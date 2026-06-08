Для ОС Redox портирована среда рабочего стола Xfce и реализован планировщик задач EEVDF

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|1.1, Аноним (1), 21:53, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему какая-то левая ОС на Rust имеет больше прогресса, чем Hurd за 25+ лет?
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|2.7, Аноним (7), 22:14, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что автор по сути Линус нашего времени, который при этом пошел против его взглядов
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|3.8, 12yoexpert (ok), 22:19, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
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|3.9, Аноним (9), 22:20, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что как только в системе есть раст, так сразу ...
> ... имеются нерешённые проблемы
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|3.16, слабый гусь (?), 22:40, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, Линус - глыба. Он спорил на равных с Таненбаумом и время показало, что в споре он победил. А это... Ну, поглядим как будут развиваться события. Если будет чему развиваться.
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|5.26, слабый гусь (?), 23:14, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, всё современное IT крутится на minix. Я догадывался об этом, но боялся спросить.
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|6.30, 12yoexpert (ok), 23:23, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ты, наверное, думаешь, что ты сейчас остро остришь, и давишь там из себя высокоинтеллектуальную лыбу, но ты даже примерно не представляешь, насколько сейчас глупо выглядишь
на джаве пишешь? можешь не отвечать
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|2.22, Аноним (22), 22:55, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы не сказал что Redox более развит чем Hurd, вобщем-то в Hurd'е и драйверы есть, и большая часть ПО Debian'а работает в Hurd'е.
С Redox'ом и Hurd'ом проблема в другом - то что они никому не нужны.
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|3.35, Аноним (35), 23:56, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Hurd только в этом году осилил 64 бита.
Правда на одном ядре...
За 36 лет.
> С Redox'ом и Hurd'ом проблема в другом - то что они никому не нужны.
ГНУ-фанатики в ядре в последнее время борзеют.
Так что альтернатива - это всегда хорошо.
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|2.38, Аноним (38), 00:14, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Hurd имеет почти столько же программ, сколько и GNU/Linux. По той причине, что тоже использует GLibc. А прикладной софт в 98% случаев обращается к GLibc, а не дёргает системные вызовы напрямую.
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|1.2, Аноним (5), 21:54, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие-то inode, poll- это ж _сишно_-юниксовые интерфейсы/сущности. В редохе все должно быть своё, самобытное, ни на что не похожее.
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|3.43, Rev (ok), 01:06, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это костыли и подпорки для тех, кто не умеет писать софт на нормальных компилируемых языках.
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|1.10, Аноним (9), 22:23, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для вывода графики могут применяться API VESA BIOS, UEFI GOP или драйвер для GPU Intel
Т.е. о существовании видеокарт оно не знает.
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|1.14, Аноним (12), 22:33, 08/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не особо понятно, зачем пилить ОСь на основе языка, который индустрия ОТТОРГАЕТ. Неужели вы думаете, что написав недоОСь и переписав существующие cp/mv, вы сильно двинете раст-движение вперёд?!?! :)))
Если язык является проблемой, но ВСЁ, что на нём будет написано, считай написано "в ящик". Вилами на воде. Без гугловских вливаний это поделие сдохнет быстрее, чем засохнут чернила в новости о его кончине.
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|2.18, Аноним (5), 22:47, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, оно все равно живёт и развивается. И гугл этот язык использует в андроид.
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|2.20, слабый гусь (?), 22:52, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В Линуса поначалу тоже никто не вливал. А человек с таким авторитетом как Таненбаум публично писал ему, что фигня это его ядро и не взлетит и прицел на исключительно x86 взят неверно. Однако ж... Но я так же согласен, что времена сейчас уже совсем другие.
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|3.23, Аноним (22), 23:06, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>В Линуса поначалу тоже никто не вливал
Вливали с самого начала трудом. Торвальдс вбросил идею в уже подготовленное сообщество любителей Minix, и её с энтузиазмом подхватили.
Совершенно не так началась и идёт разработка Redox, у которого вообще нет собщества.
>Таненбаум публично писал ему, что фигня это его ядро и не взлетит и прицел на исключительно x86 взят неверно
Ну так Торвальдс же исправился, Linux 2 был полностью переписан чтобы добавить переносимость.
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|4.28, слабый гусь (?), 23:21, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так Торвальдс же исправился, Linux 2 был полностью переписан чтобы добавить переносимость.
Тут немного не о том.
"Процессор 386 тогда был самым распространённым чипом (отрываясь от других моделей в несколько раз), по словам участника Кевина Брауна, 486 использовался в высококлассных компьютерах, а 286 практически устарел, и Веб ещё не использовался широко. Один из аргументов Таненбаума против Linux заключался в том, что он был слишком привязан к линейке процессоров x86, которой, по его мнению, недолго оставалось использоваться[1]. И тем не менее, x86 остаётся[когда?] доминирующей архитектурой процессоров в настольных компьютерах. Linux с того времени был портирован на множество других архитектур, в том числе x86-64, ARM, IA-64, 680x0, MIPS, POWER/PowerPC и SPARC."
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|2.33, Аноним (35), 23:46, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> который индустрия ОТТОРГАЕТ
Э..? Это какая такая индустрия отторгает?
Гугл, мелкомягкие, линукс фоундейшн, AWS, нвидия...
И это не считая всяких реализаций вейланда, новый ТОР и тд.
> Неужели вы думаете, что написав недоОСь и переписав существующие cp/mv, вы сильно двинете раст-движение вперёд?!?! :)))
Нет конечно.
Оно делается just for fun.
> Если язык является проблемой
Для кого?
Сейчас против раста выступают престарелые диды и луddиты.
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|2.34, чатжпт (?), 23:47, 08/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> который индустрия ОТТОРГАЕТ
какая индустрия, анонимы на опеннете?
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|1.41, Аноним (41), 00:31, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь часть фанатов раста переключится с атак на Linux и другие опенсорс проекты на развитие Redox.
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