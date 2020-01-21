Обновление X.Org Server 21.1.20 с устранением 3 уязвимостей

|
1.2, Аноним (2), 22:32, 29/10/2025
Как там hdr и мониторы более 60 герц, ну, все современные, которые?
2.3, Аноним (3), 22:41, 29/10/2025
hdr не поддерживается, а мониторы (в обычной, SDR режиме) работают. с более 60 герц тоже все ок.
3.31, Аноним (-), 01:11, 30/10/2025
|
> с более 60 герц тоже все ок.
Ну как ок... Пока не подключишь второй другой монитор, то да.
Кто же мог подумать, что у людей может быть два разных монитора!
Ведь подключить ноут к большому монитору это прям невероятная редкость)))
4.50, Аноним (50), 03:11, 30/10/2025
|
> Ведь подключить ноут к большому монитору это прям невероятная редкость)))
Когда протокол X11 делали - это было буквально за гранью научной фантастики.
5.55, Аноним (55), 03:41, 30/10/2025
|
>Когда протокол X11 делали
Но мы продолжаем держаться за него 30 лет спустя, несмотря на все неудобства!
2.4, Аноним (4), 22:43, 29/10/2025
|
> мониторы более 60 герц
А разве были проблемы?
> hdr
Ты серверную/офисную ОС на телек ставишь?
3.8, победа в опасности (?), 22:53, 29/10/2025
|
Так а что, на телеке не линукс? Или там немного другой линукс? Таки мы сегодня телеки себе в профит к 4% не будем считать?
4.14, Аноним (4), 23:08, 29/10/2025
|
Кто на телек решил впендюрить ГНУ/Линукс, тот пущай и танцует с ХДРами и Долбится всякими Дигиталами. Защем это надо в мейнстриме? А то получается - "Редхат вы мне в легаси софте запилите ХДР, чтобы я такой пыщ-пыщ и телек свой выпускал. Деньги заплатить? Какие такие деньги?". Хорошо устроился, далеко пойдёшь.
5.52, Аноним (50), 03:15, 30/10/2025
|
> Кто на телек решил впендюрить ГНУ/Линукс, тот пущай и танцует с ХДРами
Надо рассказать самсунгу что они делают телеки неправильно. Анонимусы с опеннета мастеркласс и самсунгу в производстве умных теликов дадут. Сразу после завершения лекции по производству принтеров для компании HP.
4.16, Аноним (4), 23:15, 29/10/2025
|
> Таки мы сегодня телеки себе в профит к 4% не будем считать?
Телеки и не входят в эти 4%. Вся эта статка, как я понимаю, собирается на основе посещения веб-страничек. А, к примеру, в дефолтном Андрюша/Гугель ТВ браузера в стоке нет. И в магазине приложух там какие-то только стрёмные ноу-неймы. Сёрфать с телека - это... кхм...
5.37, Аноним (37), 01:26, 30/10/2025
|
Большинство браузеров для Android TV это просто оболочки для Android System WebView. BrowseHere, пожалуй, самая адекватная из них. Был ещё TV Bro, который на движке GeckoView, но он уже заброшен пару лет и довольно тяжёлый
3.11, Аноним (11), 22:56, 29/10/2025
|
>Ты серверную/офисную ОС на телек ставишь?
В этом вашем линуксе сервер имеет несколько другой смысл, не другой но более широкиий. X-server как бы намекает.
3.12, Аноним (11), 23:04, 29/10/2025
|
Он анонимный экспер, он не хакер, чтобы ставить Microsfot Windows server на плазменный ТВ.
Но вот на базе этого вашего GNU/Linux есть дистрибутивы для ТВ, даже среда рабочего стола одно время имела редакцию для ТВ. Возобновлена разработка окружения KDE Plasma Bigscreen для телевизоров https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63586
3.43, Аноним (43), 01:39, 30/10/2025
|
> Ты серверную/офисную ОС на телек ставишь?
У меня монитор в офисе стоит. На двери даже табличка висит, сам вешал. Так что там с HDR?
4.57, Аноним (4), 03:55, 30/10/2025
|
> в офисе
> с HDR
Нука, расскажи, пожалуйста, что ты там в офисе работаешь, что тебе HDR нужен...
2.20, Аноним (20), 23:50, 29/10/2025
|
С высокой герцовкой проблем нет и на моей памяти не было, но разную герцовку на нескольких мониках не завести нормально.
2.24, НеАнонимАКулхацкер (?), 00:17, 30/10/2025
|
Уже вышли Quake Rtx, а они все не могут решить проблему с Gpu рендерингом.
Linux все еще не может адекватно в графику.
3.26, AleksK (ok), 00:29, 30/10/2025
|
А ты пробовал видяху в комп вставлять. Хотя твоему c2d это не поможет.
4.49, НеАнонимАКулхацкер (?), 03:09, 30/10/2025
|
Ты из тех линуксоидов который запускают DE на игровом топовом пк, и говорят смотрите у меня не тормозит линукс?)
Притом что там проц под 80% забит виджетами Гном, котиками в Kde.
Но зато Линукс.
У меня на компе 2011 вин11 lts ито лучше летает.
1.5, Аноним (5), 22:43, 29/10/2025
|
>1994 год
Опять сишники неправильные попались, да сколько можно? А правильные сишники, вместо того, чтобы поправить все баги одним махом, и перестать позорится, продолжают рассказывать о том, какой rust плохой.
2.10, Аноним (11), 22:55, 29/10/2025
|
А можно отбросить все неприязни и честно ответить, какой язык сложнее а какой легче и почему это проще или лучше? Я изучал в ВУЗ ЯП СИ наравне с С++. Раст не изучал, но сам феномен противопоставления интересен, хочется разобраться в вопросе.
3.34, Аноним (-), 01:22, 30/10/2025
|
> А можно отбросить все неприязни и честно ответить, какой язык
> сложнее а какой легче и почему это проще или лучше?
А почему критерий "сложнее-легче"?
Палка-копалка проще чем лопата. И тем более проще чем экскаватор))
2.46, Аноним (46), 01:54, 30/10/2025
|
У этих сишников иксы летали на железе из 94 года, тогда как в современных кедах «аппаратно ускоренный» терминал нещадно раскручивает кулер.
3.47, ferris (?), 02:11, 30/10/2025
|
За кулер деньги уплочены, поэтому пусть отрабатывает каждую копейку по полной!
1.6, Икс (?), 22:44, 29/10/2025
|
>1994 год, 2013 год
Нормально подчищают ошибки. Спрашивается зачем на что-то менять, если уже добрались до таких древних ошибок?
2.13, Аноним (11), 23:05, 29/10/2025
|
Мне кажется, что иметь альтернативу Wayland в лице X-server с патченными ошибками имеет смысл.
4.17, Аноним (4), 23:29, 29/10/2025
|
> Достаточно того, что есть куча реализацией Wayland
Почувствовал себя в период разгара битвы браузеров. Куча реализаций со своими собственными стандартами. Эдакий период начала нулевых. Позади нэтскейп навигатор (ксорг), впереди глюкавый Ишак, уютная Опера, своеобразный ФФ... и куча жабогадюкинга. Короче, осталось подождать еще лет 15...
4.19, Аноним (11), 23:42, 29/10/2025
|
Щас придёт Google со своим Android на десктопе и всех переиграет.
5.53, МейнтейнерКоторыйПротивГуглКорпорации (?), 03:17, 30/10/2025
|
C 2017, они переигрывают всех своей ChromeOs.
с 2008, они переигрывают всех своими ChromeBook ами.
Я ведь хожу, смотрю, каждый прохожий, у каждого Chromebook, а в гаджетах Chromeos.
Вот какие молодцы.
6.58, Аноним (4), 04:02, 30/10/2025
|
> C 2017 <...> ChromeOs
> с 2008 <...> ChromeBook
А с 8-ого по 17-й на чём хромбуки были?
4.22, Омономном (?), 23:54, 29/10/2025
|
Сколько из них уже научились делать screen sharing?
Какой процент умеет drag-and-drop, copy-and-paste?
5.32, morphe (?), 01:11, 30/10/2025
|
Примерно все, поскольку большинство основаны на wlr/weston/какойтамтретий, и они всё умеют
6.59, Аноним (4), 04:04, 30/10/2025
|
Кстати... А в Гном таки завезли дрэг-н-дроп из дефолтного архиватора в дефолтный файловый манагер? А то помню, как у меня жопа горела, когда пришлось пользоваться этим поделием.
1.23, Аноним (23), 00:00, 30/10/2025
|
Насчёт багов в xkb не удивлён, там эээ всегда был адок, который регулярно подлатывали. Ну конечно же в Xorg таких закладок на 100 лет вперёд проплачено.
1.29, Аноним (-), 01:08, 30/10/2025
|
> CVE-2025-62230 - обращение к памяти после её освобождения
> CVE-2025-62231 - переполнение целого значения с типом "unsigned short"
> X11R6 (1994)
Ух... аж дидовым kалом пахнуло! Это еще до X.Org))
А ведь раньше были настоящие СИшники, не то что сейчас!
Писали без ошибок))
ЗЫ: а где Медведь, любитель сишный дыреней и дидового кода?
1.30, Ан339ним (?), 01:09, 30/10/2025
|
Ну почему ни один открытый проект не может помереть сразу? Откуда столько некромантов в сообществе?
2.33, Аноним (-), 01:15, 30/10/2025
|
> Откуда столько некромантов в сообществе?
При чем тут некроманты. Они подымают мертвое и делают рабочим.
А эти - некрофилы. Стюардесса давно завонялась, но они продолжают ее иметь.
С другой стороны, тебя удивляет, что в сообществе фриков, шизов и извращуг есть и такие?
2.36, Аноним (23), 01:25, 30/10/2025
|
У пользователей есть выбор. Пользоваться хорошо вылизанным и целиком рабочим, всегда устраивавшим. Или новым глючным огрызком. С проприетарным проще, там просто принудительно сажают на новое и модное независимо от его готовности и способности конкурировать со старым.
3.39, Анонимусс (-), 01:30, 30/10/2025
|
> Пользоваться хорошо вылизанным и целиком рабочим,
Напомню что вы это пишите в новости про 30+ летнюю дырень.
> всегда устраивавшим.
Просто пользователи такие, что готовы жрать любое овно))
4.44, Аноним (23), 01:51, 30/10/2025
|
На практике никакой проблемы, если ты запускаешь рандомный код из интернета, он уже может сделать абсолютно что угодно. А вот вечные баги вейланда несколько утомляют, да и паритета даже основной фунциональности нет и близко. Если hdr и vrr наконец заработают нормально (включая hdr контент вроде видео), от вейланда будет хоть какая-то польза. А так…
4.45, Аноним (23), 01:53, 30/10/2025
|
Все актуальные тулкиты уже рендерили на GPU в иксах. Хотя motif по-прежнему самый производительный.
5.48, СмотрящщийМейнтейнер (?), 03:03, 30/10/2025
|
С предварительной прогонкой через Cpu, тоесть все равно сначала Cpu обрабатывает, а потом кидает частично в Gpu,
В Иксах.
Ну просто поставь x11, и Wayland, посмотри в браузере сайт более менее тяжеловесный.
Я сравнивал на игрухе в браузере, 3d. В x11 проц напрягается, в Wayland, плавненько.
Посмотри в gpu-top, или SystemMonitor, кто че там рендерит.
1.38, Анонимусс (-), 01:29, 30/10/2025
|
> Проблемы потенциально могут быть эксплуатированы для повышения
> привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а
> также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для
> доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.
Ахаха! 2013 год, 1994 год, 1994 год.
Отличные были погромисты! Диды! АксаКалы, так сказать!
Писали надежный софт, с расширяемыми функциями вроде выполнения произвольного кода))
Всего 31 год дырень жила, в отрытом-то коде.
И это при том, в линyyyпсах традиционно иксы работают от рута.
2.60, Аноним (4), 04:15, 30/10/2025
|
> Всего 31 год дырень жила
У тебя был 31 год, чтобы её найти и посмеяться... Но ты не смог.
> погромисты
> Диды
> АксаКалы
Думаю, что этот словесный по.. идёт от твоего бессилия, потому что ты не смог...
