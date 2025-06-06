В ОС Redox появилась поддержка X11, GTK 3 и Mesa3D EGL

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|1.1, Аноним (1), 10:45, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дай угадаю драйверов нет, смысла тоже нет )
Зато на расте.
Интересно реально ли в линуксе отделить драйвера в юзерспейс.
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|2.3, nmorozov (ok), 10:55, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Все предыдущие попыки убрать драйвера из пространства ядра, показли очень низкую производительность
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|3.92, Аноним (-), 19:36, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Простите, я не по этой теме, но как-то попадалась книга о драйверах. Разве у процессора не 4 режима? Кроме уровня ядра и пользовательского пространства есть ещё 2 вроде бы как. А почему их не используют? Мне казалось именно где-то там и должны быть драйвера. Извините если задал
сильно дилетантский вопрос.
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|1.5, Аноним (5), 11:08, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Все прогрессивное человечество выкидывает иксы а они только запилили поддержку. Не понимаю, почему сразу не Вейланд?
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|2.9, Аноним (-), 11:17, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Все прогрессивное человечество выкидывает иксы а они только запилили поддержку. Не понимаю, почему сразу не Вейланд?
Потому что новость не совсем правдивая (кто бы мог подумать!).
The mechanism for X11 support is conceptually similar to how Wayland supports X11 programs through XWayland. He also enabled the DRI backend to improve rendering performance, although it does not yet fully support graphics acceleration.
It is expected that this code will become part of our Wayland support.
Т.е это необходимо для поддержки XWayland.
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|3.81, Аноним (-), 17:40, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Новость-то правдивая, вот только ты лживый. XWayland - по сути, не является Wayland-ом. XWayland - это способ запуска X11 пиложений в среде Протокола. XWayland считается временным решением, полезным в переходное время.
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|4.83, Аноним (-), 17:47, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Новость-то правдивая, вот только ты лживый.
> XWayland - по сути, не является Wayland-ом.
Конечно не является. Я такого и не писал.
It is expected that this code will become part of our Wayland support.
Будет частью поддержки!
XWayland это костыли, чтобы луддиты не сильно ныли
> XWayland - это способ запуска X11 пиложений в среде Протокола. XWayland считается временным решением, полезным в переходное время.
Но он не покрывает всех безумных возможностей Иксов.
Об этом весьма много нытья на форумах "моя любимая PROGRAMM_NAME работала 20 лет на иксах, а в режиме совместимости глючит!!11 Плак-плак!!1 верните все в зад!! будьте прокляты разработчики вейланда" ну и прочие слезы-слюни.
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|2.10, th3m3 (ok), 11:24, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В иксах всё работает, а в вяленом - не всё, глюки, под вопросом нвидия и т.д. Про прогрессивное человечество, звучит как байка про электромобили, ага)
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|2.67, Аноним (67), 15:36, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иксы и под виндой работают и в MacOS. Это вообще фиолетово.
Только древний юникс и десктопный линух отличился - X11=графика и больше никак (ну где-то с 2008-го появились более менее адекватные варианты, на базе которых и стали развивать wayland).
Всякие svgalib не в счёт, там уныло всё, а directfb закопали, так и не приняв в продакшн.
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|2.11, Аноним (-), 11:29, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Рим не за один день строился (с)
Переписать старый код мгновенно не получится, как бы не хотелось.
Может сначала обернут в API которое будет хотя бы падать, а не дарить рут.
А может просто забьют - вон там красношапка делает дрова сразу на расте для нвидии.
На них посмотрят и сделают новый драйвер.
Заодно можно выкинуть некрожелезо и всякие богом забытые платформы.
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|3.14, Аноним (14), 11:41, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Переписать старый код мгновенно не получится, как бы не хотелось.
А что такое внезапно случилось в Растом?
Обычно все переписывают.
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|4.18, Аноним (-), 11:55, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Переписать старый код мгновенно не получится, как бы не хотелось.
> А что такое внезапно случилось в Растом?
А с ним что-то случилось?
> Обычно все переписывают.
Ага, но в опенсорсе людей постоянно не хвататет, и раст проекты тут не исключение.
Можешь вызваться добровольцем)
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|5.70, Аноним (70), 16:38, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>в опенсорсе людей постоянно не хвататет
В 90-е людей хватило, чтобы написать гтк, гном, гимп, гнустэп, целую кучу оконных менеджеров, плейеров, языков программирования, библиотек для всего и вся, а потом что-то случилось, и людей стало не хватать.
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|6.74, Аноним (-), 16:50, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В 90-е людей хватило, чтобы написать гтк, гном, гимп, гнустэп, целую кучу
> оконных менеджеров, плейеров, языков программирования, библиотек для всего и вся, а
> потом что-то случилось, и людей стало не хватать.
Ну прикинь, люди выросли.
Проcuрать молодость kpасноглазя в экран мало кто сейчас захочет.
Кто-то завел семью, кто-то просто хочет нормальную работу.
Сладкие речи бородатого комми уже не мотивирую молодых "поработать бесплатно".
Особенно если речь про "разгрести дедовые феkальные отложения кода на ЯП прошлого тысячелетия".
Так что ты прав "что-то случилось")
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|3.16, Аноним (16), 11:48, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Переписать старый код мгновенно не получится, как бы не хотелось.
Кто о чем, а растаманы о переписывании. Вопрос вроде был про то чтобы взять и написать Mesa с нуля на расте, а не отмазываться каким-то Римам.
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|4.17, Аноним (-), 11:54, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто о чем, а растаманы о переписывании.
Отличный способ замены устаревшего овна, на новое и более качественное.
> Вопрос вроде был про то чтобы взять и написать Mesa с нуля на расте
Что значит "взять и написать Mesa"?
Если хотя бы смотреть в код Mesa - то это уже переписывание.
Никто не будет устраивать "чистую комнату" только потому что тебе так захотелось.
Если до этого у кого-то дойдут руки то он на одном экране откроет код месы, а на втором IDE для раст-кода.
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|1.8, Аноним (8), 11:13, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Причём в отличие от миллиона дистрибитуивов линукса, это - действительно новая ОС, а не смена названия.
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|1.12, Аноним (12), 11:32, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> заимствует некоторые идеи из SeL4
какие идеи заимствует из seL4 если у них не верифицированное микроядро, тогда уж L4
> aarch64, riscv64gc
неплохо - давно не интересовался её развитием
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|1.20, Аноним (20), 11:56, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сурово. Такими темпами, придётся некоторым на редокс с линкуса мигрировать.
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|1.21, Аноним (-), 12:05, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит, командная оболочка ion, стандартная Си-библиотека relibc, сетевой стек и файловая система
Отличный пример как даже маленькая команда может вести разработку ОСи и всей сопутствующей инфраструктуры.
Надеюсь портирование дров пойдет активнее, а там может, с чем черт не шутит, и корпы подтянутся.
Последние выбрыки gpl фанатиков явно будут побуждать нвидию искать альтернативные варианты.
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|2.23, Аноним (20), 12:08, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У невидии уже есть винда. Если человеку не нужен свободный код, то от винды ему точно хуже не станет.
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|3.28, Аноним (-), 12:19, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нвидии есть всякие ускорители LLMок и прочие "видяхи без видеовыхода".
Если они получат возможность предлагать заказчикам альтернативу и не иметь проблем с ЖоПЛь фанатиками, то для них это отличная возможность.
Банально купить всю команду разработки за пару лямов.
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|4.52, Аноним (20), 13:48, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Банально купить всю команду разработки за пару лямов.
Покупается не команда, покупается время. Речь идёт про человеко-года, которых нужно будет очень много. Эти лямы успеют испарится куда быстрее, чем будет получен достаточный результат.
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|1.24, beck (??), 12:09, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> стандартная Си-библиотека relibc
А почему не стандартная раст библиотека? Си - это не безопастно!
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|2.56, Аноним (56), 13:53, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это в новости запутанно написано. Речь про реализацию API libc, что б программы, написанные под libc - запускались. Реализация при этом может быть на чём угодно. Тут, разумеется, на расте.
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|1.25, Аноним (25), 12:15, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Операционная система Redox развивается в соответствии с философией Unix
Нет. По стандарту posix код должен быть переносимым. А это c99. В новом стандарте c17. Но никак не rust.
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|2.31, Аноним (31), 12:26, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> По стандарту posix код должен быть переносимым.
А в реальности?
У ПОФИГса куча стандартов разных лет и не всегда есть обратная совместимость.
Да и разве философией Unix это именно ПОФИГс?
Я думал там всякие "одна программа но делает хорошо" и прочие философские бла-бла-бла.
ps для справки Unix это 70е, а посикс появился только в 88м.
и как-то без него раньше жили
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|2.58, Аноним (58), 14:06, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Нет. По стандарту posix код должен быть переносимым
POSIX — это интерфейс между прикладной программой и ОС (Portable Operating System Interface). Код самой системы не должен быть переносимым (к этому приблизились только в NetBSD)
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|2.60, Аноним (56), 14:27, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какое отношение философия юникса имеет к позиксу? ФЮ - это про то, что система состоит из комбинации небольших, самодостаточных частей. Ядро линукса кстати тут вообще мимо, т.к. представляет огромный монолит.
Если части системы можно с лёгкостью комбинировать, тестировать и разрабатывать - то это и есть ФЮ. Правда, странно это так называть - это на самом деле просто азы разработки ПО, хотя наверно в 70-ых эти азы ещё только формулировали.
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|3.61, Аноним (16), 14:37, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Классическое UNIX-ядро - это и есть монолит, он так был сдизайнен изначально. А ФЮ относится к юзерленду - куча мелких программ, универсальные интерфейсы через stdin/stdout и пайпы для склеивания этого всё в любой комбинации. Ядро тут ваще плевать какое и к нему это не относится.
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|4.90, Аноним (90), 19:07, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Классическое UNIX-ядро
это несколько десятков тысяч строк кода. Ну может под сотню для последних версий.
А не сорокамиллионный жирнючий монстр с куче легаси мусора и 4млн строк автосгенеренных амудэшных дров. Есть же разница в монолитности!
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|5.91, Аноним (91), 19:36, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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При чём ищ этих диких миллионов на сервере задействованы где-то 1…1,5млн. В отличие от очень сложного Андроида, напрмер, в котором для работы нужно задействовать ~5-6млн строк. Но поныть на опеннете под жирнючесть линуса — святое дело.
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|1.33, Аноним (33), 12:42, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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По–моему, отличная новость!
Теперь все, у кого сильно чешется, могут бежать коммитить в RedOx, а не тащить раст в ядро линукса. А тех кто продолжает тащить — есть куда послать, поконкретнее.
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|2.34, Аноним (-), 12:48, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а не тащить раст в ядро линукса.
Типа одно другому мешает.
> А тех кто продолжает тащить — есть куда послать, поконкретнее.
Угу, один вахтер уже допосылался.
И где он сейчас? Нарушил субординацию - был выкинут из мейнтенеров.
ps раст в ядро тащат те, кто а) понимает что в ядре проиходит б) принимает решение
остальные могут закрыть варежку и топать на Хурд
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|3.40, Аноним (16), 13:23, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а) понимает что в ядре проиходит
как вчерашние go'шники и nodejs'сники могут понимать что в ядре происходит?
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|4.43, нейм (?), 13:27, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а че там понимать то
сложнее лапшу сишников разобрать, ни стиля ни линтеров, одно самомнение
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|5.51, Аноним (-), 13:47, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а че там понимать то
> сложнее лапшу сишников разобрать, ни стиля ни линтеров, одно самомнение
То ли дело руны на хрусте с кучей закорючек там и тут. Хотя вы пожалуй напряжетесь сделать вон того любителя Ocaml в соседнем топике, вы даже на хрусте так сразу такого треша не навернете, придется постараться в рубке за почетное 1-е место в номинации Brainf*k 2.0.
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|4.47, Аноним (-), 13:34, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> а) понимает что в ядре проиходит
> как вчерашние go'шники и nodejs'сники могут понимать что в ядре происходит?
Это ты так про Линуса и Грега? Сильно, сильно)
Наброс на ГО вообще не в тему, тк на расте в ядре пишут те, кто устал от дыряшки.
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|4.93, Аноним (91), 19:39, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для тебя будет открытием, но ядро разработчиков ядра значительно пересекается с ядром разработчиков раста. Настолько, что можно считать, что раст пилят для разработки линукса. Грег Кроа-Хартман в интервью недавно рассказывал.
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|3.59, Аноним (33), 14:17, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Те кто тащат, рьяно и с азартом 8212 либо обделённые интеллектом фанатики, ты... большой текст свёрнут, показать
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|4.66, Аноним (-), 15:36, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ого как ты пафосно задвинул Прям чую как у тебя подгорает Что является не прав... большой текст свёрнут, показать
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|1.41, Аноним (16), 13:25, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А почему на скрине всё выглядит как TWM с дефолтным .twmrc? Это же просто квинтэссенция луддизма. Я то думал редох это современная ОС.
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|2.53, Аноним (-), 13:49, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А почему на скрине всё выглядит как TWM с дефолтным .twmrc? Это же просто
> квинтэссенция луддизма. Я то думал редох это современная ОС.
Как говорится, ты и накрашенная страшная, и не накрашенная...
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|1.50, Аноним (-), 13:45, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> реализации поддержки протокола X11 в развиваемом проектом
> дисплейном сервере Orbital, использующем библиотеку iced.
Самое время X11 запиливать, как раз его все дропают. А UUCP у них там есть? И ftp-сервак какой-нибудь забористый?
> Реализация поддержки X11 в Orbital концептуально напоминает
> применение XWayland в окружениях на базе Wayland.
А сам Wayland у них - поддерживается? :)
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|2.64, Аноним (64), 15:07, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все дропают - это кто? Гномы, которые если не код писать не умеют, что в простое от из нескучных интерфейсов проц комнату сидит греет и до сих пор считают, что каждое окно должно само себе рамку рисовать, то наверное решают галактические проблемы за ваше электричество? Как там ситуация с иконками приложений - великие знатоки управления окнами с гитхаба уже определились где память под иконки выделять и как приложение должно коммитить их и что делать если иконок нет или сервер их не поддерживает?
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|1.62, Аноним (62), 14:46, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какие GPU в мусор выкинули? Как они вообще совместимость Rust с динамической линковкой и пакетами обеспечивают?
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|2.89, Аноним (89), 19:00, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что vibrant - это в том числе "заряженное", "полное жизни". Это прилагательное часто используется по отношению к людям.
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|2.94, Аноним (91), 19:42, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> почему именно это прилагательное пришло в их ум?
Потому, что текст писал человек, свободно разговаривающий на английском. А прокомментировал — мгимо финишед, факультет попивасного бугага.
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|3.97, Аноним (75), 21:43, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Vibrant точно определяет манеру поведения rust сообщества. Энергичное, толкающее, не дающее покоя другим, непостоянное, легко возбудимое. Есть другие прилагательные "живое"
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