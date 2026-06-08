Для ОС Redox портирована среда рабочего стола Xfce и реализован планировщик задач EEVDF

Разработчики операционной системы Redox, написанной с использованием языка Rust и концепции микроядра, опубликовали отчёт о развитии проекта за май. Из достижений отмечено успешное портирование среды рабочего стола Xfce. Работа Xfce в Redox признана более стабильной, чем работа ранее созданного порта с рабочим столом MATE, в котором остаются нерешённые проблемы с файловым менеджером Caja.

Для Redox также реализован новый планировщик задач, использующий алгоритм EEVDF (Earliest Eligible Virtual Deadline First). Новый планировщик при выборе следующего процесса для передачи выполнения учитывает процессы, которые недополучили процессорные ресурсы или получили незаслуженно много процессорного времени. В первом случае форсируется передача управления процессу, а во втором, наоборот, откладывается.

Продолжена работа по улучшению совместимости c POSIX стандартной Си-библиотеки relibc, написанной на Rust. Улучшен драйвер псевдотерминалов. Добавлена частичная поддержка ограничения ресурсов при помощи механизма rlimit. Значительно повышена производительность операций poll и epoll (до 4 раз при тестировании в QEMU). Реализовано кэширование inode, позволившее сократить время тестовой компиляции в GCC с 2411 до 670 мс. Реализована инкрементальная компиляция изменений в пакетах.

Из среды рабочего стола COSMIC портирован графический интерфейс для отслеживания состояния системы. Добавлена возможность настройки шрифтов в эмуляторе терминала. Портированы CPython 3.15 и libdrm.

Операционная система Redox развивается в соответствии с философией Unix и заимствует некоторые идеи из SeL4, Minix и Plan 9. Redox использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях.

Проектом развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, стандартная Си-библиотека relibc, vim-подобный текстовый редактор sodium, сетевой стек и файловая система. Конфигурация задаётся на языке Toml. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования.

Протестировать Redox можно воспользовавшись ежедневно обновляемыми сборками для виртуальных машин и реального оборудования (aarch64, i586, i686, riscv64gc, x86_64). Среди поддерживаемого оборудования отмечены устройства с интерфейсом USB, звуковые чипы AC’97 и Intel HD Audio, USB, SATA (AHCI, IDE) и NVMe. Для вывода графики могут применяться API VESA BIOS, UEFI GOP или драйвер для GPU Intel. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth пока не доведена до готовности.



