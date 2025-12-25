Выпуск проекта XLibre XServer 25.1.0, развивающего форк X.Org Server

После полугода разработки опубликован выпуск проекта XLibre 25.1.0, развивающего форк X.Org Server. Первый выпуск ветки XLibre XServer 25.1.0 позиционируется как имеющий качество бета-версии и предназначен для тестирования и выявления возможных недоработок. Следом планируют выпустить ещё две бета-версии, после чего в выпуске 25.1.3 объявить ветку стабильной. Проект развивает Энрико Вайгельт (Enrico Weigelt), занимающий первое место по числу подготовленных для X-сервера изменений - до создания форка от Энрико в X.Org Server было принято около 1600 изменений и ещё более 1200 изменений включено в кодовую базу форка. Энрико также является мэйнтейнером драйверов AMD FCH GPIO и VIRTIO GPIO в ядре Linux, и мэйнтейнером Xnest Причиной создания форка было несогласие с политикой сопровождающих X.Org, ведущей к стагнации разработки, в то время как Энрико выступал за активное продолжение развития и проведения большой чистки X-сервера. Недовольство сопровождающих в отношении Энрико, которое привело к прекращению приёма от него изменений, вызвано тем, что некоторые связанные с проведением чистки изменения приводили к проблемам, регрессиям, нарушению ABI и сбоям при сборке. Кроме того, Энрико был склонен к теориям заговора и заявлял, что компания Red Hat намеренно тормозит развитие X-сервера. Среди изменений в выпуске XLibre XServer 25.1: Добавлена поддержка библиотеки libseat и фонового процесса seatd, предоставляющих возможности для управления сеансом и организации доступа к совместно используемым устройствам ввода и вывода (может использоваться в качестве альтернативы компонентам управления сеансом из systemd).

Улучшена поддержка проприетарных драйверов NVIDIA. В дополнение к ранее поддерживаемым выпускам драйверов NVIDIA 570+, добавлена поддержка старых веток 340, 390 и 470, активируемая через указание флага "legacy_nvidia_padding" при сборке Xserver и позволяющая обойтись без выставления в директиве ServerFlags параметра IgnoreABI. На системах с драйвером NVIDIA включена поддержка архитектуры 2D-ускорения GLAMOR, которая использует OpenGL для ускорения 2D-операций (ранее поддержка GLAMOR была отключена из-за несовместимости с DDX-драйвером "modesetting" на системах с драйверами NVIDIA, теперь данная несовмесимость устранена).

Возвращён X-сервер Xfbdev, использующий фреймбуфер, предоставляемый устройством framebuffer (/dev/fb*) в Linux. Xfbdev может работать без графических драйверов и подходит для применения на встраиваемых системах и в окружениях с ограниченными ресурсами.

Добавлена поддержка платформы Cygwin (GNU-окружение для Windows).

Добавлена возможность задания свойства DPI в привязке к разным мониторам.

В драйвере dga прекращена поддержка устаревшего протокола DGA 1.0.

Внесено более 20 изменений, связанных с чисткой кода.

В системе непрерывной интеграции реализовано тестирование сборок для платформ DragonFLy BSD, FreeBSD, NetBSD, Win32 (mingw32) и Cygwin (x86-64). Для DragonFly BSD, FreeBSD, NetBSD, mingw32 и Ubuntu дополнительно добавлена проверка сборки с флагом "-Werror".



