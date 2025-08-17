Для тестирования в Fedora предложены пакеты с альтернативным X-сервером XLibre

Кевин Кофлер (Kevin Kofler) из проекта Fedora, входящий в рабочую группу, занимающуюся сопровождением пакетов с KDE, объявил о формировании для Fedora пакетов с XLibre X Server, форком X.Org Server, нацеленным на активное развитие и проведение большой чистки X-сервера. Для использования с XLibre также подготовлены пакеты с совместимыми драйверами xorg-x11-drv-*.

Пакеты опубликованы в репозитории Fedora Copr (Community projects), позволяющем представителям сообщества создавать свои RPM-пакеты, не пересекающиеся с основными репозиториями Fedora (как и в AUR, любой желающий может загрузить свой пакет в Fedora Copr). Пакеты собраны для Fedora 42, находящегося в разработке выпуска Fedora 43 и ветки Rawhide (Fedora 44). К пакетам применены специфичные для Fedora патчи, используемые в штатных пакетах с X.Org Server (xorg-x11-*) и пока не включённые в XLibre (в дальнейшем данные патчи по возможности намерены включить в состав XLibre).

В настоящее время переносить данные пакеты в основные репозитории Fedora не планируется, но не исключается, что подобный перенос в будущем может состояться при наличии интереса со стороны сообщества. Для замены X.Org на XLibre в Fedora достаточно активировать Copr-репозиторий kkofler/xlibre-xserver и замена будет автоматически выполнена при следующем обновлении:

sudo dnf copr enable kkofler/xlibre-xserver sudo dnf upgrade

Ранее Кевин Кофлер выступал с инициативой замены в Fedora Linux пакета xorg-x11-xserver на реализацию X-сервера от форка XLibre. В качестве мотива замены упоминался переход на активно сопровождаемую кодовую базу вместо продолжения поставки устаревшего. После обсуждения в сообществе предложение было отозвано до рассмотрения комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.



Дополнительно можно отметить блокировку официальной учётной записи проекта XLibre в соцсети Reddit - пользователь XLibreDev был заблокирован без объяснения причин. Отправленные от имени пользователя XLibreDev публикации скрыты, но канал xlibre продолжает работать. Разработчики отмечают, что им пока не удалось получить разъяснений со стороны администрации Reddit. По их мнению никаких поводов для блокировки не было - от имени заблокированного пользователя публиковались лишь типовые анонсы, которые также транслировались в Bluesky, Mastodon и X (Twitter).



