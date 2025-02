Обновление X.Org Server 21.1.16 с устранением 8 уязвимостей

2.16 , Аноним ( 16 ), 11:34, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Иксы еще вялого переживут.

2.31 , freehck ( ok ), 12:02, 26/02/2025 > Поклонники вяляного ещё 10 лет назад орали, что иксы на свалку

> Однако, время идёт, а иксы всё ещё на плаву Ну так суть не в том, чтобы продукт до ума довести, а в том, чтобы рисоваться на форумах, рассказывая, как Wayland хорош. Тролли заняты своими обычными делами. =)

2.37 , Аноним ( - ), 12:09, 26/02/2025 > Однако, время идёт, а иксы всё ещё на плаву Как овно? Оно тоже плавает)) > благодарю коду дидов, который работает уже десятки лет, "работает" это громко сказано)

Судя по кол-ву ошибок вам просто повезло. > вяляной за 15 лет худо бедно может функционировать, Учитывая, что первый релиз в 2012, то твои математические умения просто поражают воображение.

А по поводу "худо бедно"... мейнстримные дистрибутивы на него уже перешли.

На Х11 остались всякие бомжи типа крыски. И то даже они задумываются. > и то секурность очень очень слабая у него, т.к. вяляной написан не на Расте. Ого! Неужели. Протокол не написан на расте. Кто бы мог подумать!

Твои познания в теме на уровне ПТУ животноводства.

Почитай про COSMIC - это реализация вейланда как раз на rust.

3.45 , freehck ( ok ), 12:29, 26/02/2025 > А по поводу "худо бедно"... мейнстримные дистрибутивы на него уже перешли. "На него" -- это громко сказано. Каждый композитор wayland -- это отдельный маленький xorg, и все они разные. Из-за этого страдает поддержка сторонних приложений: то, что у вендоров десятилетиями работало на xorg, почему-то лишь в последние пару лет начинает получать поддержку работы под wayland, и то не у всех, и то с оговорками, что мол, "всё равно рекомендуем гонять наш софт под иксами". Итого у вас даже на DE типа GNOME, разработчики которой уже давно откровенно забили на бэкенд x11 для gtk, половина пользователей продолжает мучиться, но использовать x11-сессию: тупо потому, что для работы в 99% случаев нужно стороннее ПО. Wayland станет успешным не раньше, чем реализуется одно из двух. Либо когда останется только один вендор графического окружения рабочего стола (что вряд ли), либо когда основные инвесторы наконец осознают, насколько важной проблемой для развития десктопного линукса является поддержка стороннего ПО, и начнут педалировать стандартизацию и унификацию: например, сделают общий для всех базовый композитор. 2.57 , Шарп ( ok ), 12:56, 26/02/2025 > Однако, время идёт, а иксы всё ещё на плаву M$-DOS тоже на плаву. Даже есть аналог xwayland -- dosbox. Икс ждёт то же самое.

2.58 , AleksK ( ok ), 13:05, 26/02/2025 Когда там в своём совершенстве появится HDR, а когда проблему с тирингом решат, а higdpi нормально сделают, нормальное аппаратное ускорение в браузерах и много чего ещё что дидам в консоли нафиг не надо.

3.70 , Loki13 ( ok ), 13:32, 26/02/2025 >нормальное аппаратное ускорение в браузерах Всё остальное по делу, а вот этого и под вялендом толком нет нифига. Вообще, аппаратное ускорение в браузерах, это на линуксе что-то с трудом и плясками всегда еле достижимое(если достижимое) было. И то, только в определенном браузере, с определенным железом и в правильную фазу луны.

4.74 , Аноним ( 30 ), 13:41, 26/02/2025 Любой firefox начиная с 9* версии и nvidia (для vaapi-nvdec), никаких сложностей и всё всегда работает. Минус случаи когда саботировали и добавляли исправные конфигурации в чёрный список по доносу конкурентов, там уходит несколько месяцев пока до релиза дойдёт. Вот аппаратное ускорение на венде это действительно боль, отваливается каждое обновление через одно и ничего ты не сделаешь -- жди полгода пока исправят.

5.76 , Аноним ( 66 ), 13:45, 26/02/2025 На винде аппаратное ускорение не отваливалось ни разу (нет, было когда-то на 8800GT, но там оно не отваливалось, а через некоторое время драйвер в синьку выбивало, спасибо NVIDIA). На линуксе аппаратное ускорение не удалось завести ни разу.

6.77 , Аноним ( 30 ), 13:46, 26/02/2025 Просто попробуй обновлять венду и софт и поймёшь в чём проблема.

6.93 , AleksK ( ok ), 14:18, 26/02/2025 > На винде аппаратное ускорение не отваливалось ни разу (нет, было когда-то на

> 8800GT, но там оно не отваливалось, а через некоторое время драйвер

> в синьку выбивало, спасибо NVIDIA). На линуксе аппаратное ускорение не удалось

> завести ни разу. Может вместе невидии видеокарт купить?

4.84 , AleksK ( ok ), 13:58, 26/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Всё остальное по делу, а вот этого и под вялендом толком нет

> нифига. Вообще, аппаратное ускорение в браузерах, это на линуксе что-то с

> трудом и плясками всегда еле достижимое(если достижимое) было. И то, только

5.95 , iPony129412 ( ? ), 14:43, 26/02/2025 Разработчики Fiferfox пока GPU декодирование для линуксов включили дефолтом только для Intel.

AMD выключено из-за глюков. Это позиция разработчиков.

А что там у кого УМВР или НУМВР — такое...

6.104 , AleksK ( ok ), 15:15, 26/02/2025 > А что там у кого УМВР или НУМВР — такое... Да у тебя по жизни нифига не работает, только и делаешь что ноешь. Раншье в bashrc или profile надо было переменные прописывать, но давно уже все работает просто так. У меня все работает и на интеграшке в ноуте и на rx7900 в компе. Уже давно известно, если хочешь чтобы под линуксом все работало покупай AMD.

