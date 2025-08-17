Для тестирования в Fedora предложены пакеты с альтернативным X-сервером XLibre

|
iPony128052 (?), 10:21, 17/08/2025
Так это copr
Туда вообще можно хоть полностью нерабочую ерунду загрузить и ладно.
Аноним (10), 10:31, 17/08/2025
|
Это не другое. Это как АУР в Арче. Там тоже есть сопровождающие официальных пакетов. И шо?
soarin (ok), 16:26, 17/08/2025
|
> Кевин Кофлер (Kevin Kofler) из проекта Fedora, входящий в рабочую группу, занимающуюся сопровождением пакетов с KDE
Бывший сопроваждающий?
> I'm interested in KDE on Fedora. I was a member of the Fedora KDE SIG for 8 years (2007-2015).
Аноним (8), 10:26, 17/08/2025
|
Федора назад на иксы уже не вернется. Для любителей потеребонькать невнятные форки от васянов сформировали загончик-резервацию. Эта резервация станет abandonware в пределах 6-12 месяцев, скриньте.
КО (?), 11:21, 17/08/2025
|
А ты думаешь зачем переходят на "невнятные" форки, лол, как иронично
НяшМяш (ok), 14:57, 17/08/2025
|
Кто переходит? Одного пальца на одной руке посчитать хватит?
Аноним (-), 10:48, 17/08/2025
|
> Круто. Не ожидал такого от Федоры, если честно.
А это не федора, это васянский копролит от вон того кадра, типа как PPA в убунте.
000110 (?), 10:22, 17/08/2025
|
Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь. — Махатма Ганди.
Аноним (8), 10:24, 17/08/2025
|
Сначала они смеются над тобой, а потом ты путаешь xor и pow, меняешь аби, а потом твой проект уходит в забвение. — Авторы Glimpse.
Fyjy (-), 10:43, 17/08/2025
|
LOL, ты же это не серьезно?
На copr.fedorainfracloud просто п0м0йка для вacяно-проектов:
Copr hosts 33,930 projects from 8,273 Fedora users
Никто не проверяет оно вообще рабочее или нет.
Status:
☒ Rawhide (Fedora 44): built, needs testing
☒ Branched (Fedora 43): built, needs testing
☒ Fedora 42: built, needs testing
Ну... раз собирается, то перспективы уже невероятные)))
Мне интересно что они будут делать, с отсутствием х-вейланда, который фанатики быстренько удалили.
Kerr (ok), 15:32, 17/08/2025
|
Никто не удалял Xwayland и пока не было даже слышно о таких планах.
Аноним (-), 10:49, 17/08/2025
|
> Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой.
> А потом ты побеждаешь. — Махатма Ганди.
История развития Wayland - от гражданина 000110 :)
Аноним (30), 11:18, 17/08/2025
|
Серьёзно? Просто софт в репозиторий выложили... Какие же низкие у вас стандарты!
Аноним (11), 10:34, 17/08/2025
- Разработчики дистрибутивов жалуется, что разбираться с морально устаревшим код... большой текст свёрнут, показать
Аноним (-), 11:17, 17/08/2025
|
> Дайте прогноз на ближайшие десять лет!
Астрологи объявили десятилетие Wayland. Поголовье Wayland-композиторов удвоилось.
Аноним (38), 11:57, 17/08/2025
|
Про X11 забудут даже самые ярые фанаты: останется пара энтузиастов, которые будут пытаться поддерживать труп, но дистрибы перестанут даже xwayland ставить по умолчанию. Судьба у него ровно как у Flash — от абсолютного стандарта до цифрового музейного экспоната.
Аноним (49), 13:02, 17/08/2025
|
Ну пока про X11 не могут забыть, как бы не хотелось, даже пользователи Вялосипеда. Без Иксов в кодовой базе он не работает. Даже по его, самым низким в индустрии, стандартам "работоспособности".
Аноним (-), 13:21, 17/08/2025
|
> Без Иксов в кодовой базе он не работает.
Работает. Просто не запускается х-only хлам.
Для этого и приходится тащить xwayland. Но уже это позволяет устранить фундаментальную дефективность иксов.
Аноним (11), 10:38, 17/08/2025
|
Странные люди! Даже сами фанаты x11 не хотят его тестировать! (А только потреблять)
Аноним (19), 10:53, 17/08/2025
|
Какие именно фанаты не хотят его тестировать? Поимённый списочек сюда.
Аноним (25), 11:08, 17/08/2025
|
Какие именно фанаты хотят его тестировать? Поимённый списочек сюда.
Аноним (20), 10:55, 17/08/2025
|
А я думал иксы ото всюду дропают. А тут тестовый полигон RHEL такое вытворяет.
Аноним (70), 15:33, 17/08/2025
|
Это не какой не .Deb, а Debian овский Aur,
С 3 программами.
Кстати смотрю видос как челу з*д*лб**ло каждый раз подключать репозитории Debian, и интеллектуальное обьяснение почему Debian днищще.
Аноним (20), 11:01, 17/08/2025
|
Так... Минутку. Это что получается, новость о том что какой-то васян добавил пакет в ыедоровский аналог aur? Ля, серьёзно?
Аноним (30), 11:12, 17/08/2025
|
В этом и новость, что нашёлся Васян на столько отбитый, что опубликовал иксы.
Аноним (35), 11:45, 17/08/2025
|
Вы спасибо скажите что вам такие новости выискивают и пишут. Вам же это только и нужно.
Аноним (-), 11:42, 17/08/2025
|
> Так... Минутку. Это что получается, новость о том что какой-то васян добавил пакет в ыедоровский аналог aur? Ля, серьёзно?
А чего ты хотел?
Сайту нужны просмотры и комменты на форуме))
Вон недавно обсудали, инсайды переписки линуса со всякими кентами.
Аноним (25), 11:01, 17/08/2025
|
Просто иксы это кусок морально устаревшего забагованного костылями кода, в котором никто не хочет разбираться даже за деньги!
Даже сами фанаты иксов боятся его трогать даже палкой! (Сколько уже из-за этого дропнули)
Аноним (16), 11:17, 17/08/2025
|
Откуда известно, что
> иксы это кусок морально устаревшего забагованного костылями кода
, если в нем
> никто не хочет разбираться даже за деньги!
?
Fyjy (-), 11:36, 17/08/2025
|
> Откуда известно, что
>> иксы это кусок морально устаревшего забагованного костылями кода
> , если в нем
>> никто не хочет разбираться даже за деньги!
> ?
От тех кто по глупости согласился)))
В отличной новости "Уязвимости в библиотеках X.Org, две из которых присутствуют с 1988 года " ( opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59906 )
упоминается доклад Ильи ван Шпрунделя, которой макнулся в искы с головой.
media.ccc.de/v/30C3_-_5499_-_en_-_saal_1_-_201312291830_-_x_security_-_ilja_van_sprundel
С шикарными цитатами:
"GLX is a horrible demotivator! 80,000 lines of sheer terror."
"In the past couple of months I've found 120 bugs there, and I'm not close to done."
И это был еще 2013 год, до расцвета вейланда)
Аноним (38), 12:29, 17/08/2025
|
>Откуда известно
Например, главный мейнтейнер X11 Adam Jackson:
"X works extremely well for what it is, but what it is is deeply flawed…"
"Using it to drive your display hardware and multiplex your input devices is choosing to make your life worse."
Большинство тех, кто сейчас делает Wayland — бывшие разрабы X11. У них полно постов про то, что X11 — морально устаревшая архитектура, актуальная только во времена мейнфреймов.
P.S. Нашёл ещё пост 2003 года от разработчика XFree86:
"Client-server display systems are utterly irrelevant to the majority of real-world computer users. X needs to be replaced by a direct-rendered model, on which a backwards-compatible X server can be reasonably trivially implemented."
Аноним (-), 13:26, 17/08/2025
|
> главный мейнтейнер X11 Adam Jackson
Так это тот самый @ajax, у которого в about на гитлабе xserver написано
"Deleting the Linux graphics stack since 2004."
Крутой чувак, спасибо ему за закапывание иксов!
Аноним (25), 11:07, 17/08/2025
|
>"Так... Минутку. Это что получается, новость о том что какой-то васян добавил пакет в ыедоровский аналог aur? Ля, серьёзно? "
Так в этом и новость, что такой НАШЁЛСЯ человек, что опубликовал форк иксов! (Чёрный пиар - тоже пиар!) Иначе бы новости не было.
Но сколько бы такие люди не жали кнопку "Форк x11" и не публиковали в репозитории - это не решит проблем иксов!
Аноним (30), 11:15, 17/08/2025
|
Да иксы мягко говоря не образец, содержит баги, содержит архитектурные ограничения и т.д. Но вы гномом же как-то пользуетесь! Потерпите и возможно вам когда нибудь доделают фичи! Ибо таков путь линукса!
Аноним (-), 12:03, 17/08/2025
|
> Потерпите и возможно вам когда нибудь доделают фичи!
Какие фичи?
Чтобы могло буфер обмена китайцам отправлять?
Не, спасибо, нам такого не надо!
Илья (??), 13:27, 17/08/2025
|
> Но вы гномом же как-то пользуетесь!
в гноме уже лет 5 вейленд по умолчанию, а в следующей версии иксы выпиливают
Аноним (41), 12:06, 17/08/2025
|
Здесь должен придти евангелист nix. И начать рассказывать насколько проще этот xlibre в nixos и как они его давно могут использовать. Хотя подождите....
Аноним (42), 12:16, 17/08/2025
|
|1.45, Аноним (45), 12:38, 17/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
XLibre всё ещё в стадии полномасштабного рефакторинга Периодически поглядываю, ... большой текст свёрнут, показать
Илья (??), 13:29, 17/08/2025
|
А зачем они этим занимаются? Иксы же выпиливают повсеместно
Аноним (-), 13:33, 17/08/2025
|
> Периодически поглядываю, что чинят, ломают и снова чинят.
Наконец-то выучили чем pow от xor отличается?))
> Подключились сторонние разработчики, которые портируют драйвера.
Драйвер нвидии уже заработал?
Или "мы написали им письмо, но они не ответили".
> Работа идёт, пусть и без корпов и религиозных. Ребята адекватные,
Лол, они анти-деи и анти-корп лозунги из ридми уже убрали?
Им они не мешали забирать изменения из Х11 от злобных корпов.
Лицемерненько, слегка, выходит.
> Чем-то напоминает сообщество Haiku.
Такое же бесполезное?
Аноним (45), 13:39, 17/08/2025
|
>Драйвер нвидии уже заработал?
Так же, как и в ксорге.
Зато внезапно оказалось, что есть пачка драйверов для которых приходилось делать костыли, потому что ксорг отказывался исправлять внутренние ошибки.
Имеет смысл изучить issues и пулл-реквесты, там интересно.
0xdeadbee (-), 12:43, 17/08/2025
|
кстати. есть идея - имплементировать в Xlibre безопастный клипборд. просто тупо спрашивать у пользователя модальным диалогом "X-клиент nnnnn процесс $PID /usr/bin/binname желает получить содержимое клипборда на чтение, разрешить ему ? [НЕТ/да/всегда]". если у софта хорошая репутация, "всегда" вбивает постоянное разрешение в текстовый конфиг.
Аноним (8), 13:47, 17/08/2025
|
Прекрасная идея! Займись этим. Ой, ты просто пользователь, а не программист? Да что ж такое-то, а! А еще не ясно, где именно иксы будут хранить настройку "всегда". Неужто в ~/.config? Так ведь туда этот твой PID может напрямую писать и разрешить себе подглядывать в буфер! Едрить твою за ногу. Придется созывать консилиум программистов, писать пдф-спеки, редизайнить протокол, организовывать тру изоляцию процессов. А потом спустя месяцы обсуждений выяснится, что все это уже годами присутствует в связке флатпак+вяленый. Едрить-колотить!
Аноним (63), 14:01, 17/08/2025
|
Так разрешить писать в конфиг только юзеру "xuser", от которого стартуют иксы.
abu (?), 12:57, 17/08/2025
|
Считаю, субъективно, что новость хорошая. Пусть попробуют, глядишь, что-нибудь годное и получится.
Аноним (63), 13:58, 17/08/2025
|
Согласен. Федора это все же крупный дистр, и если туда приняли такой молодой хлибре, значит хлибровцы двигаются в верном направлении, и у сообщества есть интерес.
Главное чтоб красношапка всю малину не испортила.
Аноним (65), 14:08, 17/08/2025
|
Никто ни в какую федору никакой васянофорк не принял. Читай внимательнее: в федоровском аналоге AUR появился пакет васянофорка. В саму федору этот пакет никогда не попадет: более того, со дня на день из федоры выпнут официальную реализацию ксорга, сделав дистр вяленый-онли.
Аноним (63), 13:54, 17/08/2025
|
В федору приняли хлибре. Федора - это редхат. А чем известна редхат? Тем что целенаправлено закапывала иксы. В общем проект может быть под угрозой.
Аноним (10), 14:10, 17/08/2025
|
>В федору приняли хлибре
Протрезвей. Это федоровский AUR всего лишь.
Xasd9 (?), 16:20, 17/08/2025
|
и что за странно сокращение
copr (Community Projects)
???
почему от слова «projects» нельзя было взять 3 буквы а не как щаз 2 ?
|