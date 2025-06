В ОС Redox появилась поддержка X11, GTK 3 и Mesa3D EGL

> Все прогрессивное человечество выкидывает иксы а они только запилили поддержку. Не понимаю, почему сразу не Вейланд? Потому что новость не совсем правдивая (кто бы мог подумать!). The mechanism for X11 support is conceptually similar to how Wayland supports X11 programs through XWayland. He also enabled the DRI backend to improve rendering performance, although it does not yet fully support graphics acceleration.

It is expected that this code will become part of our Wayland support. Т.е это необходимо для поддержки XWayland.