Для тестирования в Fedora предложены пакеты с альтернативным X-сервером XLibre

17.08.2025 08:34

Кевин Кофлер (Kevin Kofler) из проекта Fedora, входящий в рабочую группу, занимающуюся сопровождением пакетов с KDE, объявил о формировании для Fedora пакетов с XLibre X Server, форком X.Org Server, нацеленным на активное развитие и проведение большой чистки X-сервера. Для использования с XLibre также подготовлены пакеты с совместимыми драйверами xorg-x11-drv-*.

Пакеты опубликованы в репозитории Fedora Copr (Community projects), позволяющем представителям сообщества создавать свои RPM-пакеты, не пересекающиеся с основными репозиториями Fedora (как и в AUR, любой желающий может загрузить свой пакет в Fedora Copr). Пакеты собраны для Fedora 42, находящегося в разработке выпуска Fedora 43 и ветки Rawhide (Fedora 44). К пакетам применены специфичные для Fedora патчи, используемые в штатных пакетах с X.Org Server (xorg-x11-*) и пока не включённые в XLibre (в дальнейшем данные патчи по возможности намерены включить в состав XLibre).

В настоящее время переносить данные пакеты в основные репозитории Fedora не планируется, но не исключается, что подобный перенос в будущем может состояться при наличии интереса со стороны сообщества. Для замены X.Org на XLibre в Fedora достаточно активировать Copr-репозиторий kkofler/xlibre-xserver и замена будет автоматически выполнена при следующем обновлении: 


   sudo dnf copr enable kkofler/xlibre-xserver
   sudo dnf upgrade

Ранее Кевин Кофлер выступал с инициативой замены в Fedora Linux пакета xorg-x11-xserver на реализацию X-сервера от форка XLibre. В качестве мотива замены упоминался переход на активно сопровождаемую кодовую базу вместо продолжения поставки устаревшего. После обсуждения в сообществе предложение было отозвано до рассмотрения комитетом FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающим за техническую часть разработки дистрибутива Fedora.

Дополнительно можно отметить блокировку официальной учётной записи проекта XLibre в соцсети Reddit - пользователь XLibreDev был заблокирован без объяснения причин. Отправленные от имени пользователя XLibreDev публикации скрыты, но канал xlibre продолжает работать. Разработчики отмечают, что им пока не удалось получить разъяснений со стороны администрации Reddit. По их мнению никаких поводов для блокировки не было - от имени заблокированного пользователя публиковались лишь типовые анонсы, которые также транслировались в Bluesky, Mastodon и X (Twitter).

  1.1, Аноним (1), 10:15, 17/08/2025  
    		+5
    Круто. Не ожидал такого от Федоры, если честно.
     
     
  2.4, iPony128052 (?), 10:21, 17/08/2025  
    		+5
    Так это copr

    Туда вообще можно хоть полностью нерабочую ерунду загрузить и ладно.

     
     
  3.7, Аноним (1), 10:26, 17/08/2025  
    		+2
    Ну это не левый загрузил, а сопровождающий. Это другое.
     
     
  4.10, Аноним (10), 10:31, 17/08/2025  
    		+2
    Это не другое. Это как АУР в Арче. Там тоже есть сопровождающие официальных пакетов. И шо?
     
     
  • 5.75, Аноним (-), 15:57, 17/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  4.80, soarin (ok), 16:26, 17/08/2025  
    		• +/
    > Кевин Кофлер (Kevin Kofler) из проекта Fedora, входящий в рабочую группу, занимающуюся сопровождением пакетов с KDE

    Бывший сопроваждающий?

    > I'm interested in KDE on Fedora. I was a member of the Fedora KDE SIG for 8 years (2007-2015).

     
  3.21, kravich (ok), 10:58, 17/08/2025  
    		+1
    > Так это copr

    Говорящее название...

     
     
  4.48, ZloySergant (ok), 12:58, 17/08/2025  
    		+1
    > Так это copr
    >>Говорящее название...

    Одной буквы не хватает.

     
     
  5.55, Аноним (10), 13:29, 17/08/2025  
    		+1
    То аббревиатура спецом, чтобы CoC не придолбался.
     
  2.8, Аноним (8), 10:26, 17/08/2025  
    		• +/
    Федора назад на иксы уже не вернется. Для любителей потеребонькать невнятные форки от васянов сформировали загончик-резервацию. Эта резервация станет abandonware в пределах 6-12 месяцев, скриньте.
     
     
  3.31, КО (?), 11:21, 17/08/2025  
    		• +/
    А ты думаешь зачем переходят на "невнятные" форки, лол, как иронично
     
     
  4.68, НяшМяш (ok), 14:57, 17/08/2025  
    		+1
    Кто переходит? Одного пальца на одной руке посчитать хватит?
     
  2.17, Аноним (-), 10:48, 17/08/2025  
    		• +/
    > Круто. Не ожидал такого от Федоры, если честно.

    А это не федора, это васянский копролит от вон того кадра, типа как PPA в убунте.

     
  • 2.70, Аноним (70), 15:28, 17/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  1.5, 000110 (?), 10:22, 17/08/2025  
    		• +/
    Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь. — Махатма Ганди.
     
     
  2.6, Аноним (8), 10:24, 17/08/2025  
    		+11
    Сначала они смеются над тобой, а потом ты путаешь xor и pow, меняешь аби, а потом твой проект уходит в забвение. — Авторы Glimpse.
     
  • 2.14, iPony128052 (?), 10:42, 17/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  2.15, Fyjy (-), 10:43, 17/08/2025  
    		+1
    LOL, ты же это не серьезно?

    На copr.fedorainfracloud просто п0м0йка для вacяно-проектов:
    Copr hosts 33,930 projects from 8,273 Fedora users

    Никто не проверяет оно вообще рабочее или нет.
    Status:
        ☒ Rawhide (Fedora 44): built, needs testing
        ☒ Branched (Fedora 43): built, needs testing
        ☒ Fedora 42: built, needs testing
    Ну... раз собирается, то перспективы уже невероятные)))

    Мне интересно что они будут делать, с отсутствием х-вейланда, который фанатики быстренько удалили.

     
     
  3.73, Kerr (ok), 15:32, 17/08/2025  
    		• +/
    Никто не удалял Xwayland и пока не было даже слышно о таких планах.
     
  2.18, Аноним (-), 10:49, 17/08/2025  
    		+1
    > Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой.
    > А потом ты побеждаешь. — Махатма Ганди.

    История развития Wayland - от гражданина 000110 :)

     
  2.30, Аноним (30), 11:18, 17/08/2025  
    		• +/
    Серьёзно? Просто софт в репозиторий выложили... Какие же низкие у вас стандарты!
     
  2.78, Аноним (70), 16:20, 17/08/2025  
    		• +/
    Не модно.
     

  1.11, Аноним (11), 10:34, 17/08/2025  
    		–5
    - Разработчики дистрибутивов жалуется, что разбираться с морально устаревшим код... большой текст свёрнут, показать
     
     
  2.16, Аноним (16), 10:43, 17/08/2025  
    		+1
    Дайте прогноз на ближайшие десять лет!
     
     
  3.28, Аноним (-), 11:17, 17/08/2025  
    		• +/
    > Дайте прогноз на ближайшие десять лет!

    Астрологи объявили десятилетие Wayland. Поголовье Wayland-композиторов удвоилось.

     
     
  4.34, Аноним (34), 11:44, 17/08/2025  
    		–2
    Ещё одно десятилетие? А предыдущего чего не хватило?
     
  4.71, Аноним (70), 15:29, 17/08/2025  
    		• +/
    А он у нас ведь еще ext4, не прошел.
     
  3.38, Аноним (38), 11:57, 17/08/2025  
    		+1
    Про X11 забудут даже самые ярые фанаты: останется пара энтузиастов, которые будут пытаться поддерживать труп, но дистрибы перестанут даже xwayland ставить по умолчанию. Судьба у него ровно как у Flash — от абсолютного стандарта до цифрового музейного экспоната.
     
     
  4.49, Аноним (49), 13:02, 17/08/2025  
    		• +/
    Ну пока про X11 не могут забыть, как бы не хотелось, даже пользователи Вялосипеда. Без Иксов в кодовой базе он не работает. Даже по его, самым низким в индустрии, стандартам "работоспособности".
     
     
  5.51, Аноним (-), 13:21, 17/08/2025  
    		• +/
    > Без Иксов в кодовой базе он не работает.

    Работает. Просто не запускается х-only хлам.
    Для этого и приходится тащить xwayland. Но уже это позволяет устранить фундаментальную дефективность иксов.

     

  1.13, Аноним (11), 10:38, 17/08/2025  
    		–3
    Странные люди! Даже сами фанаты x11 не хотят его тестировать! (А только потреблять)
     
     
  2.19, Аноним (19), 10:53, 17/08/2025  
    		• +/
    Какие именно фанаты не хотят его тестировать? Поимённый списочек сюда.
     
     
  3.25, Аноним (25), 11:08, 17/08/2025  
    		• +/
    Какие именно фанаты хотят его тестировать? Поимённый списочек сюда.
     
  3.72, Аноним (70), 15:30, 17/08/2025  
    		• +/
    Онлифанс.
     

  1.20, Аноним (20), 10:55, 17/08/2025  
    		• +/
    А я думал иксы ото всюду дропают. А тут тестовый полигон RHEL такое вытворяет.
     
     
  2.64, Аноним (10), 14:07, 17/08/2025  
    		• +/
    Это никакой не полигон, а федоровский АУР.
     
     
  3.74, Аноним (70), 15:33, 17/08/2025  
    		• +/
    Это не какой не .Deb, а Debian овский Aur,
    С 3 программами.

    Кстати смотрю видос как челу з*д*лб**ло каждый раз подключать репозитории Debian, и интеллектуальное обьяснение почему Debian днищще.

     

  1.22, Аноним (20), 11:01, 17/08/2025  
    		+3
    Так... Минутку. Это что получается, новость о том что какой-то васян добавил пакет в ыедоровский аналог aur? Ля, серьёзно?
     
     
  2.26, Аноним (30), 11:12, 17/08/2025  
    		+1
    В этом и новость, что нашёлся Васян на столько отбитый, что опубликовал иксы.
     
     
  3.35, Аноним (35), 11:45, 17/08/2025  
    		• +/
    Вы спасибо скажите что вам такие новости выискивают и пишут. Вам же это только и нужно.
     
  2.33, Аноним (-), 11:42, 17/08/2025  
    		+1
    > Так... Минутку. Это что получается, новость о том что какой-то васян добавил пакет в ыедоровский аналог aur? Ля, серьёзно?

    А чего ты хотел?
    Сайту нужны просмотры и комменты на форуме))

    Вон недавно обсудали, инсайды переписки линуса со всякими кентами.


     
     
  • 3.36, Аноним (35), 11:46, 17/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.39, Аноним (-), 12:00, 17/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  1.23, Аноним (25), 11:01, 17/08/2025  
    		• +/
    Просто иксы это кусок морально устаревшего забагованного костылями кода, в котором никто не хочет разбираться даже за деньги!
    Даже сами фанаты иксов боятся его трогать даже палкой! (Сколько уже  из-за этого дропнули)
     
     
  2.29, Аноним (16), 11:17, 17/08/2025  
    		• +/
    Откуда известно, что
    > иксы это кусок морально устаревшего забагованного костылями кода

    , если в нем
    > никто не хочет разбираться даже за деньги!

    ?

     
     
  3.32, Fyjy (-), 11:36, 17/08/2025  
    		+2
    > Откуда известно, что
    >> иксы это кусок морально устаревшего забагованного костылями кода
    > , если в нем
    >> никто не хочет разбираться даже за деньги!
    > ?

    От тех кто по глупости согласился)))
    В отличной новости "Уязвимости в библиотеках X.Org, две из которых присутствуют с 1988 года " ( opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59906 )
    упоминается доклад Ильи ван Шпрунделя, которой макнулся в искы с головой.
    media.ccc.de/v/30C3_-_5499_-_en_-_saal_1_-_201312291830_-_x_security_-_ilja_van_sprundel

    С шикарными цитатами:
    "GLX is a horrible demotivator!  80,000 lines of sheer terror."
    "In the past couple of months I've found 120 bugs there, and I'm not close to done."

    И это был еще 2013 год, до расцвета вейланда)

     
  3.44, Аноним (38), 12:29, 17/08/2025  
    		• +/
    >Откуда известно

    Например, главный мейнтейнер X11 Adam Jackson:
    "X works extremely well for what it is, but what it is is deeply flawed…"
    "Using it to drive your display hardware and multiplex your input devices is choosing to make your life worse."

    Большинство тех, кто сейчас делает Wayland — бывшие разрабы X11. У них полно постов про то, что X11 — морально устаревшая архитектура, актуальная только во времена мейнфреймов.

    P.S. Нашёл ещё пост 2003 года от разработчика XFree86:
    "Client-server display systems are utterly irrelevant to the majority of real-world computer users. X needs to be replaced by a direct-rendered model, on which a backwards-compatible X server can be reasonably trivially implemented."

     
     
  4.52, Аноним (-), 13:26, 17/08/2025  
    		• +/
    > главный мейнтейнер X11 Adam Jackson

    Так это тот самый @ajax, у которого в about на гитлабе xserver написано
    "Deleting the Linux graphics stack since 2004."

    Крутой чувак, спасибо ему за закапывание иксов!

     
  3.69, НяшМяш (ok), 14:59, 17/08/2025  
    		• +/
    Ещё в 2013 году на этот вопрос очень развёрнуто ответили

    https://www.youtube.com/watch?v=RIctzAQOe44

     

  1.24, Аноним (25), 11:07, 17/08/2025  
    		+3
    >"Так... Минутку. Это что получается, новость о том что какой-то васян добавил пакет в ыедоровский аналог aur? Ля, серьёзно? "

    Так в этом и новость, что такой НАШЁЛСЯ человек, что опубликовал форк иксов! (Чёрный пиар - тоже пиар!) Иначе бы новости не было.
    Но сколько бы такие люди не жали кнопку "Форк x11" и не публиковали в репозитории - это не решит проблем иксов!

     
  1.27, Аноним (30), 11:15, 17/08/2025  
    		+1
    Да иксы мягко говоря не образец, содержит баги, содержит архитектурные ограничения и т.д. Но вы гномом же как-то пользуетесь! Потерпите и возможно вам когда нибудь доделают фичи!  Ибо таков путь линукса!
     
     
  2.40, Аноним (-), 12:03, 17/08/2025  
    		–1
    > Потерпите и возможно вам когда нибудь доделают фичи!

    Какие фичи?
    Чтобы могло буфер обмена китайцам отправлять?
    Не, спасибо, нам такого не надо!


     
  2.53, Илья (??), 13:27, 17/08/2025  
    		• +/
    > Но вы гномом же как-то пользуетесь!

    в гноме уже лет 5 вейленд по умолчанию, а в следующей версии иксы выпиливают

     

  1.37, eugener (ok), 11:48, 17/08/2025  
    		• +/
    -
     
  1.41, Аноним (41), 12:06, 17/08/2025  
    		• +/
    Здесь должен придти евангелист nix. И начать рассказывать насколько проще этот xlibre в nixos и как они его давно могут использовать. Хотя подождите....
     
  1.42, Аноним (42), 12:16, 17/08/2025  
    		–3
    Моего знакомого тоже америкосы на реддите забанили, зато вон с современным гитлером ручкаются и красную дорожку стелят. Не та уже омерика, совсем  не та...
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 12:23, 17/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  2.59, Аноним (25), 13:46, 17/08/2025  
    		• +/
    >"на реддите забанили"

    Потому что свобода слова распространяется только на СМИ, а на частной площадке могут банить хоть по национальному признаку.

    Но в некоторых странах, в рамках свободы слова, можно подать в суд и вернуть удалённый комментарий по решению суда.

     

  1.45, Аноним (45), 12:38, 17/08/2025  
    		+3
    XLibre всё ещё в стадии полномасштабного рефакторинга Периодически поглядываю, ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  2.54, Илья (??), 13:29, 17/08/2025  
    		• +/
    А зачем они этим занимаются? Иксы же выпиливают повсеместно
     
  2.56, Аноним (-), 13:33, 17/08/2025  
    		–1
    > Периодически поглядываю, что чинят, ломают и снова чинят.

    Наконец-то выучили чем pow от xor отличается?))

    > Подключились сторонние разработчики, которые портируют драйвера.

    Драйвер нвидии уже заработал?
    Или "мы написали им письмо, но они не ответили".

    > Работа идёт, пусть и без корпов и религиозных. Ребята адекватные,

    Лол, они анти-деи и анти-корп лозунги из ридми уже убрали?
    Им они не мешали забирать изменения из Х11 от злобных корпов.
    Лицемерненько, слегка, выходит.

    > Чем-то напоминает сообщество Haiku.

    Такое же бесполезное?

     
     
  3.57, Аноним (45), 13:39, 17/08/2025  
    		+1
    >Драйвер нвидии уже заработал?

    Так же, как и в ксорге.
    Зато внезапно оказалось, что есть пачка драйверов для которых приходилось делать костыли, потому что ксорг отказывался исправлять внутренние ошибки.
    Имеет смысл изучить issues и пулл-реквесты, там интересно.

     
  2.58, Аноним (45), 13:42, 17/08/2025  
    		• +/
    Зачем они на rpcbuf переписывают?
     

  1.46, 0xdeadbee (-), 12:43, 17/08/2025  
    		• +/
    кстати. есть идея - имплементировать в Xlibre безопастный клипборд. просто тупо спрашивать у пользователя модальным диалогом "X-клиент nnnnn процесс $PID /usr/bin/binname желает получить содержимое клипборда на чтение, разрешить ему ? [НЕТ/да/всегда]". если у софта хорошая репутация, "всегда" вбивает постоянное разрешение в текстовый конфиг.
     
     
  2.50, Аноним (49), 13:07, 17/08/2025  
    		+1
    Имя процесса можно подделать.
     
  2.60, Аноним (8), 13:47, 17/08/2025  
    		• +/
    Прекрасная идея! Займись этим. Ой, ты просто пользователь, а не программист? Да что ж такое-то, а! А еще не ясно, где именно иксы будут хранить настройку "всегда". Неужто в ~/.config? Так ведь туда этот твой PID может напрямую писать и разрешить себе подглядывать в буфер! Едрить твою за ногу. Придется созывать консилиум программистов, писать пдф-спеки, редизайнить протокол, организовывать тру изоляцию процессов. А потом спустя месяцы обсуждений выяснится, что все это уже годами присутствует в связке флатпак+вяленый. Едрить-колотить!
     
     
  3.63, Аноним (63), 14:01, 17/08/2025  
    		• +/
    Так разрешить писать в конфиг только юзеру "xuser", от которого стартуют иксы.
     

  1.47, abu (?), 12:57, 17/08/2025  
    		+1
    Считаю, субъективно, что новость хорошая. Пусть попробуют, глядишь, что-нибудь годное и получится.
     
     
  2.62, Аноним (63), 13:58, 17/08/2025  
    		• +/
    Согласен. Федора это все же крупный дистр, и если туда приняли такой молодой хлибре, значит хлибровцы двигаются в верном направлении, и у сообщества есть интерес.
    Главное чтоб красношапка всю малину не испортила.
     
     
  3.65, Аноним (65), 14:08, 17/08/2025  
    		+1
    Никто ни в какую федору никакой васянофорк не принял. Читай внимательнее: в федоровском аналоге AUR появился пакет васянофорка. В саму федору этот пакет никогда не попадет: более того, со дня на день из федоры выпнут официальную реализацию ксорга, сделав дистр вяленый-онли.
     

  1.61, Аноним (63), 13:54, 17/08/2025  
    		• +/
    В федору приняли хлибре. Федора - это редхат. А чем известна редхат? Тем что целенаправлено закапывала иксы. В общем проект может быть под угрозой.
     
     
  2.66, Аноним (65), 14:09, 17/08/2025  
    		• +/
    > В федору приняли хлибре

    Эт где ты такую чушь вычитал?

     
  2.67, Аноним (10), 14:10, 17/08/2025  
    		+2
    >В федору приняли хлибре

    Протрезвей. Это федоровский AUR всего лишь.

     

  1.76, Аноним (76), 16:08, 17/08/2025  
    		+1
    накатил репозиторий Copro на Pidora. полёт нормальный
     
     
  2.79, Xasd9 (?), 16:21, 17/08/2025  
    		• +/
    лучший комментарий по теме :-)
     

  1.77, Xasd9 (?), 16:20, 17/08/2025  
    		• +/
    и что за странно сокращение

    copr (Community Projects)

    ???

    почему от слова «projects» нельзя было взять 3 буквы а не как щаз 2 ?

     

