Обновление X.Org Server 21.1.9 и xwayland 23.2.2 с устранением уязвимостей

|
|
|
|2.22, Аноним (22), 11:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что с CTRL+SHIFT не так? У меня, например, по ней раскладка переключается.
|
|
|
|3.28, InuYasha (??), 11:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
У меня тоже. А попробуй теперь в какой-нибудь Kate сделать "сохранить как" по Ctrl+Shift+S...
|
|
|
|4.47, Аноним (22), 12:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Ожидаемо, что переключалка успевает перехватить Ctrl+Shift, ничего удивительного. У иеня переключение по правым клавишам, а левая комбинация Ctrl+Shift+S, вполне себе, вызывает файловый диалог.
|
|
|
|5.66, Аноним (66), 13:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Что тебе ожидаемо ctrl+shift на переключение языка должен срабатывать на отпускание, а не нажатие. В Линукс ни в каком дистре это не реализовано. Патч есть уже миллион лет, но я до сих пор удивляюсь что про него мало кто знает.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|9.125, Аноним (125), 20:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
То есть гробить все шорткаты на с контрол шифт это логичный путь Как ты так с г... текст свёрнут, показать
|
|8.80, Аноним (80), 14:40, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Индусы тут ни при чем Чуваки в кедах могли бы уже оглянуться и установить IME в... текст свёрнут, показать
|
|8.110, Аноним (-), 17:09, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А таки 1 Даже в винде оно активно мешается в куче шорткатов в софте и вызыва... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|12.137, Аноним (137), 02:02, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так тоже можно Тут ситуация когда не только тот кто предлагает прав Несмотря ... большой текст свёрнут, показать
|
|9.127, Аноним (125), 20:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Баг был, но точно так же язык появлялся обратно сам по себе через какое-то время... текст свёрнут, показать
|
|6.147, пох. (?), 17:07, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что тебе ожидаемо ctrl+shift на переключение языка должен срабатывать на отпускание, а не нажатие.
он просто не должен срабатывать вообще если до отпускания нажато что-то еще. Но вряд ли это можно нормально реализовать в иксах с их моделью modeswitch двадцатилетней давности.
> Патч есть уже миллион лет
а где он есть? Или это опять что-то kde-only причем непременно версии 2? Тогда я что-то и не удивлен.
|
|
|
|
|
|8.160, пох. (?), 12:01, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ага, спасибо, выглядит прям работающим https aur archlinux org cgit aur git ... текст свёрнут, показать
|
|4.63, пишу с 3 пня (?), 13:11, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
УМВР.
мне не лениво запатчить.
в вяленном вон даже пача нету... и ничего, смузехлебы одобряют...
|
|4.109, Аноним (-), 17:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> У меня тоже. А попробуй теперь в какой-нибудь Kate сделать "сохранить как"
> по Ctrl+Shift+S...
По-моему, раскладку логичнее переключать по какой-нибудь редко-используемой пакости типа capslock или scrollock. Зачем вам бесполезная клавиша и LED на клаве + сложный аккорд, заведомо конфликтующий с другими шорткатами, если можно из них сделать аналог древней кнопки RUS/LAT вместе с LEDом?! При всех скелетах иксов в шкафу, конкретно это наверное не в иксах все же патчить надо а в головах.
|
|
|
|5.111, Аноним (119), 17:11, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет. Esccape и Caps Lock лучше поменять местами так как капс практически не используется.
Ctrl+Shift нормальное сочетание.
Вот meta клавиша еще годится для переключения, как правило тем кто не стал рабом DE будучи свидетелем кнопки Пуск.
Кнопка RUS/LAT есть на клавиатурах Бештау.
А ты уже пропатчил русскую раскладку достав запятую из-под точки идили ты только бред нести горазд?
|
|
|
|6.116, Аноним (116), 17:32, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это еще зачем себе такой прострел пяток Escape очень удачно для слепого набора... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|7.122, Аноним (119), 19:34, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ах это опять ты с облизыванием монширинных прямых шрифтов.
Ну, у меня клава далеко стоит на табуретке и сразу знаешь меняется все когда ненужно нависать. Просто безымянным пальцем тыкать в капс удобно. Никогда раньше случайно капс не нажимал.
50+ дюймов экран он знаешь ли не требует в упор к нему торчать впившись глазами.
Поменять два кей кода местами очень страшно тяжело программисту, который вроде бы должен понимать что такое шифт и почему это вторая раскладка.
Видишь RUS/LAT слева снизу на кнопке Шин? Нет? А он есть.
Мне то пофиг, я вообще на графический планшет перешел. Можно тыкать или водить по виртуальной клаве. Пока правда 650-850 частота опроса усб, но я стараюсь не расстраиваться что не 1000.
|
|6.129, Аноним (125), 20:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Ахаха хоть раз линуксом пользовался и переназначал на капс переключение языка? У тебя будет следующее что иногда у тебя меняется язык, а иногда регистр и ты ничего с этим не сделаешь. Во время важной переписки очень ржачно (нет).
|
|
|
|7.136, Аноним (136), 22:32, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никогда такого не было, всю жизнь переключение раскладки на капсе (ещё у меня есть fcitx). Ты просто нажимал шифт и капс одновременно.
|
|5.115, Аноним (115), 17:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Согласен с использованием капса вместо капса, но опцию "сработать по отпускаянию" бесполезной я бы не назвал.
|
|3.103, EuPhobos (ok), 15:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Переключение раскладки это очень частое действие, зачем такие сложности из двух клавиш? Можно же просто на редкоиспользуемый Caps настроить.
|
|
|
|
|
|5.140, Аноним (139), 09:51, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Рассказывай почему ты капс так не используешь?
Для включения капса в таком случае Shift+CapsLock
|
|3.141, adolfus (ok), 10:49, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ctrl-Shift не может использоваться для переключения раскладки, поскольку повсеместно используется в приложениях как часть шорткатов, например, Ctrl-Shift стрелки используются для выделения слов и абзацев во всех редакторов текста, поддерживающих CUA. Ctrl-Shift-B -- установить/сбросить режим блочного выделения, и т.п.
Тем не менее, многие меняют штатную переключалку Alt-Shift, которая идет в коробке со времен DOS 3.0, на Ctrl-Shift, отключая возможности пользоваться редакторами текстов, и объяснить этого не могут.
|
|
|
|4.143, PnD (??), 11:32, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Могу лишь предположить что такая упёртость в игнорировании правильного решения продиктована коммерческими причинами.
Но к 2023 году она полностью неактуальна. И loloswitcher, и xswitcher доступны под linux безвозмездно. То есть, даром.
* Ещё не забыл как такие умники рассказывали про ненужность far manager под linux. А потом пришли 1.5 "дурака" и сделали far2l.
|
|2.142, PnD (??), 11:20, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
- loloswitcher (Студ. поделка на C. Только переключать, зато как угодно.)
- xswitcher (Комбайн на GO + C-прокладка к иксам. Примерно всё что можно на уровне скен-кодов в паре с виртуальной клавиатурой.)
А так да, не завезут. И буфер обмена не завезут. И… Ну, вы поняли.
|
|1.2, Alladin (?), 10:17, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Ой, а ваулендодеры нам обещали век стогнаций и загниваний, а тут пишут обратное.. Как же так?
|
|
|
|2.10, FF (?), 10:39, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Опыта мало. Фанатизм фанатизмом, а уязвимости найдутся везде.
|
|2.43, Онуфрий (?), 12:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Что обратное?
Закрыли пару дыр, которые 10 лет зияли?
Отличный прогресс
|
|2.56, llolik (ok), 13:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как же так?
Вот так: кодовая база одна у Xorg и XWayland. Потому уязвимости исправляют всё равно.
Про развитие - ну я долистал git log до начала года. Там патчат xwayland, glamor (тоже вейландовцы) и bsd-уны чего-то немного для себя напатчили. Всё.
|
|1.5, Аноним (5), 10:25, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> в которых X-сервер выполняется с правами root,
> в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.
То есть ни в каких, расходимся, опять надуманная уязвимость, иксы неуязвимы!
|
|
|
|2.7, НяшМяш (ok), 10:32, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> опять надуманная уязвимость
Только не на опеннете. Тут же каждый первый пишет, что вяленый ему не подходит как раз по двум вышеописанным причинам.
|
|1.14, Аноним (136), 10:53, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Учитывая количество заявлений о проблемности иксов, могли бы найти и чего посерьёзней. Подождём, пока найдутся желающие поискать в реализациях вялого, и сравним.
|
|
|
|
|
|3.33, Аноним (136), 11:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Для ржавчины нет готовых инструментов для поиска, поэтому придётся ещё лет 50 подождать, пока не материально заинтересованные начнут находить в ней.
|
|2.70, Аноним (66), 13:32, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
В Хром ОС нет иксов и вейленда, а графику показывает. Теперь гадай как так.
|
|1.34, Аноним (34), 11:25, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Иксы как дорогое вино -- с каждым годом становятся только лучше и безопаснее.
|
|
|
|2.40, Аноним (40), 11:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Иксы как дед -- год за годом вылазят все новые и новые болячки, даже в самых труднодоступных местах.
|
|1.45, Аноним (45), 12:37, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
ура! из-за того что велосипедистам иксы не интересны, произошла стабилизация кодовой базы, а сейчас еще и все обшибки выловят
|
|
|
|2.48, Анонин (?), 12:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> проявляется начиная с выпуска xorg-server 1.4.0 (2007 год)
уже 15 лет как вылавливают, а все никак))
|
|
|
|
|
|4.162, Пряник (?), 12:15, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Уже давно Linux можно пересобрать через make menuconfig, исключив почти весь функционал из него. Этим и прекрасен опен сорс, пересборкой из исходников под любые запросы. А с виндой так нельзя.
|
|3.148, Аноним (148), 17:15, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ничего плохого в переписывании X.org -> NewX11 не вижу. Будут два альтернативных X-сервера. DDX драйверы, например, можно выкинуть... что вполне доказал wayland и разные бекенды для egl/drm/kms уже много где.
|
|1.65, Тот_ещё_аноним (ok), 13:14, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Походу, много лет назад, авторы Х11 устали спорить как оно правильно и решили запилить что-то новое. Чисто посмотреть, что получится.
Ещё лет пять поиграются Wayland и определятся, как действительно надо.
Сделают что-то третье, если успеют и от старости не помрут)
|
|
|
|2.105, Аноним (105), 16:23, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это были не авторы X11, а те, кто решил прильнуть, но не осилил.
|