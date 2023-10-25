Обновление X.Org Server 21.1.9 и xwayland 23.2.2 с устранением уязвимостей

5.66 , Аноним ( 66 ), 13:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Что тебе ожидаемо ctrl+shift на переключение языка должен срабатывать на отпускание, а не нажатие. В Линукс ни в каком дистре это не реализовано. Патч есть уже миллион лет, но я до сих пор удивляюсь что про него мало кто знает.

6.76 , Аноним ( 22 ), 14:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Оба-на, а откуда это следует, что должен на отпускание?

7.78 , penetrator ( ? ), 14:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – потому что даже индусы мелкомягких догадались так сделать?

8.79 , Аноним ( 22 ), 14:37, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать А с какого х, в Linux должно быть обязательно как у Мелкомягких ... 9.125 , Аноним ( 125 ), 20:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – текст свёрнут, показать То есть гробить все шорткаты на с контрол шифт это логичный путь Как ты так с г... 10.132 , Аноним ( 22 ), 21:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Во-первых, можно раздельно левую и правую комбинации на разные действия назначит... 11.150 , penetrator ( ? ), 20:24, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать а это что идеальный вариант самый гибкий или может настраиваемый тебя Тим Кук ... 8.80 , Аноним ( 80 ), 14:40, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Индусы тут ни при чем Чуваки в кедах могли бы уже оглянуться и установить IME в... 8.110 , Аноним ( - ), 17:09, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать А таки 1 Даже в винде оно активно мешается в куче шорткатов в софте и вызыва... 9.118 , Анонин ( ? ), 18:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это для убогих, у которых всего две раскладки А остальным как ... 10.119 , Аноним ( 119 ), 19:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У убогих вообще нет смены раскладок потому что они лишь один язык осилили Ты ви... 11.131 , Анонин ( ? ), 20:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать При чем тут виндурас и кеды Выше предлагают использовать капс и его индикатор к... 12.137 , Аноним ( 137 ), 02:02, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Так тоже можно Тут ситуация когда не только тот кто предлагает прав Несмотря ... 12.145 , InuYasha ( ?? ), 14:12, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ох, счас тебя костылями закидают У юниксоидов такая болезнь - они прирастают ... 9.127 , Аноним ( 125 ), 20:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Баг был, но точно так же язык появлялся обратно сам по себе через какое-то время... 10.139 , Аноним ( 139 ), 09:44, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Особенно хорошо, когда часть программ горячие клавиши понимает только в английск... 9.151 , penetrator ( ? ), 20:26, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ни разу не было потребности реинстала из-за это проблемы, иногда он реально проп... 6.147 , пох. ( ? ), 17:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что тебе ожидаемо ctrl+shift на переключение языка должен срабатывать на отпускание, а не нажатие. он просто не должен срабатывать вообще если до отпускания нажато что-то еще. Но вряд ли это можно нормально реализовать в иксах с их моделью modeswitch двадцатилетней давности.

> Патч есть уже миллион лет а где он есть? Или это опять что-то kde-only причем непременно версии 2? Тогда я что-то и не удивлен. 7.159 , Игорь ( ?? ), 10:37, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема давнишняя: https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=865

О существующем решении говорится в https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=865#c197

Собственно, сам патч из Арча в багзилле Дебиан: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?att=2;bug=891915;filename=freede

8.160 , пох. ( ? ), 12:01, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ага, спасибо, выглядит прям работающим https aur archlinux org cgit aur git ...