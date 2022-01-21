Обновление X.Org Server 21.1.22 с устранением 5 уязвимостей

15.04.2026 08:58 (MSK)

Опубликованы корректирующие выпуски X.Org Server 21.1.22 и DDX-компонента (Device-Dependent X) xwayland 24.1.10, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland. В новых версиях устранены 5 уязвимостей. Некоторые уязвимости потенциально могут быть эксплуатированы для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.

Исправленные уязвимости:

  • CVE-2026-34001 - обращение к памяти после её освобождения (Use-after-free) в функции miSyncTriggerFence(). Уязвимость проявляется с выпуска xorg-server 1.9.0 (2010 год).
  • CVE-2026-33999 - целочисленное переполнение через нижнюю границу (underflow) в функции XkbSetCompatMap(), приводящее к чтению данных из области вне буфера при обработке специально оформленных запросов. Уязвимость проявляется с выпуска X11R6.6 (2001 год).
  • CVE-2026-34000 - чтение из области вне буфера в функции XkbAddGeomKeyAlias, вызванная отсутствием проверки соответствия размера переданного названия клавиши с выделенным буфером. Уязвимость проявляется с выпусков xorg-server 21.1.4 и xwayland 22.1.3 (2022 год).
  • CVE-2026-34002 - чтение из области вне буфера в функции CheckModifierMap() из-за отсутствия проверки соответствия числа указанных в запросе клавиш с фактическим числом переданных параметров. Уязвимость проявляется с выпуска X11R6.6 (2001 год).
  • CVE-2026-34003 - переполнение буфера в XKB-функции CheckKeyTypes(), приводящее к чтению данных из области вне буфера из-за отсутствия проверки соответствия размера буфера переданным в запросе данным. Уязвимость проявляется с выпуска X11R6.6 (2001 год).


Обсуждение (3)
  • 1, Аноним (1), 09:33, 15/04/2026 [ответить]  
    > Found by: Jan-Niklas Sohn working with TrendAI Zero Day Initiative.

    Спасибо нейросетям за спасение опенсорса. Серьёзно.

     
     
  • 3, Соль земли2 (?), 09:54, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А как же спасибо Солнцу за восход? Ты хоть представляешь, что было бы через 24 часа, если бы Солнце не взошло?
     

  • 4, Аркагоблин (?), 09:59, 15/04/2026 Скрыто ботом-модератором
