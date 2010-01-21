Обновление X.Org Server 21.1.10 с устранением уязвимостей. Удаление поддержки UMS из ядра Linux

3.18 , Грудная Жаба ( ? ), 09:37, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – это не неадекваты, а просто новое поколение смузи линухоидов, повелителей локалхостов, без мозгов и хоть каких то принципов - что сильнее блестит на то и сбегаются. В проде, никакой адекватный админ не поставит себе вяленного - никому он не всрался, пока ксорг нормально работает.

4.20 , Аноним ( 16 ), 09:40, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В природе нормальный админ поставит то, что шло в комплекте с железом или то, что сертифицировано производителем железа. И ему по барабану что там, вяленый или иксы. П.с. качают iso с сайтов как раз именно повелители локалхоста.

5.38 , Alladin ( ? ), 09:56, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы еще скажите, что к вашему железу будет идти ДИСК с вашим любимым дистрибутивом и требуемым софтом:) А так, по вашей логике и Windows сойдет.. от производителя же.

6.48 , Аноним ( 16 ), 10:16, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ВНЕЗАПНО в цивилизованном мире на серверах приобладает винда.

7.56 , Alladin ( ? ), 10:29, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это в какой из возможных вселенных? Я потерял цифру..

7.75 , OpenEcho ( ? ), 11:02, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ВНЕЗАПНО в цивилизованном мире на серверах приобладает винда. Сдается мне, что ваша "цивилизация" ограничена малым бизнесом

7.76 , Аноним ( 76 ), 11:04, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это где и почему об этом никто не знает?!

6.52 , User ( ?? ), 10:19, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Плохо что ли? Хорошо!

5.64 , Andrey ( ?? ), 10:40, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А админы в природе ещё остались?

6.77 , OpenEcho ( ? ), 11:06, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А админы в природе ещё остались? Вы просто не были в Бангалоре

4.63 , нах. ( ? ), 10:37, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > никому он не всрался, пока ксорг нормально работает. ну так скоро он и не будет работать, ни нормально, ни вообще никак - "паламаем-паламаем ядерные апи для нимодных-устаревших ниправильных драйверов", а правильными будут те которые нам скажет редхат. А возможность удаленно запускать любые графические приложения не через rdp - останется только в легендах стариков, уже плохо помнящих и свое имя, так что кто им поверит-то. А "адекватные админы" сбегут торговать пиццей и выгуливать собак следом за адекватными разработчиками. Давно уже было пора. P.S. кто не в курсе - vmware тоже п-ц. 4.99 , Аноним ( - ), 11:57, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > пока ксорг нормально работает

> нормально Читаем статью головой, а не как обычно

> Первая уязвимость может быть эксплуатирована для повышения привилегий Это блин нормально?

Мне страшно представить, что должно происходить для оценок "плохо" или "ужасно":

сервак на Х11 пускает газ и убивает людей? или отключает пож. сигнализацию в приюте для котят? Вы там вообще в адеквате?

3.89 , freehck ( ok ), 11:32, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > учитывая сколько приспешников этого недоразумения роется на этом форуме, это явно характеризует

> его как обитель типичных линукс неадекватов Их на самом деле не много. Они просто создают много шума.

4.119 , нах. ( ? ), 12:27, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хрен бы с ними. Делать-то что теперь? Судьба иксов предрешена, судьба юникс-систем тоже. Повторения счастливых 90х не предвидится. На марс в один конец с управлением на ведроиде тоже дурная идея. Куда бечь если не накопил на собственный остров в теплом океане с пулеметами и минными полями?