Обновление X.Org Server 21.1.16 с устранением 8 уязвимостей

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|2.23, Dullish (?), 11:45, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На Zig же! Как раз к тому времени, когда выяснится, что Rust тоже не торт, новинку получится в виртуалке запустить. С патчами...
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|4.72, Аноним (72), 13:37, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если на языке может писать даже маразматик, то только маразматик на нем и будет писать.
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|4.96, Аноним (96), 14:53, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фанатики раста вообще вкурсе, что их процесс ничего системе сделать не сможет, если не давать их коду запускаться хоть с какими-то привелегиями, даже если он крашнется? Объясни мне, как поступит дебил, выбравший сегодня писать на расте, если он будет читать откуда-то данные и вдруг ему не хватит буфера? Правильно - выделит ещё больше памяти. Чем это отличается от void *xmalloc(size_t size) { void *mem = malloc(size); if (!mem) abort(); else return mem; } ? Правильно - тем, что компилятор раста за дебила всё уже придумал, захардкодил, а через 2 года прийдёт майкрософт и влепит в вызов телеметрию, которая будет ронять программу, когда произойдет host microsoft.com can't be resolved.
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|2.64, Аноним (64), 13:19, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А FTP на Паскаль, а HTTP на Фортран. И другие веселые истории от экспертов.
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|3.81, Аноним (80), 13:52, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да никак скомпилить блин не могут, английский в машкод не хочет переводиться(
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|1.5, Шарп (ok), 11:16, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>2001 году
>1996 год
>1994 год
>1996 год
>2013 год
>2004 год
>1991 год
>1994 год
Тут буквально в соседней теме анон оттоптался на расте:
>rust сомнителен в плане ИБ - т.е. той самой безопасности,только не из-за каких-то там переполнений буфера (да, тут можно потоптаться троллям) а именно из-за бэкдоров, которых влегкую пропихнуть и в сам компилятор и в результирующие скомпилированные исполняемые.
Толи дело сишка с 30 летними бэкдорами. Сомнений в плане ИБ нет. Ага.
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|3.20, Аноним (66), 11:41, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Он спасёт там, где этот unsafe не нужен (примерно 99% кода). А код на сишке — это один сплошной unsafe.
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|4.103, Bottle (?), 15:14, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо, а судьи кто? кто будет контролировать количество unsafe строк в коде?
Будет ли дядя полицейский бить чулочников по рукам за то, что у них слишком много ансейфов в коде?
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|3.82, Аноним (82), 13:53, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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функции помеченные unsafe не будут выполнять проверки. К примеру ты сможешь обратиться к n-ному элементу в массиве хотя массив пустой. То есть, не будет проверки, а есть ли такой там элемент
И если ты тут будешь использовать unsafe то это как минимум очень сильно странно. И остальные 99 процентов случаев ты будет тоже очень странно использовать unsafe
А там где он есть (у нас его вообще нет) то там он попадает под пристальное внимание по типа «а чего его сюда добавили»
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|4.115, anonymous (??), 16:27, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А там где он есть (у нас его вообще нет) то там он попадает под пристальное внимание по типа «а чего его сюда добавили»
Вот тут как раз фундаментальный вопрос - и чем это лучше чем ассемблер плюс С? У нас, сишников, постоянно в голове регистры процессора, флаги, строки кэша, постоянный лютый ужас перед потерей точности (вообще хрен отследишь, надо и высшую математику немного уметь), про переполнение регистров вообще молчу это сверхбазовое понятие. А недавно, лет 20 назад еще в корпус процессора напихали много процессоров, и они на физическом уровне параллельно работают. Только только немного привыкли к существованию аппаратных прерываний, к хитрейшему аппаратному трюку DMA который запустил и он сам по себе работает байты гоняет, а тут на тебе - многомашинный комплекс с многоуровневыми кэшами в одной крохотной микросхемке за 1000 рублей.
И снова тут как тут новый продаван трясёт модным молодёжным самопроверяющим гипер-борроучекером. Ну вроде неплохо. Только кто будет проверять проверяльщика? В итоге снова сведётся к "ой почему глючит, я же перезгрузил, и блок питания дорогой, и материнка брендовой фирмы и на расте всё".
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|2.24, bubba (?), 11:45, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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противная сишка:
с как минимум двумя независимыми открытыми компиляторами, и либы, которые можно хоть на дискете принести. вывод - бэкдоры
прекрасный руст:
m$ в виде главного спонсора, либы прибиты к crates.io в руках главного спонсора и единственным компилятором от главного спонсора. вывод - бэкдоров нет, мамой клянус
смотри не перепутай!
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|3.32, Аноним (-), 12:02, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О, наивное дитя вещает про независимые компиляторы Это так умилительно GCC ... большой текст свёрнут, показать
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|4.60, tty2 (?), 13:09, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Покажите, какая связь между работой на корпорацию и безнаказанностью при добавлении кода в открытом проекте?
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|5.86, Аноним (86), 14:03, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Корпа является юрлицом с конкретной географической регистрацией. Следовательно она обязана соблюдать законы места этой самой регистрации: неважно РФ это, ЕС, США или ещё где. И если по местному Patriot Act она в своё поделие обязана бэкдор сунуть - он там будет или корпа огребёт от местных властей. Опенсорсие от этого не защитит никак даже если бородатый в костюме антилопы в процессе возмущённых визгов и скачек на ленточки порвётся.
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|6.114, 12yoexpert (ok), 16:27, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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microsoft никому ничего не обязана, почитай про историю взяток от этой компании, а потом вспомни, что путинская шавка недавно официально разрешила компаниям из США давать взятки в других странах
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|3.33, Аноним (33), 12:02, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Либы можно и оффлайн подгружать, так что претензию на принимаем.
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|4.69, Аноним (69), 13:31, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Инструкции как развернуть локальную папку в качестве репы с полноценной заменой crates.io, (т.е. как минимум с поддержкой закачки новых билдов) всё ещё нет так как данный функционал не предусмотрен карго-культом.
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|3.36, чатжпт (?), 12:06, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ага, прибит к crates.io
[dependencies]
regex-lite = { path = "../regex/regex-lite" }
[dependencies]
regex = { git = "https://github.com/rust-lang/regex.git", tag = "1.10.3" }
вы хоть базовый учебник прочитайте по раст, а не методичку "Как правильно ненавидеть раст: 5 примеров с картинками для самых маленьких"
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|4.109, Нуину (?), 15:56, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> regex-lite = { path = "../regex/regex-lite" }
Ага, а в ../regex/regex-lite тоже также прописано? Вряд ли.
И вообще, не видел ни одного публичного проекта, который так делает. Все тянут с crates.io
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|2.30, Аноним (30), 12:01, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну глупо считать за аргумент 30 летние примитивные ошибки. Компиляторы только лет 10-15 перестали быть совершенно отвратительными, осталось приучить всех тех, кто писал код 30 лет назад, к статическим анализаторам и использованию стандартной функциональности компилятора (ну или лучше сменить их на новых). Язык менять не обязательно.
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|2.43, Аноним (-), 12:22, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Толи дело сишка с 30 летними бэкдорами. Сомнений в плане ИБ нет. Ага.
А по теме есть что сказать кроме выражения своих эмоций? Он то прав.
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|1.8, Аноним (7), 11:23, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Темы это кусок устаревшего забагаванного костылями кода, который уже палкой не хотят трогать! Даже за деньги!!!
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|1.9, Аноним (7), 11:25, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>">2001 году
>1996 год
>1994 год
>1996 год
>2013 год
>2004 год
>1991 год
>1994 год"
Вот почему на Wayland скоро все перейдут!
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|1.10, Аноним (10), 11:25, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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И тем не менее. Поклонники вяляного ещё 10 лет назад орали, что иксы на свалку, и т.д. Однако, время идёт, а иксы всё ещё на плаву, благодарю коду дидов, который работает уже десятки лет, а вяляной за 15 лет худо бедно может функционировать, и то секурность очень очень слабая у него, т.к. вяляной написан не на Расте. А диды авторы иксов построили мощный фундамент иксам, который будет в дистрах ещё очень долго, именно долгое пользование иксами и говорит о сверх качестве иксов, и несоврешенстве вяляного.
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|2.31, freehck (ok), 12:02, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поклонники вяляного ещё 10 лет назад орали, что иксы на свалку
> Однако, время идёт, а иксы всё ещё на плаву
Ну так суть не в том, чтобы продукт до ума довести, а в том, чтобы рисоваться на форумах, рассказывая, как Wayland хорош. Тролли заняты своими обычными делами. =)
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|2.37, Аноним (-), 12:09, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Однако, время идёт, а иксы всё ещё на плаву
Как овно? Оно тоже плавает))
> благодарю коду дидов, который работает уже десятки лет,
"работает" это громко сказано)
Судя по кол-ву ошибок вам просто повезло.
> вяляной за 15 лет худо бедно может функционировать,
Учитывая, что первый релиз в 2012, то твои математические умения просто поражают воображение.
А по поводу "худо бедно"... мейнстримные дистрибутивы на него уже перешли.
На Х11 остались всякие бомжи типа крыски. И то даже они задумываются.
> и то секурность очень очень слабая у него, т.к. вяляной написан не на Расте.
Ого! Неужели. Протокол не написан на расте. Кто бы мог подумать!
Твои познания в теме на уровне ПТУ животноводства.
Почитай про COSMIC - это реализация вейланда как раз на rust.
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|3.45, freehck (ok), 12:29, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А по поводу "худо бедно"... мейнстримные дистрибутивы на него уже перешли.
"На него" -- это громко сказано. Каждый композитор wayland -- это отдельный маленький xorg, и все они разные. Из-за этого страдает поддержка сторонних приложений: то, что у вендоров десятилетиями работало на xorg, почему-то лишь в последние пару лет начинает получать поддержку работы под wayland, и то не у всех, и то с оговорками, что мол, "всё равно рекомендуем гонять наш софт под иксами".
Итого у вас даже на DE типа GNOME, разработчики которой уже давно откровенно забили на бэкенд x11 для gtk, половина пользователей продолжает мучиться, но использовать x11-сессию: тупо потому, что для работы в 99% случаев нужно стороннее ПО.
Wayland станет успешным не раньше, чем реализуется одно из двух. Либо когда останется только один вендор графического окружения рабочего стола (что вряд ли), либо когда основные инвесторы наконец осознают, насколько важной проблемой для развития десктопного линукса является поддержка стороннего ПО, и начнут педалировать стандартизацию и унификацию: например, сделают общий для всех базовый композитор.
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|2.57, Шарп (ok), 12:56, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Однако, время идёт, а иксы всё ещё на плаву
M$-DOS тоже на плаву. Даже есть аналог xwayland -- dosbox. Икс ждёт то же самое.
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|2.58, AleksK (ok), 13:05, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда там в своём совершенстве появится HDR, а когда проблему с тирингом решат, а higdpi нормально сделают, нормальное аппаратное ускорение в браузерах и много чего ещё что дидам в консоли нафиг не надо.
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|3.70, Loki13 (ok), 13:32, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>нормальное аппаратное ускорение в браузерах
Всё остальное по делу, а вот этого и под вялендом толком нет нифига. Вообще, аппаратное ускорение в браузерах, это на линуксе что-то с трудом и плясками всегда еле достижимое(если достижимое) было. И то, только в определенном браузере, с определенным железом и в правильную фазу луны.
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|4.74, Аноним (30), 13:41, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Любой firefox начиная с 9* версии и nvidia (для vaapi-nvdec), никаких сложностей и всё всегда работает. Минус случаи когда саботировали и добавляли исправные конфигурации в чёрный список по доносу конкурентов, там уходит несколько месяцев пока до релиза дойдёт. Вот аппаратное ускорение на венде это действительно боль, отваливается каждое обновление через одно и ничего ты не сделаешь -- жди полгода пока исправят.
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|5.76, Аноним (66), 13:45, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На винде аппаратное ускорение не отваливалось ни разу (нет, было когда-то на 8800GT, но там оно не отваливалось, а через некоторое время драйвер в синьку выбивало, спасибо NVIDIA). На линуксе аппаратное ускорение не удалось завести ни разу.
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|6.77, Аноним (30), 13:46, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто попробуй обновлять венду и софт и поймёшь в чём проблема.
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|6.93, AleksK (ok), 14:18, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На винде аппаратное ускорение не отваливалось ни разу (нет, было когда-то на
> 8800GT, но там оно не отваливалось, а через некоторое время драйвер
> в синьку выбивало, спасибо NVIDIA). На линуксе аппаратное ускорение не удалось
> завести ни разу.
Может вместе невидии видеокарт купить?
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|4.84, AleksK (ok), 13:58, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё остальное по делу, а вот этого и под вялендом толком нет
> нифига. Вообще, аппаратное ускорение в браузерах, это на линуксе что-то с
> трудом и плясками всегда еле достижимое(если достижимое) было. И то, только
> в определенном браузере, с определенным железом и в правильную фазу луны.
Может у тебя с этим проблемы? У меня все отлично работает. Вот тебе рутуб 4К видосик, все это работает на Ryzen 7 5800H с интеграшкой, обычный Gnome 47 (естественно сеанс wayland), обычный Firefox 135.
https://postimg.cc/SJzsqHZ2
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|5.95, iPony129412 (?), 14:43, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разработчики Fiferfox пока GPU декодирование для линуксов включили дефолтом только для Intel.
AMD выключено из-за глюков.
Это позиция разработчиков.
А что там у кого УМВР или НУМВР — такое...
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|6.104, AleksK (ok), 15:15, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что там у кого УМВР или НУМВР — такое...
Да у тебя по жизни нифига не работает, только и делаешь что ноешь. Раншье в bashrc или profile надо было переменные прописывать, но давно уже все работает просто так. У меня все работает и на интеграшке в ноуте и на rx7900 в компе. Уже давно известно, если хочешь чтобы под линуксом все работало покупай AMD.
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|1.11, Аноним (11), 11:25, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А если серьёзно, злые языки говорят что основная причина стагнации иксов в куче различных надстроек и DE, которые десятилетиями тянули на себя одеяло, навешивали небоскрёбы абстракций и распыляли время, из-за чего на развитие самих иксов оставалось примерно ничего. Вон на прастихоспаде хабре ушлый болгарин напрямую под иксы пишет — там ультрапростой и достаточно шустрый протокол в базе, вяленд на его фоне — какой-то индийский паноптикум.
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|3.78, Шарп (ok), 13:47, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там перечислены требования и это буквально вейланд за исключением разве что сетевой прозрачности. Так что, анон, X12 уже сделали.
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|1.19, anonymous (??), 11:41, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> ... потенциально могут быть эксплуатированы для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.
То есть, нигде.
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|2.27, eugener (ok), 11:54, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. практически везде где в качестве дисплейного менеджера используется lightdm и другие менеджеры типа lxdm, которые всегда запускают иксы под рутом (т.е. в xfce, lxde и пр.).
gdm запускает иксы под рутом если используются драйвера nvidia.
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|3.42, Аноним (42), 12:17, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> другие менеджеры типа lxdm, которые всегда запускают иксы под рутом (т.е. в xfce, lxde и пр.).
Наглая ложь, как минимум 15 лет такого нет, а иксы нужно запускать по startx, а не гномовскими поделками от трансшаманов.
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|4.67, Аноним (67), 13:28, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Наглая ложь,
> минимум 15 лет такого нет
На дворе 2025, если что.
Напоминаю, что root редхатовцы специально отпиливали много лет, и к 2014 таки отпилили: Xorg 1.16 — это первый релиз, который (в идеальных лабораторных условиях) смог запускаться без повышенных привелегий.
А до тех пор было именно так. И ещё сколько-то лет допиливались ядерные дрова: drm, kernel modesetting, libinput и прочее.
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|5.105, Аноним (96), 15:16, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, то есть 11 лет как уже нигде, кроме идиотских сетапов с графикой, где рут вс... большой текст свёрнут, показать
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|2.26, bubba (?), 11:47, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что m$ в рамках eee своей новой покупки rust платит за исправление багов определённого класса? думаю неплохо да. главное дальше не пускать - пусть буржуй сам верёвку купит
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|3.39, Аноним (21), 12:14, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет. В том, какое количество шоколадных глаз за эти 3 с половиной десятка лет в код пялились, а обнаружена закладка только сейчас. Блин, этот бэкдор появился на год раньше чем я винду впервые увидел.
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|4.113, Аноним (113), 16:25, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>обращение к уже освобождённой области памяти
Такие "бекдоры" и в коде современного написания встречаются сплошь и рядом. Считаются ошибками, а не бекдорами.
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|1.28, Ахз (?), 11:55, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ага, такие: "Тэк.. почитать что-ли код иксов.. Oh.. Wait.." Поздновато дыры латать стали. Выглядит как агония
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|2.34, Афроним (?), 12:03, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Иксами пользуются и они работают. Ваш выбор прогресс любой ценой,очевидно. Осуждать не буду,кто-то должен разминировать подходы,
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|1.35, Аноним (35), 12:05, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В стародавние времена умельцы из одной компании даже для DOS X-клиент выпустили. Wayland по сети не работает. Вообще. Есть протоколы удаленного доступа, но это другое.
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|2.65, Аноним (11), 13:22, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Побуду капитаном очевидность, но это же очевидно что сетевая прозрачность и возм... большой текст свёрнут, показать
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|1.38, Аноним (38), 12:10, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не хочу сказать, что инновации не нужны, но блин, столько лет не мочь разобраться даже с такой базовой штукой, как вывод изображения?
Вчера в убунте 24.10 пробовал вейланд с последними дровами от нвидии, ужас, всё глючит, ввод текста лагает, IDEA выдаёт 45 кадров в "экспериментальном wayland-native режиме". В ужасе побежал обратно в xorg, пусть с неуязвимостями, проблемами, но работает.
Такими темпами даже не удивляюсь, что в линуксе постоянно проблемы с уходом в suspend и прочими quality of life фичами, тут даже базовое решить годами не могут, больше времени тратя на обсуждения.
Сейчас переведут всё на вейланд, потом регресс-тестинг на пользователях дескотопа лет 10-15, и знаменательно в 2035 догоним по фичам xorg (нормальная работа без проблем = фича)
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|2.47, Анонимусс (?), 12:29, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вчера в убунте 24.10 пробовал вейланд с последними дровами от нвидии
> дровами от нвидии
Странно, у меня АМД и все работает.
Попробуйте обратиться к вашему вендору и описать проблему.
> догоним по фичам xorg (нормальная работа без проблем = фича)
Если бы xorg умел нормально работать (пусть даже с минорными проблемами), то его бы не выкидывали
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|3.51, Аноним (38), 12:40, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Даже отвечать на это не буду, у тебя всё работает? Прям вообще всё и даже ни одной проблемы в твоих логах я не найду? Это даже игнорируя момент, что рынок десктоп-видеокарт захвачен нвидиа и эти юзеры блягодаря вейланду будут привязаны к виндовсу пожизненно.
Я говорю про базовые сценарии, работа без проблем, показ экрана, съёмка экрана. Вейланд на большинстве сетапов и с этим не справляется.
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|4.75, Loki13 (ok), 13:44, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю что там в ваших убунтах, а у меня в моей генте с hyprland'ом всё и на невидии работает отлично. Как explicit sync завезли, так и проблем уже пол года нет. Да, нет аппаратного ускорения в браузерах, но у меня его и на иксах не было и на радеоне(4870 когда был), не было. Но это мало напрягает, видео в браузере не смотрю практически.
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|5.85, Аноним (33), 14:00, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что именно "ВСЁ" работает? Возьми и перечисли, а там уже решим "всё" это или нет.
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|6.102, Loki13 (ok), 15:14, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё что мне надо работает, ещё год назад это было далеко не так. 4К экран работает, масштаб 1,875 не мылит, РДП на рабочий комп - работает и не глючит, игры в стиме - играются(даже со всякими новомодными ртх-ами и длссами), экран и даже отдельные приложения в мессенджерах коллегам шарятся. Из того что не работает, хоть и не особо надо, это --enable-gpu-compositing в хромобраузерах и софте на их движках. Было бы неплохо, но и без этого норм.
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|4.89, Анонимусс (-), 14:11, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прям вообще всё
"Прям вообще всё" это не то что не про вейланд или иксы, это вообще не про линукс.
У меня КДЕ с плазмой 6, видяха амд, 4к монитор с хдр.
4к работает, дробное масштабирование работает, хдр в играх работает.
Экран шарится, напр. через rustdesk, съёмка экрана работает чере obs.
"Что тебе еще надо, @?" (c)
Рекомендую проверить прямоту рук и написать невидии что у тебя что-то плохо работает.
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|4.107, AleksK (ok), 15:28, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прям вообще всё и даже ни одной проблемы в твоих логах я не найду?
Даже ни одной проблемы.
> что рынок десктоп-видеокарт захвачен нвидиа
Какой рынок? Черкизовской?
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|2.48, Аноним (48), 12:30, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Современное ойти - это не про решение конкретных задач. Это про постоянное изменение ради изменения, постоянный рефакторинг, этакая перманентная революция.
Дело даже не в деньгах/прибылях/зарплатах. Если у npm пакета не было изменений два года, его стараются не использовать. Предпочтут пусть кривое, но зато постоянно обновляющееся. Разбираться, почему оно не обновляется, никто не будет. Просто перестал двигать кровати - оказался не у дел.
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|2.117, 12yoexpert (ok), 16:36, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> с последними дровами от нвидии,
таки бачили вочи, шо брали
не в оправдание вяленому, конечно
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|1.41, Аноним (41), 12:16, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Уязвимость проявляется со времён до выпуска X11R6.6 в 2001 году.
Уязвимость проявляется с первой версии xkb.c, вошедшей в состав X11R6 (1994 год).
Уязвимость проявляется с выпуска X11R6.1 (1996 год).
Уязвимость проявляется начиная с X11R5 (1991 год).
Уязвимость проявляется начиная с X11R6 (1994 год).
Наконец то починили.
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|2.68, Аноним (68), 13:29, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в которых X-сервер выполняется с правами root,
Иными словами, ни в одном современном дистрибутиве этих уязвимостей нет.
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|3.92, Аноним (92), 14:12, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Fedora 41, lightdm
root 1706701 1.8 0.5 25692492 182552 tty1 Ssl+ янв17 1054:20 /usr/libexec/Xorg -core -noreset :0 -seat seat0 -auth /run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt1 -novtswitch
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|1.44, Анонимусс (?), 12:26, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Огромная благодарность автору новости за подробности уязвимостей и их даты создания.
В них все прекрасно:
- сплошные проблемы с memory management
- которые написали самые что ни на есть дидовые диды 30+ лет назад, которые уже тогда не умели в память
- тыщщи глаз "сообщества", которые смотрели все эти годы хз куда
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|2.52, Аноним (69), 12:40, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Видимо уж очень страшные уязвимости что за 30+ лет даже хацкеры боятся заюзать.
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|2.79, Аноним (72), 13:48, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тыщщи глаз не пускают икс-сервер от рута и не пробрасывают их по сети на сервер. И вообще не умножают сущности там, где достаточно консоли. Они все эти годы смотрели на свою модель безопасности, а не рекламу безопафосных языков.
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|3.108, Аноним (96), 15:29, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Статистику по телеметрии с браузеров, которые разве что /var/log/wtmp не выплёвывают? Просто интересно, откуда эти данные берутся. Если добровольный сбор - то это всё хрень, как раз два лагеря (и аж 79 рофлеров на Lynx, видимо) пополам бодаются.
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|4.119, 12yoexpert (ok), 16:42, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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технически образованных пользователей вайленда, способных отключить телеметрию, на порядки меньше, чем таковых в иксах. отсюда и равные проценты по ссылке выше
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|1.56, Аноним (67), 12:55, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
Что характерно, все восемь уязвимостей А до этого он же нашёл CVE-2023-6816, CV... большой текст свёрнут, показать
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|2.59, Ivan_83 (ok), 13:06, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оно 34 года работало и никому не мешало, а за деньги чего бы и не подокапыватся.
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|2.121, 12yoexpert (ok), 16:45, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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всё, что нужно знать про эту компанию, это её владельцев. тогда станет понятно, почему открытые проекты спамят подобным бредом
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|1.63, Аноним (63), 13:14, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Наконец-то за иксы взялись всерьез и основательно начали анализаторами проверять - баги из 1994г даже фиксят.
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|2.110, Нуину (?), 15:58, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо. Учитывая, что нового ничего не добавляют, то багов будет только меньше. Самое оно, когда все уйдут (а будет ли это?) на вяленый. Останусь сидеть на теплых и ламповых иксах. Буду заходить иногда почитывать про новые проблемы в вяленом.
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|1.111, Крышнам (?), 16:08, 26/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это повод выпить под блины с лопаты (у вас в скрепостане сейчас кажись масленица?).
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