все легаси.
     
     
  • 4.162, Пряник (?), 12:15, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно Linux можно пересобрать через make menuconfig, исключив почти весь функционал из него. Этим и прекрасен опен сорс, пересборкой из исходников под любые запросы. А с виндой так нельзя.
     
  • 3.148, Аноним (148), 17:15, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего плохого в переписывании X.org -> NewX11 не вижу. Будут два альтернативных X-сервера. DDX драйверы, например, можно выкинуть... что вполне доказал wayland и разные бекенды для egl/drm/kms уже много где.
     
     
  • 4.161, Пряник (?), 12:10, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland и есть NewX11.
     

  • 1.65, Тот_ещё_аноним (ok), 13:14, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Походу, много лет назад, авторы Х11 устали спорить как оно правильно и решили запилить что-то новое. Чисто посмотреть, что получится.

    Ещё лет пять поиграются Wayland и определятся, как действительно надо.

    Сделают что-то третье, если успеют и от старости не помрут)

     
     
  • 2.105, Аноним (105), 16:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это были не авторы X11, а те, кто решил прильнуть, но не осилил.
     

  • 1.126, Аноним (126), 20:13, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто знает, почему патч реализующий TearFree в modesetting не включают?
     
     
  • 2.138, Radist Z (?), 05:28, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что он не универсальный.
     

  • 1.146, Аноним (146), 17:00, 26/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дыры 1988 года не исправили, без них видимо иксы не запускаются
     

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