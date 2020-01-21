Обновление X.Org Server 21.1.20 с устранением 3 уязвимостей

2.33 , Аноним ( - ), 01:15, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Откуда столько некромантов в сообществе? При чем тут некроманты. Они подымают мертвое и делают рабочим.

А эти - некрофилы. Стюардесса давно завонялась, но они продолжают ее иметь. С другой стороны, тебя удивляет, что в сообществе фриков, шизов и извращуг есть и такие?

2.36 , Аноним ( 23 ), 01:25, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У пользователей есть выбор. Пользоваться хорошо вылизанным и целиком рабочим, всегда устраивавшим. Или новым глючным огрызком. С проприетарным проще, там просто принудительно сажают на новое и модное независимо от его готовности и способности конкурировать со старым.

3.39 , Анонимусс (-), 01:30, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пользоваться хорошо вылизанным и целиком рабочим, Напомню что вы это пишите в новости про 30+ летнюю дырень. > всегда устраивавшим. Просто пользователи такие, что готовы жрать любое овно))

4.44 , Аноним ( 23 ), 01:51, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На практике никакой проблемы, если ты запускаешь рандомный код из интернета, он уже может сделать абсолютно что угодно. А вот вечные баги вейланда несколько утомляют, да и паритета даже основной фунциональности нет и близко. Если hdr и vrr наконец заработают нормально (включая hdr контент вроде видео), от вейланда будет хоть какая-то польза. А так…

3.40 , СмотрящщийМейнтейнер ( ? ), 01:33, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Пользоваться хорошо вылизанным и целиком рабочим, всегда устраивавшим. Ну если тебя устривает Cpu рендеринг.

4.45 , Аноним ( 23 ), 01:53, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все актуальные тулкиты уже рендерили на GPU в иксах. Хотя motif по-прежнему самый производительный.

5.48 , СмотрящщийМейнтейнер ( ? ), 03:03, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С предварительной прогонкой через Cpu, тоесть все равно сначала Cpu обрабатывает, а потом кидает частично в Gpu,

В Иксах.

Ну просто поставь x11, и Wayland, посмотри в браузере сайт более менее тяжеловесный.

Я сравнивал на игрухе в браузере, 3d. В x11 проц напрягается, в Wayland, плавненько.

Посмотри в gpu-top, или SystemMonitor, кто че там рендерит.

5.54 , СмотрящщийМейнтейнер ( ? ), 03:24, 30/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всмысле не не так, кто там чоо рендерит, ты попутал чтоли?).

хд)хд)

