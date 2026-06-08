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Для ОС Redox портирована среда рабочего стола Xfce и реализован планировщик задач EEVDF

08.06.2026 20:58 (MSK)

Разработчики операционной системы Redox, написанной с использованием языка Rust и концепции микроядра, опубликовали отчёт о развитии проекта за май. Из достижений отмечено успешное портирование среды рабочего стола Xfce. Работа Xfce в Redox признана более стабильной, чем работа ранее созданного порта с рабочим столом MATE, в котором остаются нерешённые проблемы с файловым менеджером Caja.

Для Redox также реализован новый планировщик задач, использующий алгоритм EEVDF (Earliest Eligible Virtual Deadline First). Новый планировщик при выборе следующего процесса для передачи выполнения учитывает процессы, которые недополучили процессорные ресурсы или получили незаслуженно много процессорного времени. В первом случае форсируется передача управления процессу, а во втором, наоборот, откладывается.

Продолжена работа по улучшению совместимости c POSIX стандартной Си-библиотеки relibc, написанной на Rust. Улучшен драйвер псевдотерминалов. Добавлена частичная поддержка ограничения ресурсов при помощи механизма rlimit. Значительно повышена производительность операций poll и epoll (до 4 раз при тестировании в QEMU). Реализовано кэширование inode, позволившее сократить время тестовой компиляции в GCC с 2411 до 670 мс. Реализована инкрементальная компиляция изменений в пакетах.

Из среды рабочего стола COSMIC портирован графический интерфейс для отслеживания состояния системы. Добавлена возможность настройки шрифтов в эмуляторе терминала. Портированы CPython 3.15 и libdrm.

Операционная система Redox развивается в соответствии с философией Unix и заимствует некоторые идеи из SeL4, Minix и Plan 9. Redox использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях.

Проектом развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, стандартная Си-библиотека relibc, vim-подобный текстовый редактор sodium, сетевой стек и файловая система. Конфигурация задаётся на языке Toml. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования.

Протестировать Redox можно воспользовавшись ежедневно обновляемыми сборками для виртуальных машин и реального оборудования (aarch64, i586, i686, riscv64gc, x86_64). Среди поддерживаемого оборудования отмечены устройства с интерфейсом USB, звуковые чипы AC’97 и Intel HD Audio, USB, SATA (AHCI, IDE) и NVMe. Для вывода графики могут применяться API VESA BIOS, UEFI GOP или драйвер для GPU Intel. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth пока не доведена до готовности.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redox-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Первый стабильный релиз среды рабочего стола COSMIC
  3. OpenNews: В ОС Redox появилась поддержка X11, GTK 3 и Mesa3D EGL
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.9, написанной на языке Rust
  5. OpenNews: Прогресс в использовании ОС Redox на реальном оборудовании
  6. OpenNews: Проект Xfce анонсировал композитный сервер Xfwl4, использующий Wayland и Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65643-redox
Ключевые слова: redox, rust
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:53, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему какая-то левая ОС на Rust имеет больше прогресса, чем Hurd за 25+ лет?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:03, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что Hurd никто не развивает?
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:14, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что автор по сути Линус нашего времени, который при этом пошел против его взглядов
     
     
  • 3.8, 12yoexpert (ok), 22:19, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
     
  • 3.9, Аноним (9), 22:20, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что как только в системе есть раст, так сразу ...

    > ... имеются нерешённые проблемы

     
     
  • 4.11, 12yoexpert (ok), 22:24, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > нерешаемые

    поправил

     
  • 4.32, Аноним (32), 23:41, 08/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.16, слабый гусь (?), 22:40, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, Линус - глыба. Он спорил на равных с Таненбаумом и время показало, что в споре он победил. А это... Ну, поглядим как будут развиваться события. Если будет чему развиваться.
     
     
  • 4.24, 12yoexpert (ok), 23:07, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    minix так-то популярнее линукса
     
     
  • 5.26, слабый гусь (?), 23:14, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, всё современное IT крутится на minix. Я догадывался об этом, но боялся спросить.
     
     
  • 6.30, 12yoexpert (ok), 23:23, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ты, наверное, думаешь, что ты сейчас остро остришь, и давишь там из себя высокоинтеллектуальную лыбу, но ты даже примерно не представляешь, насколько сейчас глупо выглядишь

    на джаве пишешь? можешь не отвечать

     
     
  • 7.44, слабый гусь (?), 01:32, 09/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, слабый гусь (?), 22:42, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hurd - это про философию. Разговоры, то-сё. Ну и филателия, конечно.
     
  • 2.22, Аноним (22), 22:55, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не  сказал что Redox более развит чем Hurd, вобщем-то в Hurd'е и драйверы есть, и большая часть ПО Debian'а работает в Hurd'е.
    С Redox'ом и Hurd'ом проблема в другом - то что они никому не нужны.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 23:56, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hurd только в этом году осилил 64 бита.
    Правда на одном ядре...
    За 36 лет.

    > С Redox'ом и Hurd'ом проблема в другом - то что они никому не нужны.

    ГНУ-фанатики в ядре в последнее время борзеют.
    Так что альтернатива - это всегда хорошо.

     
  • 2.38, Аноним (38), 00:14, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Hurd имеет почти столько же программ, сколько и GNU/Linux. По той причине, что тоже использует GLibc. А прикладной софт в 98% случаев обращается к GLibc, а не дёргает системные вызовы напрямую.
     
  • 2.42, zionist (ok), 00:42, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что RMS больше болтун, чем программист.
     

  • 1.2, Аноним (5), 21:54, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие-то inode, poll- это ж _сишно_-юниксовые интерфейсы/сущности. В редохе все должно быть своё, самобытное, ни на что не похожее.
     
     
  • 2.4, kusb (?), 22:01, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Права на основе возможностей или владения.
     
     
  • 3.39, Аноним (38), 00:20, 09/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:56, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Haiku лучше!
     
  • 1.6, Rev (ok), 22:04, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, и никакой Linux не нужен!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:30, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Linux был ненужен и без Редокса :)) QNX же!
     
     
  • 3.40, Аноним (38), 00:22, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QNX сейчас? Ну нужен чуть более Редокса.
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:35, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всем нужен:
    https://opennet.ru/63392-apple
     
     
  • 3.43, Rev (ok), 01:06, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это костыли и подпорки для тех, кто не умеет писать софт на нормальных компилируемых языках.
     

  • 1.10, Аноним (9), 22:23, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для вывода графики могут применяться API VESA BIOS, UEFI GOP или драйвер для GPU Intel

    Т.е. о существовании видеокарт оно не знает.

     
  • 1.14, Аноним (12), 22:33, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Не особо понятно, зачем пилить ОСь на основе языка, который индустрия ОТТОРГАЕТ. Неужели вы думаете, что написав недоОСь и переписав существующие cp/mv, вы сильно двинете раст-движение вперёд?!?! :)))
    Если язык является проблемой, но ВСЁ, что на нём будет написано, считай написано "в ящик". Вилами на воде. Без гугловских вливаний это поделие сдохнет быстрее, чем засохнут чернила в новости о его кончине.
     
     
  • 2.18, Аноним (5), 22:47, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, оно все равно живёт и развивается. И гугл этот язык использует в андроид.
     
     
  • 3.31, 12yoexpert (ok), 23:34, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через пару лет притормозят, лобби сменится
     
     
  • 4.36, Аноним (-), 23:57, 08/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.20, слабый гусь (?), 22:52, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В Линуса поначалу тоже никто не вливал. А человек с таким авторитетом как Таненбаум публично писал ему, что фигня это его ядро и не взлетит и прицел на исключительно x86 взят неверно. Однако ж... Но я так же согласен, что времена сейчас уже совсем другие.
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 23:06, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В Линуса поначалу тоже никто не вливал

    Вливали с самого начала трудом. Торвальдс вбросил идею в уже подготовленное сообщество любителей Minix, и её с энтузиазмом подхватили.
    Совершенно не так началась и идёт разработка Redox, у которого вообще нет собщества.

    >Таненбаум публично писал ему, что фигня это его ядро и не взлетит и прицел на исключительно x86 взят неверно

    Ну так Торвальдс же исправился, Linux 2 был полностью переписан чтобы добавить переносимость.

     
     
  • 4.28, слабый гусь (?), 23:21, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так Торвальдс же исправился, Linux 2 был полностью переписан чтобы добавить переносимость.

    Тут немного не о том.

    "Процессор 386 тогда был самым распространённым чипом (отрываясь от других моделей в несколько раз), по словам участника Кевина Брауна, 486 использовался в высококлассных компьютерах, а 286 практически устарел, и Веб ещё не использовался широко. Один из аргументов Таненбаума против Linux заключался в том, что он был слишком привязан к линейке процессоров x86, которой, по его мнению, недолго оставалось использоваться[1]. И тем не менее, x86 остаётся[когда?] доминирующей архитектурой процессоров в настольных компьютерах. Linux с того времени был портирован на множество других архитектур, в том числе x86-64, ARM, IA-64, 680x0, MIPS, POWER/PowerPC и SPARC."

     
  • 2.33, Аноним (35), 23:46, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > который индустрия ОТТОРГАЕТ

    Э..? Это какая такая индустрия отторгает?
    Гугл, мелкомягкие, линукс фоундейшн, AWS, нвидия...
    И это не считая всяких реализаций вейланда, новый ТОР и тд.

    > Неужели вы думаете, что написав недоОСь и переписав существующие cp/mv, вы сильно двинете раст-движение вперёд?!?! :)))

    Нет конечно.
    Оно делается just for fun.

    > Если язык является проблемой

    Для кого?
    Сейчас против раста выступают престарелые диды и луddиты.

     
  • 2.34, чатжпт (?), 23:47, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > который индустрия ОТТОРГАЕТ

    какая индустрия, анонимы на опеннете?

     

  • 1.41, Аноним (41), 00:31, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь часть фанатов раста переключится с атак на Linux и другие опенсорс проекты на развитие Redox.
     

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