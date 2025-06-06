В ОС Redox появилась поддержка X11, GTK 3 и Mesa3D EGL

Разработчики операционной системы Redox, написанной с использованием языка Rust и концепции микроядра, объявили о реализации поддержки протокола X11 в развиваемом проектом дисплейном сервере Orbital, использующем библиотеку iced. Добавленная возможность позволяет запускать в Redox приложения, использующие X11, без внесения изменений в код. Реализация поддержки X11 в Orbital концептуально напоминает применение XWayland в окружениях на базе Wayland. Реализация также использует бэкенд DRI для повышения производительности отрисовки, в котором пока не полностью реализована поддержка аппаратного ускорения графики.

Из связанных с графическим стеком достижений также отмечается реализация поддержки библиотеки GTK 3 в Redox и обеспечение поддержки Mesa EGL (libEGL), которая позволила ускорить отрисовку X11-приложений. Отдельно развивается проект по портированию поддержки Wayland в Redox. Предполагается, что созданный для запуска X11-приложений код в дальнейшем будет задействован в реализации поддержки Wayland.

Операционная система Redox развивается в соответствии с философией Unix и заимствует некоторые идеи из SeL4, Minix и Plan 9. Redox использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях.

Проектом развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, стандартная Си-библиотека relibc, vim-подобный текстовый редактор sodium, сетевой стек и файловая система. Конфигурация задаётся на языке Toml. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования.

Протестировать Redox можно воспользовавшись ежедневно обновляемыми сборками для виртуальных машин и реального оборудования (aarch64, i686, riscv64gc, x86_64). Среди поддерживаемого оборудования отмечены устройства ввода с интерфейсом USB (клавиатуры, мыши, тачпады), вывод графики через API VESA BIOS или UEFI GOP (драйверы для GPU не поддерживаются), звуковые чипы AC’97 и Intel HD Audio, SATA (AHCI, IDE) и NVMe. Поддержка Wi-Fi и устройств хранения с интерфейсом USB пока не доведена до готовности.



