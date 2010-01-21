Обновление X.Org Server 21.1.10 с устранением уязвимостей. Удаление поддержки UMS из ядра Linux

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|2.21, Аноним (21), 09:41, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ксорг был. Разрабы его покинули. На ксорге ща только критикал-фигня правится, то есть полтора землекопа там просто дежурят и с завистью смотрят на своих коллег, ушедших в вайланд. Видимо они просто проиграли пари или что-то вроде этого, и теперь их оставили дежурить ксорг.
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|3.115, llolik (ok), 12:13, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У XOrg-а и XWayland одна кодовая база. Поэтому, смотря на коммиты, там, в основном, пасутся wayland-команда (xwayland, Glamor EGL и правят баги) и BSD-команда (какие-то под себя фиксы).
Релиз делал Peter Hutterer он же @whot. Видимо, ему было не лень. У него, кстати, отличный блог, где много чего интересного, можно прочитать https://who-t.blogspot.com
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|2.25, Аноним (25), 09:44, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Xorg был. Xorg есть. Xorg будет.
Ага, Ленин жил, Ленин жив... в мавзолей как раз рядышком и попадет, забальзамированный.
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|2.16, Аноним (16), 09:35, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Судя по всему доживает последние дни. Учитывая что в новых ядрах поддержку не завезли. П.с. а зачем на СЕРВЕРЕ нужна видеокарта?
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|3.23, Аноним (25), 09:43, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Судя по всему доживает последние дни. Учитывая что в новых ядрах поддержку
> не завезли. П.с. а зачем на СЕРВЕРЕ нужна видеокарта?
Как VESA продолжит работать и далее. На серваке и этого хватит, что там вообще с видеокартой делать?
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|3.74, 1 (??), 10:59, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а зачем на СЕРВЕРЕ нужна видеокарта
Предлагаешь выпаять встроенный S3 с IBM-овского сервера ?
Графика там не нужна, а видеокарта нужна, чтоб в биосе рейд настраивать.
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|3.103, Аноним (103), 12:02, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Консоль тоже через видеокарту работает, не? И в чисто текстовом режиме S3 и дальше продолжит работать.
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|1.3, Аноним (3), 09:21, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Между systemd, wayland, redhat или sysvinit, x-server я выбираю второе.
Тем то и хорош этот ваш open source, что можно выбирать, что нет безальтернативного ничего, чтобы не говорили местные приспешники рептилоидов с планеты Нибиру, продавшиеся на пригоршню серебренников.
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|2.4, Alladin (?), 09:23, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Всмысле можно выбирать?) Чел, у тебя забирают твой выбор в сторону абсолют wayland. Какой выбор в опенсорсе...
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|4.11, Alladin (?), 09:28, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Забирают, кажись федоровцы и шляповцы.
Брать мне и пилить? Да вроде пока пилят без меня.
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|4.14, Аноним (16), 09:30, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Исходники открыты. Бери да пили
Что ты там собрался пилить в одиночку? Ты хоть представляешь сколько миолионов человеко-часов вложено в этот код? У тебя жизни не хватит даже если будешь пилить день и ночь без остановки не кушая и не засыпая.
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|5.15, Аноним (1), 09:34, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У тебя жизни не хватит даже если будешь пилить день и ночь
чисто ради эксперимента местные анонимята могли бы отказаться от написания каментов и писать заместо них код для разного опенсорса
НО внезапно они поймут с первых строк насколько это сложнее, ибо для последнего надо ... думать!
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|5.82, Аноним (82), 11:15, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что ты там собрался пилить в одиночку?
То есть ты согласен с тем, что кроме одного землекопа никому эти иксы не нужны? А если так, то в чем проблема? Заменили ненужно на ненужно, размен равноценный
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|6.86, Аноним (16), 11:30, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не согласен с тем, когда выбрасывают из кода работающие проверенные годами решения. Вот как в сабже.
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|7.96, Аноним (82), 11:45, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но мы же только что пришли к выводу, что эти "работающие проверенные годами решения" никому не нужны. А раз они никому не нужны, зачем их оставлять? Они же не просто "вот мы их написали, они есть и работают, есть не просят", они часть большой неидеальной системы, в которой изменения могут сломать эти "проверенные годами решения", при развитии системы мы должны быть уверены в их работоспособности. Работоспособности никому ненужных решений. То есть будь они хоть трижды "работоспособными проверенными годами", как только они перестают быть нужными, они становятся обузой. Это и есть причина выпиливания подобного кода - если он никому не нужен, нет смысла о нем париться.
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|7.105, Аноним (-), 12:06, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> работающие проверенные годами решения
Смешно читать такое в новости про уязвимость с повышением привилегий)
Ладно если бы ты написал "кое как шевелящееся глючное Г".
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|2.5, Аноним (1), 09:23, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> wayland
переоцененное до сих пор недоделанное ненужно
учитывая сколько приспешников этого недоразумения роется на этом форуме, это явно характеризует его как обитель типичных линукс неадекватов
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|3.18, Грудная Жаба (?), 09:37, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это не неадекваты, а просто новое поколение смузи линухоидов, повелителей локалхостов, без мозгов и хоть каких то принципов - что сильнее блестит на то и сбегаются. В проде, никакой адекватный админ не поставит себе вяленного - никому он не всрался, пока ксорг нормально работает.
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|4.20, Аноним (16), 09:40, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В природе нормальный админ поставит то, что шло в комплекте с железом или то, что сертифицировано производителем железа. И ему по барабану что там, вяленый или иксы. П.с. качают iso с сайтов как раз именно повелители локалхоста.
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|5.38, Alladin (?), 09:56, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы еще скажите, что к вашему железу будет идти ДИСК с вашим любимым дистрибутивом и требуемым софтом:)
А так, по вашей логике и Windows сойдет.. от производителя же.
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|6.48, Аноним (16), 10:16, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ВНЕЗАПНО в цивилизованном мире на серверах приобладает винда.
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|7.75, OpenEcho (?), 11:02, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ВНЕЗАПНО в цивилизованном мире на серверах приобладает винда.
Сдается мне, что ваша "цивилизация" ограничена малым бизнесом
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|4.63, нах. (?), 10:37, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> никому он не всрался, пока ксорг нормально работает.
ну так скоро он и не будет работать, ни нормально, ни вообще никак - "паламаем-паламаем ядерные апи для нимодных-устаревших ниправильных драйверов", а правильными будут те которые нам скажет редхат.
А возможность удаленно запускать любые графические приложения не через rdp - останется только в легендах стариков, уже плохо помнящих и свое имя, так что кто им поверит-то.
А "адекватные админы" сбегут торговать пиццей и выгуливать собак следом за адекватными разработчиками. Давно уже было пора.
P.S. кто не в курсе - vmware тоже п-ц.
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|4.99, Аноним (-), 11:57, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> пока ксорг нормально работает
> нормально
Читаем статью головой, а не как обычно
> Первая уязвимость может быть эксплуатирована для повышения привилегий
Это блин нормально?
Мне страшно представить, что должно происходить для оценок "плохо" или "ужасно":
сервак на Х11 пускает газ и убивает людей? или отключает пож. сигнализацию в приюте для котят?
Вы там вообще в адеквате?
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|3.89, freehck (ok), 11:32, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> учитывая сколько приспешников этого недоразумения роется на этом форуме, это явно характеризует
> его как обитель типичных линукс неадекватов
Их на самом деле не много. Они просто создают много шума.
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|4.119, нах. (?), 12:27, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хрен бы с ними. Делать-то что теперь?
Судьба иксов предрешена, судьба юникс-систем тоже.
Повторения счастливых 90х не предвидится. На марс в один конец с управлением на ведроиде тоже дурная идея. Куда бечь если не накопил на собственный остров в теплом океане с пулеметами и минными полями?
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|2.81, Аноним (81), 11:11, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>можно выбирать
Разве шо в каком-то форкнутом нишевом дистрибутиве, но точно не в мейнстриме. Не смеши.
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|1.9, Alladin (?), 09:26, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Интересное создание видимости..
1) Мы убрали драйвер
2) Никто не возмутился значит ок
3) ...Мы убрали еще один модуль
Так получается можно было вернуть драйвер просто это сказав? ОГО, но вы же скажите в ответ, что драйвер невозможно поддерживать и по итогу закроете его... данеможеттакогобыть..
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|2.19, Аноним (19), 09:38, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А ты не пробовал запилить НОВЫЙ драйвер, под KMS? Не?
Выкидывают старьё, которое не поддерживается. Ещё бы форумные горлопаны хоть строчку в ядро закоммитили…
Более того, уверен,что ты эту бредятину пишешь не потому что тебя хоть каким-то боком касаются эти изменения. А исключительно чтобы развести срачик на тему вяленого и «злые редхатовцы портят моё ядро».
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|3.22, Alladin (?), 09:42, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пробовал ли:
1) Я пишу под Rust, а в сторону драйверов, а еще и KMS я не заглядывал.
2) не заплатят), а вот за то, что платят забирает все свободное время.
бредятина? где?! покажите
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|3.24, Аноним (16), 09:43, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем «поддерживать» драйвер для видеокарты, которой уже 25 лет? Он должен просто быть.
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|4.45, Аноним (19), 10:09, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А ядро тоже «должно быть» такое, как было 25 лет назад?
Ну дык, бери православное 2.2.x или 2.3.x и используй, кто не даёт.
А если хочешь в актуальном ядре — бери и актуализируй, под это самое, свежее, ядро.
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|4.57, User (??), 10:29, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Эм. Кому и зачем "должен"? И откуда "должна" быть 25-летняя видеокарта?
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|4.62, Аноним (62), 10:37, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Зачем «поддерживать» драйвер для видеокарты, которой уже 25 лет? Он должен просто быть.
Очевидно он не может просто быть - его надо поддерживать. API меняется под современную аппаратуру.
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|3.72, Аноним (72), 10:52, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А ты не пробовал запилить НОВЫЙ драйвер, под KMS? Не?
А было бы стабильное АПИ (которое nonsense) и запиливать не пришлось бы, всё просто бы работало.
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|1.12, Аноним (16), 09:28, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> В частности, в ядре 6.3 были удалены драйверы i810 (старые интегрированные видеокарты Intel 8xx), mga (Matrox GPU), r128 (ATI Rage 128 GPU, включая карты Rage Fury, XPERT 99 и XPERT 128), savage (S3 Savage GPU), sis (Crusty SiS GPU), tdfx (3dfx Voodoo) и via (VIA IGP).
Это привет всем тем кто говорит что линепс можно ставить на старое железо. Скоро и православный i915 выпилят вместе с корой дуба!
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|3.35, Alladin (?), 09:53, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скажем, что вас полтораземлекопа, а тому кому надо пусть ставят древние ядра на древнее железо. Профит.
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|4.49, Аноним (16), 10:18, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Какой толк от древних ядер, если свежий софт почти всегда требует новые? Это тебе не Виндоус 7, где пока ещё поддерживается большинство современных программ.
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|5.58, Alladin (?), 10:31, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А это вы узнаете в следующей серии:) И тоже помолчите, скажем знали же и вам никто в опенсорсе не должен:))
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|5.93, Аноним (93), 11:41, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Древние -- понятие растяжимое, так что, не требует доисторических. Это потом уже посадили на иглу и начали выкидывать. Раньше сохранялись традиции разработки и обеспечения совместимости, теперь бездумно ломающие коммиты мержат в лтс ветки.
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|6.100, Аноним (100), 11:59, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никогда обеспечение совместимости в линуксе не ставилось целью. Что-то перестало работать? Вот же исходники, берите, компилируйте. Всё равно не работает? Ну… вот же исходники, берите, переписывайте. «Вам никто ничего не должен.»
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|5.106, Аноним (106), 12:06, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> если свежий софт почти всегда требует новые?
время для удивительных историй!
вот у меня поддерживаемое и не дырявое ядро 4.19 и я могу, сюрприз-сюрприз, поставить свежий софт, ЧЯДНТ?
на дырявой и не поддерживаемой винде-7 я не могу даже 120 фаерфокс запустить, хотя 120 фаерфокс работает даже на старинной 14.04 убунте с древнейшим 3.13 ядром
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|2.116, Аноним (116), 12:18, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что проблема? Этот драйвер вообще зничтожили и он больше никак не доступен, установить отдельно нельзя?
Я серьёзно...
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|3.118, Аноним (106), 12:24, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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проблемы нет, так как дискретных живых этих карточек нет или вставлять их некуда.
а встройки есть на старых железяках на которых еще 10 лет можно пользоваться поддерживаемым LTS 6.1 ядром...
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|1.26, хрю (?), 09:44, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>S3 Savage GPU, i810, Matrox GPU
Прям парад моих старых карт! :-))) В порядке их использования. Матрас кстати мне очень и очень нравилась.
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|2.108, Аноним (106), 12:09, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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матрас был отличной карточкой и у меня работал с 17 дюймовой ямой (знаменитый производитель ЭЛТ-мониторов такой)
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|2.124, крокодил мимо.. (?), 12:31, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>>S3 Savage GPU, i810, Matrox GPU
> Матрас кстати мне очень и очень нравилась.
Matrox Parhelia-512 - моя лучшая карточка для 2D..
сейчас в одном из ноутов:
Chipset SIS650/M650/651/740 found
SIS(0): SiS driver (2005/09/20-1, compiled for X.org 1.21.1.8)
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|1.34, Zenitur (ok), 09:52, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Интерфейс UMS ... использовался в очень старых драйверах, поддержка которых прекращена
NVIDIA до сих пор использует
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|2.65, Аноним (62), 10:41, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> NVIDIA до сих пор использует
какая разница кто что использует в проприетарных драйверах если речь про майнстримное ядро
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|1.55, Аноним (55), 10:24, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>mga (Matrox GPU)
чоза? Их до сих пор в серверные мат.платы суют встройкой для консоли. У Supermicro до жопы плат с матроксами. Да и внешние GPU от них до сих пор есть, просто это специализированные штуки.
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|3.68, нах. (?), 10:42, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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конечно нет, он туда 2022 поставит и у него все будет работать (удаленный доступ к графическим приложениям в том числе - замечу, не страдающий от того что GDI оказывается стал немодно немолодежно, а нашедший новые решения новым технологиям не ломая старые)
Б-же, храни Microsoft!
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|1.73, Шарп (ok), 10:58, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Проблемы проявляются начиная с выпусков xorg-server-1.4.0 (2004 год)
Двадцать лет, тысячи глаз...
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|2.85, Аноним (85), 11:29, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну и что? Это же сишка и крупный проект, миллионы строк и т.п. и т.д. Прежде чем строчку кода написать на сишке, надо миллион раз обдумать логику, как оно будет работать: чтобы не было переполнения и выход за границы бухвера, либо же сегфолт из-за нулевого указателя чтобы не получился.
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|3.87, Аноним (85), 11:31, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть, чтобы писать проекты масштаба иксов на сишке без ошибок, нужен миллион лет, а диды написали иксы за несколько лет, вот и несоответствие желаний и времени.
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|4.107, Аноним (103), 12:08, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот их внуки за нцать лет Вяленд ещё совсем чуть-чуть не допилили.
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|3.90, Аноним (16), 11:34, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Прежде чем строчку кода написать на сишке, надо миллион раз обдумать логику
Да, прикинь, ВНЕЗАПНО нужно ещё и уметь думать, а не тяп-ляп и в продакшн. Хотя для таких как ты придумали чатжпт.
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|4.91, Аноним (85), 11:36, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, я не прав? Да, надо думать много, если пишешь на сишке - а это много времени, так оно и есть. В итоге, если думать, и писать иксы без уязвимостей, лет за 100 да напишутся на сишке.
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|5.98, Аноним (-), 11:52, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А потом приодится прибивать к проекту компилятор и его даже минорную версию - тк дыряшка написана с кучей UB и воспроизводимости результата никто не гарантирует.
Вот они "высокие технологии дидов"!
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|2.110, freehck (ok), 12:10, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Проблемы проявляются начиная с выпусков xorg-server-1.4.0 (2004 год)
> Двадцать лет, тысячи глаз...
Ну что тут сказать. Судя по тому, что творит Red Hat, СПО -- труп. Не работает схема.
Дедушке Ричарду не говорите только. Не расстраивайте пожилого человека, пусть доживёт свой век спокойно.
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|3.121, нах. (?), 12:29, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну что тут сказать. Судя по тому, что творит Red Hat, СПО -- труп.
а ты только что заметил? Тот труп уже собаки доели. (так что приближение к нему не оскверняет необратимо, но все равно так себе встреча)
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|3.117, Аноним (100), 12:22, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что, собственно, мешает запускать на них иксы? Это же не винда, которой для 2D-окошек DX10 подавай.
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|4.122, нах. (?), 12:30, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что, собственно, мешает запускать на них иксы?
то что в иксах не будет для них драйверов.
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|4.123, Аноним (106), 12:31, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если сами по себе иксы + motif приложения, то, наверное, ничего, если нужны приложения с gtk или Qt то тебя ждет облом...
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|1.114, крокодил мимо.. (?), 12:13, 13/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Дополнительно можно отметить запрос на удаление ioctl-вызовов с поддержкой UMS (Userspace Mode-Setting) из ветки linux-next
ожидаемо.. если дрова карточки не могут в 3d/KMS - то будет она показывать ядерную консоль (или, при самых лучших раскладах, какое-то одно, фиксированное, разрешение).. понятно, что все карточки без KMS и раньше пролетали мимо wayland-а, но теперь их и из Xorg-а выпихивают..
> Так как с момента удаления данных драйверов не было получено запросов на их возвращение..
такое корпоративное.. эти (старые) дрова до сих пор поддерживаются в отличном состоянии и работают с текущим Xorg-ом без нареканий..
кому-то прям оч надо, чтобы Xorg умер окончательно и бесповоротно..
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|2.120, Аноним (106), 12:28, 13/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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иксы убили 10 лет назад, когда в угоду сами знаете чего, решили просто принудительно перестать принимать в иксы хоть что-то новое и только латать дыры.
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